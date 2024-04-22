Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

11 программ, которые стоит установить на игровой ПК и ноутбук после установки Windows в 2024 году

Даже в 2024 году, на продвинутой и удобной ОС Windows 11 невозможно обойтись без дополнительных утилит и сегодня мы посмотрим на самые нужные и полезные.
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Операционные системы Windows 10 и Windows 11 стали гораздо удобнее и дружелюбнее к пользователю, по сравнению со старой Windows 7, которая еще совсем недавно занимала приличную долю рынка. Вспомните, что мы делали сразу после установки Windows 7 — скачивали браузер Google Chrome, Mozilla Firefox или Opera при помощи встроенного Internet Explorer, которым было просто невозможно пользоваться. А сегодня в Windows 10 и Windows 11 встроен весьма неплохой браузер EDGE, которого хватает многим пользователям.

реклама



Затем мы скачивали архиватор, медиаплеер и так далее, а в 2024 году в Windows 11 уже встроена поддержка архивов RAR, и есть весьма неплохой медиаплеер. А учитывая то, что современные ОС сами скачивают и устанавливают драйвера, то после установки Windows многим непритязательным пользователям ПК и вовсе не нужен дополнительный софт. Но, мы с вами находимся на сайте Overclockers.ru, а это значит, что попадаем, как минимум, в категорию опытных пользователей ПК.

И сегодня посмотрим на список программ, которые нужны в 2024 году на игровом ПК, и которые сделают его использование более удобным. Этот набор проверенных утилит установлен на моем игровом ПК, и я начну с тех, которые позволяют контролировать его температуры, частоты и прочие важные показатели.

MSI Afterburner

реклама



Даже если вы не разгоняете свою видеокарту, вам пригодится утилита MSI Afterburner, которая обеспечит мониторинг температур, настройку оборотов вентиляторов, снятие скриншотов, запись видео и еще много и много полезного. Правда, последнее время новые версии утилиты выходят не часто, но с видеокартами GeForce RTX 3000 стабильно работает и версия MSI Afterburner 4.6.4.

HWiNFO

Еще одна компактная и простая утилита для мониторинга, которая нужна на каждом игровом ПК — это HWiNFO. С помощью этой утилиты вы сможете мониторить любой параметр и датчик в вашем ПК, и она практически не нагружает систему при работе. Сколько записал ваш SSD за сутки, какая была на нем максимальная температура, сколько ватт потребляет процессор в играх и не проседает ли напряжение в блоке питания — все это легко посмотреть в HWiNFO. А еще, любой датчик из HWiNFO можно через MSI Afterburner и работающую вместе с ней утилиту Rivatuner Statistics Server вывести прямо на экран во время игры.

Microsoft Visual C++ и Net Framework

реклама



Не обойтись в 2024 году и без библиотек Microsoft Visual C++ и Net Framework и лучше установить их заранее, сразу после установки Windows, а не тогда, когда очередная игра будет ругаться при запуске на их отсутствие.

WinRAR

Несмотря на то, что в Windows 11 встроили поддержку архивов RAR, утилита WinRAR работает с ними быстрее, да и интерфейс у нее удобнее. Главное при установке WinRAR в 2024 году — выбирать версию 6.23 и выше, поскольку в более ранних версиях нашли серьезную уязвимость.

qBittorrent

реклама



Не обойтись в 2024 году и без программы для скачивания торрентов, ведь большинство западных игровых магазинов продолжают вставлять палки в колеса российских геймеров и сегодня гораздо проще скачать игру бесплатно, с торрент трекеров, чем купить. qBittorrent — более удобная и продвинутая утилита, чем распространенная uTorrent, да еще и без рекламы.

Windows Photo Viewer 

Годы идут, а стандартный просмотрщик изображений из Windows XP и Windows 7 — Windows Photo Viewer, не теряет популярности. Это неудивительно, ведь он очень быстр, минималистичен и в нем нет ничего лишнего. Он все также встроен в Windows, но недоступен по умолчанию и вернуть его можно одной строчкой в реестре — гайдов об этом в инетернете очень много. 

VLC media player

Несмотря на то, что в современных Windows есть встроенный медиаплеер, большинство пользователей ПК продолжают использовать старый добрый VLC media player, который быстрее работает и делает просмотр видео более удобным. Например, с помощью VLC media player можно немного ускорить видео, что помогает экономить время при просмотре сериалов.

Punto Switcher

Думаю, практически каждый пользователь ПК чертыхался после того, как обнаружил, что текст, который он печатал пару минут, набран на английском, а не на русском языке. Избежать этого можно при помощи утилиты Punto Switcher, которая сама меняет раскладку клавиатуры в зависимости от набираемых слов. А еще имеет несколько полезных функций — например, ведение дневника.

ACDSee

Ставить на игровой ПК Adobe Photoshop для обработки изображений будет излишним, а вот утилита ACDSee со встроенным редактором изображений не помешает. Отрегулировать яркость и контраст, обрезать фото или скриншот из игры — все это и многое другое можно сделать в ACDSee за несколько кликов.

JoyToKey 

Утилита JoyToKey позволяет повесить на клавиши вашего геймпада нажатие клавиш клавиатуры, причем не только одиночных, но и целых комбинаций или последовательных нажатий. Думаю, не стоит говорить, насколько эта функция может пригодится во многих играх, особенно старых, без поддержки геймпада.

KeyTweak

А утилита KeyTweak позволяет переназначить клавиши клавиатуры и повесить на них мультимедийный функции — например, регулировку громкости. Но главная ценность утилиты в возможности полностью отключить некоторые клавиши, например, столь ненавистную многим геймерам клавишу Win, которая часто нажимается в самый разгар напряженной игры.

Итоги

Вот такой набор утилит не помешает установить на любой игровой ПК, и останется добавить только нужные вам лаунчеры игровых магазинов, программы для связи, например, Discord, мессенджеры и утилиты для стриминга. А потом уже переходить к установке игр. И если утилиты все еще не занимают много места на SSD, то вот игры распухли настолько, что накопитель объемом 1 ТБ в 2024 году стал восприниматься, как слишком маленький. И сегодня лучше всего сразу, при сборке игрового ПК, выбирать модели объемом 2 ТБ, тем более, что стоят они не так уж дорого. Например, на Яндекс Маркете можно найти SSD такого объема от именитых производителей за 12-13 тысяч рублей, например — ADATA LEGEND 710, ADATA LEGEND 800 или Kingston NV2

Пишите в комментарии, какие программы вы устанавливаете сразу после установки Windows? А еще я порекомендую вам прочитать три моих новых блога:

12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность

5 причин, по которым я перестал покупать комплектующие ПК на Авито, а беру только новые с гарантией

12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

windows windows 11 программы софт утилиты
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
5
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
17
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
10
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Британия и США запретили импорт российских металлов, на что стремительно отреагировал рынок
4
Росатом завершил ключевой этап строительства восьмого энергоблока ВВЭР-1200 АЭС «Тяньвань»
2
Новый мост через Волгу достроят в 2025 году
+
В обновлении Windows 10 настоятельно рекомендуется перейти с локальной учётки на интернет-запись
10
В Польше сильно обеспокоены высокими темпами производства и модернизации в России танков Т-80БВМ
3
Под Днепропетровском под повторный удар "Искандера" попали истребитель МиГ-29 и система С-300 ВСУ
+
В Архангельской области запустят первое в стране производство йода
1
ГИБДД заранее предупредили самокатчиков о готовящихся рейдах
4
Fallout 5 будет, но после TES 6
8
Предполагаемый смартфон Meizu 21X появился в списке 3C с зарядкой мощностью 66 Вт
+
Самому необычному "недострою" Москвы подобрали замену
+
Cyberpunk 2077 с графическим модом Ultra Plus Better Path Tracing выглядит более реалистично
9
АвтоВАЗ анонсировал выпуск LADA Vesta для маломобильных граждан в 2025 году
+
Санкции США превращают Китай в гиганта по производству устаревших чипов
3
TCL представила свой новый телевизор 65T7K с разрешением 4К
5
Эксперты: нынешний халвинг может поднять стоимость биткоина до 700 000 долларов
+
Обнаружена уникальная инженерная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 2070
2
Rheinmetall берёт на работу сотрудников из испытывающей сложности автомобильной отрасли
+
Без тотальной мобилизации на Украине в США бы не одобрили выделение помощи Киеву
1
Солнечная батарея, толщиной в 20 раз тоньше волоса, обеспечила длительные полеты беспилотника
+

Популярные статьи

РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения – ГТД-1250 и явит сотню-другую Т-80
20
Как космонавты справляют нужду в невесомости и с какими проблемами они сталкиваются
19
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
266
Итоги гоночного уик-энда 20-21 апреля
3
Обзор игры Half-Life - Период полураспада
12
Цены на видеокарты в Европе тают вместе с последним снегом – почему видеокарты в РФ не дешевеют
6
Обзор аккумуляторного шуруповёрта EMTOP ECDL12620
4
Сборка ретро-ПК - часть 2: серверный Pentium Pro 200 в десктопном исполнении
8
8 важных вопросов о перспективах и подводных камнях ИИ
+
11 программ, которые стоит установить на игровой ПК и ноутбук после установки Windows в 2024 году
+

Сейчас обсуждают

Pandas
14:39
Я свой вопрос (подобный) ниже еще ранее. Ответа нет, одни минусы от тупорылых красных или ботов ротврота. Тебе тот же вопрос написал ибо не суть что там представлено в стиме, Азия или не Азия, или как...
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Злодей
14:39
А то что мы видим в ночном небе, маленькие светящиеся точки, это что?
Как космонавты справляют нужду в невесомости и с какими проблемами они сталкиваются
PanzerK
14:36
Смотря где... поживём увидим...
Сборка ретро-ПК - часть 2: серверный Pentium Pro 200 в десктопном исполнении
Злодей
14:34
А пакеты куда, на Луне выкинули?
Как космонавты справляют нужду в невесомости и с какими проблемами они сталкиваются
Китя
14:30
Прям все регистрируются в Стиме. Больше половины скачивают игры с торрента. и скажу по секрету как появился торрент не разу не покупал не игры не софт не кино и даже Win 11 последний и то крякнутый....
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Rei Hitori
14:29
А с чего бы мне тебя поддерживать, важный птиц? Если когда-нибудь упаду с крыши вниз головой и выживу, чтобы как раз опуститься до твоего уровня, то, может быть.
Астрономы: Мы живём внутри огромной пустой области пространства, которой не должно существовать
Red Flag
14:26
подтверди свои слова, звучит как закон мира.... я к стиму нормально отношусь, но чтобы вот так брякать, подтверди свое утверждение....
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Red Flag
14:26
во первых вопрос был в другом, а во вторых это такой сими.тский ход? вопросом на вопрос? Так смысл с вами зелибобыми дискутировать, если на любой вопрос вы мало того что ответ не даете, так еще и вы...
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
ExtenZ
14:24
Конечно Путин виновен (с) каструли
Цены на видеокарты в Европе тают вместе с последним снегом – почему видеокарты в РФ не дешевеют
Nvidia&Intel Hater
14:21
уже 36 -у нас прям растет ботоферма
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем