На днях ко мне обратился давний приятель с просьбой собрать мощный игровой компьютер для игр в разрешении QHD, поскольку его старый ПК на основе GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3600 совсем перестал справляться с играми на новеньком большом мониторе. Главным критерием подбора комплектующих в эту сборку стала возможность справляться со всеми новыми играми, но без переплаты за возможность максимального разгона, жидкостное охлаждение, топовое охлаждение видеокарты или лишние ядра процессора, которые понадобятся только через три-четыре года.

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Одним словом, это должен быть быстрый игровой компьютер за разумные деньги, и поскольку за последнее время я делал блоги в основном про бюджетные сборки, мне и самому стало очень интересно, сколько рублей придется отдать весной 2024 года за возможность поиграть в разрешении QHD с трассировкой лучей. За комплектующими мы отправимся в Яндекс Маркет, торговую площадку, на которой можно сэкономить весьма приличную сумму, в чем вы сами сможете легко убедиться, посчитав, во сколько обойдется эта сборка в других популярных магазинах.

Процессор

Одна из главных дилемм при выборе процессора в мощный игровой ПК, это количество ядер — шесть или восемь. Быстрых шестиядерников пока хватает в играх, но мощные видеокарты показывают лучшие результаты в тяжелых играх на восьмиядерных процессорах. Но процессор с восемью производительными ядрами стоит гораздо дороже, а еще в идеале потребует систему водяного охлаждения и продвинутую материнскую плату с качественной системой питания.

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Компромиссом может стать процессор от Intel с шестью производительными и дополнительными энергоэффективными ядрами. Такая модель еще долго будет оставаться актуальной и не "захлебнется" в процессорозависимых играх или от тяжелых фоновых задач. А одним из лучших по соотношению цены и производительности шестиядерных процессоров остается Core i5-12600KF, вышедший два года назад. Он имеет шесть производительных и четыре энергоэффективных ядра, а стоит лишь чуть дороже 20000 рублей.

Кулер процессора

Несмотря на лимит энергопотребления в 150 ватт, в тяжелых рабочих задачах Core i5-12600KF потребляет около 125 ватт, что по современным меркам довольно немного. Поэтому ему с запасом хватит кулера Thermalright Assassin King 120 SE, который имеет пять теплотрубок и качественный вентилятор диаметром 120 мм с гидродинамическим подшипником. Именно количество теплотрубок — один из главных параметров кулера и массовые модели с четырьмя теплотрубками лучше оставить для бюджетных процессоров с TDP до 100 ватт.

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Материнская плата





Вторая дилемма, которая встречает геймера, выбирающего платформу LGA 1700 — какую материнскую плату выбрать, с поддержкой памяти DDR4 или DDR5? И здесь надо отталкиваться от производительности процессора, для Core i5-12600KF вполне хватит шустрой ОЗУ DDR4 с частотой 3600 Мгц, а вот для более мощных процессоров уже стоит стоит смотреть в сторону DDR5. Платы под DDR4 стоят немного дешевле и в нашу сборку отлично впишется ASUS TUF GAMING B760M-E D4 на чипсете Intel B760. Эта модель - середнячок, с качественной системой питания, хорошим звуком, сетевым адаптером на 2.5 гигабит, парой слотов M.2 и четырьмя разъемами для подсветки. Отличная модель для игрового ПК, предлагающая максимум функционала за свою стоимость.

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Оперативная память

На типе оперативной памяти мы сегодня неплохо сэкономим, ведь DDR5 все еще стоит дороже, чем DDR4, а вот на объеме экономить не будем и возьмем сразу 32 ГБ. Это будут модули G.skill Ripjaws V с частотой 3600 МГц и формулой таймингов 16-19-19-39. При желании их можно будет разогнать, получив частоту 3733 или даже 3800 МГц, но даже на штатной частоте производительности этой ОЗУ вполне хватает для процессора Core i5-12600KF.

