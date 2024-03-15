За те десятилетия, что прошли с массового распространения персональных компьютеров, было несколько смен эпох используемых дисплеев. Сначала монохромные экраны уступили место VGA и SVGA ЭЛТ-моделям, которые бурно развивались в 1990-е и начало нулевых годов, наращивая диагональ, частоту развертки и качество картинки. Но и они были быстро вытеснены с рынка первыми ЖК-мониторами, которые уже в 2002-2005 годах имели сопоставимые с ЭЛТ-моделями диагонали в 17"-19". Но и эти мониторы продержались на рынке всего несколько лет, будучи вытеснены сначала широкоформатными моделями с форматом изображения 16:10, а затем — 16:9.

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При этом у многих пользователей они все еще находятся в рабочем состоянии, но вот найти на них покупателя очень трудно, а использовать как основной монитор в 2024 году — неудобно. Уже несколько лет идет следующая волна обновлений мониторов, ведь сейчас геймеры покупают модели с высокой частотой развертки, быстрыми матрицами VA и IPS, и разрешениями 2560x1440 и даже 3840×2160 пикселей. А старенькие Full HD мониторы отправляются на пенсию, все еще находясь в рабочем состоянии. И сегодня мы с вами рассмотрим способы практического применения таких мониторов, как почти квадратного формата 5:4 и небольшой диагонали, так и более актуальных Full HD моделей.

Подключаем второй монитор к ПК для вывода дополнительной информации

Некоторым пользователям ПК не хватает рабочего пространства одного монитора стандартного размера 23"-27". Например, геймеру, ведущему игровые стримы, нужно читать чат со зрителями, не сворачивая игру. А еще дополнительное пространство очень нужно графическим дизайнерам, программистам, финансистам для просмотра дополнительной информации на экране. И самым бюджетным способом решения этой проблемы станет подключение второго старенького монитора, причем здесь весьма пригодятся старые квадратные ЖК-мониторы, ведь места на столе немного, а для вывода практически любой дополнительной информации экрана с диагональю 17"-19" с разрешением 1280 × 1024 вполне хватит.

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Второй монитор можно просто поставить сбоку от основного, но еще удобнее расположить их и сэкономить рабочее пространство на столе позволит специальный кронштейн, позволяющий подвесить пару мониторов с креплением VESA. Такие кронштейны, как, например, Arm-Media LCD-T04, позволяют выбирать расстояние между подвешиваемыми мониторами и их высоту над столом, а также немного изменять угол их наклона.

Еще более продвинуты кронштейны с газовым лифтом, которые позволяют двигать и наклонять мониторы по всем направлениям в гораздо более широком диапазоне, но и стоят они дороже, например, Harper MG-140 обойдется почти в 4000 рублей. На такой кронштейн будет удобно повесить второй монитор формата 16:10 или 16:9, расположив его вертикально для отображения текста.

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Часть пользователей, которым нужно дополнительное рабочее пространство, делает выбор не в пользу второго монитора, а покупает ультраширокие модели. Но по цене это получается гораздо дороже, ведь цены на такие модели с нормальной диагональю стартуют примерно с 23000 рублей, как например, у Xiaomi 30" Mi Curved Gaming Monitor.

Ну а управлять двухмониторной конфигурацией Рабочего стола в Windows очень просто — нажимаете сочетание клавиш Win+P и выбираете режим отображения, "расширенный", "повторяющийся" или только один из дисплеев.

Делаем из старого монитора телевизор

Еще один весьма интересный способ использования старого монитора — это сделать из него компактный телевизор для дачи или кухни. Это стало гораздо проще сделать после появления цифровых приставок DVB-T2, которые имеют HDMI выходы. Стоят они в 2024 году недорого, например, Yasin Т8000 можно купить всего за 605 рублей. И в том случае, если у вас есть HDMI вход и колонки на мониторе, подключение будет самым простым — просто подключаете приставку HDMI-кабелем и выбираете вывод звука на колонки монитора.

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В том случае, если у монитора есть только DVI и VGA разъемы, придется купить дополнительный переходник, а звук пустить на небольшие колонки. Здесь главное не перегнуть палку с экономией, ведь небольшие телевизоры стоят сегодня от 7700 рублей, но, чем больше диагональ у старого монитора — тем больше денег вы сэкономите. А еще вы наверняка получите более качественную картинку, ведь ЖК-матрицы компьютерного монитора и бюджетного телевизора — это две совершенно разные вещи.

Используем монитор в системе видеонаблюдения

Системы видеонаблюдения используются сегодня на каждом углу — они дешевы и могут очень выручить в случае форм-мажорной ситуации. Очень удобно будет использовать такую систему вместе с компактным монитором, подключенным к видеорегистратору, который не займет много места в вашей прихожей или фойе. Главное, обеспечить совместимость разъемов, воспользовавшись, если потребуется, переходниками.

Подключаем старый монитор к недорогой игровой ретро-консоли

Старый монитор станет отличным дополнением к игровой ретро-консоли, которые становятся все популярнее и дешевле. Такое игровое место обойдется в копейки, а качество картинки будет на весьма высоком уровне, а еще монитор от ПК даст минимальный инпут лаг, что очень важно в старых играх, которые часто бывают просто хардкорными. И такую связку из ретро-консоли и монитора можно, в отличие от полноценного ПК, смело оставлять на даче на зиму. Да и формат экрана старого квадратного ЖК-монитора почти идеально подходит для старых игр, имеющих формат изображения 4:3. В зависимости от типа видео выходов на ретро-консоли, если там нет HDMI, нужно будет подобрать переходники, и самым сложным вариантом может стать требование переходника с RCA (тюльпанов) на VGA.

Используем старый монитор как дисплей для ноутбука

Я делал уже несколько блогов про старый ноутбук eMachines E720, который имеет самый самый худший ЖК-экран, который я видел в своей жизни. Он имеет диагональ 15" и TN-матрицу с ужасающе крохотными углами обзора — стоит чуть наклонить голову и цвета на экране начинают инвертироваться. Меня долгое время выручал старый монитор на матрице VA, который я просто подключал к VGA-выходу ноутбука. Так и качество картинки получается намного выше, и информации на экране умещается больше, а подключение и управление вторым монитором очень простое.

Итоги

Вот такие способы использования старого монитора мне удалось найти в 2024 году и пару из них я опробовал на практике. Надеюсь, они помогут и вам, сэкономив деньги и дав дополнительное удобство и функционал. Пишите в комментарии, а у вас есть дома старый монитор? И нашли ли вы для него применение?

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