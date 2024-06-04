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Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD

Рассказываю о непростой и очень дорогой сборке ПК для непростого клиента, с массой компромиссов и противоречивых требований.
[ ] для раздела Блоги
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Есть у меня один старый знакомый, который приобщил меня к компьютерной технике более 20 лет назад. Он в то время занимался в нашем городке ремонтом электроники, у него одного из первых появился персональный ПК, и именно к нему я обратился в 2002 году за помощью в выборе конфигурации своего первого игрового ПК. С тех пор утекло много воды, мой знакомый постепенно отошел от возни с новыми компьютерами, переключившись на планшеты и смартфоны и его познания о ПК в 2024 году остались на уровне 2010 года.

И вот пару дней назад, после долгого перерыва в общении, он позвонил мне и попросил помощи в подборе конфигурации игрового ПК уже у меня. Причем не простого ПК, а очень мощного, так как он получил в наследство квартиру, и ее продажей решил закрыть все свои финансовые проблемы, а еще — осуществить давнюю мечту о мощном игровом компьютере, так как он до сих пор пользуется старым ПК на основе четырехъядерного Phenom II и видеокарты GeForce GTX 750. Знакомый с большой долей самоиронии называл себя скуфом, а свою квартиру — берлогой скуфа, так что ничего обидного в названии этого блога нет.

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После краткого ликбеза о современных ценах, технологиях, температурах комплектующих и системных требованиях новых игр на покупку ПК была выделена внушительная сумма в 210000 рублей. А главным требованием была тихая работа, возможность быстро работать с видео, отснятым 4K камерой, солидное место на накопителях для его хранения и возможность с комфортом играть в новинки игр еще как минимум пять лет. Как видите, техзадание получилось очень непростым, и сегодня я представляю на ваш суд эту сборку, комплектующие для которой подбирались на Яндекс Маркете. Надо сказать, что мне, как любителю бюджетных сборок, пришлось перелопатить много информации, чтобы выжать из столь огромного бюджета максимум производительности в сочетании с тихой работой ПК, но не экономя на критичных моментах.

Процессор

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Заказчик высказал пожелание собрать компьютер на процессоре Intel, так как покупка в свое время AMD Phenom II его разочаровала, и все доводы о том, что прошла целая эпоха и процессоры AMD сейчас очень неплохи, не подействовали. Но это только упрощало задачу по подбору комплектующих и был выбран мощный процессор Intel Core i5-14600KF, с шестью производительными и восемью энергоэффективными ядрами. Этой модели точно хватит на пять лет и более, и видео кодировать он будет очень шустро.

Система охлаждения процессора

Аппетиты у Core i5-14600KF весьма немаленькие, он может потреблять до 180 ватт и даже более, поэтому охлаждать его продвинутая трехсекционная система водяного охлаждения ID-Cooling DASHFLOW 360 BASIC BLACK. Так мы добьемся тихой работы и полностью исключим возможность перегрева и троттлинга процессора. 

Материнская плата

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Нельзя экономить и на материнской плате для столь прожорливого процессора, но, учитывая, что никакого разгона не будет, и даже наоборот, будет сделан андервольт, то и особо переплачивать за материнскую плату не стоит. Поэтому была выбрана добротная и качественная модель на Z790 чипсете — MSI PRO Z790-A MAX WIFI.

Оперативная память

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32 ГБ оперативной памяти хватит для игр еще очень надолго, ведь большинство новинок все еще укладываются в объем в 16 ГБ. И сейчас мы только находимся в начале плавного удвоения системных требований игр по части ОЗУ. Прошлая смена эпох, когда геймеры переходили с 8 ГБ на 16 ГБ, и вовсе растянулась на несколько лет. Но, чтобы не ограничивать мощный процессор Core i5-14600KF, нужна шустрая память с низкими таймингами, например, G.SKILL Trident Z5 RGB с частотой 6400 МГц и таймингами 32-39-39-102.

Видеокарта

Как вы понимаете, если клиент просит процессор Intel, то в 99% случаев видеокарту он попросит от NVIDIA. Так и вышло, и заказчик и слышать не хотел о видеокартах от AMD, относясь к ним, как к какому-то недоразумению, случайно попавшему на полки магазинов. Ну что же, как говорится, "клиент всегда прав" и будучи предупрежден о том, что 12 ГБ видеопамяти на пять лет наверняка не хватит, все-таки одобрил выбор видеокарты GeForce RTX 4070 SUPER. Причем не в самом дешевом исполнении, ведь нам нужна тихая работа в играх, а значит придется переплатить весьма приличную сумму за MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM.

SSD-накопитель

SSD-накопители объемом 1 ТБ постепенно становятся уделом бюджетных игровых сборок, а если SSD использовать еще и в работе с видео, то необходим объем в 2 ТБ и даже более. А еще нужен приличный ресурс перезаписи, высокая надежность и срок гарантии в пять лет — все это сегодня можно получить, выбрав накопитель ADATA LEGEND 960 MAX.

Жесткий диск

Заказчик будет работать с видео, так что одного SSD-накопителя нам не хватит и в сборке будет вместительный и надежный жесткий диск объемом 8 ТБ — WD Purple WD82PURX.

Блок питания

Если вы выбираете блок питания в мощную сборку и хотите его тихой работы, то ориентируйтесь на то, чтобы его мощность была с запасом хотя бы в 30%. Наш процессор потребляет почти 200 ватт, еще 225 ватт съест видеокарта и 100 ватт можно добавить на все остальные компоненты. Получается 525 ватт, а значит качественного блока питания на 850 ватт нам хватит с приличным запасом. Конечно же, в такой бюджет и с таким качественным "железом" нужно брать надежную модель с современной схемотехникой и сертификатом энергоэффективности 80 PLUS Gold, например, DeepCool DQ850-M-V2L. Этот БП может похвалиться качественным тихим вентилятором и полностью модульными проводами.

Корпус

На этом стереотипы заказчика, отставшего от тенденций на рынке ПК почти на 15 лет, не закончились и он попросил корпус от Zalman, несмотря на то, что есть менее именитые фирмы, делающие отличные и более дешевые корпуса. Ну что же, Zalman так Zalman, и учитывая, что у нас мощное и горячее железо и трехсекционная водянка, то отличным выбором станет корпус ZALMAN Z10 PLUS. Это просторная и качественно сделанная модель, способная легко вместить и охладить самое мощное железо.

Итоги

Итак, сборка готова и если вы захотите ее повторить, то она обойдется вам на Яндекс Маркете в 204495 рублей с картой Пэй, и в 212415 рублей без нее. На мой взгляд, сборка получилась очень сбалансированной, качественной, но с переплатой за низкий уровень шума. Пишите в комментарии, чтобы вы поменяли в этом компьютере, не превышая бюджет сборки? А еще я порекомендую вам прочесть несколько моих новых блогов: 

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Nvidia&Intel Hater
11:16
он уо дегрод,причем хуангом оприходованный
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на улице ты защекан инетный сразу бы отловил люлей по полной.про тебя песенка есть Бомбануло.
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для генерации как раз смысла и нет.посвежее для растра
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