Мысль о том, что пора установить в свой игровой ПК быстрый M.2 NVMe SSD появилась у меня уже больше года назад, ведь объема старого SATA SSD от Samsung на 1 ТБ стало откровенно не хватать. Одна только игра Assassins Creed - Valhalla, которую я прохожу сейчас, занимает 150 ГБ, а что уж говорить о более новых играх, некоторые из которых весят более 200 ГБ. К новым NVMe SSD я присматривался уже давно, но было откровенно жалко денег на новый накопитель, и я выкручивался из положения, перемещая часть игр с SSD на жесткий диск или на время удаляя игры, которые забросил проходить, но оставляя папки с их сохранениями.

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И пока я ждал и думал, брать или не брать новый SSD, цены на них росли, и если в 2023 году модель среднего уровня объемом 1 ТБ можно было взять за 6000 рублей, то весной 2024 года они стоят уже 7500-8500 рублей. А быстрые модели с высокой надежность и вовсе перевалили в цене за 10000 рублей. Но, судя по росту цен на чипы памяти и заявления аналитиков, рост цен на SSD продолжится весь 2024 год, а если еще и рубль упадет, то 10000 рублей придется отдать уже за средненькую модель.

Еще одна причина, по которой я потратился на M.2 NVMe SSD — это желание почувствовать высокий отклик системы, быструю установку и загрузку игр, и прочие прелести быстрых SSD, про которые рассказывают в отзывах и в комментариях на форумах геймеры, поменявшие старые SATA SSD на NVMe SSD. Да и как техноблогеру, мне уже просто неприлично сидеть в 2024 году на SATA SSD, о чем в комментариях под моими блогами писали уже раз двадцать, если не больше. И начав на прошлой неделе активно читать обзоры и отзывы об M.2 NVMe SSD, и смотреть цены на них, я понял, что выбор модели будет очень непростым. Во-первых, надежные накопители объемом 1 ТБ, к которым я присматривался ранее, заметно подорожали. Например, ADATA Legend 960 MAX почти перевалил в цене за психологический рубеж в 10000 рублей.

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Kingston SKC3000 стоит уже около 12000 рублей.

Примерно столько же стоит и Samsung 970 EVO Plus.

Во-вторых, если отбросить модели с гарантией менее пяти лет, то многие качественные модели отпадают, например, SSD от Samsung повально имеют гарантию всего в один год во всех магазинах РФ. А обжегшись на бюджетном SSD Smartbuy Splash, который сломался как раз спустя год эксплуатации, длительный срок гарантии стал для меня важнейшей характеристикой накопителя.

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В-третьих, моя древняя материнская плата MSI B450-A PRO MAX поддерживает только шину PCI Express 3.0, поэтому огромных скоростей, которые развивают SSD с шиной PCI Express 4.0, я не увижу и переплачивать за них нет смысла. И, наконец, в-четвертых, мне нужно было учитывать, что мой SATA SSD Samsung 860 EVO имеет довольно высокие скоростные характеристики, например, он способен записывать данные на всем объеме, не снижая максимальной скорости в 500 МБ/с. И брать дешевый M.2 SSD, который сдувается после записи 100 ГБ и дописывает оставшийся объем накопителя со скоростями обычной флешки USB 2.0 — мне никак нельзя.

В результате выбор пал на ADATA XPG GAMMIX S11 Pro, SSD среднего уровня, с интерфейсом PCI Express 3.0 и предустановленным радиатором, который я и купил за 8500 рублей. Отзывы о нем преимущественно хорошие, а гарантия составляет пять лет, да еще есть и простенький радиатор, который, как мне казалось, справится с PCI Express 3.0 накопителем.

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Из плюсов еще стоит отметить и наличие DRAM-буфера, что становится редкостью в современных бюджетных и даже средних по стоимости SSD-накопителях.

На моей материнской плате всего один слот для M.2 накопителя, а расположен он в самом неудачном месте — над видеокартой и под процессорным кулером, и более горячего места в корпусе ПК просто не найти.

Раньше я любил возню с компьютерным "железом", но теперь стараюсь открывать ПК как можно реже, особенно если учесть, что он весит 25 кг и перемещать его по комнате очень неудобно. Но неприятные сюрпризы для меня только начинались и, разобрав ПК и приготовившись закреплять SSD я понял, что потерял болтик для крепления M.2, который шел в комплекте с материнской платой. Поиски болтика затянулись на несколько часов, и одолжив его у знакомого, я собрал ПК и включив его, понял, что из системы исчезли два жестких диска.

Я совсем забыл, что на плате MSI B450-A PRO MAX при установке M.2 накопителя отключаются два SATA-порта, и мне пришлось снова разбирать ПК, устанавливать SATA контроллер и перекладывать все провода, идущие к жестким дискам. В результате ПК был готов только на следующий день и я сразу склонировал Windows вместе с играми на новый SSD, ведь тестами пустых SSD завален весь интернет, а мне было интересно, как он будет работать в реальных условиях эксплуатации и приступил к тестам скорости.

Слева показатели Samsung 860 EVO, справа — ADATA XPG GAMMIX S11 Pro и, если смотреть на 4K чтение и запись, разница между ними совсем не поражает воображения. А цифры записи в 3125 МБ/с можно получить только в CrystalDiskMark, в реальности SSD пишет данные максимум на 2300 МБ/с.

На скриншоте я выделил температуру в 53 градуса и на первый взгляд это хорошо для M.2 накопителя, но, если учесть, что в комнате при этом всего 18 градусов, в видеокарта еще не работает, то летом можно ждать температуры за 70 градусов. А если учесть, что это SSD с предустановленным радиатором — то дело очень плохо, ведь его снятие лишит гарантии. Но главное разочарование после покупки — это то, что прирост скорости не заметен нигде. Ни при запуске Windows, ни в играх, ни, тем более, при открытии окон Проводника и запуске программ. А объяснить восторги некоторых пользователей после перехода с SATA SSD на NVMe SSD можно только эффектом плацебо или случаями, когда этот переход совершался с совсем бюджетного и тормозящего накопителя, забитого файлами под завязку.

А еще после нескольких дней использования стало ужасно неудобно держать часть игр на одном SSD, а часть — на другом, и я стал понимать, что выгоднее и практичнее было бы купить SSD объемом 2 ТБ, тем более, что цена гигабайта у них гораздо ниже. ADATA Legend 710 такого объема можно купить дешевле 12000 рублей.

Более быстрый ADATA XPG GAMMIX S50 Lite стоит 15465 рублей.

А Netac NV7000 с массивным радиатором —13579 рублей.

Но главное разочарование от покупки — это полное отсутствие радости, которой раньше сопровождались все апгрейды. Видимо, чтобы обрадоваться новому SSD, надо переходить на него с медленного HDD или долго страдать от нехватки места на модели объемом 120 ГБ. Пишите в комментарии, а какой SSD стоит в вашем ПК и довольны ли вы его скоростью? А еще позвольте порекомендовать вам три своих новых блога:

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