Ни для кого не секрет, что, покупая игровой ноутбук, придется значительно переплатить за мобильность, компактные размеры и наличие дисплея. И за эту цену можно собрать гораздо более производительный игровой ПК, или значительно сэкономить, если вам нужна такая же производительность, как у ноутбука. Есть немало геймеров, которые вынуждены покупать игровой ноутбук из-за частой смены жительства, например, живя в съемных квартирах при работе в другом городе. Или студенты, проживающие в общежитии, и забирающие ноутбук домой на выходные.

Но иногда такой острой нужды в мобильном игровом устройстве нет и игровой ноутбук покупается по привычке и почти все время эксплуатации проводит на столе в одной и той же квартире. И именно для таких геймеров, которые подумывают расстаться с привычным игровым ноутбуком и перейти на стационарный ПК и будет особо полезен сегодняшний блог, где мы сравним, насколько мощный ПК можно собрать за стоимость ноутбука. И мы не забудем подсчитать еще и стоимость монитора и клавиатуры, которые не приходится покупать, если вы выбираете ноутбук. А вот мышку и акустику исключим, ведь обычно их приходится покупать и геймерам с игровыми ноутбуками, ведь на тачпаде особо не поиграешь.

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А в качестве примера цены используем стоимость популярного и очень недорого игрового ноутбука Maibenben X525, который можно купить на Яндекс Маркете за 92800 рублей. В нем установлен процессор Core i5-12450H и видеокарта GeForce RTX 4060, но нужно понимать, что ноутбучное железо заметно отстает от десктопного с похожей маркировкой. И мобильная видеокарта GeForce RTX 4060 в играх показывает результаты, сопоставимые с GeForce RTX 3060, а иногда даже и ниже. И процессор будет показывать заметно меньшую производительность, будучи ограничен небольшим лимитом энергопотребления, да еще часто работая на грани температурного троттлинга.

Начнем сборку с процессора, а комплектующие, как обычно, подберем на маркетплейсе Яндекс Маркет.

Процессор

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Чтобы уместится в рамки бюджета, нам придется взять не самый новый шестиядерный процессор — Core i5-12400F. Но, несмотря на то, что он начал выпускаться уже более двух лет назад, его популярность и не думает идти на спад. А производительности хватает для того, чтобы с комфортом играть в новые игры в связке с видеокартой уровня GeForce RTX 4060.

Кулер процессора

Чтобы наш Core i5-12400F не уподоблялся ноутбучному собрату, работая на грани троттлинга, стоит взять кулер с тремя теплотрубками, например, ID-Cooling SE-903-SD V3. И помните, чем больше средств вы вложите в процессорный кулер, тем тише будет работать ваш ПК.

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Материнская плата

Энергопотребление у Core i5-12400F достаточно невысокое, но, если вы не хотите, чтобы система питания материнской платы кипела при тяжелых нагрузках, достигая температуры под сотню градусов, стоит взять модель с радиаторами и достаточным числом фаз питания. Например, Asus PRIME B660M-K D4, популярную плату сокета LGA1700, у которой есть почти все, что нужно современному игровому компьютеру. Слово "почти" использовано не просто так, ведь покупая игровой ноутбук вы автоматически получаете Wi-Fi и Bluetooth модули, но если мы возьмем в эту сборку материнскую плату, оснащенную ими, то точно не впишемся в бюджет. И если вам нужны беспроводные адаптеры, дешевле будет купить их отдельно.

Оперативная память

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А вот в плане оперативной памяти наша сборка даст фору ноутбуку, ведь мы можем поставить сразу 32 ГБ недорогой ОЗУ DDR4. Для новых игр объема в 16 ГБ хватает уже впритык, и если вы хотите, чтобы ПК долго оставался актуальным, не требуя апгрейда, стоит немного доплатить за 32 ГБ ОЗУ. Мы возьмем пару модулей Team Group T-Create Expert с частой МГц 3600 МГц и таймингами 18-22-22-42.

Видеокарта

С выбором видеокарты все просто — берите GeForce RTX 4060 и точно не ошибетесь. Экономичная, с энергопотреблением всего в 115 ватт, эта модель не требует мощной системы охлаждения. А за свою цену она показывает в играх отличные результаты, позволяя поиграть во все новинки на высоких настройках графики. Мы возьмем Palit GeForce RTX 4060 DUAL, одну из самых недорогих версий GeForce RTX 4060.

SSD-накопитель

ПК предоставляет еще и гораздо больше гибкости в выборе SSD-накопителя. В него можно установить как быстрый M.2 SSD, так и неприхотливый SATA SSD, да еще и не один, а несколько. Мы возьмем ADATA Legend 710 на 1 ТБ, модель оптимальную по объему, скорости и цене, а учитывая размеры новых игр, брать SSD меньшего объема в игровой ПК не стоит.

Блок питания

Наша сборка настолько экономична, что ей с запасом хватит блока питания всего на 450 ватт. Главное — не брать самые дешевые модели, а выбирать качественные, пусть и бюджетные модели, например, Deepcool PF450.

Корпус

Частым гостем блогов про сборки ПК стала модель AeroCool HEXFORM-G-BK-v2 RGB Black — компактный корпус с отличной системой вентиляции и двумя предустановленными вентиляторами с подсветкой. Его мы и возьмем.

Монитор и клавиатура

Монитор Xiaomi Redmi Display G24 с диагональю 23.8", VA-матрицей с частотой развертки 165 Гц и временем отклика 1 мс даст совершенно другие ощущения в играх, чем небольшие экраны ноутбуков. Да и глаза уставать будут намного меньше, ведь разрешение Full HD на экране с диагональю 15.6" для многих геймеров воспринимается слишком мелким.

Гораздо более удобна в играх и полноразмерная клавиатура обычного ПК, чем небольшая и жестко зафиксированная относительно экрана клавиатура ноутбука. Мы возьмем стильную игровую модель с подсветкой — Defender Ozoth.

Итоги

Итак, наш ПК готов и обойдется в 90429 рублей с картой Пэй, или в 91900 рубля без нее, что даже несколько меньше стоимости ноутбука, взятого для сравнения. И за эти деньги мы получаем гораздо более производительное железо с возможностью легкого апгрейда, но теряем мобильность. Зато объем ОЗУ в нашем ПК в два раза больше, чем в ноутбуке Maibenben X525, как и объем SSD-накопителя. И если ваш игровой ноутбук редко покидает пределы квартиры, стоит задуматься перед покупкой новой модели — а не купить ли стационарный игровой ПК, сэкономив и получив больше производительности?

Пишите в комментарии, а как вы относитесь к игровым ноутбукам? А еще я порекомендую к прочтению несколько своих новых блогов:

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