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Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году

Несмотря на новости о частом выходе из строя процессоров AMD без внешних причин, я не думал, что это коснется и меня.
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Я купил процессор Ryzen 5 5600X полтора года назад и первое время не мог нарадоваться покупке. По сравнению с предыдущим Ryzen 5 1600 это был просто идеальный процессор — заметно более шустрый, без узких мест и проблем, экономичный и с умеренной, по меркам 2023 года, ценой. К тому же, мне попался очень удачный экземпляр, который мог работать в разгоне с более низким напряжением питания, чем обычно нужен для работы на заводских настройках. По производительности Ryzen 5 5600X идеально подходил для моей видеокарты GeForce RTX 3060 и я думал просидеть на этой связке без апгрейда еще несколько лет, так как играть на ПК стал без особого энтузиазма.

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Мой Ryzen 5 5600X в плате MSI B450-A PRO MAX

Надо заметить, что перед покупкой Ryzen 5 5600X я смотрел много роликов на каналах ремонтников компьютерных комплектующих и сборщиков ПК, и довольно часто мне попадались истории о браке процессоров AMD, когда они просто выходили из строя без внешних причин. Да и в новостях на сайтах, посвященных компьютерной тематике, эта проблема периодически всплывала.

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Но, в первую очередь это касалось многоядерных моделей и процессоров серии Ryzen 7000, которые тогда еще только появились на рынке. И на фоне множественных сообщений ремонтников о внезапных смертях видеокарт AMD, у которых, в отличие от моделей NVIDIA, просто выходил из строя видеочип, сообщения о смерти процессоров Ryzen были не такими частыми, и я подумал, что уж меня то это не коснется.

Хотя с моим прошлым процессором от AMD, Ryzen 5 1600, я столкнулся с деградацией контроллера памяти, несмотря на тепличные условия — низкие температуры и низкие напряжения питания самого процессора и контроллера памяти. Я выставил их даже ниже, чем выставляет материнская плата с настройками по-умолчанию, но, тем не менее, сначала Ryzen 5 1600 перестал справляться с частотой ОЗУ в 3400 МГц, с которой проработал пару лет, а потом и с 3266 МГц, и теперь работает с другим комплектом памяти с частотой 3200 МГц, и я даже не пытаюсь ее разгонять. А потом и ядра процессора перестали работать на 4000 МГц с тем напряжением, которого им хватало раньше и сейчас я полностью отказался от его разгона.

После такого неудачного опыта я даже не пробовал на Ryzen 5 5600X разгон через потенциально опасный "фикс", то есть с фиксацией частоты и напряжения, и просто убавил на нем напряжение через Curve Optimizer, выставив значение -30 по всем ядрам. И в таком режиме и работал этот шестиядерник в моем ПК все эти полтора года, с низкими температурами, с низким напряжением и энергопотреблением, ограниченным заводскими параметрами. Условия более, чем комфортные, но, как оказалось, если уж в процессоре есть серьезный дефект, то легкий режим работы только отсрочит неизбежное.

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И я сначала не придал значения тому, что мой ПК периодически тух, списывая это на не до конца протестированный на стабильность разгон ОЗУ и слишком низкие значения напряжения процессора. А так как это происходило очень редко, я все откладывал и откладывал тщательное тестирование процессора и ОЗУ. Но постепенно так называемый "черный экран" стал появляться чаще, и когда пару месяцев назад ПК потух два раза за день, причем в один из этих случаев я потерял несохраненный текст для блога, который писал целый час, я решил заняться этой проблемой со всей серьезностью.

Редкий экземпляр Ryzen 5 5600X может так работать

Первым делом в таких случаях надо избавиться от любого разгона и андервольта, причем не только процессора и ОЗУ, но и видеокарты, что я и сделал, сбросив все значения частот и напряжений до заводских. Но, спустя несколько часов работы в таком режиме я опять получил потухший ПК. Следующим шагом стала переустановка Windows с установкой свежих драйверов, чтобы исключить любые проблемы с софтом, но и это не помогло. Оставив ПК работать на ночь в режиме бездействия, утром я опять увидел черный экран.

Поскольку у меня есть еще одна материнская плата AM4 в которой работает Ryzen 5 1600 — GIGABYTE B450M H, я переставил в них процессоры местами и первое время даже был обнадежен, ведь "черный экран" не появлялся целых три дня, но потом Ryzen 5 5600X вызвал его и в другом ПК. Это окончательно подтвердило, что проблема в процессоре, и сейчас я очень жалею, что не отнес его по гарантии в магазин сразу, при первых признаках проблемы. Хотя с таким плавающим дефектом шансы на возврат денег были очень невелики.

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В блогах я часто иронизировал над пользователями ПК, которые как огня боятся процессоров и видеокарт от AMD, но теперь, после двух проблемных процессоров подряд, желание покупать их продукцию у меня практически пропало. А покупать что-то надо, поскольку я сижу теперь на старом процессоре Ryzen 5 1600, а домашние, которым я поставил ПК на базе Core i3-2100, про который недавно писал в блоге Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD, уже требуют нормальный компьютер.

Посмотрев цены на шестиядерный процессор Core i5-12400F, который стоит на Яндекс Маркете весьма привлекательно, и который отлично подойдет для видеокарты GeForce RTX 3060, я первым делом стал подумывать о его покупке.

Но для него нужна еще и материнская плата, и желательно с хорошей системой питания, а это еще, как минимум, 9000-10000 рублей. Столько, к примеру, стоят платы Asus PRIME B660M-K D4 и Maxsun CHALLENGER B760M.

И отдать 20000 рублей за комплект процессор — материнская плата, чтобы получить такую же производительность, какая была у Ryzen 5 5600X, будет очень и очень тяжело. Как вариант, остается покупка процессора от AMD, понадеявшись, что снаряд не попадет в одну воронку трижды и на этот раз попадется нормальный процессор, который проработает годы. Для прохождения одиночных игр в пару к видеокарте GeForce RTX 3060 мне вполне хватит Ryzen 55500, стоят сейчас эти процессоры очень недорого.

Как вариант, очень привлекателен процессор с встроенной графикой Ryzen 55600G, вместе с которым ПК после продажи GeForce RTX 3060 через несколько лет можно превратить в мультимедийный, которому не нужна дискретная видеокарта.

Ryzen 5 5600X покупать в 2024 году смысла нет, ведь есть более дешевый Ryzen 5 5600, который отстает в играх на пару процентов, а стоит заметно дешевле.

И, наконец, самый дорогой и перспективный вариант — покупка более мощного процессора Ryzen 5 7500F вместе с материнской платой. 

Этот процессор в будущем позволит сменить GeForce RTX 3060 на гораздо более быструю GeForce RTX 4070 SUPER. Пишите в комментарии, а какой вариант выбрали бы вы на моем месте? А еще я порекомендую вам прочитать пару моих новых блогов: 

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Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 


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amd ryzen 5 5600x апгрейд брак
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+1, уже брать надо Ryzen 9000 Series, а он все на говне старом сидит.
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Yilec
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Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
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