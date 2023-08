За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Скорее всего многие из вас видели ролики популярных блогеров, посвященные использованию древних компьютеров и ноутбуков в наше время. "Как я выживал на Pentium 4 в 2023 году" или "Неделя на ПК с одним гигабайтом оперативной памяти" — все эти ролики, в которых на заднем плане стоит мощный ПК, имеют столько же общего с настоящим выживанием, как ролики выживальщиков-сурвивалистов, снимающих контент в ближайшей лесополосе с пакетом продуктов, только что купленных в Пятерочке.

Вот и я, имея дома аж четыре компьютера с начинкой разного уровня производительности, но все еще актуальной, никак не мог подумать, что мне придется когда-либо по-настоящему использовать настолько старое "железо", что это можно будет назвать выживанием. Но этот случай пришел, когда мне позвонил родственник и пригласил поехать на дачу в отдаленном районе на пару недель, но сказал, что дачу недавно "обнесли" и забрали компьютер и телевизор, оставив при этом из техники только радио, старенький Full HD монитор и Wi-Fi роутер, который не заметили на чердаке.

На сборы у меня было около трех часов, и я достал свой резервный компьютер, который наконец-то должен был пригодиться, и на котором установлены все нужные программы, несколько любимых игр, залогинены все соцсети, нужные сайты, почта и платежные системы. Собран он из ненужных комплектующих, на базе четырехпоточного процессора Core i3-2100, имеет 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 120 ГБ и жесткий диск объемом 500 ГБ, набитый всякой всячиной. С установленным SSD это вполне бодрый аппарат, который позволяет работать в Windows 10, серфить интернет, смотреть фильмы и играть в старые игры — встроенная видеокарта Intel HD Graphics 2000 тянет многие игровые хиты, вышедшие в период 2000-2010 годов.

Но, по закону подлости, этот ПК, простоявший без дела около года, просто не включился, а времени разбираться в причине поломки не оставалось. Остальные ПК были нужны домашним, а брать на дачу мой основной ПК на базе Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 я не рискнул — слишком дорого он стоит по сегодняшним ценам, почти целое состояние. Оставался старенький ноутбук EMachines E720, который уже года три лежал без дела, так как был уже слишком слаб по современным меркам, а продавать его на Авито за бесценок было жалко. И так получилось, что именно на нем, на даче, я и пишу сейчас эту статью — вот это самое настоящее выживание на старой технике, которое только можно представить.

Но стоит сделать отступление о том, зачем мне на даче так остро требуется ноутбук или ПК, если у каждого из нас в кармане есть смартфон, который в разы мощнее старенького EMachines E720. Дело в том, что у меня от смартфона быстро устают глаза и я пользуюсь им по минимуму: оплачиваю покупки, использую приложения магазинов и навигатор, фотографирую, снимаю видео и слушаю музыку и аудиокниги. Но сидеть, часами уткнувшись в смартфон — это не для меня.

Да и даже для самой простой работы смартфоны и планшеты подходят очень слабо, например, для написания этой статьи требуется открывать множество вкладок, искать и сохранять картинки в подходящем разрешении, проверять текст на ошибки в Word или специальных сайтах и, самое главное — быстро печатать на клавиатуре. В теории это можно сделать на смартфоне или планшете, но это потребовало бы просто титанических усилий и огромных затрат времени. А две недели без статей — это слишком долго для меня, если волка кормят ноги, то меня — блоги.

Но вернемся к древнему ноутбуку EMachines E720. Это аппарат 2009 года, который был бюджетным уже тогда, имея экран отвратительного качества, на который можно смотреть строго под прямым углом, иначе вы увидите все "прелести" старых TN-матриц, включая инверсию цветов. Но на даче оставался монитор с VGA входом, поэтому это было не критично.

Остальная начинка соответствовала времени и цене. Процессор — двухъядерный Intel Pentium T3200 с частотой 2000МГц, два гигабайта ОЗУ DDR2 667 МГц, которые я расширил до четырех, и встроенная видеокарта Intel GMA 4500MHD, о которой, вы, наверняка, даже не слышали, но на которой мне приходится сейчас играть, чтобы скоротать дневную жару. В ноутбуке установлен жесткий диск объемом 160 ГБ, который чрезвычайно медленный по современным меркам, развивает скорость чтения максимум около 50 МБ/сек при совсем низком времени случайного доступа. Но главное — в EMachines E720 был Wi-Fi модуль, который позволит нормально пользоваться интернетом.

Общие впечатления о ноутбуке и Windows 8.1

На ноутбуке, который не трогали уже три года, оказалась установлена Windows 8.1 и это будет хороший тест для ОС, поддержка которой завершена 10 января 2023 года.

Подключив ноутбук к монитору, добавив клавиатуру и мышь, я получил привычное рабочее место и по-привычке первым делом проверил обновления Windows, и, как оказалось впоследствии, это было большой ошибкой. Поиск и скачивание обновлений заняли почти полтора часа, которые стали для EMachines E720 настоящим стресс-тестом — он грелся, шумел, отчаянно трещал жестким диском, и я боялся, что на этом его и мое выживание закончится.

Если бы на этот ноутбук была установлена Windows 10, его использование со столь медленным жестким диском превратилось бы в кошмар, но с Windows 8.1 я смог во время установки обновлений серфить интернет, скачать и установить разный нужный софт: 3DMark05, CPU-Z, GPU-Z, Fraps, VLC media player и QBittorrent, а некоторые устаревшие утилиты уже лежали на жестком диске в папке "Софт". И ожидая, пока обновления установятся, я решил освежить воспоминания о Windows 8.1.

Главное, что бросается в глаза — чрезвычайно неудобное меню Пуск, глядя на это недоразумение, хочется посмотреть на гения из корпорации Microsoft, который решил протащить интерфейс из планшетов на десктопы и попросту уничтожил этим весьма неплохую операционную систему.

Уже можно заметить, что начался переезд настроек Windows из Панели управления в "Параметры", который продолжается уже целых 11 лет и, скорее всего, не завершится и в Windows 12, выход которой ожидается в 2024 году.

Понравился лаконичный и удобный антивирус "Защитник Windows", интерфейс которого сегодня представляет собой ряд раскиданных по "Параметрам" нелогичных настроек.

А в целом, сравнивая интерфейс с Windows 10, видно, что отличия чрезвычайно минимальны и в основном касаются "Параметров", а уж в 2015 году, когда вышла Windows 10, различия между ней и Windows 8.1 почти везде, кроме меню Пуск и красного крестика закрытия окон можно было искать с лупой и не найти. Посмотрите на "Диспетчер задач" из скриншота выше и сразу поймете это. А главное впечатление — как же шустро работает Windows 8.1 даже на медленном жестком диске. А вот обновления Windows 8.1 так и не установились, выдав ошибку.

Интернет, просмотр YouTube и фильмов

Главная проблема, которая выкинула на свалку истории огромное количество старой компьютерной техники с двухъядерными процессорами и слабыми видеокартами, не способными ускорить браузер и видео — высокие требования современного интернета, Web 3.0. Причем дело не только в видео с YouTube, например, простой скроллинг Дзен держит загрузку процессора почти у 100%.

А вот с соцсетью Вконтакте ноутбук справляется уже гораздо лучше, лента скролится гладко, можно слушать музыку и смотреть видео.

Что касается YouTube, то просмотр видео в разрешении 480p заметно грузит процессор, но остается плавным и не имеет пропуска кадров. В разрешении 720p и 60 FPS загрузка процессора держится на 100% и идут частые пропуски кадров, ну а 1080p этому железу попросту не по зубам. Но и просмотр роликов в 480p — это весьма неплохо для аппарата, которому скоро исполнится 15 лет.

Несмотря на это, локальный просмотр видео в разрешении 1080p происходит вполне приемлемо, но, нужно учитывать, что процессор при этом постоянно загружен, вентилятор шумит, а сам ноутбук раскаляется как сковородка, поэтому лучше ограничиться разрешением 480p или 720p.

Игры

А теперь можно перейти к видеокарте и играм. Ноутбучные видеокарты — это особый мир, живущий особняком от дискретных моделей. Информации по ним немного, и для того, чтобы быть точно уверенным, на что способна Intel GMA 4500MHD, я и скачал 3DMark05, который теперь полностью бесплатен. Я еще помню, как гонял в нем такие видеокарты, как ATI Radeon 9600 PRO, ATI Radeon 9800 PRO и GeForce 6600 GT, но результат, который выдала встроенная видеокарта, не дотянул даже до бюджетных ATI Radeon 9600 или GeForce 6600.

1145 баллов — это уровень ультрабюджетных видеокарт 2004-2005 года, таких, как GeForce 6200 TurboCache или ATI Radeon X300.



Но, нужно учитывать, что в свое время эти видеокарты тестировались с гораздо более слабыми по производительности процессорами и медленной оперативной памятью DDR, что тоже влияет на итоговый результат, особенно в тесте CPU. А еще один крайне неприятный нюанс, который поджидает выживальщика на таких слабых видеокартах, это то, что они рассчитывались на игры в разрешении 800х600 и 1024х768, но никак не Full HD. Это потребует от видеокарты совсем другой производительности, чем в 2005 году на ЭЛТ-мониторе, ведь пикселей у нас в теперь в 2.6 раза больше, а интерполяция смазывает картинку в низких разрешениях. И разрешение Full HD для Intel GMA 4500MHD дается так же тяжело, как 4K для GeForce GT 1030.

Казалось бы, все плохо, но на самом деле ситуация воспринимается по-другому. От такой видеокарты уже не ждешь возможности запуска Baldur's Gate 3, но это хорошая возможность перепройти старые хиты. Я скачал Max Payne, а еще из трехмерных шутеров думаю перепройти на этом ноутбуке Enclave и Severance: Blade of Darkness, отдохнув от стратегий и RPG, которые занимают львиную долю моего игрового времени. И, в любом случае, даже на более слабом железе вы сможете с комфортом поиграть в вечные двухмерные хиты: Fallout 2, Diablo II: Lord of Destruction, Heroes of Might and Magic 3, Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura, Stronghold и многие другие.

Главное, использовать для них Windows XP, Windows 7 или Windows 10, которая отлично запускает старые игры, но никак не Windows 8.1, которая всегда славилась отвратительной совместимостью со старыми играми. Некоторые из них не запускаются на ней совсем, ни лицензионные из GOG и Steam, ни репаки с торрентов, и лишь фанатские патчи иногда могут решить поблему. Вот и Max Payne отказался запускаться у меня в 3D режиме, но пошел в разрешении Full HD на средних настройках в софтварном режиме с 30-50 FPS. Но сделать скриншот из игры не получилось, так как PrtScr захватывал черный экран, а ставить дополнительный фоновый софт, перегружая слабый ноутбук, не хотелось. Как оказалось, в Max Payne даже нет оконного режима, который мог бы решить проблему.

Итоги

Что можно сказать, подводя итоги? EMachines E720 неплохо справляется с простыми офисными задачами и старыми играми в 2023 году, а вот просмотр YouTube и фильмов в высоком разрешении превращается для него в настоящий стресс-тест и смотря фильм, руки так и тянутся к окну мониторинга температур с пугающими значениями. Ведь на стоит жара и греется не только процессор, но и HDD разогревается до критических 59 градусов, что грозит появлением повреждённых секторов или даже полной потерей всех данных.

Кстати, новые ноутбуки с двухъядерными процессорами продаются и сегодня, являясь одними из самых бюджетных моделей, например, Digma EVE 15 P418 (NCN154BXW01) или Digma EVE 11 C421Y (NCN114BXW01) в Регарде. Процессор Celeron N4020C, который установлен в них, гораздо мощнее Pentium T3200 и справляется даже с Windows 11. Но, лучше немного доплатить и взять модель с четырехпоточным Celeron N4020, например, Chuwi HeroBook Pro (53247). И не стоит забывать, что в этих ноутбуках огромную часть задач берет на себя видеокарта Intel UHD Graphics 600, а вот Pentium T3200 в моем EMachines E720 приходится справляться в одиночку.

Пишите в комментарии, а на каком самом старом ПК железе приходилось играть или работать вам?

