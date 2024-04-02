Ученые бьют тревогу, заявляя о наступлении глобального потепления, которое уже заметно даже в относительно прохладной средней полосе России. А в южных регионах летние температуры под 40 градусов уже давно стали нормой. Высокие температуры воздуха заметно отражаются на нагреве комплектующих наших игровых ПК и как только градусник в комнате показывает 28 градусов и выше, видеокарта, процессор, система питания материнской платы и SSD начинают перегреваться, запуская процесс взаимного нагрева.

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Еще один компонент ПК, который не любит высокую температуру — блок питания. Про его нагрев большинство геймеров даже не думают, а ведь температуры внутри блока питания могут достигать 80 градусов и выше. А это вызывает быструю деградацию электролитических конденсаторов, что отражается на сроке службы БП, а напряжение, которые он выдает, получает высокие пульсации, вредные для видеокарты, материнской платы и накопителей. Сегодня мы рассмотрим простые и недорогие способы улучшить охлаждение игрового ПК, которые я успел проверить на практике за уже более, чем 20 лет, которые пользуюсь им.

Ставим дополнительный обдув на видеокарту

Видеокарта — один их самых горячих компонентов нашего ПК, ведь температура самой горячей точки чипа — Hot Spot, летом может легко перевалить за 90 градусов, а памяти — за 100 градусов и даже более. Самый простой способ сбить высокую температуру видеокарты — установить дополнительный обдув с помощью пары вентиляторов. Их можно установить как сверху, что особенно эффективно, если на вашей видеокарте нет бэкплейта.

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Так и сбоку, и вентиляторы в этом случае будут подавать к видеокарте холодный воздух и улучшать отвод нагретого. А также, задувать воздух в щель между текстолитом и бэкплейтом, где температуры могут достигать 100 градусов.

Но что делать, если видеокарта полностью заключена в пластиковый кожух, состоящий из рамки с вентиляторами и пластикового бэкплейта? Например, такая конструкция охлаждения у моей видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Dual, которая довольно горячая и шумная. И с ней меня выручил маленький вентилятор диаметром 92 мм, который я просто положил на вырезы в бэкплейте, которые сейчас делают на каждой второй видеокарте.

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Этот вентилятор тянет воздух сквозь секцию радиатора, помогая штатным вентиляторам, но главный плюс от него — падение температур в простое, которое составило более 10 градусов. И прямо сейчас, когда у меня в комнате 26 градусов, основные вентиляторы на видеокарте стоят, а ее температура составляет всего 33 градуса.

Добавляем дополнительные вентиляторы в корпус

Я видел немало игровых ПК, в которых корпус используется с вентиляторами, установленными по умолчанию, а ведь в большинстве современных моделей можно установить пять и даже более вентиляторов. Недорогие модели вентиляторов диаметром 120 мм стартуют с цены в 350 рублей, например — Aerocool Force 12 PWM Red blade.

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Несколько вентиляторов позволят создать хороший воздушный поток при небольшом уровне шума и избежать появления застойных зон горячего воздуха. Мне стало интересно, за сколько весной 2024 года можно купить корпус с несколькими посадочными местами под вентиляторы. И удалось найти отлично продуваемую модель — Accord ACC-3407 Black, всего за 2948 рублей. В него можно установить аж восемь (!) вентиляторов.

Снимаем пылевые фильтры корпуса

Пылевые фильтры в корпусе позволяют гораздо реже заниматься чисткой внутри ПК, но стоит им покрыться слоем пыли, и они начинают гораздо хуже пропускать воздух. Однажды я на четыре месяца забыл про чистку фильтров своего корпуса Fractal Design Define R4 и вспомнил про них только тогда, когда видеокарта стала поднимать обороты до 2000 в минуту, чтобы удержать температуры около 70 градусов. И если в летнюю жару снять фильтры совсем, можно заметно увеличить приток воздуха в корпус, но при этом нужно смириться с тем, что он будет быстро забиваться пылью. Кстати, про то как улучшить вентиляцию в старых корпусах, я недавно писал в блоге 7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году.

Устанавливаем второй вентилятор на кулер процессора

Многие топовые кулеры процессора имеют второй вентилятор, который выдувает воздух из радиатора, и такая конструкция не только позволяет сбить несколько градусов с температуры процессора, но и уменьшить количество пыли, которое остается на ребрах радиатора. Стоят такие кулеры сегодня недорого, например, QiuZhi QZ1240-2-RGB-2011, за который нужно отдать чуть более 1500 рублей.

Но ничто не мешает нам установить дополнительный вентилятор на любой бюджетный башенный кулер, закрепив его с помощью скотча.

Улучшаем охлаждение системы питания материнской платы

Купив год назад бюджетную материнскую плату GIGABYTE B450M H для процессора Ryzen 5 1600, я столкнулся с перегревом ее цепей питания, которые не закрыты радиатором. Меня выручил маленький вентилятор диаметром 40 мм, который я закрепил над мосфетами платы и настроил на бесшумные обороты.

Но лучше не повторять моих ошибок и сразу купить материнскую плату с системой питания, закрытой радиаторами, ведь Ryzen 5 1600 довольно прожорливый процессор, который потребляет более 90 ватт в тяжелой нагрузке даже без разгона, а сейчас такое энергопотребление стало нормой. Весной 2024 самой оптимальной моделью бюджетной материнской платы AM4 с радиаторами на цепях питания стала MSI B450M PRO-VDH MAX.

Меняем термопасту, если она служит уже более трех лет

При высоких температурах термопаста быстро высыхает, теряя свои теплопроводящие свойства, а на новых видеокартах пользователи столкнулись с таким неприятным явлением, как ее выдавливание из зазора между чипом и радиатором. И если вы не меняли ее уже несколько лет, а гарантия, которая обычно составляет три года для видеокарт, закончилась, то стоит поменять термпасту. Но стоит учесть, что разборка топовой видеокарты, с множеством термопрокладок разной толщины — дело очень непростое. Да и дешевая термопаста наверняка окажется хуже заводской, поэтому надо покупать, как минимум, Arctic MX-4.

А меняя термопасту на процессоре AMD для сокета AM4, будьте особо осторожны, так как он может присохнуть к кулеру и легко выскочить из сокета, помяв ножки. Поэтому предварительно разогрейте подошву кулера и сделайте им несколько вращательных движений.

Ставим качественный радиатор на M.2 SSD

Еще одна проблема, возникшая в последние годы — это нагрев SSD формата M.2, причем их производители хитрят и показывают в датчиках мониторинга не самую высокую температуру. И если посмотреть тесты и обзоры SSD, то иногда можно видеть, как накопитель, рапортующий о нагреве в 65 градусов, на самом деле греется до 90 градусов и работает на грани троттлинга. Штатные радиаторы SSD, которые часто представляют из себя полоску фольги, не справляются с их нагревом и несут больше декоративную функцию, заодно успокаивая покупателя. Хотя в продаже встречаются и модели с весьма продвинутыми радиаторами, например, Netac NV7000.

Но всего за 788 рублей можно найти массивный и качественный радиатор для SSD, установить который очень просто, например — Id-cooling ZERO M15. И остается только вопрос гарантии. Ведь на некоторых моделях снятие штатного радиатора из фольги приводит к потере гарантии.

Итоги

Как видите, улучшить охлаждение вашего игрового ПК довольно просто и это не потребует больших денежных затрат или потерь времени. Главное — соблюдать аккуратность при всех манипуляциях с комплектующими. Пишите в комментарии, а как вы справляетесь с нагревом компонентов игрового ПК?

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