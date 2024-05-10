Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT

Рассказываю о том, чем меня разочаровала GeForce RTX 3060 и почему видеокарты от Nvidia в 2024 году перестали быть выгодной покупкой.
[ ] для раздела Блоги
1
1

Совсем недавно я писал блог про то, что больше не собираюсь покупать дорогое компьютерное железо, но, начав походить требовательные игровые новинки, я столкнулся с тем, что видеокарта GeForce RTX 3060 справляется с ними уже с трудом. Приходится убавлять настройки графики, включать DLSS, а для многих современных избалованных геймеров это заметно отражается на удовольствии, получаемым от игры. Те времена, когда можно было запустить новый игровой хит на "минималках" и радоваться, что он идет хотя бы с 30-40 FPS, давно прошли и сегодня хочется играть в игры, получая максимально красивую картинку и это снова и снова заставляет меня задуматься об апгрейде.

Купил GeForce RTX 3060 я пару лет назад, практически по максимальной цене, которой достигали эти видеокарты — 70000 рублей. Весной 2022 года ненадолго их стоимость доходила даже до 100000 рублей, но быстро откатилась практически до рекомендованной и, думаю, желающих купить видеокарту среднего уровня по такой цене нашлось очень немного. Моя видеокарта в одном из самых дешевых исполнений — Palit GeForce RTX 3060 Dual и, как выяснилось, недостатков у бюджетных RTX 3060 предостаточно, даже несмотря на небольшое тепловыделение в 170 ватт.

Видеокарта оказалась горячей и шумной — охлаждение всего с тремя теплотрубками справляется с таким тепловыделением с трудом и вентиляторы раскручиваются до 2000 оборотов, пытаясь удержать температуру до 70 градусов. Если бы это были качественные вентиляторы, такие обороты не стали бы большой проблемой, но у Palit GeForce RTX 3060 Dual они максимально дешевые, их слышно уже при 1100 оборотах в минуту, а при раскручивании они издают скрежет. Учитывая то, что все остальное "железо" в моем ПК тихое, а старенький корпус Fractal Design Define R4 имеет одни из лучших показателей по шумоизоляции, видеокарта раздражает меня просто неимоверно, портя все впечатление от требовательных игр.

реклама



Тем более, что я привык к тихим видеокартам, много лет до этого пользуясь GeForce GTX 1060 от GIGABYTE, а потом сменив ее на абсолютно бесшумную GeForce GTX 1060 от MSI. Одним словом, я хочу поскорее избавиться от Palit GeForce RTX 3060 Dual, пока она еще хоть что-то стоит. Тем более, что подвернулась возможность поставить ее в ПК, который я собираю для знакомого и который совершенно не не напрягается по поводу шума и нагрева видеокарт — игры не тормозят на средних настройках, и это уже отлично.

Кстати, в комментариях некоторые пишут, что GeForce RTX 3060 все еще "тащит все" в разрешении 1080p и разговоры о том, что игры на ней тормозят — это просто брюзжание, но в реальности это не так. На момент ее покупки я тоже думал, что GeForce RTX 3060 — это просто "имба", ведь у нее мощь почти как у GeForce GTX 1080 Ti и после старенькой GeForce GTX 1060 это очень впечатляло. Но уже при запуске Cyberpunk 2077 и Assassin’s Creed Valhalla, игр, вышедших еще в 2020 году, GeForce RTX 3060 сказала "кря", и мне пришлось играть с настройками и DLSS, пытаясь получить максимально красивую картинку и стабильные 60 FPS без просадок.

А дальше GeForce RTX 3060 говорила "кря" практически в каждой новой AAA-игре — Dying Light 2: Stay Human, Horizon Zero Dawn, дополнении для Cyberpunk 2077 - Phantom Liberty, Remnant 2, Alan Wake II, Starfield и Hogwarts Legacy. И что особенно неприятно, в Horizon Forbidden West, игре, которой я очень увлекся в данный момент, а именно такие случаи, когда тормозит игра, которая приносит максимум удовольствия, всегда подталкивали меня к апгрейду.

Апгрейд я задумал частичный, но помимо замены видеокарты, я хочу наконец-то сменить древний 60-ти герцовый монитор, на котором сижу уже 10 лет и, возможно, процессор Ryzen 5 5600X на более быстрый. Например, на Ryzen 7 5700X3D — чтобы не менять материнскую плату и комплект ОЗУ объемом 32 ГБ, которыми я полностью доволен. Но самая главная и дорогостоящая замена — это видеокарта, и на этот раз я хочу взять модель от AMD и сейчас расскажу, почему не от Nvidia.

 Засев за написание этого блога, я стал вспоминать, когда последний раз покупал видеокарты от AMD и оказалось, что прошло уже целых десять лет с покупки Radeon HD 7770 в 2014 году. Это была модель в самом бюджетном исполнении, но теперь, наученный горьким опытом, я хочу переплатить за качественное охлаждение, чтобы получить тишину в играх и низкие температуры. Так как монитор я хочу сменить на модель с разрешением 2560х1440, то требования к видеокарте будут довольно высокими. Про выбор монитора я недавно писал в блоге "Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать" и после этого и задумался о его замене. И для начала давайте посмотрим, что предлагает Nvidia в 2024 году.

GeForce RTX 4060

реклама



Эта видеокарта сразу отпадает — производительность в играх чуть выше, чем у GeForce RTX 3060, всего 8 ГБ видеопамяти и для разрешения 2560х1440 она не годится совсем.

GeForce RTX 4060 Ti

GeForce RTX 4060 Ti уже выглядит привлекательной по производительности чипа, но всего 8 ГБ видеопамяти на узкой 128-ми битной шине делают эту модель пригодной только для разрешения 1080p или только для многопользовательских игр в разрешении 2560х1440.

Это провал Nvidia - тесты I2HARD

реклама



GeForce RTX 4070

Вот это уже неплохая модель, и по возможностям в играх, и по объему и скорости видеопамяти, но цена на нее кусается, и если чуть-чуть доплатить, можно получить заметную прибавку, взяв следующую модель.

GeForce RTX 4070 SUPER

Доплатить, конечно же, за GeForce RTX 4070 SUPER, новую и очень удачную видеокарту. А модели дороже этой цены я даже не рассматриваю. Заработки на Overclockers.ru позволяют делать частые апгрейды, но игры для меня не так важны, чтобы в 2024 году отдавать за видеокарту более 65000 рублей. Поэтому GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4070 Ti SUPER и, тем более, GeForce RTX 4080 оставим для более богатых геймеров.

А теперь давайте посмотрим, что предлагает компания AMD весной 2024 года:

Radeon RX 7600

Этот практически аналог GeForce RTX 4060 отметаем по тем же причинам — мало памяти на узкой шине.

Radeon RX 6700 XT

реклама



Уже довольно более интересная модель, но слишком старая, чтобы покупать ее новой, из магазина, в 2024 году.

Radeon RX 7600 XT

Здесь с объемом памяти все отлично, но вот чип довольно слабоват для разрешения 2560х1440, да и цена высока для ее производительности.

Radeon RX 7700 XT

А вот эта видеокарта привлекает меня больше всего. Видеопамяти достаточно, энергопотребление адекватное, а производительность в играх в разрешении QHD почти как у GeForce RTX 4070, она уступает ей всего 4% в среднем. И даже если включить трассировку лучей, то Radeon RX 7700 XT выдает результаты чуть выше, чем GeForce RTX 4060 Ti. Но вы только посмотрите на ее цену — отдать такую стоимость за такую производительность на фоне цен моделей Nvidia совсем не жалко. За это стоит сказать спасибо маркетологам от AMD, установившим такие цены на эту модель. Но есть один нюанс, который не дает мне покоя — Radeon RX 7800 XT стоят всего на 8000 рублей дороже. А это уже совсем другой уровень производительности и целых 16 ГБ видеопамяти.

Radeon RX 7800 XT

Пишите в комментарии, а какую бы видеокарту выбрали вы — Radeon RX 7700 XT или Radeon RX 7800 XT? Или может быть модель от Nvidia? А еще я порекомендую парочку свежих блогов:

7 самых лучших и выгодных связок процессора и видеокарты для игровых компьютеров в мае 2024 года

Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd цены geforce rtx 3060 geforce rtx 4070 geforce rtx 4060 критика geforce rtx 4060 ti radeon rx 7600 radeon rx 7700 xt geforce rtx 4070 super
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор продукции компании APNX
7
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
6
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
3
Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1MAX
+
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
37
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ВСУ приходится вводить в бой Abrams, отведенные ранее в тыл из-за высоких потерь и снова терять их
3
Эксперты ВСУ: Разведывательные дроны ВС РФ "безразличны" к РЭБ, залетая в тыл достаточно далеко
5
Добыча Bitcoin перестала приносить прибыль – майнеры начали отключать старое оборудование
4
В США закончили строительство моста «из ниоткуда в никуда»
3
«Ситилинк» уволил сотни IT-специалистов и намерена закрыть 100 торговых точек по всей России
16
Литва заявила о готовности отправить своих военных на Украину
2
Warhammer наяву: танки «Царь-мангал» с массивной защитой от дронов всё чаще встречаются в зоне СВО
1
Apple представила новую магнитную клавиатуру Magic Keyboard для iPad Pro
+
Коллекционеры сражаются за редкий экземпляр приставки SNES, цена лота превышает 3.5 млн рублей
1
Microsoft может внедрить в свой браузер Edge функцию, вынуждающую пользователей покупать Windows 11
5
NASA показало, что увидит камера, которую затянет в центр черной дыры
5
Древний Fortran вошёл в топ-10 самых популярных языков программирования, пока PHP стремительно теряет позиции
7
Британская разведка выразила опасения, что в РФ обновили ракету Х-101 и оснастили второй боеголовкой
+
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 7 смогут при помощи ИИ распознавать проблемы с сердцем
+
ВС России нанесли мощный комбинированный удар по энергетическим объектам западной Украины
+
Процессоры AMD на базе Zen 5 оказались более чем на 10% быстрее Zen 4 в однопотоке Cinebench R23
13
Литовская таможня предотвратила поставку двух пикапов Tesla Cybertruck в Беларусь
4
Ученые объявили об открытии китового «алфавита»
+
Российские операторы активизировали рефарминг ради перехода на LTE
1
ОЭСР улучшила прогноз роста российской экономики до 2,6% в 2024 году
+

Популярные статьи

Почему разработка софта для Linux это выброшенные ресурсы, или как я подбирал ядро для Chimbalix
99
Dungeons of Sundaria - еще одна action RPG от небольшого разработчика игр
+
Пришло время переустанавливать драйвер NVIDIA, или очередное подтверждение, что Linux не для игр
42
Core i9-14900K vs Core i3-14100F – выбираем оптимальный игровой процессор для разумного геймера
50
Разгон встроенной видеокарты Intel HD 4600
80
Мое мнение о Marvel Spider-Man 2 (PushSquare)
1
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
13
Мое мнение о Assassin's Creed Mirage на PS5 (PushSquare)
1
У консольного подразделения Xbox возникли большие финансовые проблемы
4
ВС США готовятся к ударам по военным объектам КНР в Южно-Китайском море
5

Сейчас обсуждают

irnwlf
12:18
"почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT" - потому что ты вонючий нищеброд.
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Cowboy Huggies
12:16
Чем сложнее устройство, тем выше вероятность отказа, это общепризнанный факт, все эти флагманы долго не живут. Другой случай видеокарты не сильно навороченные, середнячки, без высокого тепловыделения,...
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
Trydognite
12:16
Ну а кто говорит про 4к, мы же говорим про обычных людей. Обычные 4к монитор себе не купят, так как он стоит как сама видеокарта. И кстати вы ответили сами на вопрос - 4090 вам в помощь. А вы что хоте...
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
irnwlf
12:16
Никто не берет видеокарту 4090, чтобы не менять ее 10 лет. Такие видеокарты берут для игры в 4к. Никто не берет видеокарту 4070ti на 10 лет. Такие видеокарты берут для игры в 2к. Никто не берет 4060...
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
Trydognite
12:13
Ну я бы сказал, для тех, кому 60FPS хватает - может не брать крутое железо. Многим ведь нужно и 300 и 400FPS в например CS.
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
Mallory
12:04
А знаешь где нет проблем с вечнокривыми драйверами AMD и дряхлого пингвина? На айпадах. Так расскажи, почему ты не хочешь продать все свое компьютерное барахло и купить себе айпад? Как раз хватит, ещ...
Пришло время переустанавливать драйвер NVIDIA, или очередное подтверждение, что Linux не для игр
Mallory
12:03
Ну вот видите, вы и есть ЦА дурных пописулек чимбала. Вы просто созданы друг для друга. Чимбал рассказывает свои глупости и получает положительную обратную связь, а вы начинаете рассуждать что знаете...
Пришло время переустанавливать драйвер NVIDIA, или очередное подтверждение, что Linux не для игр
Макс Петров
11:59
Очередная помойка из рашки
Фермеры Германии жалуются на украинцев, которые не хотят собирать клубнику даже за деньги
Николай Тимофеев
11:56
Ага, Российская Империя и СССР уже успели по очереди развалиться, а США до сих пор столетиями пророчат развал, нужно только подождать))
В США закончили строительство моста «из ниоткуда в никуда»
Николай Тимофеев
11:55
"Неполживенькая" новость, жаль что это манипуляция данными и вброс) 1) Сам мост стоит миллиард, а не 11. 11 миллиардов ушли на проект высокоскоростной железной дороги между ЛА и СФ целиком. 2) Мост н...
В США закончили строительство моста «из ниоткуда в никуда»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем