Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году

Выбор комплектующих в бюджетный игровой ПК — наиболее сложная задача, ведь каждые 500 рублей экономии начинают сказываться на производительности и функциональности.
[ ] для раздела Блоги
1

реклама

Наиболее сложно выбирать комплектующие в бюджетные игровые компьютеры, ведь экономя каждую сотню рублей из ограниченного бюджета, мы обязательно что-то теряем — порты расширения или фазы питания у материнской платы, кэш и мегагерцы, а иногда и ядра — у процессора. Поэтому экономия должна быть разумной, и вы должны четко понимать, чего лишаетесь, не доплатив пару тысяч рублей.

реклама



А особенно важно это при выборе материнской платы и процессора в новый игровой ПК, ведь если видеокарту можно легко заменить через год-другой, то вот установить новый процессор в бюджетную плату вряд ли получится. В этом блоге мы рассмотрим восемь оптимальных связок процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК, стараясь подобрать их с наилучшим сочетанием цены, функционала и производительности. Цены на комплектующие возьмем из ассортимента магазина Регард и начнем с самых недорогих комбинаций под ультрабюдженые ПК.

Core i3-10105F и ASRock H470M-HDV

Процессор Core i3-10105F в конце 2023 года можно назвать стартовым для самых бюджетных игровых сборок. Стоит он очень дешево, как и материнские платы LGA 1200 для него, но его четыре достаточно шустрых ядра семейства Comet Lake-S способны выдать неплохой FPS в огромном количестве игр, выпущенных до 2023 года, в связке с видеокартой уровня Radeon RX 6500 XT или GeForce GTX 1660 SUPER. А еще Core i3-10105F — очень холодный процессор с низким энергопотреблением, которое в играх не превышает 45-50 ватт, и для него хватит бюджетного кулера без теплотрубок и недорогого блока питания.

реклама



ASRock H470M-HDV — одна из самых дешевых плат LGA 1200 на чипсете Intel H470, возможностей которых, тем не менее, вполне хватит для построения бюджетного игрового ПК на экономичном процессоре Core i3-10105F. В минусы модели можно записать отсутствие слота M.2, и вам придется купить SATA SSD, но в играх заметить разницу не удастся, а на сэкономленные несколько сотен рублей можно будет купить SSD большего объема.

Ryzen 5 2400G и ASUS PRIME B450-PLUS

реклама



Ryzen 5 2400G — довольно старый процессор на архитектуре Zen, вышедший еще в 2018 году и в 2023 году у него все еще есть один козырь в рукаве, ради которого стоит присмотреться к этой модели. Это мощная встроенная графика Radeon Vega 11, которой с лихвой хватает для многих онлайн игр, например, World of Tanks. И если список ваших игр ограничен нетребовательными проектами, а еще вы используете ПК для общения, серфинга интернета и просмотра фильмов, можно смело собирать его на Ryzen 5 2400G. Четыре ядра и восемь потоков еще долго будут актуальны в таких задачах, несмотря на устаревшую архитектуру.

Думаю, многие удивились, увидев довольно дорогую материнскую плату ASUS PRIME B450-PLUS в паре с бюджетным Ryzen 5 2400G, но для этого есть весомая причина. Дело в том, что при использовании в играх APU с производительной "встройкой" от AMD на бюджетных платах довольно сильно нагреваются фазы питания, выделенные на питание видеоядра, а они часто не накрыты радиатором. Поэтому, для надежной и стабильной работы без перегрева VRM лучше немного доплатить и взять модель с радиаторами на системе питания. ASUS PRIME B450-PLUS — отличная модель на чипсете AMD B450, с широкими возможностями расширения и разгона процессора и ОЗУ, что очень важно для встроенной графики.

Ryzen 5 3600 и CBR A520M Challenger

реклама



Ryzen 5 3600 в конце 2023 года стал самым недорогим шестиядерником для платформы AM4, стоит он на 760 рублей дешевле более нового Ryzen 5 5500, обладая схожей с ним производительностью в играх и рабочих задачах, отставая всего на несколько процентов. Есть у него и пара плюсов по сравнению с новичком — в два раза больший кэш третьего уровня, который в некоторых задачах дает заметный прирост и поддержка шины PCI Express 4.0.

