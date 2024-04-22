Операционные системы Windows 10 и Windows 11 стали гораздо удобнее и дружелюбнее к пользователю, по сравнению со старой Windows 7, которая еще совсем недавно занимала приличную долю рынка. Вспомните, что мы делали сразу после установки Windows 7 — скачивали браузер Google Chrome, Mozilla Firefox или Opera при помощи встроенного Internet Explorer, которым было просто невозможно пользоваться. А сегодня в Windows 10 и Windows 11 встроен весьма неплохой браузер EDGE, которого хватает многим пользователям.

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Затем мы скачивали архиватор, медиаплеер и так далее, а в 2024 году в Windows 11 уже встроена поддержка архивов RAR, и есть весьма неплохой медиаплеер. А учитывая то, что современные ОС сами скачивают и устанавливают драйвера, то после установки Windows многим непритязательным пользователям ПК и вовсе не нужен дополнительный софт. Но, мы с вами находимся на сайте Overclockers.ru, а это значит, что попадаем, как минимум, в категорию опытных пользователей ПК.

И сегодня посмотрим на список программ, которые нужны в 2024 году на игровом ПК, и которые сделают его использование более удобным. Этот набор проверенных утилит установлен на моем игровом ПК, и я начну с тех, которые позволяют контролировать его температуры, частоты и прочие важные показатели.

MSI Afterburner

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Даже если вы не разгоняете свою видеокарту, вам пригодится утилита MSI Afterburner, которая обеспечит мониторинг температур, настройку оборотов вентиляторов, снятие скриншотов, запись видео и еще много и много полезного. Правда, последнее время новые версии утилиты выходят не часто, но с видеокартами GeForce RTX 3000 стабильно работает и версия MSI Afterburner 4.6.4.

HWiNFO

Еще одна компактная и простая утилита для мониторинга, которая нужна на каждом игровом ПК — это HWiNFO. С помощью этой утилиты вы сможете мониторить любой параметр и датчик в вашем ПК, и она практически не нагружает систему при работе. Сколько записал ваш SSD за сутки, какая была на нем максимальная температура, сколько ватт потребляет процессор в играх и не проседает ли напряжение в блоке питания — все это легко посмотреть в HWiNFO. А еще, любой датчик из HWiNFO можно через MSI Afterburner и работающую вместе с ней утилиту Rivatuner Statistics Server вывести прямо на экран во время игры.

Microsoft Visual C++ и Net Framework

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Не обойтись в 2024 году и без библиотек Microsoft Visual C++ и Net Framework и лучше установить их заранее, сразу после установки Windows, а не тогда, когда очередная игра будет ругаться при запуске на их отсутствие.

WinRAR

Несмотря на то, что в Windows 11 встроили поддержку архивов RAR, утилита WinRAR работает с ними быстрее, да и интерфейс у нее удобнее. Главное при установке WinRAR в 2024 году — выбирать версию 6.23 и выше, поскольку в более ранних версиях нашли серьезную уязвимость.

qBittorrent

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Не обойтись в 2024 году и без программы для скачивания торрентов, ведь большинство западных игровых магазинов продолжают вставлять палки в колеса российских геймеров и сегодня гораздо проще скачать игру бесплатно, с торрент трекеров, чем купить. qBittorrent — более удобная и продвинутая утилита, чем распространенная uTorrent, да еще и без рекламы.

Windows Photo Viewer

Годы идут, а стандартный просмотрщик изображений из Windows XP и Windows 7 — Windows Photo Viewer, не теряет популярности. Это неудивительно, ведь он очень быстр, минималистичен и в нем нет ничего лишнего. Он все также встроен в Windows, но недоступен по умолчанию и вернуть его можно одной строчкой в реестре — гайдов об этом в инетернете очень много.

VLC media player

Несмотря на то, что в современных Windows есть встроенный медиаплеер, большинство пользователей ПК продолжают использовать старый добрый VLC media player, который быстрее работает и делает просмотр видео более удобным. Например, с помощью VLC media player можно немного ускорить видео, что помогает экономить время при просмотре сериалов.

Punto Switcher

Думаю, практически каждый пользователь ПК чертыхался после того, как обнаружил, что текст, который он печатал пару минут, набран на английском, а не на русском языке. Избежать этого можно при помощи утилиты Punto Switcher, которая сама меняет раскладку клавиатуры в зависимости от набираемых слов. А еще имеет несколько полезных функций — например, ведение дневника.

ACDSee

Ставить на игровой ПК Adobe Photoshop для обработки изображений будет излишним, а вот утилита ACDSee со встроенным редактором изображений не помешает. Отрегулировать яркость и контраст, обрезать фото или скриншот из игры — все это и многое другое можно сделать в ACDSee за несколько кликов.

JoyToKey

Утилита JoyToKey позволяет повесить на клавиши вашего геймпада нажатие клавиш клавиатуры, причем не только одиночных, но и целых комбинаций или последовательных нажатий. Думаю, не стоит говорить, насколько эта функция может пригодится во многих играх, особенно старых, без поддержки геймпада.

KeyTweak

А утилита KeyTweak позволяет переназначить клавиши клавиатуры и повесить на них мультимедийный функции — например, регулировку громкости. Но главная ценность утилиты в возможности полностью отключить некоторые клавиши, например, столь ненавистную многим геймерам клавишу Win, которая часто нажимается в самый разгар напряженной игры.

Итоги

Вот такой набор утилит не помешает установить на любой игровой ПК, и останется добавить только нужные вам лаунчеры игровых магазинов, программы для связи, например, Discord, мессенджеры и утилиты для стриминга. А потом уже переходить к установке игр. И если утилиты все еще не занимают много места на SSD, то вот игры распухли настолько, что накопитель объемом 1 ТБ в 2024 году стал восприниматься, как слишком маленький. И сегодня лучше всего сразу, при сборке игрового ПК, выбирать модели объемом 2 ТБ, тем более, что стоят они не так уж дорого. Например, на Яндекс Маркете можно найти SSD такого объема от именитых производителей за 12-13 тысяч рублей, например — ADATA LEGEND 710, ADATA LEGEND 800 или Kingston NV2.

Пишите в комментарии, какие программы вы устанавливаете сразу после установки Windows? А еще я порекомендую вам прочитать три моих новых блога:

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