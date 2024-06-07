В отрасли ПК-гейминга сложилась интересная ситуация — годы идут, а процессоры с шестью ядрами все еще остаются самым оптимальным выбором в игровой компьютер. А ведь еще в 2016 году такие процессоры начали становится массовым продуктом, после выхода недорогого Ryzen 5 1600X. С тех пор прошло уже семь лет, и популярный и недорогой наследник этого легендарного процессора — Ryzen 5 7500F, вполне способен справится с очень мощными видеокартами GeForce RTX 4070 или Radeon RX 7800 XT, и выдать комфортный FPS во всех новых играх.

С 2017 года часть геймеров делала ставку на восьмиядерные модели процессоров, но каждый раз это оборачивалось зря потраченными деньгами, без особого прироста в играх, и шестиядерники нового поколения легко обгоняли в играх восьмиядерники прошлого. Так произошло с Ryzen 7 1700X и Ryzen 7 2700X, а затем повторилось с Ryzen 7 3700X, и наконец, с Ryzen 7 5800X, которого обгоняет в играх новый шестиядерник Ryzen 5 7600, при гораздо более низком энергопотреблении, обходясь более дешевой материнской платой и бюджетным кулером.

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Все дело, конечно, в игровых движках, которым вполне хватает шести ядер, а некоторым даже меньше — четырех, что наглядно показывает современный четырехъядерник Core i3-12100F, который совсем немного отстает от своего главного конкурента по цене — шестиядерного Ryzen 5 5500. И конечно, нужно учитывать, что речь в этом блоге идет только об игровом применении компьютера. Ведь пользователям ПК, которые не только играют на нем, но еще и кодируют видео, стримят или занимаются разработкой софта, шести ядер уже давно мало, и они используют мощные процессоры с 12-ю и даже 16-ю ядрами.

Но не все шестиядерники, продающиеся летом 2024 года, "одинаково полезны" и сейчас мы посмотрим на самые популярные модели, отсортировав их по цене и выбрав и самые выгодные, и те, покупка которых будет не самым оптимальным шагом. Цены возьмем на маркетплейсе Яндекс Маркет, где ассортимент продаваемых процессоров очень широк, и можно найти даже такие модели, которые с трудом можно отыскать на полках других магазинов. И начнем с самых дешевых шестиядерных процессоров для актуальных в 2024 году платформ — AM4, AM5 и LGA1700.

Ryzen 5 2600

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Даже в 2024 году на Яндекс Маркете, AliExpress, Ozon и других маркетплейсах можно найти старые процессоры Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600 с архитектурой Zen и Zen+. Но, несмотря на привлекательную цену, покупать их не стоит — производительность на ядро у них очень низка, а вот энергопотребление весьма приличное. Да в и играх они показывают себя гораздо хуже, чем шестиядерник следующего поколения — Ryzen 5 3600. И если вам нужна ультрабюджетная сборка, то даже четырехъядерник Core i3-10100F будет гораздо предпочтительнее — холодный, нетребовательный к материнской плате и более быстрый в большинстве игр.

Ryzen 5 3600

В продаже все еще можно найти некогда очень популярный процессор Ryzen 5 3600, причем по цене ниже, чем у чуть более быстрого Ryzen 5 5500. Но, несмотря на привлекательную цену, отдавать предпочтение Ryzen 5 3600 стоит только в том случае, если вам нужна поддержка шины PCI Express 4.0, ведь Ryzen 5 5500 ограничен только третьей версией шины. Во всем остальном Ryzen 5 3600, аутсайдер — более высокое энергопотребление, нагрев, требовательность к материнской плате и более низкая частота ОЗУ при ее разгоне.

Ryzen 5 5500

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За Ryzen 5 5500 придется доплатить более 1000 рублей, но это того стоит. И этот процессор уже не первый год является королем бюджетных сборок, позволяя собрать ПК с видеокартой уровня Radeon RX 6600 или GeForce RTX 3060 и с комфортом пройти все одиночные игровые хиты.

Ryzen 5 5600

Но мы покупаем ПК на несколько лет, и выбирая процессор, лучше еще немного доплатить и взять

Ryzen 5 5600, который уже можно найти дешевле 10000 рублей. И эта доплата однозначно стоит того, ведь за нее вы получите в два раза больший, чем у Ryzen 5 5500, кэш третьего уровня, немного подросшие частоты и поддержку шины PCI Express 4.0. А иметь ее очень желательно, выбирая новые видеокарты у которых всего восемь линий PCI Express для подключения — Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060. Но учтите, что для этого нужна еще и материнская плата на чипсете AMD B550, а за нее придется доплатить еще две-три тысячи рублей.

Ryzen 5 5600G

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Несмотря на то, что компания AMD выпустила новые процессоры со встроенной графикой, Ryzen 5 5600G не теряет популярности. Причина в низкой цене и невысоком энергопотреблении. И, несмотря на то, что Ryzen 5 5600G по процессорной части является аналогом Ryzen 5 5500, покупатели прощают ему все недостатки. Ведь его встроенная графика позволяет собрать очень перспективный бюджетный ПК, который справится с играми до 2015 года выпуска, а потом в него можно установить подешевевшую видеокарту уровня GeForce RTX 4060.

Core i5-12400F

Компания Intel на всю россыпь бюджетных шестиядерников от AMD может предложить только одну модель — Core i5-12400F, и радует только то, что цены на этот популярный процессор постепенно идут вниз.

Ryzen 5 7500F

А вот популярный Ryzen 5 7500F, про который упоминалось в начале блога, подорожал, и это неудивительно, ведь его расхватывают как горячие пирожки.

Ryzen 5 7600

И если вы задумываетесь о покупке Ryzen 5 7500F, не спешите и поищите Ryzen 5 7600 — эту модель иногда можно найти всего на 300 рублей дороже. И получить за это встроенную графику AMD Radeon Graphics и чуть более высокие частоты определенно стоит.

Core i5-13400F и Core i5-14400F

Следующая ступенька в цене — это новенький процессор Core i5-14400F и его более старая версия, брат близнец — Core i5-13400F, но назвать их шестиядерниками можно уже с большой натяжкой. Ведь помимо шести производительных ядер у этих моделей есть четыре энергоэффективных малых ядра. Но, несмотря на индекс с цифрами "13" и "14" в названии, ничего нового в этих моделях нет, и они очень похожи на старый добрый процессор Core i5-12600K.

Core i5-12600KF

Но, старый Core i5-12600KF стоит дороже, и несмотря на это, его популярность не идет на спад. Ведь по сравнению с Core i5-13400F и Core i5-14400F он имеет более высокие частоты и возможности разгона. И главное здесь не разблокированный множитель, а доступ к настройкам всех напряжений, которые позволят не только использовать быструю оперативную память, но и сделать андервольт процессора.

Итоги

Вот такая подборка шестиядерников у нас получилась, и если вы удивились, не увидев в ней Core i5-14600KF — то для этого есть причины. Во-первых, цена, которая дороже, чем у многих восьмиядерников. Во-вторых, высочайшая производительность, которая лишь чуть уступает топовым моделям с большим количеством ядер. И в-третьих — формула ядер, где к шести производительным ядрам добавлены еще целых восемь малых. Пишите в комментарии, а какой шестиядерник вы считаете лучшим по соотношению цены и производительности? А еще позвольте предложить вам прочитать несколько моих новых блогов — про то, как вышел из строя мой процессор Ryzen 5 5600X, сборку топового ПК для скуфа и актуальность ОС Windows 10 LTSB в 2024 году.