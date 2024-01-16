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Собираю ультрабюджетный игровой компьютер для себя в январе 2024 года, ставя рекорды экономии

Я все меньше играю в новые игры, и пришел к мысли, что мне не нужен мощный ПК, а хватит компактного, недорогого и универсального. На котором и поработать можно, и поиграть в S.T.A.L.K.E.R. или The Elder Scrolls V: Skyrim.
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Ко мне частенько заходит в гости друг, который умудрился прожить всю жизнь, никогда не имея дома компьютера. С детства он играл на игровых приставках, начав с Dendy и Sega Mega Drive, а потом регулярно меняя все консоли от SONY: PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 и, наконец, PlayStation 4, на которой он и играет сейчас. Но возраст дает о себе знать и интереса к консольным играм у него все меньше, а вот стратегии, которые традиционно преобладают на ПК, привлекают его все больше.

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И вот, поиграв у меня в замечательную экономическую стратегию Anno 1800, он созрел для покупки компьютера и предложил мне продать ему мой ПК почти за магазинную цену, так как знает, что он собран из качественных комплектующих, и настроен на очень тихую работу. Исключая разве что бюджетный SSD-накопитель, с покупкой которого я обжегся год назад и написал про это блог. После такого предложения я крепко призадумался, ведь я играю в требовательные игры все меньше, а огромный и тяжелый ПК в корпусе Fractal Design Define R4 просто занимает место на столе, загруженный серфингом интернета, музыкой и просмотром фильмов, с чем справится любой бюджетный смартфон.

Мне вполне хватило бы бюджетного ПК, но, так как совсем от игр я отказаться еще не могу, он должен иметь возможно запускать хотя бы игры серии S.T.A.L.K.E.R., Grand Theft Auto V, Fallout: New Vegas, The Elder Scrolls V: Skyrim и множество стратегий прошлых лет, играть в которые можно годами. А заодно быть экономичным, компактным и позволять без проблем выполнять офисную работу, ведь иногда при написании блогов приходится держать открытыми десятки вкладок в браузере, что на старых ПК с небольшим количеством ОЗУ уже совсем некомфортно.

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И я решил подсчитать, во сколько обойдется подобный ПК по ценам января 2024 года, взяв за точку отсчета цены магазина Регард и решив не связываться со вторичным рынком, чтобы на все комплектующие была гарантия и не было нужды в тщательной проверке железа и поездках по городу, с чем всегда сопряжена покупка комплектующих на Авито.

Процессор

Для задач, которые я описал выше, с головой хватит четырехъядерного процессора Core i3-10105F, который стоит сегодня очень дешево. По производительности он очень похож на популярный процессор Core i7-7700K, который несколько лет назад был мечтой любого геймера и без проблем тянул все новинки игр, включая такие хиты, как The Witcher 3: Wild Hunt и Red Dead Redemption 2. Модель Core i3-10105F немного быстрее более распространенной Core i3-10100F, которая в играх обходит такие популярные в прошлом процессоры, как Ryzen 5 2600 и Ryzen 7 2700.

Кулер процессора

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Core i3-10105F еще и гораздо экономичнее старых процессоров Ryzen, в реальности его энергопотребление не дотягивает даже до 50 ватт, что позволит охладить его кулером без теплотрубок, например, ID-COOLING DK-01T. Веерообразная форма кулера позволяет ему обдувать цепи питания материнской платы, выполняя две задачи по охлаждению сразу.

Материнская плата

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Не нужна для Core i3-10105F и продвинутая материнская плата, хватит самой бюджетной, главное — чтобы был разъем M.2 под современные SSD-накопители, гигабитная сеть и достаточное количество портов USB. Как, к примеру, у ASRock CML-HDV/M.2 TPM R2.0.

Оперативная память

А вот на оперативной памяти не стоит экономить даже в случае такого бюджетного ПК, как мой и надо брать, как минимум, 16 ГБ ОЗУ. Не стоит брать модули DDR4 с частотой 2666 МГц, даже несмотря на то, что именно такую частоту поддерживает наш процессор — разница в цене с более быстрыми очень невелика. Оптимальной частотой станет 3200 МГц, но выбирайте модули с таймингом CL, равным 16 или менее, например, Netac Shadow II (NTSWD4P32DP-16K). Такая частота позволит сильно "ужать" тайминги ОЗУ, получив дополнительную производительность, я уже собирал подобный ПК на процессоре Core i3-10100F и мне удалось получить до 14% прироста производительности в архивации, о чем я писал в блоге Чипсет Intel H410 — получаем прирост производительности до 14% от настройки таймингов DDR4.

Видеокарта

Главный вопрос сборки — какую видеокарту в нее выбрать? Я давно присматриваюсь к моделям от Intel, которые стоят очень дешево из-за низкой производительности, которую показывали на старте продаж. Но драйвера постепенно подтягивают их результаты в играх и Intel Arc становятся все более привлекательны в разных ценовых сегментах. Например, Intel Arc A310 от ASRock стоит дешевле любой версии GeForce GTX 1630, показывая схожую производительность во многих играх. Ну а о таких вещах, как ускорение видео высокой четкости, или подспорье процессору в программах обработки графики даже не стоит говорить — это само собой разумеющееся дело в 2024 году.

SSD-накопитель

Даже в такой недорогой игровой ПК, как мой, стоит брать SSD объемом от 500 ГБ, даже с учетом того, что на него не будут устанавливаться новые игры, которые весят более 100 ГБ. Свободного места никогда не бывает много, и оно быстро забивается играми, программами и скаченными файлами, а еще у моделей на 500 и более гигабайт гораздо больше размер SLC-кэша, который определяет реальную, а не теоретическую скорость работы SSD. Заметно больше у емких моделей и ресурс перезаписи, и именно по этому параметру я выбрал SSD ADATA XPG SX6000 Pro (ASX6000PNP-512GT-B), у которого он составляет 300 ТБ. Что касается объема SLC-кэша, то у этой модели он составляет 174 ГБ, что очень неплохо.

Блок питания

Максимальное энергопотребление этой сборки едва достигнет 100 ватт, а в играх будет и того меньше, ведь TDP видеокарты Intel Arc A310 всего лишь 30 ватт. Поэтому можно обойтись бюджетным блоком питания, которой при такой небольшой нагрузке останется холодным и проработает долго. Я выбрал БП Zalman Wattbit II (ZM400-XEII), который может отдать по линии 12 В 360 ватт. Главные плюсы модели, помимо именитого бренда и низкой цены — наличие систем защиты SCP, UVP, OVP, OPP, тихая работа и достаточно длинные провода.

Корпус

После года использования корпуса Fractal Design Define R4, который весит 12 кг, мое главное требование к корпусу — низкий вес, ведь перемещать по комнате ПК с общим весом более 25 кг — то еще удовольствие. А еще от корпуса требуется наличие хотя бы пары предустановленных вентиляторов, ведь стоят они сегодня дорого, пылевой фильтр, нижнее расположение блока питания и возможность, если потребуется, вместить мощную видеокарту и крупный процессорный кулер. Всем этим критериям отвечает Powercase Alisio Micro X2B Black, одна из вертушек которого имеет диаметр 14 см, что редкость в бюджетном сегменте. А еще стоит отметить боковую крышку из закаленного стекла и интересный дизайн передней панели.

Итоги

Итак, сборка готова, и она обойдется всего в 42240 рублей, что по меркам 2024 года сущие копейки, сегодня даже нормальная игровая видеокарта стоит дороже. Но свою цену этот ПК будет оправдывать на 100%, ведь для простых и ретро игр, работы, серфинга интернета, музыки и фильмов его хватит еще очень и очень надолго. Пишите в комментарии, что вы думаете об этой сборке, а особенно о видеокарте от Intel?

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Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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