Но есть у Ryzen 5 3600 и минус, который заставит крепко задуматься при выборе между ним и Ryzen 5 5500, даже несмотря на более низкую цену. Это более высокое энергопотребление, ограниченное 88 ваттами. Поэтому для этого процессора стоит выбирать материнскую плату с системой питания, оснащенной радиаторами. Самой недорогой подобной платой в Регарде стала CBR A520M Challenger на чипсете AMD A520. Это бюджетная модель, которая имеет все, что нужно в недорогом игровом ПК — слот M.2, четыре порта SATA и гигабитную сетевую карту.

Core i3-12100F и ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0

Core i3-12100F, даже несмотря на то, что имеет всего четыре ядра, станет отличным выбором для ПК, на котором играют преимущественно в онлайн игры, которым не нужны шесть ядер. Ведь производительность на ядро у этой модели очень высокая, заметно выше, чем у Ryzen 5 3600, и вместе с видеокартой уровня GeForce RTX 3050 Core i3-12100F станет отличным выбором для таких игр. Да и в одиночных играх в большинстве своем этот процессор показывает себя неплохо с видеокартами подобного уровня, где производительность упирается в GPU, а не в CPU. Несмотря на то, что тепловыделение Core i3-12100F заявлено как 89 ватт, даже в тяжелых рабочих задачах типа Blender он укладывается в 55 ватт, что позволит собрать тихий ПК с недорогим кулером.

На материнской плате для экономичного Core i3-12100F можно заметно сэкономить, ведь ему хватит недорогой модели на чипсете Intel H610, такой, как ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0. Главный плюс бюджетных плат сокета LGA 1700 по сравнению с платами от AMD за ту же цену — поддержка шины PCI Express 4.0, которая очень необходима видеокартам Radeon RX 6500 XT, где разведены всего четыре линии PCI-e. Да и видеокартам Radeon RX 6600 и GeForce RTX 4060 это не помешает, ведь в некоторых играх падение FPS на PCI Express 3.0 может достигать десятка процентов. А в остальном ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0 — типичная бюджетная плата, но система питания у нее неплохая, хоть и не накрыта радиатором.

Ryzen 5 5500 и MSI A520M-A PRO

Ryzen 5 5500 — уже более универсальная модель с шестью ядрами, которых и в тяжелых играх хватает, даже с видеокартой уровня GeForce RTX 4060, и в рабочих задачах. При цене менее, чем 10000 рублей эта модель станет отличным выбором в универсальный игровой ПК начального уровня. А еще Ryzen 5 5500 гораздо более энергоэффективен, чем Ryzen 5 3600 и укладывается в 60 с небольшим ватт даже в тяжелых рабочих приложениях.

Ryzen 5 5500, в отличие от Ryzen 5 3600, можно смело использовать в недорогой плате без радиаторов на системе питания, например, MSI A520M-A PRO. Несмотря на столь низкую цену, у модели есть слот M.2 и заметить бюджетность платы можно будет только при подключении вентиляторов корпуса. Недорогие платы редко оснащены их достаточным количеством. 

Ryzen 5 5600 и CBR B550M Terminator

Время идет, а популярнейший шестиядерник Ryzen 5 5600 все так же остается оптимальным выбором для бюджетного игрового ПК. Его хватает во всех играх даже для видеокарты уровня GeForce RTX 4070, а разгонный потенциал позволяет догнать более дорогие Ryzen 5 5600X и Core i5-12400F. Большинству геймеров, играющих в разрешении Full HD и которым достаточно 60 FPS, хватит Ryzen 5 5600 еще надолго и если бы я собирал себе ПК сегодня, то взял бы именно эту модель, как лучшую по сочетанию цены и производительности.

Для процессора Ryzen 5 5600 лучше всего подобрать материнскую плату с шиной PCI Express 4.0, которая позволит выжать максимум из современных видеокарт. А для этого нужен чипсет AMD B550 и самая доступная по цене плата с ним — CBR B550M Terminator. Это модель с шестифазной системой питания, оснащенной массивным радиатором, что позволит спокойно разгонять Ryzen 5 5600, а слоты под видеокарту армированы металлом, что пригодится при установке массивных видеокарт. Ведь даже холодные GeForce RTX 4060 некоторые производители выпускают с огромными и тяжелыми системами охлаждения на два слота и длиной 30 см.

