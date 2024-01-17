Выбрать бюджетный корпус для игрового ПК гораздо сложнее, чем дорогой. Ведь если вы посмотрите на корпуса дороже 6000-7000 рублей, то найти среди них откровенно плохую модель сложно, потому, что при разработке таких корпусов работают дизайнеры именитых брендов, внутреннюю компоновку тщательно продумывают инженеры, а используемые материалы качественны. Другое дело бюджетные корпуса — в них производители экономят на каждой детали, часто встречаются просчеты во внутренней компоновке, а дизайн оставляет желать лучшего.

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Поэтому выбор корпуса для бюджетного игрового ПК очень сложен, и я надеюсь, что этот гайд поможет вам выбрать достойную модель. А выбирать стоит тщательно, ведь удачный корпус вполне может пережить несколько апгрейдов вашего ПК, ведь ломаться в нем практически нечему, кроме вентиляторов и портов USB и аудио, которые изнашиваются при частом использовании. Но назвать это критичной поломкой нельзя, ведь вентиляторы можно легко заменить, а передние порты лишь дублируют те, что уже есть на материнской плате. А для начала давайте определимся с тем, что обязательно должен иметь современный корпус для игрового ПК, пусть даже бюджетный.

Во-первых, в нем должны использоваться вентиляторы диаметром 120 мм и больше, модели с маленькими вентиляторами диаметром 80 и 92 мм не обеспечивают нужного воздушного потока для охлаждения современных комплектующих в игровом ПК. Во-вторых, корпус должен быть скомпонован так, чтобы блок питания находился снизу — это положительно сказывается на его охлаждении, ведь в корпусах старого формата БП тянул сквозь себя нагретый процессором и видеокартой воздух. А высокие температуры в блоке питания — это повышенный шум его вентилятора и быстрая деградация конденсаторов.

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В-третьих, в корпусе должны присутствовать современные порты USB 3.1 или USB 3.0 на передней панели, ведь скорости, которые развивают старые порты USB 2.0, в 2024 году будут сильно ограничивать даже внешние HDD, не говоря уже о внешних SSD.

А теперь определимся с тем, что очень желательно видеть даже в бюджетной модели корпуса и здесь сразу стоит забыть про толстый металл. Времена, когда в недорогих корпусах использовалась толстая оцинкованная сталь толщиной 0.8 и 1 мм, давно прошли и такой металл уже почти невозможно найти даже в дорогих моделях. Хорошо, если окно в корпусе будет из закаленного стекла — оно задаст жесткость всей конструкции, царапин на таком стекле будет меньше, как и шума и вибраций от комплектующих ПК. Неплохо, если будут в наличии пылевые фильтры, хотя бы для блока питания.

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В таком бюджетном сегменте, как наш, весьма чувствительным фактором становится количество предустановленных вентиляторов, ведь цена самых дешевых моделей диаметром 120 мм без подсветки и с простеньким подшипником скольжения стартует с 250 рублей и три-четыре таких вентилятора добавят к цене корпуса почти тысячу рублей. Поэтому корпуса с предустановленными вентиляторами, особенно если они с подсветкой — гораздо предпочтительнее.

Бюджетные корпуса обычно выбираются для недорогого "железа" с небольшим тепловыделением, но все же лучше, если передняя панель корпуса будет перфорированной для лучшей вентиляции. А еще при выборе корпуса обращайте внимание на то, какой высоты кулер и какой длины видеокарту вы сможете установить в него. Ориентироваться стоит на высоту 150 мм для кулера и длину в 250 мм для видеокарты, как самые минимальные. Ну а главный критерий выбора корпуса — цену, мы для примера возьмем из стоимости корпусов в магазине Регард и начнем с самых дешевых моделей.

Alseye Warrior Black

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Alseye Warrior Black — самый дешевый корпус в этой подборке, ведь дешевле 3000 рублей не нашлось ни одной достойной модели, цены на корпуса заметно выросли за последний год. Да и модель Alseye Warrior Black так дешева только потому, что не имеет предустановленных вентиляторов. В остальном корпус отличный — боковая крышка из закаленного стекла, перфорированные панели, возможность установить кулер высотой до 165 мм, а видеокарту длиной до 290 мм.

