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10 вещей, которые могут вывести из строя ваш SSD — как этого избежать в 2024 году

SSD-накопители опять дорожают и потерять хорошую модель раньше времени очень обидно. Сегодня мы разберемся, как максимально увеличить срок жизни вашего SSD.
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SSD-накопители стали неотъемлемой частью современного ПК и быстро вытесняют механические HDD, которые на их фоне воспринимаются слишком громоздкими, медленными, хрупкими и шумными. Емкость SSD растет, ресурс их перезаписи увеличивается, но такие их неприятные конструктивные особенности, как возможный мгновенный выход из строя без возможности спасти данные пользователя, невозможность долго работать с максимальной нагрузкой и постоянно убывающий ресурс — никуда не делись.

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Вышедший из строя SSD — это не только потеря денег, но зачастую и потеря важных файлов, которые могут стоит дороже самого накопителя. Даже потеря сохранения игр, в которые вы играли пару месяцев и последующая установка и настройка Windows, всех нужных программ и игр на новый SSD — весьма неприятное происшествие, которое потребует несколько часов на восстановление информации. И сегодня мы рассмотрим все наиболее критичные для жизни SSD-накопителя сценарии его работы, которых могут быстро вывести его из строя, и разберемся, как этого избежать.

Заполнение SSD до отказа

SSD-накопители не предназначены работать при полном заполнение своего объема, ведь при этом резко возрастает нагрузка на контроллер и отдельные, свободные блоки памяти, которые начинают изнашиваться очень быстро. Даже некоторый софт от производителей SSD предлагает зарезервировать часть свободного места на нем для того, чтобы продлить ему жизнь. Поэтому старайтесь держать как можно больше свободного пространства на вашем SSD — так он еще и работать быстрее будет, за счет более активного использования свободного SLC-кэша.

Недостаток оперативной памяти

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Если в вашем ПК или ноутбуке установлено всего 4 или 8 ГБ ОЗУ, и вы запускаете требовательные игры и программы, то Windows начинает активно использовать файл подкачки и ресурс SSD тает на глазах. Решение простое — добавить ОЗУ, которая стоит сегодня очень дешево. Это касается и ПК с 16 ГБ ОЗУ, на которых работают в сложных программах обработки графики и видео, которым уже желательно 32 ГБ ОЗУ и за счет этого они постоянно пишут данные на SSD в файл подкачки. 

Неоптимизированный софт и игры

А есть просто плохо оптимизированный софт и "кривые" игры, которые совсем не щадят ресурс наших SSD. Например, каждое сохранение в Pathfinder: Kingmaker может писать до 600-700 Мб на накопитель, ведь эти файлы сначала распаковываются на накопитель, а потом упаковываются обратно, причем размер сейва постоянно увеличивается по мере прохождения игры. И спустя пару месяцев игры вы можете обнаружить, что ресурс SSD заметно уменьшился. Выходом станет временный перенос папок пользователя, куда сохраняется такая игра, на HDD или даже RAM-диск.

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Другим бичом ресурса SSD является кэш браузера, который при его активном использовании может истратить 10 ГБ ресурса в день и даже больше. Его можно отключить, если у вас быстрый интернет и достаточное количество ОЗУ. Сильно тратит ресурс SSD и утилита NVIDIA GeForce Experience, записывающая процесс вашей игры в буфер на системном диске. Каждый день съедает ресурс SSD-накопителя гибернация Windows, особенно, если у вас большой объем ОЗУ. И стоит подумать, нужна ли она? Ведь запуск ПК на SSD и так очень быстр, а приложения тоже можно быстро запустить заново.

Частое удаление и установка объемных игр и приложений

Некоторые игры уже весят более 200 ГБ, и их частая переустановка быстро съедает ресурс SSD. Поэтому подумайте — может быть установить такую игру на HDD, немного пожертвовав скоростью ее работы? А если вы используете пиратские версии игр, что в РФ и Беларуси теперь часто стало единственной возможностью поиграть, совсем необязательно переустанавливать их после переустановки Windows, достаточно сохранить файлы игры из папок Мои документы, Saved Games, и AppData.

Высокие температуры

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Высокие температуры стали бичом быстрых M.2 SSD, которые при активной работе могут разогреться более, чем до 100 градусов и начать троттлить, теряя производительность. Проблему усугубляет еще и то, что производители занижают показатели температуры в мониторинге различными способами, чтобы не пугать пользователя и выставить свой продукт в более выгодном свете. Но осмотр SSD с помощью тепловизора быстро выводит их дешёвые трюки на чистую воду, когда видно, что они занижают реальные температуры на 20-30 градусов. Поэтому не жалейте денег на качественный радиатор, а если высокие скорости вам не нужны, покупайте SSD с SATA интерфейсом, такие модели заметно меньше греются даже в формфакторе M.2, например, в ноутбуках. А уж о нагреве 2.5" SATA SSD можно и вовсе не переживать — обычно они не греются выше 40-50 градусов.

Загрузка торрентов

Качать торренты на SSD, например, пиратские игры, а потом еще и устанавливать их на него же — это верный способ быстро истратить его ресурс записи. Заведите для этого жесткий диск, хватит даже старенького и тихого ноутбучного HDD на 320-500 ГБ, который можно установить как внутри ПК, так и использовать его как внешний, в специальном кармане, подключенным по USB.

«Стирание дисков» и полное форматирование

Функция «Стирание дисков», присутствующая во многих программах, должна полностью уничтожать конфиденциальную информацию, но, если вам страшно, что кто-то достанет с вашего SSD, который вы продает на Авито, историю браузера — вы зря беспокоитесь, достаточно просто удалить том средствами Windows, создать новый и записать на него какие-либо данные в небольшом количестве. Нет нужды использовать на SSD и полное форматирование — это бесполезная трата его ресурса.

Хранение больших «холодных» файлов

Некоторые пользователи хранят на SSD большие файлы, которые редко требуются, например, дистрибутивы игр, семейный фотоальбом и скаченные фильмы. Для этого лучше подойдет внешний жесткий диск или облачное хранилище, ведь чем больше свободного места на SSD, тем шустрее он работает, а особенно это касается бюджетных моделей. Да и ресурс SSD тратить на такие редко требующиеся файлы не стоит.

Частое использование программ бенчмарков SSD

Думаю, вы видели на форумах компьютерных энтузиастов, которые постоянно гоняют свои видеокарты в 3D-бенчмарках, а потом хвалятся результатами. Оказывается, есть немало любителей тестировать свои SSD снова и снова, но вот только бенчмарки SSD быстро тратят его ресурс, например, прогон теста AIDA 54 на скорость линейной записи съест 1 ТБ ресурса на накопителе соответствующего объема, поэтому злоупотреблять ими не стоит. 

Проблемы с питанием

И, наконец, последним фактором, который может вывести из строя ваш SSD, могут стать проблемы с питанием, которые возникают со старыми и бюджетными блоками питания, дающими просадки и скачки напряжения, а также — их высокие пульсации. Такой БП может запросто вывести из строя SATA SSD в формфакторе 2.5" и вызвать потерю всех данных на нем.

Итоги

Резюмируя, можно дать несколько советов, который продлят жизнь вашим SSD. Следите за их температурой, не тратьте ресурс SSD зря, а узнать, какая программа или игра тратит его сверх меры, можно узнать с помощью утилиты Sysinternals Process Explorer, с отслеживанием того, сколько записал тот или иной процесс за день. Не стоит экономить на объеме SSD, выбрав модель на 1 ТБ, вместо 500 ГБ, вы получите и много свободного места, и ресурс записи, который выше примерно в два раза. А еще не экономьте на блоках питания — такая экономия почти всегда приводит к гораздо большим тратам потом.

Пишите в комментарии, а какой SSD-накопитель установлен в вашем ПК и как вы сохраняете его ресурс?

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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