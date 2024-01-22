В 2023 году вышло много очень тяжелых в плане графики игр, которые подняли планку требований к игровым ПК на новый уровень. Hogwarts Legacy, Starfield, Alan Wake 2, Remnant 2 и Immortals of Aveum — для этих игр нужны, как минимум, шесть быстрых ядер и видеокарта уровня Radeon RX 6600, с восемью гигабайтами видеопамяти, только лишь для того, чтобы с комфортом поиграть в разрешении Full HD на не самых высоких настройках качества. В таких условиях чрезвычайно важными становятся технологии апскейлинга — FidelityFX Super Resolution от AMD и DLSS от NVIDIA, которые приходится включать уже даже на мониторах с разрешением 1920x1080.

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А тенденции в игровой индустрии таковы, что ждать от игр 2024 года более низких системных требований уже не приходится. А что уж говорить про временной период в три-пять лет, на который мы обычно покупаем игровой ПК. И вот здесь очень пригодится технология Frame Generation от NVIDIA, доступная на GeForce RTX 4000, которая поднимает FPS она очень неплохо и может стать палочкой выручалочкой для бюджетных видеокарт GeForce RTX 4060 в будущих играх.

Казалось бы, в таких условиях лучше покупать видеокарту помощнее, с 12-ю и даже 16-ю гигабайтами видеопамяти, но вот только новые игры на ПК в массе своей совершенно не вызывают желания тратить на новый ПК для них большую сумму денег. Особенно в условиях, когда цены растут буквально на все и семейный бюджет трещит по швам. Поэтому сегодня мы с вами соберем такой игровой компьютер, который будет отрабатывать каждую вложенную в него копейку, будет актуальным еще лет пять и средств, потраченных на него, вам точно не будет жалко. Цены на комплектующие возьмем из магазина Регард, а начнем, как обычно, с сердца сборки — процессора.

Процессор

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Ryzen 5 5600 можно назвать лучшим бюджетным шестиядерным игровым процессором даже в 2024 году. Он отстает от более дорогих моделей, Ryzen 5 5600X и Core i5-12400F, буквально на пару процентов и способен загрузить данными мощные современные видеокарты, обеспечив плавный геймплей со стабильным FPS в любых играх.

Кулер процессора

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Наша сегодняшняя сборка экономная, поэтому тратить деньги на разгонный потенциал, который принесет хорошо если пять-семь процентов производительности в играх, мы не будем. Разгон в 2024 году можно сравнить с дорогостоящим тюнингом мотора автомобиля, который после него разгоняется до 100 км в час не за 13 секунд, а за 12 — занятие практически бессмысленное и удел кучки увлекающихся энтузиастов. Поэтому для охлаждения Ryzen 5 5600 возьмем бюджетный кулер ID-COOLING SE-802-SD V3, который интересен там, что его теплотрубки широко разнесены друг от друга, что для хорошо для процессоров Ryzen 5000, с их ядрами, расположенными не по центру крышки процессора, а со смещением к ее краям.

Материнская плата

Читатели часто ругаются в комментариях, требуя материнские платы именитых брендов, только вот стоят они все дороже и дороже. А простенькие китайские платы, типа Maxsun Terminator B550M 2.5G на чипсете AMD B550, вполне годятся для обычного игрового ПК, из которого не будут выжимать все соки разгоном. Платы на чипсете AMD B550 стоят дороже аналогичных по оснащению плат на чипсете AMD B450, но в случае использования видеокарт с восемью линиями PCI-E и 8 ГБ видеопамяти, которых сейчас большинство в среднем ценовом сегменте, наличие шины PCI Express 4.0 становится критичным. 8 ГБ видеопамяти сегодня хватает впритык даже в разрешении Full HD, и когда она заполнится, и начнется подгрузка текстур из ОЗУ, разница между системами с PCI Express 3.0 и PCI Express 4.0 становится очень заметной.

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Но если вы играете в основном в онлайн игры или проекты, где потребление видеопамяти гораздо ниже 8 ГБ, то можете сэкономить и взять качественную материнскую плату на чипсете AMD B450, например, MSI B450M PRO-VDH MAX. Платы от MSI славятся обилием разгонных функций и удобным UEFI, я, например, после своей MSI B450-A PRO MAX, просто не перевариваю нелогичные настройки UEFI недорогих плат от GIGABYTE.





Оперативная память

Из-за того, что наша сегодняшняя сборка будет из разряда "купил, включил и играй", и не будет требовать никаких настроек и оптимизаций, мы возьмем ОЗУ с частотой 3600 МГц, как самую подходящую для Ryzen 5 5600. Ведь шина Infinity Fabric (IF) у этих моделей стандартно работает без делителей на частоте 1800 МГц, и такая ОЗУ позволит ей работать максимально эффективно. Мы возьмем пару модулей Netac Shadow II (NTSWD4P36DP-16W), общим объемом 16 ГБ и таймингами 18-22-22-42.

Видеокарта

GeForce RTX 4060 благодаря функциям DLSS 3.0 и Frame Generation становится практически безальтернативным выбором в средние по производительности игровые ПК. За низкую цену, высокую производительность и малое энергопотребление этой модели можно простить даже малый объем видеопамяти всего в 8 ГБ. Да и выбирать модели с более высоким объемом VRAM особо то и не из чего в этой ценовой категории, если только устаревшую GeForce RTX 3060, которая отстает от GeForce RTX 4060 во всех играх, несмотря на больший объем видеопамяти. Мы возьмем Palit GeForce RTX 4060 Dual, модель в дешевом исполнении, но гнаться за продвинутыми GeForce RTX 4060 особого смысла нет, ведь ее TDP очень низок.

Но если функции DLSS 3.0 и Frame Generation для вас не так важны, то есть возможность неплохо сэкономить, взяв в эту сборку более дешевую AMD Radeon RX 7600, которая по "сырой" производительности, в играх без трассировки лучей идет ноздря в ноздрю с GeForce RTX 4060.





SSD-накопитель

В качестве хранилища игр в нашей сборке будет использоваться SSD ADATA XPG Gammix S11 Pro (AGAMMIXS11P-1TT-C) емкостью 1 ТБ, надежный, шустрый, с хорошим ресурсом записи в 640 ТБ, предустановленным радиатором и DRAM-буфером объемом 1000 МБ, что в современных накопителях встречается все реже и реже.

Блок питания

Несмотря на то, что для Palit GeForce RTX 4060 Dual производитель рекомендует блок питания мощностью 550 ватт, это явно избыточно и вполне хватит хорошей модели ватт на 450. Мы же возьмем бюджетный хит, добротный БП DeepCool PF500 мощностью 500 ватт, качественно собранный, довольно тихий, с проводами достаточной длины и защитами OPP, OVP, UVP, SCP.

Корпус

Совсем недавно я писал блог про бюджетные корпуса стоимостью до 3900 рублей, и с тех пор в Регарде появилась еще одна отличная модель — ExeGate EVO-5001A Black. У этого корпуса отличная вместимость — влезают кулеры высотой до 160 мм, а видеокарты — до 300 мм, есть боковая крышка из закаленного стекла, отлично продуваемая передняя панель с перфорацией, на которой установлены три вертушки диаметром 120 мм с подсветкой. Добавьте два пылевых фильтра, кожух блока питания, отличный дизайн и низкую цену, и вы поймете, что перед нами новый хит бюджетных сборок.

Вентиляторы в корпус

А вот на выдув стоит установить в корпус еще парочку вертушек, достаточно тихих, например, GlacialTech GT ICE 12 с максимальными оборотами 1000 в минуту. Настроить их на скорость в 800 оборотов в минуту и они вовсе станут практически бесшумными.

Итоги

Эта сборка обойдется вам в 75370 рублей, что довольно недорого по ценам 2024 года для столь производительного ПК. С новыми играми он будет справляться еще несколько лет, и о покупке такой конфигурации вы точно не пожалеете. Пишите в комментарии, что бы вы поменяли в этом компьютере, не особо превышая бюджет на его покупку?

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