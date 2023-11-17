Вращаясь в кругу компьютерных энтузиастов, оверклокеров и геймеров, привыкших не идти на компромиссы в графике игр, создается обманчивое впечатление, что у каждого второго сейчас в ПК стоит, как минимум, мощная видеокарта GeForce RTX 4070 и процессор Core i5-12600KF. Но в суровой реальности большинство геймеров сидят на очень слабом железе даже на Западе и долгое время самой распространенной видеокарта в Steam была довольно слабенькая GeForce GTX 1650, которую только в августе 2023 сместили с трона GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 2060.

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А сколько отечественных геймеров играет на более слабом железе, вообще не устанавливая Steam и не покупая игры, а пользуясь торрентами, сосчитать и вовсе невозможно. Но даже у меня наберется с десяток таких знакомых, один из которых до сих пор пользуется ПК на основе Phenom II X4 955 и GeForce GTX 750. Для таких геймеров мечтой остается даже производительность видеокарты уровня GeForce GTX 1060 из 2016 года, которая позволит с комфортом пройти такие хиты, как Ведьмак 3: Дикая Охота, Assassin's Creed Odyssey и Far Cry 5.

И наша сегодняшняя сборка — как раз для таких геймеров, наконец-то решившихся на апгрейд, и она позволит пройти не только старые хиты, но справится с Cyberpunk 2077, Atomic Heart, Baldur's Gate 3, Red Dead Redemption 2, Death Stranding, Metro Exodus, Assassin's Creed Valhalla, Horizon Zero Dawn и прочими играми, ради которых люди и решаются потратить кругленькую сумму на новый ПК. А "железо" в этот раз возьмем исключительно "красное", от компании AMD.

Процессор

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Сегодня мы возьмем процессор, который обычно покупают на вторичном рынке, и который довольно редко можно встретить в новых сборках — Ryzen 5 3600. У него шесть ядер и 12 потоков, которые все еще бодро показывают себя в играх, а для бюджетной сборки с недорогой видеокартой увидеть на глаз разницу между Ryzen 5 3600 и гораздо более дорогим Ryzen 5 5600X не удастся при всем желании. Тем более не удастся увидеть разницу с Ryzen 5 5500, который имеет очень схожую производительность, а стоит почти на 800 рублей дороже. Но у Ryzen 5 3600 есть по сравнению с Ryzen 5 5500 одно важное преимущество, которое стало весьма актуальным с выходом новых видеокарт. Его встроенный контроллер PCI Express работает в режиме PCI-E 4.0, тогда как Ryzen 5 5500 ограничен только третьей версией шины.

Кулер процессора

Раньше Ryzen 5 3600 считали довольно горячим, сравнивая с процессорами прошлых поколений, имеющими кристаллы большой площади, с которых легко было отвести тепло даже обычным кулером. Но сегодня, на фоне новинок с зашкаливающим энергопотреблением и небольшими кристаллами, которые даже под водяным охлаждением греются до 85 градусов и выше, Ryzen 5 3600 выглядит "камнем" с весьма умеренными требованиями по теплоотводу. Особенно — в игровой нагрузке, где он не будет потреблять больше 40-50 ватт.

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Поэтому небольшого кулера с парой теплотрубок, такого как ID-COOLING SE-802-SD V3, нам вполне хватит. Это компактная модель с универсальным креплением, подходящим под все новые сокеты и вентилятором диаметром 80 мм. И не стоит бояться шума, глядя на его максимальные обороты — с Ryzen 5 3600 раскручиваться до них он не будет, а шум от столь маленького вентилятора не так давит на уши, как от моделей 120 мм с аналогичными оборотами.

Материнская плата

Материнская плата CBR A520M Challenger уже не раз мелькала в моих сборках, и даже в блоге про сборку компьютера из новых и б\у комплектующих я рекомендовал именно ее. На фоне конкурентов со схожей ценой она выделятся радиатором на цепях питания, а это очень важно. Я уже раз обжегся, взяв плату для Ryzen 5 1600 без радиаторов VRM и советовать такие платы можно только для совсем слабых процессоров с четырьмя ядрами.

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Даже не самые мощные процессоры с встроенной графикой от AMD создают довольно высокую нагрузку на VRM, и если вы хотите, чтобы плата работала долго, надежно и не ограничивала процессор троттлингом по питанию, выбирайте модели с радиаторами. В остальном это типичная бюджетная плата со стандартным набором портов и соответствующим функционалом, но нам важно то, что она поддерживает частоту памяти в 3200 МГц, ведь это оптимальная скорость ОЗУ для Ryzen 5 3600. Есть у платы и разъем M.2 для быстрых SSD, а питание подключается восьмипиновым кабелем.

Оперативная память

Очень долго я советовал в сборках бюджетные модули ОЗУ DDR4 с частотой 3200 МГц от Patriot и Netac, но сегодня на сайте Регарда мне попалось более интересное предложение — недорогой набор

Silicon Power XPower AirCool (SP016GXLZU320B2A), состоящий из двух модулей общим объемом 16 ГБ. Частота модулей — 3200 МГц, а вот формула таймингов гораздо интереснее — 16-16-16. На тайминги редко обращают внимание, в лучшем случае на самый главный тайминг CL, но для систем на Ryzen 5 3600 низкие тайминги дают неплохой прирост производительности. Тем более, что в нашем случае за них даже не надо доплачивать. Радиаторов на модулях нет, но на такой частоте они им и не понадобятся.

Видеокарта

Ситуация на рынке видеокарт сложилась таким образом, что если вам не хватает денег на Radeon RX 6600, которые стоят уже почти 30000 рублей, следующая оптимальная модель, которую можно покупать в бюджетный игровой компьютер — это Radeon RX 6500 XT. Мы возьмем двухвентиляторную модель — ASRock Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming D 4GB OC. Казалось бы, понятия "оптимальная" и "Radeon RX 6500 XT" абсолютно не сочетаются, но так считалось во времена, когда доллар стоил 55 рублей. А сегодня, когда цены на видеокарты приблизились к ценам времен майнинга, расклад сил на рынке видеокарт заметно изменился.

За GeForce RTX 3050 просят слишком много и она совсем не стоит своей производительности, положение могли бы спасти GeForce GTX 1660 SUPER, но они стоят лишь чуть дешевле GeForce RTX 3050. И уж если у вас есть деньги на них, то нужно хоть как-то наскрести дополнительную пару тысяч рублей и купить Radeon RX 6600. И в результате ступенька ниже в производительности видеокарт — Radeon RX 6500 XT, которая стоит более, чем на 6000 рублей дешевле GeForce RTX 3050.

В 2023 году эту видеокарту почти перестали критиковать, особенно после того, как NVIDIA выпустила GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti, достойные критики куда как в большей мере. Разобрались пользователи и с всего четырьмя линиями PCI-E 4.0, которые в реальных условиях эксплуатации, если не выкручивать настройки графики на максимум, до неиграбельного FPS, все равно обеспечивают производительность выше, чем у GeForce GTX 1650 даже в системах с PCI-E 3.0. А стоит GeForce GTX 1650 в среднем столько же. Что касается производительности, то в разрешении Full HD Radeon RX 6500 XT позволяет играть в очень требовательную Cyberpunk 2077: Phantom Liberty даже на средних настройках графики.

SSD-накопитель

Сегодня у нас будет экономная сборка, поэтому гнаться за быстрыми M.2 SSD не будем и возьмем недорогой SATA SSD Apacer AS350 (AP512GAS350-1) объемом 512 ГБ. Эта модель на основана на TLC-памяти и по сравнению с аналогами по цене имеет неплохой ресурс перезаписи (TBW), равный 425 ТБ. На объеме в 512 ГБ особо не разгуляешься в 2023 году, когда куча новых игр имеет объем в 100 ГБ и более, а Call of Duty: Modern Warfare 3 и вовсе перевалила за 200 ГБ. Поэтому придется ужиматься и не держать установленными сразу по 10 игр.

Несмотря на более низкие скорости, SATA SSD имеют несколько весомых плюсов: им не нужно охлаждение, их можно легко установить в любой ПК и ноутбук со свободным SATA портом, а с помощью копеечного переходника превратить в быструю USB-флешку огромного разъема. А отставание в скорости от M.2 SSD в обычных задачах, таких как серфинг интернета, офисная работа и запуск игр, заметить на глаз невозможно.

Блок питания

Если к огромным ценам на видеокарты мы привыкли давно, ведь они начали бить рекорды еще в 2021 году, то вот стоимость блоков питания, выросших в цене более, чем на 30%, заставляет в бюджетных сборках идти на жесткую экономию. Если год-два назад я выбрал бы сюда добротный БП Chieftec Proton или Chieftec Core на современной схемотехнике, то сегодня радует уже только то, что в бюджет вписывается блок питания с активным PFC. Мы возьмем в эту сборку БП HIPER HPP-450 мощность 450 ватт, из которых по линии 12 вольт он способен отдать 432 ватт. Несмотря на бюджетность HIPER HPP-450 имеет приятный дизайн и оснащен самыми важными защитами, а очень низкое энергопотребление нашего ПК позволит ему работать вполсилы, совсем не нагреваясь.

Корпус

Покупка бюджетного блока питания и корпуса с нижним расположением блока питания — это всегда эксперимент, и часто он заканчивается неудачно, когда провода питания не дотягиваются до материнской платы, будучи уложенными за поддоном корпуса. Можно, конечно, протянуть провод поверх, но это настолько неудобно, что проще сразу купить корпус с верхним расположением БП и не экспериментировать. Тем более, в столь экономичных сборках как наша, которые не требовательны к охлаждению.

Перерыв весь ассортимент корпусов в Регарде я нашел самый недорогой корпус, ACCORD A-300 Black, из рассчитанных на установку вентиляторов 120 мм, которых можно установить аж четыре штуки — один на выдув, и три на передней панели. За это, а еще учитывая наличие USB 3.0 разъема и низкую цену, ему можно простить консервативный внешний вид, ведь самый дешевый корпус с нижним расположением блока питания в Регарде будет стоить уже почти 3000 рублей.

Учитывая столь низкую цену ACCORD A-300 Black, неудивительно, что он поставляется без вентиляторов, поэтому парочку "стодвадцаток" нам придется докупить. Это будут ExeGate EX12025S3PM, за 310 рублей, с максимальными оборотами 1200 в минуту - это не слишком шумно и воздушный поток будет отличный, то, что надо для бюджетной сборки.

Итоги

Итак, сборка обойдется вам в 49190 рублей, если считать по ценникам на скриншотах. Но цены осенью 2023 года меняются каждый день, что-то дешевеет, что-то дорожает, и, начав писать эту статью 16 ноября, сегодня, завершая работу над ней, я обнаружил, что товары в корзине стоят уже 48720 рублей, на 470 рублей дешевле. Мелочь, а приятно, особенно учитывая то, что мы экономили даже не каждую тысячу, а каждую сотню.

Пишите в комментарии, а как вы относитесь к процессорам и видеокартам от AMD.

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