Если вы оптимально подобрали видеокарту в пару к процессору, то можете считать, что половина дела по сборке хорошего игрового ПК уже сделана. Все остальное — материнская плата, оперативная память и SSD-накопитель, влияют на производительность игрового ПК на порядок меньше. Довольно часто в сборках неопытных пользователей ПК можно встретить довольно мощную видеокарту, установленную в пару к слабому процессору, ведь на первый взгляд именно видеокарта влияет на FPS в играх. Но и процессор очень важен, ведь он занимается первоначальным обсчетом игровой графики, физики, и искусственного интеллекта врагов, и если он слаб и постоянно перегружен, то мощная видеокарта просто не сможет выдать свой максимум производительности, а в игре вас ждут неприятные фризы и просадки FPS.

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А вот обратная ситуация, когда очень производительный процессор установлен в пару к видеокарте среднего уровня, вполне имеет право на существование. Такая связка выдаст высокий FPS в нетребовательных онлайн-играх, да и в одиночных AAA-проектах на средних настройках графики обеспечит очень плавный геймплей на высокогерцовом мониторе. Но сегодня я предлагаю взглянуть на самые рациональные и выгодные сочетания процессоров и видеокарт, подходящие большинству геймеров, играющих как в одиночные игры, так и в многопользовательские. Образцы цен возьмем на маркетплейсе Яндекс Маркет, и начнем с самых недорогих моделей.

Ryzen 5 5500 и Radeon RX 7600

Вот с такого необычного сочетания мы начнем сегодня, взяв сразу шестиядерный Ryzen 5 5500 от AMD и оставив популярные бюджетные Core i2-12100F для мультимедийных ПК. Ведь системные требования игр все растут, и уже пора оставить четырехъядерные процессоры в прошлом или покупать их только на вторичном рынке, по гораздо более низкой цене.

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Там же стоит оставить и видеокарты с производительностью ниже, чем у Radeon RX 6600 — GeForce GTX 1650, Radeon RX 6500 XT и GeForce RTX 3050. Они стоят слишком дорого для своей производительности и привлекательны только при покупке на вторичном рынке. Ведь отдавать 15000-25000 рублей для того, чтобы играть в новые игры на "минималках" с тормозами — очень непрактичная затея. Мне удалось найти Radeon RX 7600 по очень низкой цене для этой связки, но если эта видеокарта исчезнет из продажи, можете смело ставить вместе с Ryzen 5 5500 Radeon RX 6600 или даже более дорогую GeForce RTX 3060. Если, конечно, найдете их по привлекательной цене, эти видеокарты позволят поиграть с комфортом во все игровые новинки, пусть и не на максимальных настройках.

Ryzen 5 5600 и GeForce RTX 4060

Связка из популярного шестиядерного процессора Ryzen 5 5600 и видеокарты GeForce RTX 4060 обойдется примерно на 10000 рублей дороже предыдущей и это довольно чувствительная сумма. Но за нее вы получите большую производительность в играх с лучами, и технологии от Nvidia — DLSS и Frame Generation. Да и процессор за счет в два раза большего объема кэша третьего уровня выдает гораздо лучшие результаты во многих играх, особенно — в мультиплеерных.



Core i5-12400F и GeForce RTX 4060 Ti

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Связка из шестиядерного процессора Core i5-12400F и мощной видеокарты GeForce RTX 4060 Ti подойдет тем геймерам, которые опасаются брать "железо" от AMD, и за свою цену она выдаст высокую кадровую частоту во всех новых одиночных и мультиплеерных играх с высокими системными требованиями. Единственный минус этой связки — небольшой объем видеопамяти у GeForce RTX 4060 Ti, но, выбирая видеокарты от Nvidia, за эту цену выбора нет совсем. GeForce RTX 4060 стоят примерно на 13000 рублей меньше, а GeForce RTX 4070 — на 22000 рублей дороже, и между ними есть только GeForce RTX 4060 Ti или модели от AMD.

Ryzen 5 7500F и Radeon RX 6700 XT

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А вот связка из популярного и быстрого шестиядерника Ryzen 5 7500F и видеокарты Radeon RX 6700 XT, которая имеет на борту 12 ГБ видеопамяти, обойдется немного дешевле предыдущей, но будет иметь гораздо более высокую процессорную мощность, которая пригодится в онлайн-играх. А еще почти не будет уступать ей в не трассированных играх, да и такого размера видеопамяти хватит еще на несколько лет.

Core i5-14400F и Radeon RX 7700 XT

Следующая связка из нового шестиядерного процессора Core i5-14400F и мощной видеокарты Radeon RX 7700 XT дороже предыдущей на 20000 рублей, но за эти деньги вы получаете возможность играть во все новинки на высоких настройках в разрешении Full HD, и замахнуться на разрешение QHD во многих популярных играх. А видеокарта Radeon RX 7700 XT оптимальна по цене, выдаваемой производительности и объему видеопамяти по сравнению с конкурентами от Nvidia. Да и найти актуальную модель от Nvidia за эту цену невозможно — GeForce RTX 4070 стоят на 10000 рублей дороже.

Core i5-14600KF и GeForce RTX 4070 SUPER

Процессор Core i5-14600KF вместе с видеокартой GeForce RTX 4070 SUPER позволит собрать очень производительный игровой компьютер, на котором можно с радующим глаз FPS играть во все игровые AAA-хиты в разрешении QHD, да еще и с задействованной технологией рейтрейсинга. Но стоимость такого компьютера перевалит за 150000 рублей и расстаться с такой суммой ради игр могут очень и очень немногие геймеры.

Ryzen 7 7800X3D и GeForce RTX 4080 SUPER

А если вы готовы потратить еще больше, и получить возможность играть без компромиссов в разрешении QHD, а во многие игры — даже в разрешении 4K, то присмотритесь к комбинации из мощнейшего игрового процессора Ryzen 7 7800X3D и видеокарты GeForce RTX 4080 SUPER. Ryzen 7 7800X3D имеет восемь ядер и огромное количество кэша L3, за счет которого выдает просто запредельный FPS в играх. А GeForce RTX 4080 SUPER — это дорогая, но не имеющая других недостатков видеокарта, с 16 ГБ видеопамяти на борту, которой хватит для самых требовательных игр еще на пять лет, как минимум.

Итоги

Стоимость комплектующих для ПК в мае 2024 года продолжает расти и если вы, кликнув по одной из ссылок в этом блоге, увидите, что видеокарты уже нет в наличии, не расстраивайтесь. Впереди лето, традиционно радующее нас низкими ценами на комплектующие, и являющееся лучшим периодом для апгрейда. Если, конечно, не произойдет очередного скачка цен на доллар и евро, которые сразу отражаются на ценах процессоров и видеокарт. А еще я порекомендую вам прочитать три моих блога, вышедших за последнюю неделю: про сборку народного игрового ПК, выбор монитора с высоким разрешением и взлом игр с помощью утилиты ArtMoney.

Все блоги автора Zystax на компьютерную тематику.