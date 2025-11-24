Сайт Конференция
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери

Цены на ОЗУ уже побили все рекорды и продолжают расти. Но не все пользователи ПК могут отложить покупку ОЗУ, и сегодня мы проверим один из способов сэкономить на ней.
Рост цен на оперативную память и не думает останавливаться, даже несмотря на то, что ее стоимость уже перевалила за важную психологическую отметку. Это такая чувствительная грань, когда каждый здравомыслящий геймер или компьютерный энтузиаст подумает: «А нужна ли мне ОЗУ в ПК, которая уже стоит дороже актуального восьмиядерного процессора?». Например, дороже, чем Ryzen 7 7700, или дороже материнской платы для него весьма приличного качества. Но ситуации бывают разные: у кого-то старый ПК совсем не справляется с новыми играми или программами, или совсем вышел из строя, и срочно нужен новый компьютер.

Для многих пользователей мощный ПК стал не только игровой системой, но и инструментом для заработка, который нужен в рабочем и актуальном состоянии постоянно. Например, меня тоже очень беспокоит ситуация с высокими ценами и дефицитом комплектующих. Даже несмотря на то, что апгрейд в ближайшее время я не планирую, а дома есть ПК с парой комплектов ОЗУ достаточного объема — 32 ГБ DDR4 в основном ПК и еще 16 ГБ в запасном. Но возраст этих ПК уже такой, что в любой момент они могут выйти из строя.

Перед нами разворачивается глубокий системный кризис всей отрасли производства комплектующих ПК-гейминга, который отразится на всех нас. Ведь теперь подорожают не только видеокарты и SSD-накопители, но и любое устройство, в котором используются чипы памяти. А сообщения в СМИ о том, что компании Nvidia и AMD и вовсе хотят свернуть производство недорогих моделей видеокарт, чтобы не тратить на них драгоценные чипы памяти, и вовсе шокируют. Представьте, что видеокартой начального уровня стоимости станет GeForce RTX 5070, но эта цена будет уже не 57000 рублей, а гораздо выше, как во времена майнинг бума.

Цены на видеокарты уже пошли вверх, и многие геймеры понимают, что если не соберут себе ПК сейчас, то через пару месяцев за него придется отдать гораздо больше, а оперативная память DDR5 объемом 32 ГБ для него и вовсе будет стоить дороже, чем, к примеру, видеокарта GeForce RTX 5060. А до этого остается совсем немного времени, ведь подобные комплекты в большинстве магазинов уже перевалили в цене за отметку 25000 рублей и продолжают расти в цене. А популярная ОЗУ с высокой частотой и низкими таймингами такого объема и вовсе приближается к стоимости в 33000 рублей.

Один из выходов из этой ситуации – временная покупка только одного модуля ОЗУ объемом 16 ГБ, чтобы пересидеть тяжелые времена и, когда цены вернутся в норму, купить еще один модуль памяти такого же объема, а в идеале – той же марки, чтобы совпали тайминги и частота. Но нужно понимать, что при использовании ОЗУ в такой конфигурации вы столкнетесь с несколькими проблемами. Во-первых, она будет работать в одноканальном режиме, а это значит, что ее пропускная способность упадет вдвое.

А пропускная способность ОЗУ сегодня очень важна, особенно для мощных процессоров, ведь именно память непрерывно дает им данные для расчета и легко может стать бутылочным горлышком всей системы, ограничив процессор. Даже такие довольно старые и медленные процессоры, как Core i5-12400F, заметно выигрывают при работе с быстрой ОЗУ DDR5 по сравнению с памятью прошлого поколения – DDR4.

Что уж говорить про современные модели, которым нужно гораздо более быстрое поступление данных для расчетов, например, Core i5-14600K. А здесь мы, поставив только один модуль ОЗУ, срежем ее пропускную способность сразу вдвое. А вот процессоры от AMD с 3D V-Cache, такие как Ryzen 7 7800X3D или Ryzen 7 9800X3D уже гораздо менее требовательны к скорости ОЗУ из-за огромного количества встроенного кеша L3.

Во-вторых, есть риск в будущем не найти аналогичный модуль ОЗУ для работы в паре с тем, что вы уже купили. Их могут снять с производства или изменить ревизию, подкорректировав тайминги. И для того, чтобы пара различающихся модулей ОЗУ заработали в двухканальном режиме, возможно, придется пожертвовать таймингами и частотами. Конечно, всегда остается вариант продать один модуль ОЗУ на «Авито» и потом купить уже сразу комплект из двух одинаковых модулей, но это уже обернется потерей средств, если потом вы их будете покупать новыми в магазине, а не на вторичном рынке.

Ну и самая очевидная проблема — 16 ГБ оперативной памяти уже мало для довольно большого числа игр, и в них можно столкнуться с падением FPS и неприятными фризами. На днях на канале Hardware Unboxed провели тестирование такой конфигурации памяти в ПК, и его результаты довольно интересны. Они сравнили в требовательных современных играх результаты с одной планкой ОЗУ объемом 16 ГБ, работающей в одноканальном режиме, со стандартной конфигурацией с двумя такими же модулями ОЗУ, но уже в двухканальном режиме, и объемом 32 ГБ. Их тестовый стенд был оснащен восьмиядерным процессором Ryzen 7 9700X, видеокартой GeForce RTX 5090 и оперативной памятью DDR5 с частотой 6000 МГц и таймингом CL, равным 30.

реклама



Вот такие результаты получились в игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Играть с одной планкой ОЗУ можно без проблем.

Как и в Battlefield 6.

В игре Marvel Rivals потеря производительности уже более серьезная.

Почти на четверть упал FPS в игре Horizon Zero Dawn Remastered.

