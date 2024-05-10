Совсем недавно я писал блог про то, что больше не собираюсь покупать дорогое компьютерное железо, но, начав походить требовательные игровые новинки, я столкнулся с тем, что видеокарта GeForce RTX 3060 справляется с ними уже с трудом. Приходится убавлять настройки графики, включать DLSS, а для многих современных избалованных геймеров это заметно отражается на удовольствии, получаемым от игры. Те времена, когда можно было запустить новый игровой хит на "минималках" и радоваться, что он идет хотя бы с 30-40 FPS, давно прошли и сегодня хочется играть в игры, получая максимально красивую картинку и это снова и снова заставляет меня задуматься об апгрейде.

Купил GeForce RTX 3060 я пару лет назад, практически по максимальной цене, которой достигали эти видеокарты — 70000 рублей. Весной 2022 года ненадолго их стоимость доходила даже до 100000 рублей, но быстро откатилась практически до рекомендованной и, думаю, желающих купить видеокарту среднего уровня по такой цене нашлось очень немного. Моя видеокарта в одном из самых дешевых исполнений — Palit GeForce RTX 3060 Dual и, как выяснилось, недостатков у бюджетных RTX 3060 предостаточно, даже несмотря на небольшое тепловыделение в 170 ватт.



Видеокарта оказалась горячей и шумной — охлаждение всего с тремя теплотрубками справляется с таким тепловыделением с трудом и вентиляторы раскручиваются до 2000 оборотов, пытаясь удержать температуру до 70 градусов. Если бы это были качественные вентиляторы, такие обороты не стали бы большой проблемой, но у Palit GeForce RTX 3060 Dual они максимально дешевые, их слышно уже при 1100 оборотах в минуту, а при раскручивании они издают скрежет. Учитывая то, что все остальное "железо" в моем ПК тихое, а старенький корпус Fractal Design Define R4 имеет одни из лучших показателей по шумоизоляции, видеокарта раздражает меня просто неимоверно, портя все впечатление от требовательных игр.

реклама





Тем более, что я привык к тихим видеокартам, много лет до этого пользуясь GeForce GTX 1060 от GIGABYTE, а потом сменив ее на абсолютно бесшумную GeForce GTX 1060 от MSI. Одним словом, я хочу поскорее избавиться от Palit GeForce RTX 3060 Dual, пока она еще хоть что-то стоит. Тем более, что подвернулась возможность поставить ее в ПК, который я собираю для знакомого и который совершенно не не напрягается по поводу шума и нагрева видеокарт — игры не тормозят на средних настройках, и это уже отлично.



Кстати, в комментариях некоторые пишут, что GeForce RTX 3060 все еще "тащит все" в разрешении 1080p и разговоры о том, что игры на ней тормозят — это просто брюзжание, но в реальности это не так. На момент ее покупки я тоже думал, что GeForce RTX 3060 — это просто "имба", ведь у нее мощь почти как у GeForce GTX 1080 Ti и после старенькой GeForce GTX 1060 это очень впечатляло. Но уже при запуске Cyberpunk 2077 и Assassin’s Creed Valhalla, игр, вышедших еще в 2020 году, GeForce RTX 3060 сказала "кря", и мне пришлось играть с настройками и DLSS, пытаясь получить максимально красивую картинку и стабильные 60 FPS без просадок.

А дальше GeForce RTX 3060 говорила "кря" практически в каждой новой AAA-игре — Dying Light 2: Stay Human, Horizon Zero Dawn, дополнении для Cyberpunk 2077 - Phantom Liberty, Remnant 2, Alan Wake II, Starfield и Hogwarts Legacy. И что особенно неприятно, в Horizon Forbidden West, игре, которой я очень увлекся в данный момент, а именно такие случаи, когда тормозит игра, которая приносит максимум удовольствия, всегда подталкивали меня к апгрейду.



Апгрейд я задумал частичный, но помимо замены видеокарты, я хочу наконец-то сменить древний 60-ти герцовый монитор, на котором сижу уже 10 лет и, возможно, процессор Ryzen 5 5600X на более быстрый. Например, на Ryzen 7 5700X3D — чтобы не менять материнскую плату и комплект ОЗУ объемом 32 ГБ, которыми я полностью доволен. Но самая главная и дорогостоящая замена — это видеокарта, и на этот раз я хочу взять модель от AMD и сейчас расскажу, почему не от Nvidia.

Засев за написание этого блога, я стал вспоминать, когда последний раз покупал видеокарты от AMD и оказалось, что прошло уже целых десять лет с покупки Radeon HD 7770 в 2014 году. Это была модель в самом бюджетном исполнении, но теперь, наученный горьким опытом, я хочу переплатить за качественное охлаждение, чтобы получить тишину в играх и низкие температуры. Так как монитор я хочу сменить на модель с разрешением 2560х1440, то требования к видеокарте будут довольно высокими. Про выбор монитора я недавно писал в блоге "Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать" и после этого и задумался о его замене. И для начала давайте посмотрим, что предлагает Nvidia в 2024 году.



GeForce RTX 4060

реклама





Эта видеокарта сразу отпадает — производительность в играх чуть выше, чем у GeForce RTX 3060, всего 8 ГБ видеопамяти и для разрешения 2560х1440 она не годится совсем.



GeForce RTX 4060 Ti

GeForce RTX 4060 Ti уже выглядит привлекательной по производительности чипа, но всего 8 ГБ видеопамяти на узкой 128-ми битной шине делают эту модель пригодной только для разрешения 1080p или только для многопользовательских игр в разрешении 2560х1440.

Это провал Nvidia - тесты I2HARD

реклама





GeForce RTX 4070

Вот это уже неплохая модель, и по возможностям в играх, и по объему и скорости видеопамяти, но цена на нее кусается, и если чуть-чуть доплатить, можно получить заметную прибавку, взяв следующую модель.



GeForce RTX 4070 SUPER

Доплатить, конечно же, за GeForce RTX 4070 SUPER, новую и очень удачную видеокарту. А модели дороже этой цены я даже не рассматриваю. Заработки на Overclockers.ru позволяют делать частые апгрейды, но игры для меня не так важны, чтобы в 2024 году отдавать за видеокарту более 65000 рублей. Поэтому GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4070 Ti SUPER и, тем более, GeForce RTX 4080 оставим для более богатых геймеров.



А теперь давайте посмотрим, что предлагает компания AMD весной 2024 года:



Radeon RX 7600

Этот практически аналог GeForce RTX 4060 отметаем по тем же причинам — мало памяти на узкой шине.



Radeon RX 6700 XT

реклама





Уже довольно более интересная модель, но слишком старая, чтобы покупать ее новой, из магазина, в 2024 году.



Radeon RX 7600 XT

Здесь с объемом памяти все отлично, но вот чип довольно слабоват для разрешения 2560х1440, да и цена высока для ее производительности.



Radeon RX 7700 XT

А вот эта видеокарта привлекает меня больше всего. Видеопамяти достаточно, энергопотребление адекватное, а производительность в играх в разрешении QHD почти как у GeForce RTX 4070, она уступает ей всего 4% в среднем. И даже если включить трассировку лучей, то Radeon RX 7700 XT выдает результаты чуть выше, чем GeForce RTX 4060 Ti. Но вы только посмотрите на ее цену — отдать такую стоимость за такую производительность на фоне цен моделей Nvidia совсем не жалко. За это стоит сказать спасибо маркетологам от AMD, установившим такие цены на эту модель. Но есть один нюанс, который не дает мне покоя — Radeon RX 7800 XT стоят всего на 8000 рублей дороже. А это уже совсем другой уровень производительности и целых 16 ГБ видеопамяти.

Radeon RX 7800 XT

Пишите в комментарии, а какую бы видеокарту выбрали вы — Radeon RX 7700 XT или Radeon RX 7800 XT? Или может быть модель от Nvidia? А еще я порекомендую парочку свежих блогов:



7 самых лучших и выгодных связок процессора и видеокарты для игровых компьютеров в мае 2024 года



Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.



