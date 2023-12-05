Наиболее сложно выбирать комплектующие в бюджетные игровые компьютеры, ведь экономя каждую сотню рублей из ограниченного бюджета, мы обязательно что-то теряем — порты расширения или фазы питания у материнской платы, кэш и мегагерцы, а иногда и ядра — у процессора. Поэтому экономия должна быть разумной, и вы должны четко понимать, чего лишаетесь, не доплатив пару тысяч рублей.

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А особенно важно это при выборе материнской платы и процессора в новый игровой ПК, ведь если видеокарту можно легко заменить через год-другой, то вот установить новый процессор в бюджетную плату вряд ли получится. В этом блоге мы рассмотрим восемь оптимальных связок процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК, стараясь подобрать их с наилучшим сочетанием цены, функционала и производительности. Цены на комплектующие возьмем из ассортимента магазина Регард и начнем с самых недорогих комбинаций под ультрабюдженые ПК.

Core i3-10105F и ASRock H470M-HDV

Процессор Core i3-10105F в конце 2023 года можно назвать стартовым для самых бюджетных игровых сборок. Стоит он очень дешево, как и материнские платы LGA 1200 для него, но его четыре достаточно шустрых ядра семейства Comet Lake-S способны выдать неплохой FPS в огромном количестве игр, выпущенных до 2023 года, в связке с видеокартой уровня Radeon RX 6500 XT или GeForce GTX 1660 SUPER. А еще Core i3-10105F — очень холодный процессор с низким энергопотреблением, которое в играх не превышает 45-50 ватт, и для него хватит бюджетного кулера без теплотрубок и недорогого блока питания.

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ASRock H470M-HDV — одна из самых дешевых плат LGA 1200 на чипсете Intel H470, возможностей которых, тем не менее, вполне хватит для построения бюджетного игрового ПК на экономичном процессоре Core i3-10105F. В минусы модели можно записать отсутствие слота M.2, и вам придется купить SATA SSD, но в играх заметить разницу не удастся, а на сэкономленные несколько сотен рублей можно будет купить SSD большего объема.

Ryzen 5 2400G и ASUS PRIME B450-PLUS

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Ryzen 5 2400G — довольно старый процессор на архитектуре Zen, вышедший еще в 2018 году и в 2023 году у него все еще есть один козырь в рукаве, ради которого стоит присмотреться к этой модели. Это мощная встроенная графика Radeon Vega 11, которой с лихвой хватает для многих онлайн игр, например, World of Tanks. И если список ваших игр ограничен нетребовательными проектами, а еще вы используете ПК для общения, серфинга интернета и просмотра фильмов, можно смело собирать его на Ryzen 5 2400G. Четыре ядра и восемь потоков еще долго будут актуальны в таких задачах, несмотря на устаревшую архитектуру.

Думаю, многие удивились, увидев довольно дорогую материнскую плату ASUS PRIME B450-PLUS в паре с бюджетным Ryzen 5 2400G, но для этого есть весомая причина. Дело в том, что при использовании в играх APU с производительной "встройкой" от AMD на бюджетных платах довольно сильно нагреваются фазы питания, выделенные на питание видеоядра, а они часто не накрыты радиатором. Поэтому, для надежной и стабильной работы без перегрева VRM лучше немного доплатить и взять модель с радиаторами на системе питания. ASUS PRIME B450-PLUS — отличная модель на чипсете AMD B450, с широкими возможностями расширения и разгона процессора и ОЗУ, что очень важно для встроенной графики.

Ryzen 5 3600 и CBR A520M Challenger

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Ryzen 5 3600 в конце 2023 года стал самым недорогим шестиядерником для платформы AM4, стоит он на 760 рублей дешевле более нового Ryzen 5 5500, обладая схожей с ним производительностью в играх и рабочих задачах, отставая всего на несколько процентов. Есть у него и пара плюсов по сравнению с новичком — в два раза больший кэш третьего уровня, который в некоторых задачах дает заметный прирост и поддержка шины PCI Express 4.0.

Но есть у Ryzen 5 3600 и минус, который заставит крепко задуматься при выборе между ним и Ryzen 5 5500, даже несмотря на более низкую цену. Это более высокое энергопотребление, ограниченное 88 ваттами. Поэтому для этого процессора стоит выбирать материнскую плату с системой питания, оснащенной радиаторами. Самой недорогой подобной платой в Регарде стала CBR A520M Challenger на чипсете AMD A520. Это бюджетная модель, которая имеет все, что нужно в недорогом игровом ПК — слот M.2, четыре порта SATA и гигабитную сетевую карту.

Core i3-12100F и ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0

Core i3-12100F, даже несмотря на то, что имеет всего четыре ядра, станет отличным выбором для ПК, на котором играют преимущественно в онлайн игры, которым не нужны шесть ядер. Ведь производительность на ядро у этой модели очень высокая, заметно выше, чем у Ryzen 5 3600, и вместе с видеокартой уровня GeForce RTX 3050 Core i3-12100F станет отличным выбором для таких игр. Да и в одиночных играх в большинстве своем этот процессор показывает себя неплохо с видеокартами подобного уровня, где производительность упирается в GPU, а не в CPU. Несмотря на то, что тепловыделение Core i3-12100F заявлено как 89 ватт, даже в тяжелых рабочих задачах типа Blender он укладывается в 55 ватт, что позволит собрать тихий ПК с недорогим кулером.



На материнской плате для экономичного Core i3-12100F можно заметно сэкономить, ведь ему хватит недорогой модели на чипсете Intel H610, такой, как ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0. Главный плюс бюджетных плат сокета LGA 1700 по сравнению с платами от AMD за ту же цену — поддержка шины PCI Express 4.0, которая очень необходима видеокартам Radeon RX 6500 XT, где разведены всего четыре линии PCI-e. Да и видеокартам Radeon RX 6600 и GeForce RTX 4060 это не помешает, ведь в некоторых играх падение FPS на PCI Express 3.0 может достигать десятка процентов. А в остальном ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0 — типичная бюджетная плата, но система питания у нее неплохая, хоть и не накрыта радиатором.

