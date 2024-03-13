Выбирая комплектующие для игрового ПК, мы в первую очередь стараемся купить наиболее мощную видеокарту, отодвигая процессор на второй план. Однако это тоже весьма важный компонент игрового ПК, от которого заметно зависит комфорт игрового процесса. Ведь если поставить мощную видеокарту к слабому процессору, то мы упремся в его производительность, а назвать комфортным геймплей с процессором, загруженным под 100% — очень трудно. В таком режиме обязательно появятся фризы, статтеры, а максимальный FPS не будет высоким, что критично для обладателей высокогерцовых мониторов, привыкших играть с FPS выше сотни.

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Еще производительность процессора важна в онлайн играх, где для минимального отклика, когда FPS переваливает за 200 кадров в секунду, геймеры убавляют качество графики и основная нагрузка ложится именно на процессор. А еще есть и плохо оптимизированные, но очень популярные онлайн проекты, например, Escape from Tarkov, где для комфортного FPS нужен топовый процессор. Важно учитывать и то, что деньги, вложенные в процессор, позволят вашему ПК дольше быть актуальным, ведь, например, заменить видеокарту на более мощную года через три после покупки не составляет никакого труда.

А вот поменять процессор на более мощный будет гораздо сложнее, а учитывая, что на рынке к тому времени уже будут более новые, более быстрые и актуальные модели, проще сменить всю платформу целиком, а это дело весьма хлопотное. Сегодня мы с вами посмотрим на лучшие игровые процессоры 2024 года, начиная с самых бюджетных и заканчивая топовыми, взяв для примера цены на торговой площадке Яндекс Маркет.

Core i3-12100F

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Четырехъядерный Core i3-12100F можно назвать входным билетом в мир современных игр, ведь в связке с видеокартами GeForce RTX 3050 или Radeon RX 6600 этот процессор позволит пройти все новинки с достаточно комфортным FPS.

Ryzen 5 5500

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Ryzen 5 5500 — более перспективная шестиядерная модель для платформы AM4, к тому же не ограничивающая вас в разгоне как самого процессора, так и оперативной памяти. Да и в рабочих задачах этот процессор весьма неплох, что позволяет ему стать основой для бюджетного универсального ПК.

Ryzen 5 5600G

Шестиядерник Ryzen 5 5600G будет интересен в первую очередь нетребовательным геймерам, которые играют в игры, с которыми способна справится видеокарта уровня GeForce GTX 1050. Встроенная графика AMD Radeon RX Vega 7 в этом процессоре еще и отлично разгоняется, но не стоит экономить на материнской плате для него — выбирайте модели с качественной системой питания, целиком закрытой радиаторами.

Ryzen 5 5600

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Ryzen 5 5600 — универсальный шестиядерник, который за счет вдвое большего количества кэша L3, чем у Ryzen 5 5500, позволяет собрать недорогой ПК с видеокартой уровня GeForce RTX 4060 и даже GeForce RTX 4060 Ti. Низкая цена этой модели делает невыгодной покупку старшей модели — Ryzen 5 5600X, от которой Ryzen 5 5600 отстает в играх всего на несколько процентов.

Core i5-12400F

Аналог Ryzen 5 5600 по производительности для платформы LGA 1700 — более дорогой шестиядерник Core i5-12400F, который остается самым популярным процессором для этой платформы даже несмотря на выход новинок 13-го и 14-го поколения.

Ryzen 5 7500F

Пользователи, сделавшие ставку на платформу AMD AM5, как горячие пирожки расхватывают процессоры Ryzen 5 7500F. Это дешевая модель, совсем немного уступающая более дорогим Ryzen 5 7600 и Ryzen 5 7600X, при этом весьма экономичная, нетребовательная к охлаждению и материнской плате.

Ryzen 5 7600

Шестиядерный Ryzen 5 7600 стоит немногим дороже Ryzen 5 7500F, но и немного быстрее его в играх, а еще обладает неплохим встроенным видеоядром AMD Radeon Graphics, которое может пригодится в том время, когда вы делаете апгрейд видеокарты и ждете низких цен.

Core i5-12600KF

Еще один популярный процессор Intel 12-го поколения — шестиядерный Core i5-12600KF, тоже не думает сдавать позиции, стоя почти на треть меньше, чем новый Core i5-14600KF. За счет такого грамотного позиционирования по цене эта модель остается весьма привлекательной по соотношению цены и производительности. А еще в ее плюсы можно записать низкое, по сравнению с новинками, энергопотребление.

Ryzen 7 5700X3D

Для платформы долгожительницы AM4 продолжают выходить новые процессоры и один из них — Ryzen 7 5700X3D, являющийся младшей версией Ryzen 7 5800X3D. Это типично геймерский процессор, с огромным количеством кэша L3, за счет которого он показывает отличные результаты в играх. Но вот в рабочих задачах за счет более низкой частоты эта модель заметно уступает даже Ryzen 7 5700X. Новый ПК на этом процессоре собирать не стоит, а вот сделать апгрейд ПК с процессором Ryzen 5 2600 и Ryzen 5 3600 и качественной материнской платой на Ryzen 7 5700X3D будет очень выгодно.

Core i5-14600KF

Топовый шестиядерник для платформы LGA 1700 — Core i5-14600KF, обеспечивает настолько высокую производительность в играх, что для многих геймеров является даже избыточным в 2024 году. Да и называть его шестиядерником можно только с большой натяжкой, ведь шести производительным ядрам помогают целых восемь энергоэффективных, позволяя Core i5-14600KF обрабатывать сразу 20 потоков.

Ryzen 7 5800X3D

Все, что говорилось выше про Ryzen 7 5700X3D, относится и к Ryzen 7 5800X3D, только эта модель дороже, производительнее и горячее. Да и высокая цена уже заставляет задуматься и выбирать этот процессор стоит только в том случае, если у вас уже есть отличная материнская плата AM4 на чипсете AMD B550 или X570 и 32 ГБ ОЗУ стандарта DDR4.

Ryzen 7 7800X3D

Восьмиядерный Ryzen 7 7800X3D обладает просто ультимативной производительностью в играх, обходя такие модели, как Ryzen 7 7700X или Core i9-13900K за счет кэша L3 большого размера. Но в рабочих задачах за счет более низкой частоты Ryzen 7 7800X3D показывает довольно посредственные результаты и, если вам нужен универсальных топовый процессор, присмотритесь к последней модели в нашем списке.

Core i7-14700KF

Это будет Core i7-14700KF, мощный восьмиядерник, имеющий под крышкой целых 12 дополнительных энергоэффективных ядер и способный за счет этого обработать 28 потоков. Если вам нужен процессор для работы и игр, способный справляться с новинками пять и более лет и легко раскрывающий потенциал видеокарт GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090 — то это ваш выбор.

Итоги

Как видите, весной 2024 года есть из чего выбрать процессор под ваши игры и под любой бюджет. Есть и удачные и быстрые модели для апгрейда старых ПК, а если снизятся цены на такие процессоры, как Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600X и Core i5-13400F, то конкуренция на рынке процессоров обострится еще сильнее, что всегда было выгодно покупателям. Пишите в комментарии, а какой процессор стоит в вашем ПК и довольны ли вы его производительностью?

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