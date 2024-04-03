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Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году

Компания AMD почти потеряла рынок игровых видеокарт, но, вместо того, чтобы использовать просчеты конкурента в свою пользу, совершает все новые и новые ошибки.
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На днях знакомый попросил меня подобрать конфигурацию игрового компьютера среднего уровня производительности и высказал пожелание, чтобы и процессор, и видеокарта были от компании AMD. Объясняя это тем, что он уже давно покупает игровые ПК с комплектующими от AMD и это позволяло ему неплохо сэкономить. Открыв сайты популярных магазинов с компьютерными комплектующими и начав подбирать их в этот ПК, я привычно положил в корзину процессор Ryzen 5 5600 и материнскую плату на чипсете AMD B450. И в очередной раз мысленно поругал компанию AMD за то, что она искусственно заблокировала поддержку шины PCI Express 4.0 на этих чипсетах, ведь бета BIOS некоторых плат позволял ее задействовать.

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Но, начав выбирать видеокарту от AMD, я столкнулся с тем, что в самом массовом сегменте видеокарт, с ценой до 50000 рублей, продукция Nvidia стала гораздо более предпочтительнее. Даже несмотря на такие спорные решения, как небольшой объем памяти, практически не выросший по сравнению с прошлыми поколениями, и ограниченное количество линий PCI Express для подключения. Посудите сами, после выхода обновленной версии видеокарты GeForce RTX 3050 с 6 ГБ видеопамяти, старые добрые GeForce GTX 1650 можно найти по цене всего в 17000 рублей.

И за эти деньги вы получаете оптимальную работу видеокарты на любой системе, даже со старой шиной PCI Express 3.0. AMD в этом ценовом диапазоне предлагает только Radeon RX 6400, видеокарту весьма спорную, производительность которой на ПК с шиной PCI Express 3.0 может упасть ниже плинтуса, а представить себе геймера, покупающего Radeon RX 6400 в новый ПК, с поддержкой PCI Express 4.0, очень трудно. Да, если честно, просто представить себе геймера, покупающего Radeon RX 6400 не получится, ведь GeForce GTX 1650 долгое время лидировала среди пользователей игрового сервиса Steam по популярности, и даже сегодня находится там на третьем месте, уступая только GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 3060.

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А вот доля Radeon RX 6400 настолько мала, что ее вообще нет в статистике Steam. Я уже не раз повторял, что одной из главных характеристик компьютерного "железа" является цена, и за низкую цену можно простить видеокарте многое, но AMD считает, что за Radeon RX 6400 нужно простить столько же, сколько за GeForce GTX 1650. А ведь если бы Radeon RX 6400 стоила на уровне GeForce GT 1030, я и сам купил бы ее в свой мультимедийный ПК.

Двигаясь дальше, в сторону увеличения цены и производительности, мы встречаем Radeon RX 6500 XT, видеокарту, которую не ругал только ленивый обзорщик. Ведь в некоторых играх она уступает даже GeForce GTX 1650, несмотря на гораздо более мощный чип. Все дело опять во всего четырех линиях PCI Express для подключения и шине памяти с шириной всего в 64 бита. Эту видеокарту уже иногда покупают, и она болтается на самом дне статистики Steam, деля место с встроенными и ноутбучными решениями. Ее доля составляет всего 0.18% и это катастрофически мало.

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Но AMD считает, что эта видеокарта стоит 20000 рублей, а ведь в продаже есть GeForce RTX 3050 с 6 ГБ, видеокарта с гораздо меньшим энергопотреблением — она есть всего 70 ватт, и с большим объемом памяти в 6 ГБ, которая работает на скорости 168 Гбайт/с, что выше, чем 144 Гбайт/с у Radeon RX 6500 XT. И в играх, которым мало 4 ГБ, а их уже очень много, отрыв GeForce RTX 3050 от Radeon RX 6500 XT очень заметный. 

Да, цены пока не радуют, но эта модель на рынке совсем недолго и скоро цены устаканятся. И даже если вы фанат видеокарт от AMD, какую видеокарту вы бы выбрали за аналогичную цену — Radeon RX 6500 XT или GeForce RTX 3050? А ведь на стороне GeForce RTX 3050 еще и технология DLSS 2.0, а мизерное энергопотребление позволяет выпускать модели с пассивным охлаждением, которые давно не встречались на рынке.

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"Зачем нужна GeForce RTX 3050, если есть Radeon RX 6600?" — наверняка напишут в комментариях, да я и сам не раз писал эту фразу в блогах про бюджетные сборки ПК. Но вы видели цены на Radeon RX 6600? Да, они выросли настолько, что добавив еще совсем немного, можно купить GeForce RTX 4060. А ведь Radeon RX 6600 существует на рынке уже почти три года и по меркам компьютерных технологий это очень много, а AMD теперь не собирается поддерживать видеокарты драйверами по 10 лет, как раньше.

И только для версии GeForce RTX 3050 с 8 ГБ видеопамяти Radeon RX 6600 все еще остается неплохим конкурентом, но уже не таким выгодным, с учетом цен весны 2024 года.

И лучше немного добавить и взять гораздо более новую и быструю Radeon RX 7600 которая быстрее Radeon RX 6600 в среднем на 24%, если бы не одно "Но".

За ту же цену уже можно купить GeForce RTX 4060, а это, несмотря на все минусы данной модели — возможность играть в игры с трассировкой лучей, технология DLSS 3.0 и очень скромное энергопотребление. Да, она совсем немного оторвалась от старушки GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти и имеет всего восемь линий PCI Express для подключения, но предпочтение GeForce RTX 3060 сегодня отдают лишь единицы покупателей.

Делая еще один шажок в сторону более быстрых видеокарт, мы встречаем Radeon RX 7600 XT с 16 ГБ видеопамяти. Вот она — видеокарта мечты, которой хватит еще на несколько лет, но стоит лишь включить трассировку лучей, как все встает на свои места. Отрыв от GeForce RTX 4060 слишком невелик, но вот разница в цене весьма ощутима.

Игры с трассировкой лучей

Итоги

Если взглянуть на общую статистику видеокарт по производителям, то мы видим удручающую картину. Доля AMD уменьшилась всего до 14.6%, что уже весьма близко к доле видеокарт Intel, которые заняли уже 7.2%. А учитывая то, что Intel постоянно продолжает исправлять проблемные драйвера, то вскоре их будет покупать все больше геймеров. Ведь "железо" у видеокарт Intel почти без изъянов и даже бюджетная Arc A380 имеет большую пропускную способность видеопамяти, чем у GeForce RTX 3050 6 ГБ и Radeon RX 6500 XT. А более мощная Arc A580 имеет, в отличие от конкурентов, полноценные 16 линий PCI Express для подключения.

Я использовал слово "удручающее" не только в отношении положения дел AMD на рынке видеокарт, но и в отношении нас, геймеров. Ведь отсутствие конкуренции неизбежно вызовет повышение цен и появления таких продуктов, как GeForce RTX 4060. Ведь эта видеокарта, скорее всего, позиционировалась как замена для GeForce RTX 3050 и должна была называться GeForce RTX 4050. Но, если конкуренции уже практически нет, никто не будет мешать Nvidia так позиционировать видеокарты на рынке. А ведь совсем недавно у AMD была весомая доля в более, чем треть рынка видеокарт.

Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу ситуации на рынке видеокарт и какую видеокарту выбрали в свой ПК? И еще не пропустите три новых блога, которые могут быть вам интересны:

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