В Spider-Man 2 потери не такие заметные.

А в RPG Baldur’s Gate 3 просадку FPS можно будет ощутить только в разрешении 4K.

 Совсем небольшие потери в игре Avatar: Frontiers of Pandora.

ARC Raiders тоже отлично работает на 16 ГБ ОЗУ.

Это можно сказать и про очень требовательную игру Cyberpunk 2077.

В Counter-Strike 2 разница между 16 и 32 ГБ ОЗУ тоже почти не заметна.

The Last of Us Part II Remastered вполне играбельна с 16 ГБ ОЗУ.

В Warhammer 40,000: Space Marine II потери ощутимы, но не критичны.

А вот такой усредненный результат получился по всем 13 играм, потеря 1% Lows FPS в разрешении 1080p составила около 16%.

Как минимизировать потери производительности при работе с 16 ГБ ОЗУ в одноканальном режиме?

Результаты тестирования Hardware Unboxed показывают, что эксплуатировать ПК в таком режиме вполне возможно, хоть это и временное решение. Но придется экономить ОЗУ и закрывать браузер и не особо нужные программы перед запуском игр. Можно оптимизировать Windows — результаты после отключения всего не особо нужного в операционной системе такие, что потребление ОЗУ падает с двух-трех гигабайт до всего полутора гигабайт. А это весьма неплохая экономия в условиях нехватки оперативной памяти.

Если заниматься этим лень или не хватает навыков и времени, самое простое решение — использовать Windows 10, а не Windows 11. Большинство игр все еще без проблем идут на этой ОС, несмотря на завершение поддержки, и в течение года, пока Nvidia обещает выпускать для нее новые драйвера для видеокарт, можно не переживать о том, что ваша Windows устарела. Причем выбирать стоит редакцию Windows 10 Домашняя (Home), а не привычную многим Pro — в ней вырезаны многие компоненты, которые потребляют ОЗУ, а ничего критичного для игрового ПК удалено не было.

При использовании 16 ГБ ОЗУ нужно проверить, в каком состоянии находится файл подкачки — pagefile.sys, а то многие геймеры любят отключать его совсем. Он должен быть в состоянии «по выбору системы», что можно проверить, перейдя в Windows 10 в «Параметры» — «Система» — «О Системе» — «Дополнительные параметры системы» — вкладка «Дополнительно» — «Быстродействие Параметры» — «Дополнительно» — «Виртуальная память» — «Изменить».

Наверняка в комментариях появятся пользователи, которые будут писать, что годами живут без файла подкачки и у них всё прекрасно работает. Но нужно понимать, что софт перед использованием ОЗУ запрашивает ее у Windows. Максимальный размер выделения равен объему физической памяти и файла подкачки, что можно посмотреть можно в диспетчере задач.

Если лимит такого выделения исчерпан, то система сперва попытается увеличить размер файла подкачки в рамках максимального его значения. Если это невозможно, то программе будет отказано в дополнительной памяти. Дальше возможны варианты, но обычно программы вылетают или завершают работу с ошибкой. Выделение памяти всегда превосходит фактическое использование, а вот то, насколько превосходит, зависит от конкретной программы. В среднем это полуторакратное значение. Из чего можно сделать вывод, что без файла подкачки программы в среднем могут занять только две трети физической памяти в вашем ПК, а дальше начнут вылетать с ошибками.

На системном SSD должно быть достаточно свободного места для того, чтобы файл подкачки мог увеличиться, хотя бы 30–40 ГБ, а если это невозможно, то нужно задать его расположение и на другом разделе SSD, если он, конечно же, есть. Но только не на жестком диске. В такой конфигурации ПК скорость SSD, на котором будет расположен файл подкачки, будет критичной — чем выше, тем лучше, и в некоторых играх можно будет даже не заметить, как система скидывает часть не нужных в данный момент данных из оперативной памяти в файл pagefile.sys, а затем загружает их обратно.

Еще один важный момент, который не упомянут в тестах Hardware Unboxed. Они тестировали игры с видеокартой GeForce RTX 5090, которая имеет аж 32 ГБ видеопамяти, и этого объема с лихвой хватает для больших текстур даже для разрешения 4K. В таких условиях небольшой объем оперативной памяти уже не так критичен. Если же мы используем бюджетную видеокарту с небольшим объемом VRAM, то расход ОЗУ в играх будет тем больше, чем меньший объем видеопамяти есть на видеокарте и чем сильнее ее задействует игра.

Даже в совсем старых играх, например Watch Dogs 2 или Rise of the Tomb Raider, при использовании видеокарты GeForce GTX 1060 6 ГБ в разрешении 1080p расход ОЗУ составлял около 10 ГБ, а в случае запуска на GeForce GTX 1060 3 ГБ подскакивал сразу до 13 ГБ. Расход ОЗУ будет расти еще и с повышением разрешения в игре, достигая пика в 4K, поэтому, используя только 16 ГБ оперативной памяти, стоит остановиться на разрешении Full HD или 1920x1080 пикселей. Чтобы минимизировать расход ОЗУ в играх, нужно будет не только снизить разрешение, но еще желательно уменьшить настройки качества графики, особенно текстур и освещения, чтобы вписаться в 16 ГБ. А еще — задействовать апскейлеры DLSS или FSR, чтобы реальный рендер игры шел в еще более низком разрешении.

Итоги

Надеюсь, этот блог поможет вам сэкономить деньги в условиях диких цен на оперативную память, если ее покупку никак нельзя отложить.

Ведь эксперты прогнозируют, что этот кризис продлится весь 2026 год. Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу нового кризиса на рынке комплектующих для ПК? А еще я порекомендую вам несколько моих новых блогов:

Комментарии Правила

