Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году

Цены на комплектующие продолжают расти и игровые ПК с производительностью выше средней становятся объектом роскоши, который могут себе позволить немногие.
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

В комментариях к блогам про сборки игровых ПК меня часто спрашивают, почему большинство моих сборок бюджетные, в которых экономится каждый рубль, иногда даже в ущерб надежности и долговечности комплектующих. Все дело в том, что если отвлечься от форумов и сайтов на которых обитают оверклокеры, хардкорные геймеры и компьютерные энтузиасты, то быстро выясняется, что большинство геймеров пользуются устаревшим или бюджетным "железом", а современные восьмиядерные процессоры и видеокарты линейки GeForce RTX 4000 остаются для них объектом мечтаний.

Цены растут практически на все, а вот зарплаты за ними не успевают и бюджет, который может выделить на покупку игрового ПК среднестатистическая семья, с каждым годом становится все меньше. А учитывая то, что цены на комплектующие растут быстрее всего, все больше покупателей склоняются к выбору бюджетных ПК и тотальной экономии на качестве. И, даже если взглянуть на статистику сервиса Steam, в котором преобладают геймеры из Европы и США с высокими доходами, которые могут потратить на покупку ПК гораздо большие суммы, можно увидеть, что большинство из них пользуются четырех и шестиядерными процессорами, а самые популярные видеокарты — это GeForce RTX 3060, GeForce GTX 1650, GeForce GTX 1060 и GeForce RTX 2060.

реклама



В прошлых блогах, посвященных экономным сборкам, мы выяснили, что игровой ПК начального уровня для игр в разрешении Full HD в 2024 году обходится уже, как минимум, в 60000 рублей, и мне стало интересно, во сколько сегодня обойдется качественный и надежный ПК для новых игр в разрешении QHD или Full HD, но с высокой кадровой частотой на современных мониторах с разверткой в 144 Гц и выше. Это сборка покажет, насколько дорогим удовольствием стало приобретение мощного игрового ПК в 2024 году. И получившуюся сборку я представляю на ваш суд, думаю, что у меня получилось подобрать оптимальные комплектующие без переплаты, но и без экономии на спичках. Для примера использовались цены магазина Регард, но и в остальных крупных магазинах страны цены примерно такие же.

Процессор

Детские болячки платформы AMD AM5 постепенно остаются в прошлом, а цены на процессоры и платы нормализуются. Подбирая процессор в эту сборку, я заметил, что восьмиядерники Ryzen 7 7700 стоят лишь чуть дороже шестидяерных Ryzen 5 7600X, а их невысокий теплопакет позволит сэкономить на материнской плате и кулере. А отставание от более дорогой и заметно более горячей версии Ryzen 7 7700X в играх составляет всего лишь менее одного процента. И, хотя прибавка по сравнению с шестиядерниками тоже невысока, в мощный компьютер в 2024 году уже стоит выбирать процессоры с восемью ядрами, ведь новые игры могут загрузить и больше ядер.

реклама



Кулер процессора

Процессоры AM5 имеют слишком толстую теплораспределительную крышку и именно она стала их главной проблемой, приводящей к высокому нагреву. Из-за этой особенности на этих процессорах еще и не особо заметна разница от мощности системы охлаждения, поэтому гнаться за суперкулерами не стоит, особенно для Ryzen 7 7700 с уменьшенным теплопакетом. Нам вполне хватит классического кулера с четырьмя теплотрубками и одним вентилятором на 120 мм — DeepCool AG400.

Материнская плата

реклама



Оправой для нашего "камня" станет материнская плата на чипсете AMD B650 — ASUS TUF GAMING B650M-E. Это компактная, но качественная модель с отличным охлаждением цепей питания, набором всех современных портов и единственное, за что ее можно упрекнуть, это небольшое количество разъемов SATA и коннекторов для подключения вентиляторов. Но, глядя на цену более продвинутых плат AM5, этот недостаток ей можно простить.

Оперативная память

Для систем AM5 нет смысла гнаться за высокочастотной памятью, вполне хватит планок на 6000 МГц с адекватными таймингами, например, модулей G.Skill Ripjaws S5 (F5-6000J3636F16GX2-RS5K) с формулой таймингов 36-36-36-96. Это качественная и надежная ОЗУ, а ее объема в 32 ГБ хватит для игр еще как минимум на пять лет. 

реклама



Видеокарта

Стоимость нашей сборки уже перевалила за 62000 рублей, а мы только подошли к самому дорогому компоненту — видеокарте. С ценами 2024 года мощные модели GeForce RTX 4000 доступны только геймерам с очень толстым кошельком, поэтому мы возьмем GeForce RTX 4070, модель среднего уровня, которая обеспечивает достаточный FPS во всех новых играх. И она пока не упирается в объем видеопамяти, который NVIDIA зажала на этой линейке видеокарт. Двухвентиляторная Inno3D GeForce RTX 4070 Twin X2 OC станет отличным выбором, без переплаты за навороченную систему охлаждения.

Но, если вам более важна производительности в играх без трассировки лучей и больший объем видеопамяти, можно присмотреться к новым моделям от AMD, например, ASUS TUF Gaming Radeon RX 7800 XT OC Edition. Стоит эта видеокарта дешевле любой GeForce RTX 4070, но заметно обходит ее в играх при классическом рендеринге, а 16 ГБ видеопамяти хватит еще очень надолго.

SSD-накопитель

В такие мощные ПК уже лучше выбирать SSD объемом 2 ТБ, пусть и не самые крутые в плане скорости. Скорость работы разных SSD заметить в играх очень сложно, а вот недостаток объема чувствуется сразу. Мы возьмем ADATA Legend 800, качественную и достаточно шуструю модель объемом 2 ТБ с интерфейсом PCI Express 4.0.

Блок питания

Питать наш ПК будет добротный БП Chieftec Core BBS-700Sмощностью 700 ватт с сертификатом 80 Plus Gold. Построен он на проверенной временем платформе CWT со всеми современными схемотехническими решениями, типа DC-DC преобразователей, а его вентилятор работает очень тихо до нагрузки в 60%.

Корпус

Выбирая корпус для столь мощного железа, присматривайтесь к моделям с сетчатой передней панелью, которая не препятствует поступлению холодного воздуха. Мне удалось найти в Регарде такую модель, 1STPLAYER FD5-M ARGB Black, всего за 5590 рублей, в которой к тому же предустановлены сразу четыре вентилятора с подсветкой, что избавит вас от лишних трат и возни с установкой сторонних вертушек. Выглядит корпус отлично, вмещает очень длинные видеокарты, имеет пылевые фильтры и стенку из закаленного стекла — отличная и стильная геймерская модель, которую не стыдно поставить на стол.

Итоги

Итак, сборка готова, и она обойдется в 154680 рублей. Сумма весьма чувствительная, а ведь мы не шиковали и брали самые оптимальные комплектующие. Но таковы реалии 2024 года на рынке комплектующих и даже страшно представить, во сколько обойдется более мощный игровой ПК с системой жидкостного охлаждения и топовой видеокартой. Пишите в комментарии, а во сколько обошелся ваш игровой ПК?

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

цены geforce rtx 4070 radeon rx 7800 xt игровая сборка ryzen 7 7700 adata legend 800 g.skill ripjaws s5 chieftec core bbs-700s 1stplayer fd5-m argb black asus tuf gaming b650m-e deepcool ag400
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
18
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
32
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
27
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+

Интересные материалы

Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
2 января 2024 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

EurAsian Times заметила у новейшего китайского истребителя FC-31 технологии от F-35 и F-22
9
MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
9
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
39
Китайский «революционный» гиперзвуковой двигатель рассчитан на скорость 16 Маха
13
Россия использует комплекс "Пенициллин" для обнаружения артиллерии ВСУ
4
В Японии Boeing вынужденно сел, совершив внештатную посадку из-за трещины в кабине пилотов
+
EK Web представила первый в отрасли жидкостный охладитель Nucleus AIO
2
Россия представила 1,5-тонную бомбу ФАБ-1500-М54 с обновлённым модулем УМПК
+
В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе Wildberries
1
Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra будут получать обновления Android до 2031 года
+
ВКС России провели «уникальную» массовую ракетную атаку
5
Зафиксирован мощный сигнал из скопления семи галактик
2
Немецкий концерн Rheinmetall приступает к серийному производству зенитного комплекса Skyranger 30
1
Перевод 4000 биткоинов от Grayscale на сумму $ 175 млн вызывает рыночные спекуляции
+
Серийные Tesla Cybertruck не блещут качеством сборки
+
Science: Множество древних городов обнаружены в тропических лесах Амазонки
1
Российские разработчики начали создавать аналог SimCity
2
Росатом построит комплекс по добыче и переработке золота на крупнейшем месторождении России
+
Венесуэла отказывается от «нефтяной криптовалюты» Petro
2
Кастомные карты GeForce RTX 4070 SUPER появились в розничных магазинах по цене до 650 долларов
1

Популярные статьи

Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
133
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
1
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
17
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
19
О том, какие космические миссии состоятся в 2024 году
7
В США надеются защитить украинские танки Abrams допзащитой ARAT от БПЛА, РПГ и дронов россиян
3
На фоне покупки Пакистаном FC-31, Индия может присоединиться к российским программам Су-57 и Су-75
1
Как Америка вытесняет Китай из интернета
2
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
112
Обзор игры Hitman The Complete First Season - как Хитман стал сериалом
2

Сейчас обсуждают

СерГей Заднеприводный
12:49
любители подрочиться, амудешники дрочатся, на невидии в это время играют или работают
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
Мегавольт
12:48
привет 6500хт
GeForce RTX 3050 6 ГБ приписывают наличие 2304 CUDA ядер и сильно урезанные частоты с TDP
СерГей Заднеприводный
12:47
Все верно, сам сталкивался с таким в гугле полно инфы. Перешел на Нвидиа и красота, всё работает идеально, ни одного глюка и температуры достойные.
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
-=metallist=-
12:47
Хуанга бы на такую посадить самого!
GeForce RTX 3050 6 ГБ приписывают наличие 2304 CUDA ядер и сильно урезанные частоты с TDP
СерГей Заднеприводный
12:46
что за бредятина
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
glavhyilo
12:46
до зели никак не допирает,что слили уже украину.
Австралия пояснила отказ передачи Украине вертолётов MRH-90 Taipan заботой о жизни лётчиков ВСУ
Mostack
12:44
Какой еще частичный? Играть позволяет, больше мне ничего не надо :)
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
Johan_888
12:43
Хохлы, есть и другие способы самоликвидироваться, зачем вам падающие австралийские вертолёты?
ABC: Австралия утилизировала вертолёты MRH-90 которые Украина попросила передать для нужд ВСУ
-=metallist=-
12:39
А когда в электро самокаты и моно колеса такие ставить начнут?
Ермак: Киеву приходится объяснять всем, почему переговоры с Россией невозможны
Михаил Демченко
12:38
А смысл их каждый год брать,щас тайтлов-то таких нет.Всякие рогалики и кооперативки не интересны в принципе.
В сети появилась уникальная коллекционная GeForce RTX 4090 Need For Speed
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем