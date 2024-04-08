В заголовке этого блога не просто так появилась фраза "экономим с умом", ведь экономия бывает разная, зачастую совершенно неоправданная. Например, если собрать в 2024 году игровой компьютер на базе четырехъядерного процессора, Core i3-12100F и видеокарты GeForce GTX 1650 или Radeon RX 6500 XT, то на первый взгляд мы неплохо сэкономили. Но если подумать, то такая игровая сборка, купленная в магазине новой — это просто выкинутые на ветер 50000 рублей. Большинство новых игр будут беспощадно тормозить, а потенциала для апгрейда у этого компьютера не будет совсем.

реклама





Ведь бюджетная материнская плата LGA 1700 не справится даже с шестиядерником Core i5-12400F — ее система питания будет перегреваться. А оперативной памяти в объеме 16 ГБ хватает уже впритык и ее нехватку мы не замечаем так остро, как раньше, только из-за того, что файл подкачки Windows теперь расположен не на медленном HDD, а на достаточно быстром SSD. А если посмотреть на цены вторичного рынка, или заказать комплектующие на AliExpress, то становится понятно, что за стоимость подобной сборки можно собрать компьютер, выдающий в два раза больше FPS и справляющийся со всеми новыми играми.

Но покупка комплектующих новыми избавляет от многих проблем, и с гарантией в три года вас не будет волновать то, что у видеокарты произойдет отвал, или на материнской плате выйдет из строя какой-нибудь контроллер или прогорит система питания. И сегодня мы с вами соберем такой компьютер, который и стоить будет не слишком дорого, и в играх покажет отличные результаты. И при этом ни разу не заставит вас пожалеть, что вы купили его новым. Комплектующие подберем на маркетплейсе Яндекс Маркет и начнем с основы любого ПК — процессора.

Процессор

реклама





Основой нашей сборки станет шестиядерник Ryzen 5 7500F, который быстро стал хитом продаж. Он показывает практически такую же производительность, как более дорогой, горячий и прожорливый Ryzen 5 7600X, при этом оставаясь нетребовательным к системе питания материнской платы и кулеру. В играх Ryzen 5 7500F немного обгоняет конкурента от Intel — Core i5-13400 и почти дотягивается до производительности Core i5-12600K.

Кулер процессора

Даже в тяжелых рабочих проектах, например, в рендеринге, Ryzen 5 7500F потребляет всего около 90 ватт, что по современным меркам очень немного, особенно по сравнению с конкурирующими по производительности процессорами от Intel. В играх аппетиты Ryzen 5 7500F колеблются от 60 до 80 ватт, что позволит сэкономить на кулере и при этом получить тихую игровую систему. Мы возьмем ID-Cooling SE-224-XTS — одну из самых популярных "башен" в 2024 году.

реклама





Материнская плата

Цены на материнские платы AM5 снижаются, что не может не радовать. И, зная, как долго компания AMD поддерживает свои платформы на примере прошлой — AM4, покупая такую плату сегодня, можно быть уверенным, что и через пару лет в нее можно будет вставить новый процессор. Главное, чтобы выдержала система питания, а она у платы Asrock A620M-HDV/M.2+, которую мы возьмем в эту сборку, оборудована радиатором. Это бюджетная модель на чипсете AMD A620, которая оснащена всем, что нужно продвинутому игровому ПК.

Оперативная память

реклама





В лидерах продаж на Яндекс Маркете находится оперативная память стандарта DDR5 от Team Group, которая имеет отличное сочетание частоты, таймингов и цены. Комплект из двух модулей общим объемом 32 ГБ обойдется вам в 13068 рублей и это ненамного дороже быстро устаревающей ОЗУ стандарта DDR4. Для Ryzen 5 7500F оптимальной частотой ОЗУ станет 6000 МГц, как у комплекта Team Group DDR5 T-Create Expert, который мы и возьмем в эту сборку. А формула таймингов этой памяти — 38-38-38-78.

Видеокарта

Совсем недавно я в пух и прах раскритиковал современные бюджетные видеокарты от AMD в блоге Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году, что вызвало шквал недовольства от фанатов этой компании. Но, как я уже не раз писал, главнейший параметр любого компьютерного компонента — это цена. И если вы решите замахнуться на качественный геймплей в разрешении Full HD, или даже QHD, и посмотрите на цену видеокарт немного мощнее Radeon RX 7600 и GeForce RTX 4060, то будете сильно озадачены.

Nvidia предлагает в этой категории GeForce RTX 4060 Ti со смехотворным для 2024 года объемом видеопамяти в 8 ГБ, столько, напомню, было у видеокарты GeForce GTX 1070, вышедшей семь(!) лет назад. И отдавать такую сумму за видеокарту, которая уже упирается в свой объем видеопамяти, чрезвычайно непрактично. Но в этом ценовом диапазоне можно найти Radeon RX 7600 XT, у которой целых 16 ГБ видеопамяти, которых хватит еще, как минимум, на пять лет. И в разрешении 2560х1440, по самому важному показателю — минимальному 1% lows FPS, Radeon RX 7600 XT обгоняет GeForce RTX 4060 Ti. Ее мы и возьмем в эту сборку, в качественном исполнении от ASRock, с мощным трехвентиляторным охлаждением — ASRock Radeon RX 7600 XT Steel Legend.

SSD-накопитель

Еще один параметр игрового ПК, на котором лучше не экономить — это объем SSD-накопителя. Забудьте про модели на 500 ГБ, и даже SSD объемом 1 ТБ лучше оставить для бюджетных игровых сборок. Игры так резко стали наращивать свой размер, что оптимальным объемом в 2024 году станет 2 ТБ. Такого объема SSD надолго хватит сразу на несколько самых больших игр и на файлы пользователя. Мы возьмем ADATA XPG GAMMIX S50 Lite, быстрый и надежный SSD, параметр TBW у которого равен 1480 ТБ.

Блок питания

Для Radeon RX 7600 XT, которая потребляет 190 ватт, рекомендуется блок питания мощностью 650 ватт, по моему мнению, даже слишком избыточный. Но лишняя мощность никогда не помешает, особенно если видеокарта с завода имеет расширенный лимит мощности, а еще — если вы захотите разогнать процессор. Да и греться и шуметь блок питания, купленный "с запасом", будет гораздо меньше, чем тот, который работает на пределе своих возможностей. Мы возьмем Chieftec GPX-650FC, надежную и качественную, полностью модульную модель с сертификатом эффективности 80 PLUS Gold.

Корпус

Для нашей сборки нужен вместительный и хорошо продуваемый корпус, в который стоит установить сразу несколько вентиляторов. Оптимальным решением будет поставить три вертушки на вдув и две — на выдув, с таким количеством вентиляторов можно уменьшить их обороты и получить тихий и при этом хорошо вентилируемый ПК. Мы возьмем Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS Black, корпус, который отвечает всем нашим требованиям. В нем предустановлено уже четыре вентилятора и вам остается добавить еще один на верхнюю панель.

Итоги

Сборка готова, и она обойдется вам в 113437 рублей с картой Пэй и в 114017 рублей без нее. По меркам 2024 года — это не очень большие деньги за мощный игровой ПК, который будет оставаться актуальным еще пять-шесть лет. Пишите в комментарии, чтобы вы поменяли в этой сборке, не превышая ее бюджет? И какую видеокарту бы выбрали — Radeon RX 7600 XT или GeForce RTX 4060 Ti? А еще я порекомендую вам три моих свежих блога:

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6

Готовимся к жаре — 7 способов быстро и недорого улучшить охлаждение вашего игрового ПК

9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.