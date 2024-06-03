Еще несколько лет назад вопрос о выборе операционной системы для слабого ПК и ноутбука не стоял. Windows 7 прекрасно работала даже на одноядерных процессорах с парой гигабайт оперативной памяти, не говоря уже о том, что SSD-накопитель для этой ОС не являлся необходимым. Но в 2020 году поддержка Windows 7 закончилась, и эта, чрезвычайно удачная и популярная ОС, которую многие считают лучшим, что когда-либо делала компания Microsoft, потеряла актуальность.

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Какое-то время пользователей ПК, которым была нужна легкая ОС, выручала Windows 8.1, реальные системные требования которой практически не отличались от требований Windows 7, но и эта ОС достигла конца своего жизненного цикла. Поддержка Windows 8.1 завершилась в 2023 году и она, как и Windows 7, больше не получает обновлений безопасности. Конечно, некоторые пользователи продолжают пользоваться Windows 7 и Windows 8.1 без обновлений, но внешняя среда сегодня стала гораздо опаснее, чем 10-15 лет назад. Показателен пример Windows XP и Windows 2000, которые в 2024 году при подключении к интернету буквально за пару минут без участия человека заражаются вирусами, троянами и сетевыми червями.

И у нас остается только выбор из Linux и Windows 10, ведь у Windows 11 системные требования настолько высоки, что отсекают ее от огромного парка старых ПК уже на процессе установки. Но помимо обычной Windows 10 в редакциях Home и Pro, а также версии LTSC, которая основана на ядре 21H1, до сих пор получает обновления и остается актуальной Windows 10 LTSB, вышедшая в далеком 2016 году. Расширенная поддержка этой ОС завершится 13 октября 2026 года, то есть она переживет даже современные Windows 10 Home и Pro, срок поддержки которых прекратится 14 октября 2025 года.

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Мне стало интересно, как будет чувствовать себя Windows 10 LTSB на реальном "железе" в 2024 году, и я установил ее на очень слабый ПК на основе двухъядерного процессора Core i3-2100, 8 ГБ ОЗУ и обычного жесткого диска в качестве накопителя, причем не самого быстрого. И сегодня я поделюсь своими впечатлениями с вами и, думаю, они станут полезными для обладателей старых ПК и ноутбуков, которые ищут замену для Windows 7 и Windows 8.1, но не готовы переходить на Linux.

Сразу стоит отметить, что использовался MSDN образ Windows 10 LTSB от Microsoft и пользоваться различными сборками с торрентов я не рекомендую, так как с ними риск для безопасности ваших данных слишком велик. Для Windows 10 LTSB нет ставшего привычным средства создания установочной флешки Media Creation Tool, поэтому придется воспользоваться сторонней утилитой, например, Rufus. И, в отличие от Windows 11, установка Windows 10 LTSB проходит без сучка и задоринки, не требуя подключения к интернету и учетной записи Microsoft.

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Windows 10 LTSB подтягивает из интернета и устанавливает все нужные драйвера, что выгодно отличает ее от старых ОС.

Но, фоновые процессы, которые на системах с SSD-накопителями происходят быстро и незаметно, на ПК с жестким диском растягиваются надолго.

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Поэтому потребление ОЗУ долго не приходит в норму, а загрузка жесткого диска часами будет достигать почти 100%. Тем не менее, система работает и первым делом скачивает накопительные обновления, и обновления безопасности для антивируса Microsoft Defender.

Этот процесс на моем ПК растянулся на пару часов, поэтому лучше запланировать обновление заранее, ведь удобного средства для того, чтобы отложить его, как в более современных Windows 10, в Windows 10 LTSB нет. Приятное впечатление оставил антивирус Защитник Windows, которые имеет старый и гораздо более удобный интерфейс, а не встроен в "Параметры", как в современных Windows.

Меню Пуск лаконично и не забито рекламным мусором и ненужными программами. На скриншотах Windows уже немного настроена под меня, поэтому не обращайте внимания на ярлыки и Панель задач, сдвинутую влево.

Панель управления в Windows 10 LTSB практически не отличается от той, что была в старой доброй Windows 7, а в современных Windows 10 многие настройки переехали в "Параметры", но даже в Windows 11 этот переезд еще не завершился до конца.

Windows 10 LTSB — система с минимумом софта, поэтому даже средство для просмотра изображений придется установить вручную, хотя привычный многим Просмотр фотографий Windows не удалялся из ОС и вернуть его можно одной строчкой в реестре.

Как только вы решите запустить браузер или любой другой софт, активно использующий накопитель, то сразу поймете, что уже в 2016 году для Windows 10 был крайне необходим SSD-накопитель. Телеметрия, скачивание обновлений, работающие утилиты для индексации файлов и самооптимизации ОС приводят к тому, что жесткий диск постоянно загружен почти на 100%.

Жить и работать так можно, но после современного ПК с SSD этот момент очень неприятен. Хотя, простора для оптимизации, несмотря на лаконичность Windows 10 LTSB, остается много, достаточно лишь взглянуть на количество запущенных служб.

Даже несмотря на это, Windows 10 LTSB гораздо больше подходит для слабых ПК и ноутбуков, чем современные версии Windows 10, не говоря уже об Windows 11. Но и чудес производительности ждать от Windows 10 LTSB не стоит и очень желательно оптимизировать ее вручную, отключив все лишнее.

Итоги

Сегодняшнее тестирование показало, что даже операционная система из 2016 года уже не может отзывчиво работать на жестком диске и именно HDD, используемый как системный накопитель становится самым слабым местом ПК в 2024 году. И если для тестов операционной системы еще можно терпеть постоянный треск головок HDD и тормоза при открытии окон и запуске программ, то в реальных условиях стоит обязательно поменять жесткий диск на SSD, тем более что стоят они сегодня очень недорого. Наверняка на вашей материнской плате найдется свободный SATA порт для SSD и даже в старый ноутбук можно установить SSD с помощью специального кармана-переходника на место оптического накопителя.

В 2024 году нет смысла покупать SSD объемом 120 ГБ — их объем уже слишком мал, а разница в цене с более емкими накопителями весьма небольшая. А популярные модели объемом 256 ГБ стартуют с цены в 1500 рублей, например — Smartbuy Splash.

Чуть дороже стоит Patriot P210.

А за модели с объемом в 512 ГБ придется отдать уже около 3500-4000 рублей. ADATA SU650 Ultimate — весьма надежный и очень популярный SSD.

Crucial BX500 стоит дороже, но и скорости развивает повыше.

Ну а за 6000-7000 рублей уже можно найти неплохой SSD объемом 1 ТБ, например — Patriot P220.

Пишите в комментарии, а какая Windows стоит сейчас на вашем ПК и довольны ли вы ее производительностью? И позвольте порекомендовать вам несколько моих новых блогов:

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