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10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6

У большинства опытных пользователей ПК есть подборка полезных программам, которые они собирают годами и которые помогают в играх и работе на ПК. Продолжаю рассказ про свои любимые программы.
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Это уже шестая часть блога про полезные программы, которые я использую постоянно и сегодня расскажу еще и про самые редкие и давно забытые экземпляры, которые были популярны у геймеров много лет назад. Но сначала хотелось бы сделать небольшое отступление по поводу совместимости старых программ и операционной системы Windows 10. И сегодня я буду не критиковать эту ОС, а наоборот, хвалить, что делаю очень редко.

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Дело в том, что большинство утилит, даже написанных 25 лет назад, прекрасно запускаются и работают на Windows 10, и это не может не радовать. Недавно я нашел старый CD-R диск, который записал еще в 2003 году, и на нем лежала подборка полезных утилит, которые в то время пользователи ПК брали с дисков от игровых журналов или обменивались ими с друзьями. И все программы с этого диска установились и заработали, даже популярная в те годы утилита для просмотра графических файлов — ACDSee v3.0. А она выпущена в 1999 году, то есть 25 лет назад. Но только одна утилита работала не совсем корректно и с нее я сегодня и начну рассказ про полезные программы.

ArtMoney

Как говориться в народной поговорке — "Вы никогда не были богаты, если не устанавливали ArtMoney", и увидев на диске эту утилиту, я не смог удержаться и установил ее, начав пробовать взламывать различные игры. Но старая версия ArtMoney, несмотря на то, что запускалась и стабильно работала, видимо, не могла получить доступ к процессам игр. Я скачал новую версию 8.12 и первым делом опробовал ее на стратегии Anno 1800, взломав очки исследования и наклепав себе ценных предметов. Главное при использовании ArtMoney — не увлекаться, а то можно быстро потерять интерес к игре.

dgVoodoo2

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Утилита dgVoodoo2 пригодится любителям старых игр, особенно поддерживающих популярное в 1990-е годы API для трёхмерной графики — Glide. По сути, это эмулятор видеокарты 3Dfx Voodoo, который имеет множество полезных функций, а еще может настроить яркость, контраст и интенсивность цвета в игре.

WidescreenFixer

Утилита WidescreenFixer помогает получить в некоторых играх широкоформатное разрешение или убрать блокировку кадровой частоты, которая во многих портах с консолей зафиксирована всего на 30 FPS, например, в игре L.A. Noire. Но, если взглянуть на список игр, поддерживающихся утилитой, то сразу понятно, что она должна быть в папке у любого геймера.

D3DWindower

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Еще одна утилита, которая пригодится геймерам — D3DWindower. Она позволит запустить множество старых игр, не поддерживающих оконный режим, в окне с заданным разрешением, и иногда это единственный способ заставить старую игру корректно работать под ОС Windows 10 или Windows 11. Или, как минимум, не вылетать при нажатии клавиш Alt +Tab.

ACDSee v3.0

Что касается утилиты ACDSee v3.0, про которую я писал в начале блога, то ее дистрибутив так и лежит на моем ПК уже много лет, и иногда я устанавливаю ее из ностальгии. Но есть у нее и плюсы по сравнению с современными просмотрщиками изображений. Во-первых, она компактна, не перегружена лишними функциями, быстро работает и запускается мгновенно. А во-вторых, ACDSee v3.0 умеет переводить изображения в так называемый Hicolor, или 15 битный цвет, 256-цветный и даже 16-цветный режим, что современные утилиты уже давно не умеют. А изображения в таком режиме сразу получают ретро-эффект, как в старых 2D-играх.

IObit Unlocker

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Бывает такая ситуация, что на накопителе один из файлов или папка не дают вам прав доступа или заблокированы вирусом и их невозможно удалить. Раньше для этого использовали популярную утилиту Unlocker, но на современных ПК с Windows 10 и выше лучше использовать программу IObit Unlocker, более удобную и продвинутую. А еще ее можно интегрировать прямо в Проводник Windows.

Display Driver Uninstaller

Каждый раз, удаляя старые драйвера на видеокарту, я использую утилиту Display Driver Uninstaller для корректного удаления старых драйверов. Это исключает многие проблемы с драйверами, а особенно будет полезно, когда вы меняете видеокарту AMD на Nvidia и наоборот. Поможет это и при сбоях драйвера, когда он не может удалиться стандартным способом.

Safe Mode Launcher

Единственный минус утилиты Display Driver Uninstaller — это требование работы в безопасном режиме Windows, а попасть в этот режим в Windows 10 и Windows 11 довольно затруднительно. Но есть простая и удобная утилита — Safe Mode Launcher, которая позволит легко перезагрузиться в безопасный режим и вернет меню загрузки по нажатию клавиши F8, как в старых версиях Windows.

Defender Control 

В одном из прошлых выпусков я рассказывал про утилиту Defender Exclusion Tool, которая предоставляет удобный доступ к настройкам исключений встроенного антивируса Microsoft Defender, но многие пользователи предпочитают отключить его совсем. Но это довольно трудно сделать в Windows 10 и Windows 11 и старые методы отключения Microsoft Defender уже не работают. Поэтому проще воспользоваться специальной компактной утилитой Defender Control, которая может включать и выключать антивирус нажатием пары кнопок.

IP-TV Player

Я не смотрю телевизор уже лет 12, и в квартиру даже не заведен антенный кабель и ТВ-приставок у телевизоров нет, но домашние все еще не готовы отказаться от ТВ. И поэтому я постоянно держу в папке с нужными дистрибутивами утилиту IP-TV Player, которая показалась мне самой простой и удобной для просмотра ТВ-каналов на ПК или ноутбуке. Устанавливаете ее, "скармливаете" плейлист с каналами и можно переходить к просмотру. Каналы переключаются быстро, картинка отличная, а бесплатные федеральные 20 каналов IP-TV Player позволит смотреть сразу, без лишних настроек.

"Зачем же тебе тогда телевизоры?" — наверняка спросите вы. Дело в том, что обычные телевизоры с разрешением Full HD и диагональю 43" оказались очень удобны для просмотра YouTube, фильмов, простых игр и серфинга интернета при помощи подключенного ПК с беспроводной мышкой и клавиатурой. И сделав одно такое "рабочее" место в одной из комнат, постепенно добавился еще один ТВ и ПК в другую комнату, да и мой основной игровой ПК использует телевизор как второй монитор.

Стоят сегодня такие ТВ очень недорого, и на Яндекс Маркете одними из самых популярных и недорогих моделей известных брендов стали Tuvio Full HD DLED Frameless, Витязь 43LF1218 и
Xiaomi TV A2.

Пишите в комментарии, а какие утилиты постоянно используете вы? И вот еще три моих свежих блога, которые могут быть вам интересны:

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Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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