Видеокарта

Видеокарты 4000-й серии с приставкой "SUPER" становятся все дешевле относительно обычных и одной из самых популярных моделей стала модель GeForce RTX 4070 SUPER. Ее производительность позволяет играть во многие новинки в разрешении QHD и включать трассировку лучей в играх, которая наконец-то стала заметно влиять на картинку. Мы возьмем в эту сборку Palit GeForceRTX 4070 SUPER Dual OC, простую видеокарту без дизайнерских изысков и переплаты за топовую систему охлаждения. Зато ставшую лучшей по соотношению цены, качества и производительности, ведь, судя по обзорам, чип у этой модели греется до 75, а память — до 78 градусов.

SSD-накопитель

Третья дилемма при сборке мощного игрового ПК в 2024 году, это объем SSD-накопителя — один или два терабайта. И здесь лучше делать ставку на объем, а не на скорость, ведь заметить разницу в производительности бюджетных и топовых SSD можно заметить только в том случае, если вы копируете на них огромные объемы информации или запускаете синтетические бенчмарки. А в играх разницу в скорости даже между PCI Express и SATA SSD заметить невооруженным глазом практически невозможно. А вот дополнительные 1000 ГБ объема для игр видно сразу, и поэтому мы возьмем популярный бюджетный SSD на 2 ТБ — ADATA Legend 710. Скорость записи у него составляет 1800 Мб/с, чтения — 2400 Мб/с, а ресурс TBW равен 520 ТБ.

Блок питания

Наша сборка в цене уже приближается к 150000 рублей и с таким бюджетом экономия на блоке питания просто неуместна, ведь бюджетная модель при поломке может запросто спалить весь компьютер. Поэтому стоит выбирать в подобные сборки качественные и достаточно дорогие БП с сертификатом 80 PLUS Gold и выше, и современной схемотехникой на основе LLC-резонанса и использовании раздельной стабилизации напряжений. Например — Deepcool DP-DQ750-M-V2L WH, качественный, тихий и полностью модульный БП, который при нагрузке до 80% не повышает скорость вращения вентилятора выше 950 оборотов в минуту. У него есть все необходимые защиты, а достаточный для нашего ПК запас мощности и японские конденсаторы гарантируют долгую работу с небольшим нагревом.

Корпус

Давайте посчитаем, сколько тепла будет выделять наша сборка. Процессор — до 120 ватт, видеокарта — до 220, материнская плата и SSD — еще примерно 30-40 ватт. Получается почти 400 ватт тепла, которые нужно быстро отвести из корпуса, и, глядя на эту цифру, понимаешь, что компактной моделью с тремя вентиляторами тут не обойдешься. Как и корпусами с глухой передней панелью, создающей препятствие для прохода воздуха. Поэтому наш выбор — Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS, отлично продуваемая модель с сетчатой передней панелью, на которой уже установлены три вертушки с подсветкой, а еще одна — на задней стенке. У этого корпуса отличная вместимость, приятный дизайн и еще более приятная цена, но на этом наши траты на ПК все еще не закончились.

Вентиляторы в корпус

Одна вертушка на задней панели никак не справится с отводом тепла от нашего железа, поэтому стоит установить еще парочку на верхнюю панель. Мы возьмем вентиляторы 1STPLAYER F1-PLUS Black, диаметром 14 см, оборотами до 1000 в минуту и приятной подсветкой.

Итоги

Итак, сборка готова, и она обойдется вам на Яндекс Маркете в 142715 рублей с картой Пэй или в 154825 рублей без нее. Надо сказать, что пару лет назад это была шокирующая цена за игровой ПК, но к новым ценам постепенно привыкаешь и смиряешься с тем, что для игр в высоком разрешении придется отдать весьма серьезную сумму. Дешевые и популярные модели комплектующих могут быстро исчезнуть из продажи на Яндекс Маркете и, если ссылка на товар показывает, что он уже распродан, вводите в поиск такую же модель, не забывая поставить галочку напротив "Новый" и выбирая достаточно популярные магазины.

Пишите в комментарии, а вы готовы отдать такую сумму за игровой компьютер?

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