Ryzen 5 5500 и MSI A520M-A PRO

Ryzen 5 5500 — уже более универсальная модель с шестью ядрами, которых и в тяжелых играх хватает, даже с видеокартой уровня GeForce RTX 4060, и в рабочих задачах. При цене менее, чем 10000 рублей эта модель станет отличным выбором в универсальный игровой ПК начального уровня. А еще Ryzen 5 5500 гораздо более энергоэффективен, чем Ryzen 5 3600 и укладывается в 60 с небольшим ватт даже в тяжелых рабочих приложениях.

Ryzen 5 5500, в отличие от Ryzen 5 3600, можно смело использовать в недорогой плате без радиаторов на системе питания, например, MSI A520M-A PRO. Несмотря на столь низкую цену, у модели есть слот M.2 и заметить бюджетность платы можно будет только при подключении вентиляторов корпуса. Недорогие платы редко оснащены их достаточным количеством.

Ryzen 5 5600 и CBR B550M Terminator

Время идет, а популярнейший шестиядерник Ryzen 5 5600 все так же остается оптимальным выбором для бюджетного игрового ПК. Его хватает во всех играх даже для видеокарты уровня GeForce RTX 4070, а разгонный потенциал позволяет догнать более дорогие Ryzen 5 5600X и Core i5-12400F. Большинству геймеров, играющих в разрешении Full HD и которым достаточно 60 FPS, хватит Ryzen 5 5600 еще надолго и если бы я собирал себе ПК сегодня, то взял бы именно эту модель, как лучшую по сочетанию цены и производительности.

Для процессора Ryzen 5 5600 лучше всего подобрать материнскую плату с шиной PCI Express 4.0, которая позволит выжать максимум из современных видеокарт. А для этого нужен чипсет AMD B550 и самая доступная по цене плата с ним — CBR B550M Terminator. Это модель с шестифазной системой питания, оснащенной массивным радиатором, что позволит спокойно разгонять Ryzen 5 5600, а слоты под видеокарту армированы металлом, что пригодится при установке массивных видеокарт. Ведь даже холодные GeForce RTX 4060 некоторые производители выпускают с огромными и тяжелыми системами охлаждения на два слота и длиной 30 см.

Ryzen 5 5600G и ASRock B450 PRO4 R2.0

Ryzen 5 5600G — шестиядерник со встроенной графикой Radeon Vega 7, станет отличной основой для недорогого игрового компьютера, на котором пока играют в нетребовательные игры, но в будущем планируется установить мощную дискретную видеокарту. Процессорная часть у Ryzen 5 5600G практически полностью идентична Ryzen 5 5500 и, если сравнить их цену, то получается, что отличную встроенную графику Radeon Vega 7 вы получаете всего за 3000 рублей. А при желании можете установить в этот ПК в будущем видеокарту уровня GeForce RTX 4060 Ti. Еще Ryzen 5 5600G позволяет добиться гораздо более высоких частот ОЗУ, чем Ryzen 5 5600, поэтому эта модель станет отличным выбором для экономного оверклокера.

При использовании процессора Ryzen 5 5600G вполне можно будет обойтись платой на чипсете AMD B450 с поддержкой только шины PCI Express 3.0, ведь и сам процессор, как и Ryzen 5 5500, в этом плане ограничен только третьей версией шины. Зато на этом чипсете есть много отличных плат с качественной системой питания, которая позволит выжимать максимум как из процессорной части Ryzen 5 5600G, так и из его встроенной графики, которая отлично разгонятся. Например, ASRock B450 PRO4 R2.0 — модель с богатым оснащением, включающим два порта M.2 и шесть портов SATA, что сегодня встречается только у плат более высокого ценового сегмента.

Core i5-12400F и Maxsun Challenger B760M

Шестиядерник Core i5-12400F подешевел почти до 14000 рублей, и это позволяет взять его в нашу подборку процессоров для бюджетных игровых ПК. Несмотря на то, что этот процессор присутствует на рынке уже более двух лет, он остается лучшим среди модельного ряда Intel по сочетанию цены и производительности. И, если по каким-то причинам вам не подходит Ryzen 5 5600, Core i5-12400F станет отличным выбором в систему, которую потом можно будет проапгрейдить до гораздо более мощного Core i5-12600KF.

Чтобы Core i5-12400F работал с максимальной отдачей, нужна материнская плата с системой питания, которая легко справится с его энергопотреблением, которое заметно выше, чем у Ryzen 5 5600. А вдобавок позволит в будущем произвести апгрейд на более прожорливый Core i5-12600KF. В Регарде нашлась такая плата по цене даже меньше 10000 рублей, это Maxsun Challenger B760M на свежем чипсете Intel B760 и огромными радиаторами на 10-ти фазной системе питания. На остальном при создании этой платы сэкономили, даже количество портов SATA — всего три штуки, но зато более актуальных и востребованных портов M.2 распаяли пару штук.

Итоги

Вот такая подборка из бюджетных плат и процессоров у нас сегодня получилась. Надеюсь, каждый читатель найдет себе связку, подходящую по цене и производительности. Считать эти комбинации за единственно правильные не стоит, и вы можете смело установить Ryzen 5 5600 в более дорогую и богато оснащенную плату ASRock B450 PRO4 R2.0, если вам не критично наличие шины PCI Express 4.0.

Пишите в комментарии, какие связки из этого блога кажутся вам наиболее оптимальными?

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