В комментариях к блогам про сборки игровых ПК меня часто спрашивают, почему большинство моих сборок бюджетные, в которых экономится каждый рубль, иногда даже в ущерб надежности и долговечности комплектующих. Все дело в том, что если отвлечься от форумов и сайтов на которых обитают оверклокеры, хардкорные геймеры и компьютерные энтузиасты, то быстро выясняется, что большинство геймеров пользуются устаревшим или бюджетным "железом", а современные восьмиядерные процессоры и видеокарты линейки GeForce RTX 4000 остаются для них объектом мечтаний.

Цены растут практически на все, а вот зарплаты за ними не успевают и бюджет, который может выделить на покупку игрового ПК среднестатистическая семья, с каждым годом становится все меньше. А учитывая то, что цены на комплектующие растут быстрее всего, все больше покупателей склоняются к выбору бюджетных ПК и тотальной экономии на качестве. И, даже если взглянуть на статистику сервиса Steam, в котором преобладают геймеры из Европы и США с высокими доходами, которые могут потратить на покупку ПК гораздо большие суммы, можно увидеть, что большинство из них пользуются четырех и шестиядерными процессорами, а самые популярные видеокарты — это GeForce RTX 3060, GeForce GTX 1650, GeForce GTX 1060 и GeForce RTX 2060.

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В прошлых блогах, посвященных экономным сборкам, мы выяснили, что игровой ПК начального уровня для игр в разрешении Full HD в 2024 году обходится уже, как минимум, в 60000 рублей, и мне стало интересно, во сколько сегодня обойдется качественный и надежный ПК для новых игр в разрешении QHD или Full HD, но с высокой кадровой частотой на современных мониторах с разверткой в 144 Гц и выше. Это сборка покажет, насколько дорогим удовольствием стало приобретение мощного игрового ПК в 2024 году. И получившуюся сборку я представляю на ваш суд, думаю, что у меня получилось подобрать оптимальные комплектующие без переплаты, но и без экономии на спичках. Для примера использовались цены магазина Регард, но и в остальных крупных магазинах страны цены примерно такие же.

Процессор

Детские болячки платформы AMD AM5 постепенно остаются в прошлом, а цены на процессоры и платы нормализуются. Подбирая процессор в эту сборку, я заметил, что восьмиядерники Ryzen 7 7700 стоят лишь чуть дороже шестидяерных Ryzen 5 7600X, а их невысокий теплопакет позволит сэкономить на материнской плате и кулере. А отставание от более дорогой и заметно более горячей версии Ryzen 7 7700X в играх составляет всего лишь менее одного процента. И, хотя прибавка по сравнению с шестиядерниками тоже невысока, в мощный компьютер в 2024 году уже стоит выбирать процессоры с восемью ядрами, ведь новые игры могут загрузить и больше ядер.

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Кулер процессора

Процессоры AM5 имеют слишком толстую теплораспределительную крышку и именно она стала их главной проблемой, приводящей к высокому нагреву. Из-за этой особенности на этих процессорах еще и не особо заметна разница от мощности системы охлаждения, поэтому гнаться за суперкулерами не стоит, особенно для Ryzen 7 7700 с уменьшенным теплопакетом. Нам вполне хватит классического кулера с четырьмя теплотрубками и одним вентилятором на 120 мм — DeepCool AG400.

Материнская плата

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Оправой для нашего "камня" станет материнская плата на чипсете AMD B650 — ASUS TUF GAMING B650M-E. Это компактная, но качественная модель с отличным охлаждением цепей питания, набором всех современных портов и единственное, за что ее можно упрекнуть, это небольшое количество разъемов SATA и коннекторов для подключения вентиляторов. Но, глядя на цену более продвинутых плат AM5, этот недостаток ей можно простить.

Оперативная память

Для систем AM5 нет смысла гнаться за высокочастотной памятью, вполне хватит планок на 6000 МГц с адекватными таймингами, например, модулей G.Skill Ripjaws S5 (F5-6000J3636F16GX2-RS5K) с формулой таймингов 36-36-36-96. Это качественная и надежная ОЗУ, а ее объема в 32 ГБ хватит для игр еще как минимум на пять лет.

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Видеокарта

Стоимость нашей сборки уже перевалила за 62000 рублей, а мы только подошли к самому дорогому компоненту — видеокарте. С ценами 2024 года мощные модели GeForce RTX 4000 доступны только геймерам с очень толстым кошельком, поэтому мы возьмем GeForce RTX 4070, модель среднего уровня, которая обеспечивает достаточный FPS во всех новых играх. И она пока не упирается в объем видеопамяти, который NVIDIA зажала на этой линейке видеокарт. Двухвентиляторная Inno3D GeForce RTX 4070 Twin X2 OC станет отличным выбором, без переплаты за навороченную систему охлаждения.

Но, если вам более важна производительности в играх без трассировки лучей и больший объем видеопамяти, можно присмотреться к новым моделям от AMD, например, ASUS TUF Gaming Radeon RX 7800 XT OC Edition. Стоит эта видеокарта дешевле любой GeForce RTX 4070, но заметно обходит ее в играх при классическом рендеринге, а 16 ГБ видеопамяти хватит еще очень надолго.



SSD-накопитель

В такие мощные ПК уже лучше выбирать SSD объемом 2 ТБ, пусть и не самые крутые в плане скорости. Скорость работы разных SSD заметить в играх очень сложно, а вот недостаток объема чувствуется сразу. Мы возьмем ADATA Legend 800, качественную и достаточно шуструю модель объемом 2 ТБ с интерфейсом PCI Express 4.0.

Блок питания

Питать наш ПК будет добротный БП Chieftec Core BBS-700Sмощностью 700 ватт с сертификатом 80 Plus Gold. Построен он на проверенной временем платформе CWT со всеми современными схемотехническими решениями, типа DC-DC преобразователей, а его вентилятор работает очень тихо до нагрузки в 60%.

Корпус

Выбирая корпус для столь мощного железа, присматривайтесь к моделям с сетчатой передней панелью, которая не препятствует поступлению холодного воздуха. Мне удалось найти в Регарде такую модель, 1STPLAYER FD5-M ARGB Black, всего за 5590 рублей, в которой к тому же предустановлены сразу четыре вентилятора с подсветкой, что избавит вас от лишних трат и возни с установкой сторонних вертушек. Выглядит корпус отлично, вмещает очень длинные видеокарты, имеет пылевые фильтры и стенку из закаленного стекла — отличная и стильная геймерская модель, которую не стыдно поставить на стол.

Итоги

Итак, сборка готова, и она обойдется в 154680 рублей. Сумма весьма чувствительная, а ведь мы не шиковали и брали самые оптимальные комплектующие. Но таковы реалии 2024 года на рынке комплектующих и даже страшно представить, во сколько обойдется более мощный игровой ПК с системой жидкостного охлаждения и топовой видеокартой. Пишите в комментарии, а во сколько обошелся ваш игровой ПК?

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