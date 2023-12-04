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Недорогая игровая сборка в белом цвете — выбираем между красотой и производительностью

Собираем компьютер для девушки, которой важна не только производительность компьютера в играх, но и его внешний вид.
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На днях ко мне обратилась знакомая, которая собралась покупать новый игровой ПК, для составления его оптимальной конфигурации и наверняка вам будет интересно почитать, что же у меня получилось, учитывая то, что требования к сборке были весьма непростые. Первый вопрос, который я обычно задаю людям, собравшимся купить новый компьютер — будут ли на нем играть в игры, а если будут, то в какие. Ведь именно этот фактор становится определяющим при сборке нового ПК и особенно он влияет на его цену. 30000, 60000 или 100000 рублей — цена сборки будет меняться радикально, если вы любите играть в новые игры, особенно в разрешении выше, чем Full HD и с кадровой частотой выше 60.

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На мой вопрос об играх я сначала получал от девушки невнятные и уклончивые ответы, ведь многими это занятие уже в возрасте от 20 лет считается несерьезным, но после небольшого допроса выяснилось, что на новом ПК будут запускаться свежие игры: обновленная версия The Witcher 3: Wild Hunt, симулятор кота Stray, головоломка The Talos Principle 2 и RPG для фанатов Гарри Поттера — Hogwarts Legacy. Все то, что не тянул старый ПК на базе процессора Core i5-2400, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарты GeForce GTX 1050. А вдобавок стандартный набор из The Sims 4, Life Is Strange, Stardew Valley и прочих игр, в которые часто играют девушки и практически полностью игнорируемые геймерами мужского пола.

Помимо игр, на этом ПК будет выполнятся простая работа с изображениями, текстами, поэтому ничего сложнее Word и Photoshop запускаться не будет, и самая тяжелая задача, которая выпадет на плечи используемого в сборке процессора — это установка игр и компиляция шейдеров в них.

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Но главное требование к этому ПК, которое серьезно осложнило подбор комплектующих — он должен быть белого цвета и за это заказчица была готова как немного доплатить. А также готова смириться с тем, что какой-то из компонентов будет менее производителен, чем обычный, привычной расцветки темных тонов, которая встречается у комплектующих чаще всего. А уложиться требовалось в довольно скромный по меркам 2023 года бюджет в 65000-68000 рублей, и это значило, что сборка становится еще сложнее и интереснее. Комплектующие подбирались из ассортимента магазина Регард, а цены и наличие товаров актуальны на 2 декабря 2023 года.

Процессор

Из-за требования белого цвета в расцветке материнской платы проблемы начались сразу, уже при выборе процессора. Для народных процессоров Ryzen 5 5500 или Ryzen 5 5600 попросту не нашлось платы AM4 такого цвета, мощный шестиядерник для платформы AM5 Ryzen 5 7600 никак не вписывался в бюджет, как и Core i5-12400F, для которого белые платы на чипсете Intel H610 имеют слишком слабую систему питания. Поэтому основой нашей сборки станет бюджетный четырехъядерник Core i3-12100F, который все еще справляется с новыми требовательным игровыми хитами, но работает в них на пределе своих возможностей, что чревато периодическими фризами и сильно ограничивает мощность видеокарты по производительности.


Зато Core i3-12100F — очень экономичный процессор, который даже в тяжелых задачах не перешагивает порог энергопотребления в 60 ватт, а в играх и вовсе укладывается в 30-50 ватт. Это позволяет устанавливать его в самые бюджетные материнские платы и довольствоваться недорогими кулерами. Для обычных задач, которыми пользователи занимаются на ПК большую часть времени: серфинга интернета, просмотра фильмов и видео на YouTube, общения и несложной работы, Core i3-12100F в 2023 году подходит идеально за счет низкой цены, энергоэффективности и нетребовательности к материнским платам.

Кулер процессора

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Но, несмотря на то, что Core i3-12100F можно охладить куском алюминия за 500 рублей, за кулер в этой сборке пришлось сильно переплатить и это станет самой весомой доплатой за эстетику этой сборки. Бюджетные кулеры, которые расположены на самом видном месте внутри корпуса, выглядят, мягко говоря, не очень красиво и самый недорогой кулер, который не стыдно поставить в такую сборку — Jonsbo CR-1400 EVO Color White, который стоит 1840 рублей. Выглядит эта модель шикарно — никаких торчащих теплотрубок, верхняя часть кулера прикрыта специальной накладкой с подсветкой, которая есть и у вентилятора. Несмотря на компактность, у Jonsbo CR-1400 EVO Color White заявлена мощность теплоотвода в 180 ватт, которую обеспечивают четыре теплотрубки с прямым контактом и чего для нашего Core i3-12100F хватит с избытком.

Материнская плата

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А вот выбор материнской платы для этой сборки был очень простым, а вернее — его не было вовсе, ведь модели белого цвета стоимостью до 15000 рублей можно пересчитать по пальцам одной руки. Нам повезло в том, что нашлась недорогая плата Maxsun H610M 666 WIFI на чипсете Intel H610, выполненная полностью в белом цвете и идеально вписывающаяся в эту сборку. Несмотря на бюджетность, эта модель имеет радиатор на цепях питания, что в данном ценовом сегменте практически не встречается. А главное, плата имеет Wi-Fi и Bluetooth контроллеры, что позволит сэкономить и не покупать дискретную плату адаптера Wi-Fi. У Maxsun H610M 666 WIFI есть разъем для быстрых SSD формата M.2, а вот количество портов SATA небольшое — всего три штуки.

Оперативная память

Нашлась в Регарде и оперативная память, идеально вписывающаяся в нашу сборку. Это пара модулей Netac Shadow II (NTSWD4P32DP-16W), белого цвета, с частотой 3200 МГц и общим объемом 16 ГБ, которого пока хватает для новых игр, хоть уже и впритык. Формула таймингов весьма неплохая для недорогих модулей: 16-20-20-40, и для процессора Core i3-12100F, имеющего ограничение частоты ОЗУ в 3200 МГц, эти модули подойдут идеально. Но их главный плюс для этой сборки — красивые радиаторы белого с серебристым цветом.

Видеокарта

Еще больше, чем по поводу выбора процессора, я переживал насчет выбора видеокарты. Белых моделей очень мало, а некоторые из них стоят так дорого, что уже никак не вписываются в наш бюджет. Да и отдавать за GeForce RTX 4060 в белом исполнении сумму, за которую рядом лежат Radeon RX 6700 XT и GeForce RTX 4060 Ti, попросту не поднялась бы рука, даже если на это были бы деньги. К счастью, в Регарде нашлась оптимальная на сегодня для игр в разрешении Full HD видеокарта в белом исполнении — Radeon RX 6600. 

Заказчицу вполне устроят средние настройки графики, поэтому с требовательными играми Hogwarts Legacy и The Talos Principle 2 видеокарта Radeon RX 6600 ASRock Challenger White 8Gb (RX6600 CLW 8G) справится легко. Эта модель выполнена в белом цвете, за исключением текстолита, который прикрыт бэкплейтом, и отлично впишется в белую сборку.


SSD-накопитель

А вот SSD-накопителя с белым цветом радиатора найти не удалось, поэтому будем ориентироваться только на цену и скоростные характеристики. Отличным выбором станет SSD ADATA Legend 800 (ALEG-800-1000GCS), со скоростью чтения в 3500 МБ/сек, а записи — 2200 МБ/сек. Объем модели оптимален для сборок среднего уровня и равен 1 ТБ, а еще для для столь бюджетной модели у ADATA Legend 800 неплохой ресурс перезаписи (TBW), равный 600 ТБ. Судя по тестам с канала proSSD, этот SSD позволяет записать до 30% объема на высокой скорости, а это очень неплохой результат, ведь записывать на накопитель более 300 ГБ информации за раз в игровом ПК вряд ли придется. Для игрового использования вполне хватит комплектного радиатора, а эстетику сборки не испортит его серый цвет, так как слот M.2 расположен под видеокартой.


Блок питания

Еще один компонент ПК, который не удалось найти в белом исполнении — блок питания. Но это не беда, поскольку он будет закрыт кожухом корпуса, а провода в основном пройдут за материнской платой. Выбор пал на DeepCool PF550, эта серия блоков питания после повышения цен на комплектующие в 2023 году стала практически безальтернативным выбором для недорогих сборок, что недавно подтвердил в одном из видео главный эксперт по блокам питания в YouTube — блогер Nitroxsenys. Блок питания DeepCool PF550 имеет мощность 550 ватт, и стоит лишь чуть дороже модели на 500 ватт, а запас мощности никогда не будет лишним. 

Сертификат 80 PLUS Standard гарантирует достаточную энергоэффективность и качество изготовления устройства, провода у БП довольно длинные, а вентилятор с гидроподшипником работает тихо. БП оснащен защитами OPP, OVP, SCP и UVP, что делает его на голову выше остальных бюджетных устройств стоимостью до 4000 рублей, у многих из которых нет даже активного корректора коэффициента мощности.

Корпус

Все комплектующие для белой сборки подобраны и теперь нужно выбрать такой корпус, в котором они будут отлично смотреться и при этом уложиться в бюджет, который почти исчерпан. В Регарде нашлась недорогая и красивая модель белого цвета — Formula Crystal Z1 White, стоимостью всего 3790 рублей. Несмотря на компактные размеры, этот корпус позволяет вместить видеокарты длиной до 300 мм, а максимальная высота процессорного кулера составляет 165 мм, и даже систему водяного охлаждения можно установить на верхнюю панель. Formula Crystal Z1 White имеет не только боковую крышку из закаленного стекла, но и такую же переднюю панель, что дает отличный обзор комплектующих и идеально подходит для сборок, в которых важна эстетическая составляющая.

Вентиляторы

Процессор Core i3-12100F вместе с видеокартой Radeon RX 6600 в играх будут выделять менее 200 ватт тепла, поэтому для того, чтобы отвести их из корпуса, хватит пары дополнительных вентиляторов диаметром 120 мм. В эту сборку отлично впишутся белые вентиляторы ID-COOLING FL-12025 WHITE с максимальными оборотами в 1250 в минуту и воздушным потоком в 45 CFM. Причем им даже не придется работать на максимальных оборотах и в настройках BIOS достаточно выставить обороты в зависимости от температуры — для этой сборки вполне хватит 900-1000 об\мин.

Итоги

Сборку получилось вписать в озвученный выше бюджет, и ее цена составила 66030 рублей, а главное — удалось при столь низкой цене подобрать все комплектующие белого цвета, отлично сочетающиеся между собой. Да и переплата за эстетику получилась очень небольшой, так что даже я, любитель практичных и утилитарных ПК без подсветки, остался доволен результатом. 

Пишите в комментарии, а насколько вас важен внешний вид игрового компьютера и сколько вы готовы доплатить за эстетику?   

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Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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