Ryzen 5 5600G и ASRock B450 PRO4 R2.0

Ryzen 5 5600G — шестиядерник со встроенной графикой Radeon Vega 7, станет отличной основой для недорогого игрового компьютера, на котором пока играют в нетребовательные игры, но в будущем планируется установить мощную дискретную видеокарту. Процессорная часть у Ryzen 5 5600G практически полностью идентична Ryzen 5 5500 и, если сравнить их цену, то получается, что отличную встроенную графику Radeon Vega 7 вы получаете всего за 3000 рублей. А при желании можете установить в этот ПК в будущем видеокарту уровня GeForce RTX 4060 Ti. Еще Ryzen 5 5600G позволяет добиться гораздо более высоких частот ОЗУ, чем Ryzen 5 5600, поэтому эта модель станет отличным выбором для экономного оверклокера.

При использовании процессора Ryzen 5 5600G вполне можно будет обойтись платой на чипсете AMD B450 с поддержкой только шины PCI Express 3.0, ведь и сам процессор, как и Ryzen 5 5500, в этом плане ограничен только третьей версией шины. Зато на этом чипсете есть много отличных плат с качественной системой питания, которая позволит выжимать максимум как из процессорной части Ryzen 5 5600G, так и из его встроенной графики, которая отлично разгонятся. Например, ASRock B450 PRO4 R2.0 — модель с богатым оснащением, включающим два порта M.2 и шесть портов SATA, что сегодня встречается только у плат более высокого ценового сегмента.

Core i5-12400F и Maxsun Challenger B760M

Шестиядерник Core i5-12400F подешевел почти до 14000 рублей, и это позволяет взять его в нашу подборку процессоров для бюджетных игровых ПК. Несмотря на то, что этот процессор присутствует на рынке уже более двух лет, он остается лучшим среди модельного ряда Intel по сочетанию цены и производительности. И, если по каким-то причинам вам не подходит Ryzen 5 5600, Core i5-12400F станет отличным выбором в систему, которую потом можно будет проапгрейдить до гораздо более мощного Core i5-12600KF.

Чтобы Core i5-12400F работал с максимальной отдачей, нужна материнская плата с системой питания, которая легко справится с его энергопотреблением, которое заметно выше, чем у Ryzen 5 5600. А вдобавок позволит в будущем произвести апгрейд на более прожорливый Core i5-12600KF. В Регарде нашлась такая плата по цене даже меньше 10000 рублей, это Maxsun Challenger B760M на свежем чипсете Intel B760 и огромными радиаторами на 10-ти фазной системе питания. На остальном при создании этой платы сэкономили, даже количество портов SATA — всего три штуки, но зато более актуальных и востребованных портов M.2 распаяли пару штук.

Итоги

Вот такая подборка из бюджетных плат и процессоров у нас сегодня получилась. Надеюсь, каждый читатель найдет себе связку, подходящую по цене и производительности. Считать эти комбинации за единственно правильные не стоит, и вы можете смело установить Ryzen 5 5600 в более дорогую и богато оснащенную плату ASRock B450 PRO4 R2.0, если вам не критично наличие шины PCI Express 4.0.

Пишите в комментарии, какие связки из этого блога кажутся вам наиболее оптимальными? 

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

процессор материнская плата ryzen 5 3600 core i5-12400f ryzen 5 2400g core i3-12100f ryzen 5 5600 ryzen 5 5600g ryzen 5 5500 core i3-10105f
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
9
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
7
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
13
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
22

