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Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом

Все чаще я убеждаюсь, что игровой ПК надо покупать в завершенном виде, не надеясь на будущие апгрейды и потенциал. Сегодня мы разберемся — пришло ли время покупать 32 ГБ ОЗУ в игровой ПК.
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Почти все опытные геймеры, покупая новый игровой компьютер, надеются на то, что он прослужит долго, а в идеале можно будет заменить процессор и видеокарту на более мощные, не меняя материнскую плату. А если станет не хватать оперативной памяти, как это часто бывает, ведь игры и программы становятся все требовательнее к системным ресурсам, то добавить и ее. Но, получается это не всегда, а если геймер решает взять железо с "запасом" и "потенциалом", который должен раскрыться через несколько лет, это может сильно ударить по карману, если потенциал не раскроется, а купленные комплектующие просто напросто быстро устареют морально.

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Хороший пример этого — "восьмиядерные" процессоры AMD FX-8150 и AMD FX-8350, которые так и не "раскрылись" спустя годы в новых играх из-за ужасающе низкой производительности на ядро. Что толку в том, что они не загружены в новых играх на 100%, в отличие от своих конкурентов, четырехъядерных Core i5-2500K и Core i5-3570K, если FPS, который они выдают с мощными видеокартами, не превышает 30 кадров. А спустя несколько лет судьбу AMD FX повторили восьмиядерные Ryzen 7 1700X и Ryzen 7 2700X, которые, несмотря на большое количество ядер, показывают слабую игровую производительность, уступая в играх даже недорогому шестиядернику Core i5-8400, у которого даже не было функции Hyper-Threading.



Тесты Core i5-8400, Core i5-8500 и старых Ryzen


Еще один пример покупки железа с потенциалом на будущее — мощные блоки питания, которые покупают на "вырост", с прицелом на покупку в будущем более мощной и прожорливой видеокарты. Но годы идут, а видеокарты среднего уровня потребляют все меньше, хороший пример этого — GeForce RTX 3060 с 170 ваттами, и более быстрая GeForce RTX 4060 с 115 ваттами TGP. И купленный мощный блок питания на 600-800 ватт так и работает, не нагружаясь даже на половину, а время идет и даже в хорошей модели БП конденсаторы не вечные и лет через пять-семь его уже желательно поменять на новый.

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В такую ситуацию попал и я, купив в 2021 году БП на 700 ватт — Chieftronic GPU-750FC аж за 8000 рублей, высокая мощность которого так и не пригодилась, а вот 4000 рублей, переплаченные за него, так и пропали впустую, ведь хороший БП на 500 ватт в те годы стоил всего 3500-4500 рублей. А если покупать мощную видеокарту сегодня, то уже желателен БП с коннектором 12VHPWR. Можно утешить себя лишь тем, что он совсем не греется, не шумит и можно переключить его в полупассивный режим.

Но это не единственная моя ошибка при выборе конфигурации игрового ПК, ведь я, как сапожник без сапог, собираю для вас оптимальные сборки, которые отрабатывают каждый вложенный рубль, а в свой ПК постоянно вбухиваю деньги, которые попросту не работают. И, продолжая цикл самокритичных статей, а я уже рассказал про свой печальный опыт с видеокартой Palit GeForce RTX 3060 Dual и процессором Ryzen 5 5600X, сегодня расскажу о том, как я выкинул на ветер почти 7000 рублей. А учитывая возможность перепродажи старых комплектующих на Авито, потерял даже еще больше средств, купив оперативную память в свой ПК в 2020 году.

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Тогда, делая апгрейд со старенького Core i5-3570, я решил купить Ryzen 5 1600 AF, который стоил очень дешево, и через несколько лет сменить его на что-нибудь мощное и восьмядерное. Для этого я купил довольно неплохую материнскую плату MSI B450-A PRO MAX, но вот с расчетом апгрейда на восьмиядерный процессор я был слишком оптимистичен и даже в 2024 году в среднем ПК вполне хватает шестиядерника Ryzen 5 5600X. А вот выбирая объем ОЗУ для нового ПК, я крепко призадумался, ведь объема в 16 ГБ тогда уже хватало впритык лишь для некоторых новых игр. 

Вот она, моя сборка с "потанцевалом"

Забавно, но и в 2024 году, спустя четыре года, можно точно так же сказать, что объема в 16 ГБ хватает впритык лишь для некоторых новых игр и даже сегодня можно вполне нормально играть на ПК с таким объемом ОЗУ. Игры, которым нужно в 2024 году более 16 ГБ ОЗУ, можно пересчитать по пальцам одной руки, если, конечно, не брать какую-нибудь плохо оптимизированную экзотику с кучей модов, в которую играет небольшое количество геймеров. А из известных игр, которые в 2024 году перешагивают в потреблении ОЗУ за отметку в 16 ГБ в разрешении Full HD, можно назвать Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt CE и Far Cry 6. 


А почти вплотную подходят к пределу в 16 ГБ в этом разрешении игры Red Dead Redemption 2, Alan Wake 2, Baldur's Gate III, Atomic Heart, Starfield, RoboCop: Rogue City, Cyberpunk 2077 и Watch Dogs: Legion. Но это совершенно не означает, что вы получите заметный прирост, играя в эти игры на ПК с 32 ГБ ОЗУ, разница, судя по тестам с авторитетных сайтов, мизерная. Например, в Hogwarts Legacy средний FPS вырастет всего лишь на несколько процентов.

Конечно, вам придется закрыть браузер, играя в такие игры на ПК с 16 ГБ ОЗУ, но это не слишком большая жертва. Но есть один важный нюанс, который сильно меняет отношение к выбору 32 ГБ ОЗУ сегодня и в 2020 году, когда я покупал такой объем памяти в свой ПК. В 2024 году, даже на фоне роста цен на всю электронику, память DDR4 все еще стоит дешево и комплект из двух модулей по 16 ГБ с оптимальной для платформы AM4 частотой 3600 МГц, обойдется дешевле 9000 рублей.

 

А более низкочастотная ОЗУ, например, на 3200 МГц, и вовсе стоит дешевле 7000 рублей.

Я же в 2020 году отдал за комплект из пары модулей Crucial Ballistix Sport LT 13300 рублей! Особенно это шокирует на фоне цены Ryzen 5 1600 AF, который тогда стоил копейки по сравнению с актуальными шестиядерниками сегодня.

Но нужно учитывать, что частота модулей Crucial Ballistix Sport LT всего 3000 МГц, и мне не удалось выжать из них более 3600 МГц на ПК с Ryzen 5 5600X, а с Ryzen 5 1600 они и вовсе не "ехали" выше 3400 МГц, а потом и вовсе пришлось снизить частоту до 3266 МГц из-за деградации контроллера памяти в процессоре.

В итоге получается, что я просто выкинул четыре года назад около 7000 рублей за лишние 16 ГБ ОЗУ, ведь 32 ГБ только-только стали требоваться в новых играх. И грамотным решением было бы купить 16 ГБ памяти тогда, которая и разгонялась бы гораздо лучше, ведь комплекты на 32 ГБ обычно двухранговые, как мои, и гонятся хуже. А когда ОЗУ стало бы не хватать — можно было бы продать ее на Авито и купить новые быстрые модули по дешевке.

Единственным утешением при использовании такого объема ОЗУ за все эти четыре года было то, что не нужно было закрывать браузер во время игры, а когда приходят гости и просят поиграть в "танчики", я просто сворачиваю свои игры, даже не выходя из них и запускаю World of Tanks. Да и при игре в стратегию Anno 1800 с модами, когда население переваливает за миллион человек, в мониторинге видно потребление более 20 ГБ ОЗУ, но это частный случай и FPS в такой ситуации все равно заметно проседает.

Вот такая очередная грустная история получилась у меня об этом неудачном апгрейде и следующий ПК я куплю только в готовой конфигурации, как полностью законченное устройство, без всяких ожиданий апгрейда и раскрытия "потанцевала". Пишите в комментарии, а сколько ОЗУ установлено в вашем ПК и достаточно ли вам ее объема?

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