Zalman ZM-T3 Plus Black

Zalman ZM-T3 Plus Black — более компактная модель со строгим дизайном, но уже с парой предустановленных неплохих вентиляторов диаметром 120 мм. Максимальная длина видеокарты — 290 мм, а высота кулера 150 мм, боковая крышка из закаленного стекла.

Eurocase A31 ARGB Black

Eurocase A31 ARGB Black может похвалится отличной вместимостью, максимальная длина видеокарты в нем — 330 мм, а высота кулера 160 мм, есть верхний пылевой фильтр, но предустановлен только один вентилятор 120 мм на выдув. Крышка в этой модели из закаленного стекла.

ExeGate EVO-8227 Black

Вместимость у модели ExeGate EVO-8227 Black чуть меньше, предельная длина видеокарты в нем — 310 мм, а высота кулера 150 мм, но зато предустановлены сразу три вертушки размером 12 см с подсветкой на вдув, а передняя панель отлично продувается. Окно у этой модели из закаленного стекла.

Powercase Diamond Mesh LED Black

У корпуса Powercase Diamond Mesh LED Black шикарная передняя панель из перфорированной металлической сетки со сложным рельефом, но вентиляторы на нее вам придется установить самим, предустановлен только задний вентилятор. Окно в корпусе из закаленного стекла, а вместимость отличная — влезают видеокарты до 310 мм, а процессорные кулеры — до 160 мм.

ExeGate EVO-8225 Black

У корпуса ExeGate EVO-8225 Black предустановлены два вентилятора с подсветкой, которую можно менять нажатием кнопки, а вместимость на приличном уровне, максимальная длина видеокарты — 300 мм, а высота кулера — 150 мм. Передняя панель перфорирована, а боковая крышка из закаленного стекла.

1STPLAYER FIREROSE F4

Количество вентиляторов в корпусе 1STPLAYER FIREROSE F4 оптимально — один, с подсветкой, диаметром 120 мм на задней панели, и парочка таких же на передней панели. Вместимость хорошая, есть возможность установить кулер высотой до 160 мм, а видеокарту длиной до 300 мм. Крышка из закаленного стекла, а выделяется корпус дизайном передней панели.

Powercase Alisio Micro X2B Black

Интересная передняя панель и у корпуса Powercase Alisio Micro X2B Black, который использовался в моей недавней сборке ультрабюджетного игрового ПК. Корпус вмещает самые огромные видеокарты — длиной до 370 мм, а максимальная высота кулера процессора — 160 мм. Боковая крышка из закаленного стекла и есть пылевой фильтр, предустановлены две вертушки с подсветкой, одна из которых, стоящая спереди, диаметром 140 мм.

1STPLAYER FIREBASE X2

Модель 1STPLAYER FIREBASE X2 выглядит гостем из сегмента более дорогих корпусов — боковая крышка и передняя панель из закаленного стекла, и аж четыре предустановленных вентилятора диаметром 120 мм с подсветкой. Выглядит эта модель просто великолепно и вмещает очень высокие процессорные кулеры, до 170 мм, а вот видеокарты поместятся длиной только до 280 мм.

ExeGate EVO-9205 Black

Финальная модель в нашей подборке — ExeGate EVO-9205 Black, имеет перфорированную переднюю панель, три вентилятора с подсветкой спереди и крышку из закаленного стекла. Максимальная длина видеокарты — 300 мм, высота кулера процессора — 160 мм.

Итоги

Как видите, даже среди недорогих корпусов ценой до 3900 рублей есть много отличных моделей на любой вкус — и с отличным дизайном, и с мощной вентиляцией, и с большой вместимостью. В таких моделях будет себя отлично чувствовать любая бюджетная и даже средняя по производительности сборка ПК. Ну а более интересные и дорогие корпуса для мощных ПК мы рассмотрим в следующем блоге. Пишите в комментарии, а в каком корпусе собран ваш ПК и довольны ли вы им?

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