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Моделирование показало, что пролетающая мимо звезда может выбросить Землю из Солнечной системы
15
В Сети появились достоверные фотографии эвакуации подбитого Bradley ODS-SA в российский тыл
7
Samsung и OnePlus «запрятали» одну из лучших функций Android
6
Крупнейшее астрономическое моделирование подвергает испытанию стандартную модель космологии
7
Редакторы Индии не смогли отличить танк Т-72 от Abrams и опубликовали кадры с ЧВК Вагнер из Ростова
9
Количество игроков в Starfield перевалило за 12 млн
4
Японский поставщик химикатов для выпуска чипов предпочёл влезть в долги, но не повышать цены для клиентов
3
Майнеры начинают закупаться видеокартами и другим вычислительным оборудованием
5
Доля Ryzen в игровых ПК взлетела на 43% — геймеры массово отказываются от процессоров Intel
28
NVIDIA планирует снизить цены и продлить жизнь GeForce RTX 3060
+
GM и Toyota могут оказаться крупнейшими проигравшими от перехода на электромобили
3
Военкор Рожин: ВС РФ начали использовать новые боеприпасы на БПЛА
+
Стоимость модулей оперативной памяти DDR3, DDR4 и DDR5 стремительно растёт
4
Оверклокер поднял fps до 1000+ кадров в Counter Strike 2
7
Rolls-Royce: водородные самолеты не будут играть роли, будущее за чистым топливом
1
Military Watch: Китай принял на вооружение самую дальбойную в мире ракету класса «воздух-воздух»
+
«Контакт-1» не помог Leopard 2A4 — в Сети появились кадры уничтоженного немецкого танка с «кубиками» динамической защиты
3
Россия бьёт рекорды по поставкам сжиженного газа в Европу — больше всего покупает Франция и Бельгия
+
Arma – складывающийся электросамокат в портфеле
+
Игровой процессор AMD Ryzen 7 7800X3D стал ещё дешевле, чем в Чёрную пятницу
3

Популярные статьи

GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
42
Выжимаем все соки из Sony PlayStation 4 Pro
3
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
57
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
25
Автоспортивные итоги года и субъективный прогноз на следующий год
8
Оперативная память дорожает – какие модули DDR4/DDR5 купить, пока цены не улетели в космос
15
Недорогая игровая сборка в белом цвете — выбираем между красотой и производительностью
7
Инструмент разработчика GPT-4 можно легко использовать не по назначению, и это серьезная проблема
2
Истребитель Ла-5 – самолёт, позволивший ВВС РККА побороться за превосходство в воздухе в период ВОВ
8
Почему китайский самолет "пухлая девчонка" Xian Y-20 так напугал США
2

Сейчас обсуждают

Павел Таранец
16:01
12000 симуляций - коту делать нехер - он себе яйца лижет
Моделирование показало, что пролетающая мимо звезда может выбросить Землю из Солнечной системы
Prototype
15:57
Эх что ж вам зеончики то плохого сделали?
Доля Ryzen в игровых ПК взлетела на 50% — геймеры массово отказываются от процессоров Intel
Skornilovich
15:49
Итог то какой? Фуфыкс ещё тащит?
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
swr5
15:41
Короче, будет еще хуже 11-ой, а без нового процессора с нейронными ядрами (типа Ryzen AI или Intel NPU) и поставить будет проблема.
Apple боится ухудшения производства в Индии из-за новых правил
Dante1980
15:40
"улучшайзер" из дешевого телека и dlss/fsr. --------------- Интересно, а как себя чувствуют dlss/fsr в дешевых видеокартах?
Выжимаем все соки из Sony PlayStation 4 Pro
KotSkripaley
15:39
Во Истину Акбар...
Истребитель Ла-5 – самолёт, позволивший ВВС РККА побороться за превосходство в воздухе в период ВОВ
Roditch
15:37
Короче очередная реклама чата GPT.
Инструмент разработчика GPT-4 можно легко использовать не по назначению, и это серьезная проблема
Weismar
15:32
Хватит на 12100 гнать, для онлайн игр, он тянет абсолютно всё, и смысла переплачивать 2 его цены за 12400 никакого нет https://youtu.be/V_7Nflo_YoA?t=51 https://youtu.be/e3eLgsUhml8?t=57 https://yo...
8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
Вадим Калинников
15:31
Дело не в количестве, а в штатности механизма. Смысл альтернатив как раз в том что их меньше чем пакетов. Вы смотрите не на количество, а на то какие утилиты через альтернативы запускаются. И даже у ...
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
Игорь Баркович
15:28
Делая из говна конфетку, всегда помни из чего ты её делаешь
Выжимаем все соки из Sony PlayStation 4 Pro
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем