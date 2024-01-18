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Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году

Баланс между производительностью процессора и видеокарты — главный вопрос при выборе конфигурации игрового ПК и сегодня мы попробуем его решить.
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Если заглянуть на компьютерные форумы или в соцсети, в группы, посвященные компьютерной технике, то один из самых острых вопросов, вызывающих огромное количество споров и обсуждений — это выбор оптимального сочетания процессора и видеокарты. И это не удивительно, ведь слишком слабый процессор легко становится бутылочным горлышком в игровом ПК и не позволяет работать видеокарте с полной отдачей даже в одиночных играх.

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Еще сложнее выбор связки процессора и видеокарты в компьютеры, на которых играют в онлайн игры, которые гораздо требовательнее к процессорной мощности, а количество FPS, которое оптимально для такого геймера, гораздо больше сотни. Еще один фактор, который стоит учитывать при выборе процессора и видеокарты в игровой ПК, это то, что через пару-тройку лет видеокарту заменить на более мощную очень просто, а вот с процессором все гораздо сложнее. Скорее всего при недостатке его производительности вам придется менять всю платформу целиком, вместе с материнской платой и ОЗУ. И это еще одна причина для выбора производительного процессора в игровой ПК.

Сегодня мы рассмотрим самые оптимальные комбинации процессора и видеокарты, ориентируясь на цены начала 2024 года и ассортимент актуальных комплектующих, которые заметно изменились за этот год — например, на рынке видеокарт средней производительности начинают доминировать GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti , а популярные GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3060 Ti уже продаются с заметными скидками. А на процессорном рынке очень привлекательными становятся шестиядерники для платформы AM5, которые быстро дешевеют на фоне общего роста цен на комплектующие. Мы начнем с самых бюджетных комбинаций, а в качестве примера цен возьмем стоимость процессоров и видеокарт в магазине Регард.

Core i3-10105F и GeForce GTX 1650

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Четырехъядерный восьмипоточный процессор Core i3-10105F сегодня обеспечивает самый минимум производительности, которая нужна в бюджетном игровом ПК. Стоит он очень дешево, но вполне справится с большинством одиночных игр, ведь главным ограничивающим фактором в недорогом ПК наверняка станет видеокарта.

Отличным выбором в такой ПК станет модель GeForce GTX 1650, которая даже в 2024 году входит в тройку самых популярных видеокарт у геймеров в Steam. Давайте будем честны, конкурентов от AMD — Radeon RX 6400 и Radeon RX 6500 XT, геймеры совсем не любят и в статистике Steam они делят места с GeForce GT 710 и слабой встроенной графикой устаревших процессоров Intel.

Core i3-12100F и Radeon RX 6600

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Но даже при сборке бюджетного игрового ПК и тотальной экономии стоит найти деньги на Core i3-12100F, который тоже имеет четыре ядра, но показывает совершенно другую производительность в играх, наголову превосходящую Core i3-10105F. Все дело в быстрых ядрах с архитектурой Golden Cove, а еще Core i3-12100F очень экономичен и вполне обойдется недорогой материнской платой и дешевым кулером.

Core i3-12100F уже способен загрузить данными довольно мощную видеокарту и обеспечить стабильные 60 FPS во всех требовательных одиночных играх. Ему в пару отлично подойдет Radeon RX 6600, видеокарта, обеспечивающая минимальную производительность, которую требуют современные игры в разрешении Full HD.

Ryzen 5 5500 и Radeon RX 7600

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Чуть более дорогим конкурентом Core i3-12100F стал младший процессор линейки AMD Ryzen 5000 — шестиядерник Ryzen 5 5500. По производительности и энергопотреблению они очень близки, но в тяжелых играх шесть ядер уже гораздо предпочтительнее.

В пару к Ryzen 5 5500 отлично подойдет свежая видеокарта из "красного лагеря" — AMD Radeon RX 7600. Эта модель в играх без трассировки лучей показывает отличную производительность, обгоняя примерно на 10-17% старые видеокарты GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600XT.

Ryzen 5 5600 и GeForce RTX 4060

Но самым популярным процессором для платформы AM4 и в 2024 году остается шестиядерник Ryzen 5 5600, способный дать максимум производительности в своем ценовом сегменте, лишь чуть отставая от более дорогих Core i5-12400F и Ryzen 5 5600X.

Он вполне способен справится с видеокартой GeForce RTX 4060, которая претендует на звание оптимальной модели для игр в разрешении Full HD — обгоняя GeForce RTX 3060 и будучи гораздо более холодной и нетребовательной к блоку питания. Было бы у этой модели 12 ГБ видеопамяти, и она была бы идеальной видеокартой среднего уровня производительности, но ситуация на рынке видеокарт не оставляет геймерам другого выхода, как пожертвовать объемом видеопамяти или доплатить до более дорогих моделей.

Core i5-12400F и GeForce RTX 4060 Ti

Не все геймеры выбирают продукцию AMD и если вы привыкли к процессорам от Intel, то оптимальной моделью и в 2024 году можно назвать Core i5-12400F, который остается самой популярной шестиядерной моделью Intel уже почти два года.

Этот процессор легко справится с видеокартой GeForce RTX 4060 Ti, с которой в некоторых играх уже можно замахнуться на разрешение 2560x1440, а в разрешении Full HD получить FPS за сотню благодаря DLSS 3.0 и технологии Frame Generation.

Ryzen 5 7600 и Radeon RX 7700 XT

Процессоры AM5 дешевеют и становятся отличным выбором в игровые ПК за счет гораздо большей производительности на ядро, чем у процессоров AM4. Благодаря этому шестиядерный Ryzen 5 7600 не оставляет шансов в играх популярному Ryzen 5 5600X и даже восьмиядернику Ryzen 7 5700X. И Ryzen 5 7600 способен эффективно загружать мощные видеокарты, выдавая высокий FPS в требовательных одиночных и киберспортивных играх.

Если вы готовы пожертвовать производительностью в играх с трассировкой лучей, то отличным выбором в пару к Ryzen 5 7600 станет новинка от AMD — Radeon RX 7700 XT, которая совсем немного уступает GeForce RTX 4070, но зато стоит заметно дешевле.

Core i5-12600KF и GeForce RTX 4070

Ну а если формула мощного игрового компьютера для вас только Intel плюс NVIDIA, то даже в 2024 году отличным игровым шестиядерником остается Core i5-12600KF, который показывает практически такую же производительность, как Ryzen 5 7600 от AMD.

Отличной парой для него станет мощная видеокарта GeForce RTX 4070, у которой пока нет проблем с объемом видеопамяти, а благодаря DLSS 3.0 и технологии Frame Generation справляться с новыми играми она будет еще очень и очень долго. И в плане цены эта модель будет оставаться оптимальным выбором еще очень долго, до выхода видеокарт NVIDIA 5000-й линейки. Ведь даже если выйдут GeForce RTX 4060 Ti SUPER, их ахиллесовой пятой останется объем видеопамяти в 8 ГБ.

Итоги

Вот такая интересная ситуация сложилась на рынке видеокарт и процессоров в начале 2024 года. Многие популярные в прошлом году модели резко устарели и становятся неактуальными, но, если цены на них упадут еще сильнее, то в следующем блоге про оптимальные комбинации процессоров и видеокарт мы вполне можем снова увидеть GeForce RTX 3060 и даже GeForce RTX 3050. Пишите в комментарии, а какой процессор и видеокарта установлены в вашем ПК?

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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