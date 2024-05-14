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Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD

Быстрые NVMe SSD стали стандартом для игровых ПК, но можно ли почувствовать прирост скорости, меняя на них старые SATA SSD? Рассказываю о своем неудачном опыте.
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Мысль о том, что пора установить в свой игровой ПК быстрый M.2 NVMe SSD появилась у меня уже больше года назад, ведь объема старого SATA SSD от Samsung на 1 ТБ стало откровенно не хватать. Одна только игра Assassins Creed - Valhalla, которую я прохожу сейчас, занимает 150 ГБ, а что уж говорить о более новых играх, некоторые из которых весят более 200 ГБ. К новым NVMe SSD я присматривался уже давно, но было откровенно жалко денег на новый накопитель, и я выкручивался из положения, перемещая часть игр с SSD на жесткий диск или на время удаляя игры, которые забросил проходить, но оставляя папки с их сохранениями.

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И пока я ждал и думал, брать или не брать новый SSD, цены на них росли, и если в 2023 году модель среднего уровня объемом 1 ТБ можно было взять за 6000 рублей, то весной 2024 года они стоят уже 7500-8500 рублей. А быстрые модели с высокой надежность и вовсе перевалили в цене за 10000 рублей. Но, судя по росту цен на чипы памяти и заявления аналитиков, рост цен на SSD продолжится весь 2024 год, а если еще и рубль упадет, то 10000 рублей придется отдать уже за средненькую модель.

Еще одна причина, по которой я потратился на M.2 NVMe SSD — это желание почувствовать высокий отклик системы, быструю установку и загрузку игр, и прочие прелести быстрых SSD, про которые рассказывают в отзывах и в комментариях на форумах геймеры, поменявшие старые SATA SSD на NVMe SSD. Да и как техноблогеру, мне уже просто неприлично сидеть в 2024 году на SATA SSD, о чем в комментариях под моими блогами писали уже раз двадцать, если не больше. И начав на прошлой неделе активно читать обзоры и отзывы об M.2 NVMe SSD, и смотреть цены на них, я понял, что выбор модели будет очень непростым. Во-первых, надежные накопители объемом 1 ТБ, к которым я присматривался ранее, заметно подорожали. Например, ADATA Legend 960 MAX почти перевалил в цене за психологический рубеж в 10000 рублей.

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Kingston SKC3000 стоит уже около 12000 рублей.

Примерно столько же стоит и Samsung 970 EVO Plus.

Во-вторых, если отбросить модели с гарантией менее пяти лет, то многие качественные модели отпадают, например, SSD от Samsung повально имеют гарантию всего в один год во всех магазинах РФ. А обжегшись на бюджетном SSD Smartbuy Splash, который сломался как раз спустя год эксплуатации, длительный срок гарантии стал для меня важнейшей характеристикой накопителя.

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В-третьих, моя древняя материнская плата MSI B450-A PRO MAX поддерживает только шину PCI Express 3.0, поэтому огромных скоростей, которые развивают SSD с шиной PCI Express 4.0, я не увижу и переплачивать за них нет смысла. И, наконец, в-четвертых, мне нужно было учитывать, что мой SATA SSD Samsung 860 EVO имеет довольно высокие скоростные характеристики, например, он способен записывать данные на всем объеме, не снижая максимальной скорости в 500 МБ/с. И брать дешевый M.2 SSD, который сдувается после записи 100 ГБ и дописывает оставшийся объем накопителя со скоростями обычной флешки USB 2.0 — мне никак нельзя.

В результате выбор пал на ADATA XPG GAMMIX S11 Pro, SSD среднего уровня, с интерфейсом PCI Express 3.0 и предустановленным радиатором, который я и купил за 8500 рублей. Отзывы о нем преимущественно хорошие, а гарантия составляет пять лет, да еще есть и простенький радиатор, который, как мне казалось, справится с PCI Express 3.0 накопителем.

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Из плюсов еще стоит отметить и наличие DRAM-буфера, что становится редкостью в современных бюджетных и даже средних по стоимости SSD-накопителях.

На моей материнской плате всего один слот для M.2 накопителя, а расположен он в самом неудачном месте — над видеокартой и под процессорным кулером, и более горячего места в корпусе ПК просто не найти.

Раньше я любил возню с компьютерным "железом", но теперь стараюсь открывать ПК как можно реже, особенно если учесть, что он весит 25 кг и перемещать его по комнате очень неудобно. Но неприятные сюрпризы для меня только начинались и, разобрав ПК и приготовившись закреплять SSD я понял, что потерял болтик для крепления M.2, который шел в комплекте с материнской платой. Поиски болтика затянулись на несколько часов, и одолжив его у знакомого, я собрал ПК и включив его, понял, что из системы исчезли два жестких диска.

Я совсем забыл, что на плате MSI B450-A PRO MAX при установке M.2 накопителя отключаются два SATA-порта, и мне пришлось снова разбирать ПК, устанавливать SATA контроллер и перекладывать все провода, идущие к жестким дискам. В результате ПК был готов только на следующий день и я сразу склонировал Windows вместе с играми на новый SSD, ведь тестами пустых SSD завален весь интернет, а мне было интересно, как он будет работать в реальных условиях эксплуатации и приступил к тестам скорости.

Слева показатели Samsung 860 EVO, справа — ADATA XPG GAMMIX S11 Pro и, если смотреть на 4K чтение и запись, разница между ними совсем не поражает воображения. А цифры записи в 3125 МБ/с можно получить только в CrystalDiskMark, в реальности SSD пишет данные максимум на 2300 МБ/с.

На скриншоте я выделил температуру в 53 градуса и на первый взгляд это хорошо для M.2 накопителя, но, если учесть, что в комнате при этом всего 18 градусов, в видеокарта еще не работает, то летом можно ждать температуры за 70 градусов. А если учесть, что это SSD с предустановленным радиатором — то дело очень плохо, ведь его снятие лишит гарантии. Но главное разочарование после покупки — это то, что прирост скорости не заметен нигде. Ни при запуске Windows, ни в играх, ни, тем более, при открытии окон Проводника и запуске программ. А объяснить восторги некоторых пользователей после перехода с SATA SSD на NVMe SSD можно только эффектом плацебо или случаями, когда этот переход совершался с совсем бюджетного и тормозящего накопителя, забитого файлами под завязку.

А еще после нескольких дней использования стало ужасно неудобно держать часть игр на одном SSD, а часть — на другом, и я стал понимать, что выгоднее и практичнее было бы купить SSD объемом 2 ТБ, тем более, что цена гигабайта у них гораздо ниже. ADATA Legend 710 такого объема можно купить дешевле 12000 рублей.

Более быстрый ADATA XPG GAMMIX S50 Lite стоит 15465 рублей.

А Netac NV7000 с массивным радиатором —13579 рублей.

Но главное разочарование от покупки — это полное отсутствие радости, которой раньше сопровождались все апгрейды. Видимо, чтобы обрадоваться новому SSD, надо переходить на него с медленного HDD или долго страдать от нехватки места на модели объемом 120 ГБ. Пишите в комментарии, а какой SSD стоит в вашем ПК и довольны ли вы его скоростью? А еще позвольте порекомендовать вам три своих новых блога: 

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ssd цены выбор критика sata ssd adata xpg gammix s11 pro m.2 nvme ssd
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