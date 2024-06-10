Несколько дней назад в блоге про 7 лучших и 4 худших шестиядерных процессоров лета 2024 года мы посмотрели на лучшие шестиядерники для игровых компьютеров. И хотя такие процессоры, как Core i5-12600KF, Core i5-13400F и Core i5-14400F шестиядерниками можно назвать с большой натяжкой, по цене позиционируются они как конкуренты классическим моделям от AMD с шестью ядрами. А еще — имеют название "Core i5", а процессоры этой категории всегда были самым оптимальным выбором в игровые ПК.

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Но эта формула работает только в том случае, если вы собираете обычной игровой ПК, предназначенный для комфортного прохождения одиночных игр с кадровой частотой в 60-100 FPS и игры без фанатизма в онлайн-проекты. Но все меняется, если вы решаете поставить в свой ПК действительно мощную видеокарту, которая позволит играть в разрешениях 2560х1440 и 4K с трассировкой лучей или выдать очень высокий FPS в разрешении Full HD для игры на высокогерцовом мониторе.

В этом случае в пару к видеокартам GeForce RTX 4070 Ti SUPER, GeForce RTX 4080 Super, GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XTX нужен действительно мощный процессор с восемью и более ядрами, а на фоне стоимости видеокарты доплата за дополнительные ядра выглядит не такой уж и существенной. А еще такой процессор очень пригодится геймерам, стримящим свой игровой процесс или блогерам, записывающим и кодирующим игровые видео. И сегодня мы посмотрим на самые оптимальные процессоры для мощных игровых ПК с восемью и более ядрами, а их цены для примера возьмем на маркетплейсе Яндекс Маркет.

Ryzen 7 5700X3D

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Восьмиядерный процессор Ryzen 7 5700X3D за счет большого количества кэша L3 отлично показывает себя в играх, даже несмотря на довольно невысокую частоту. Этот процессор способен дать вторую жизнь вашему ПК с материнской платой AM4, но вот собирать на нем компьютер с нуля не стоит. Ведь несмотря на то, что этот процессор быстрее в играх, чем восьмиядерник Ryzen 7 5800X, в рабочих задачах он отстает от шестиядерника Ryzen 5 7600X для платформы AM5.

Ryzen 7 7700

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Следующий шаг в производительности обеспечит восьмиядерный процессор Ryzen 7 7700 для платформы AM5. Это универсальная модель, которая подойдет не только геймеру, но и стримеру, да еще и стоит Ryzen 7 7700 не очень дорого.

Core i7-12700KF

Компания Intel в этом ценовом сегменте предлагает процессор Core i7-12700KF для платформы LGA 1700, который имеет восемь производительных ядер Intel Alder Lake-S и всего четыре малых ядра. Выбирая эту модель, придется поломать голову, ведь Core i5-14600KF с шестью производительными ядрами быстрее в играх, да и в рабочих задачах не хуже. И все будет решать цена, по которой вы найдете Core i7-12700KF в продаже.

Core i7-13700KF

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Весьма похожая на Core i7-12700KF модель — Core i7-13700KF, тоже интересна в 2024 году в первую очередь ценой и отличной производительностью, ведь моделей со стоимостью от 25000 и до 36000 рублей сегодня на рынке совсем немного. Но, если вы не смогли найти Core i7-12700KF и Core i7-13700KF по низкой цене, не переживайте и смело берите Core i5-14600KF — это просто великолепный процессор за свою цену, и пусть индекс "i5" не вводит вас в заблуждение.

Ryzen 7 7800X3D

Компания AMD решила повторит успех, который ей принесли процессоры с большим количеством кэша третьего уровня, и для платформы AM5 выпустила сразу три таких модели, самый недорогой из который — восьмиядерный Ryzen 7 7800X3D. Но за счет низкой частоты ядер этот процессор уступает в приложениях Ryzen 7 7700X и Core i7-13700KF, зато в играх не оставляет им ни одного шанса, обгоняя модели, которые стоят дороже на 15000-20000 рублей.

Core i7-14700KF

Самая свежая модель от Intel с восемью производительными ядрами — Core i7-14700KF, и дополнительно им помогают аж 12 энергоэффективных ядер, что в сумме дает этому процессору возможность обрабатывать 28 потоков. Одним словом, Core i7-14700KF отлично покажет себя не только в играх, но и в стриминге и кодировании видео.

Ryzen 9 7900X

Но если вы скептически относитесь к разнородным ядрам и предпочитаете классическую процессорную архитектуру, а процессоры с 3D V-Cache кажутся вам недостаточно универсальными, то к вашим услугам 12-ти ядерный Ryzen 9 7900X. Но ждать от него чудес игровой производительности не стоит, и в играх он часто выступает на уровне шестиядерника Ryzen 5 7600X. Поэтому эту модель стоит выбирать только в том случае, если на вашем ПК помимо игр есть рабочие задачи, которые любят классические ядра в большом количестве.

Ryzen 9 7900X3D

Но у AMD выбор моделей для платформы AM5 очень широк, и есть среди них и 12-ти ядерный игровой процессор с 3D V-Cache — Ryzen 9 7900X3D, который хорош везде — и в играх, и в рабочих задачах. Минус у этой модели только один — довольно высокая цена, которая сопоставима со стоимостью бюджетного компьютера.

Core i9-14900KF

Но среди процессоров Intel этой ценовой категории у моделей AMD есть серьезный конкурент — Core i9-14900KF, у которого всего восемь производительных ядер. Зато им помогают целых 16 энергоэффективных, и в сумме этот процессор способен обработать 32 потока. Впечатляет и частота этого процессора, достигающая 6000 МГц "из коробки", без разгона. Но за такую мощь приходится платить высоким энергопотреблением и даже в играх на Core i9-14900KF иногда проскакивает цифра в 250 ватт. Поэтому даже не думайте охлаждать его обычным кулером — подойдет только качественная система водяного охлаждения. Впрочем, такой совет можно дать при выборе практически любого процессора из этой подборки, исключая разве что Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 7 7700.

Ryzen 9 7950X3D

Но и компании AMD есть, чем ответить на Core i9-14900KF и это шестнадцатиядерный Ryzen 9 7950X3D с огромным количеством 3D кэша третьего уровня. В любом обзоре этот монстр занимает верхние строчки по игровой производительности, а 16 ядер вытянут любую рабочую задачу, даже несмотря на не самую высокую частоту. Стриминг и видеокодирование для Ryzen 9 7950X3D не проблема, а еще этот процессор хорош довольно невысоким энергопотреблением, которое не превышает 162 ватта. Но, несмотря на это, не поскупитесь на "водянку" для него.

Итоги

Пишите в комментарии, а какой процессор из этого списка выбрали бы в мощный игровой ПК? Ведь такого широко ассортимента мощных процессоров на рынке не было уже много лет и каждый из них хорош по-своему, и часто низкая цена способна перекрыть многие недостатки и устаревшую микроархитектуру. А еще я рекомендую вам к прочтению парочку новых блогов — про серьезные проблемы с моим шестиядерником Ryzen 5 5600X и про сборку топового игрового ПК на процессоре Core i5-14600KF.

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