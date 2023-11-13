Сегодня мы продолжим знакомиться с интересными расширениями для браузера Google Chrome, делающими серфинг интернета с его помощью более удобным, быстрым и безопасным. Ведь несмотря на то, что Google Chrome стал самым популярным браузером в мире, недостатков у него хватает. А особенно они заметны тем пользователям, кто пользуется браузером Mozilla Firefox, где многие функции, которые мы будем добавлять в Chrome, реализованы по-умолчанию.

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Рекомендации по выбору безопасных расширений, а также то, как их установить, вы можете прочитать в первой части блога. А теперь, не тратя время на долгое вступление, приступим к очередной десятке полезных расширений.

Selection Search

Если посчитать, сколько времени в день мы тратим на поиск информации в интернете, то счет будет идти на десятки минут и больше. Это довольно рутинный процесс и многие пользователи ищут то, что им нужно, по старинке — вводят текст поискового запроса в адресную строку браузера или в поле поиска в начальной странице Chrome. Более быстрый способ — выделение нужного текста, щелчок правой кнопкой мыши и выбор в появившемся меню "Найти в Google" уже гораздо удобнее, но ограничивает вас только одной поисковой системой.

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Расширение Selection Search позволяет вам добавить в контекстное меню какие угодно поисковые системы и платформы, в которых есть поиск информации по контенту, например, YouTube или даже ваших любимых торрент-трекерах. Чрезвычайно полезное расширение, но добавить нужные вам поисковые системы придется самим, в настройках, которые есть только на английском языке.

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OneTab

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Работа с вкладками является самым слабым местом браузера Chrome и поэтому неудивительно, что существует так много популярнейших расширений, ориентированных именно на работу с вкладками. Они заметно упрощают жизнь тем, кто активно работает в интернете, ведь даже сейчас, пока я пишу этот блог, у меня открыто около 25 вкладок, а иногда их количество переваливает за 50 и более. А у многих пользователей открытые вкладки копятся до тех пор, когда ориентироваться в них становится попросту невозможным.

И в такой ситуации самое страшное — потерять открытые вкладки в результате сбоя браузера или нечаянно кликнув в меню "Закрыть другие вкладки". Выручит расширение OneTab, которое может в один клик сохранить все ваши открытые вкладки в специальный список, а потом быстро развернуть их обратно. Это не только очень удобно, но и заметно экономит ресурсы на слабых компьютерах и ноутбуках.

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Session Buddy

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Еще одно очень удобное расширение, предназначенное для работы со вкладками — Session Buddy. Оно сохраняет сессии со всеми вашими открытыми вкладками и недавнюю историю на специальную страницу, заменяющую стандартную новую вкладку. Таким образом, все ваши вкладки всегда под рукой и в таком виде, с полными названиями, в них гораздо более удобнее разобраться. А если вдруг браузер "упадет", то Session Buddy легко восстановит все ранее открытые вкладки.

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Tabli

И, наконец, последнее на сегодня расширение для работы со вкладками. Один из главных минусов работы с большим количеством вкладок в Chrome — это то, что ориентироваться в них, когда их открыто несколько десятков, становится крайне неудобно. Названия вкладок слишком короткие, чтобы понять в какой именно вкладке открыт нужный вам сайт и приходится перебирать их одну за другой, теряя много времени. Расширение Tabli решает эту проблему, располагая вкладки не горизонтально, а вертикально, так, что их названия хорошо читаются.

Работать в таком режиме с большим количеством открытых вкладок становится просто и удобно, а в особом выигрыше будут владельцы UltraWide мониторов, у которых предостаточно места на Рабочем столе, ведь Tabli позволяет открыть вкладки в отдельном вертикальном окне.

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CrxMouse Chrome Gestures

Ежедневно мы совершаем в браузере массу рутинных действий, на которые уходит масса времени: создание новых вкладок, обновление информации в них, переключение на ранее открытые вкладки и многое многое другое. Для каждого из этих действий нужны определенные и довольно точные действия мышкой и делать их интуитивно, не напрягаясь, не получится. А вот если установить расширение CrxMouse Chrome Gestures, то многие рутинные действия можно будет совершать легко и быстро — с помощью жестов мышью. Для этого надо будет зажать правую кнопку мыши и сделать жест из уже готового набора или создать свой.

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Checker Plus for Gmail

При активной работе с почтой, когда вы отправляете и получаете по нескольку писем за день, стандартный способ, с периодической проверкой сайта сервиса Gmail, занимает слишком много времени, а важное письмо, ответ на которое нужен срочно, может лежать на почте незамеченным несколько часов. Всех этих проблем можно избежать, установив расширение Checker Plus for Gmail, которое представляет собой полноценный почтовый клиент, встраиваемый прямо в браузер и доступный по одному клику.

С установленным Checker Plus for Gmail на панели Chrome появляется иконка с количеством непрочитанных сообщений, при клике на которую можно быстро удалять, сортировать и даже отвечать на письма. А при получении нового письма расширение покажет уведомление даже при закрытом браузере.

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Papier

С помощью расширения Papier у вас под рукой всегда будет удобный блокнот для ведения заметок и не придется использовать сторонние программы. Просто откройте новую вкладку и пишите прямо на странице браузера. Papier умеет подсчитывать количество символов тексте и сохраняет его в PDF файле, поддерживает форматирование Markdown, и имеет возможность переключения в темную тему. Все записи доступны и без подключения к интернету, но есть у Papier небольшой минус — записи не синхронизируются между устройствами и хранятся только локально, на вашем компьютере.

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HabitLab

Расширение HabitLab поможет тем пользователям Chrome, которые хотят ограничить время, проведенное на развлекательных сайтах и социальных сетях. Если вы чувствуете, что тратите слишком много времени на YouTube, ВКонтакте или Одноклассниках, установите HabitLab, выставите нужное количество часов или минут в таймере и расширение напомнит, что время истекло или будет действовать более агрессивно, например, заблокирует скроллинг страницы с помощью колесика мыши или вовсе принудительно закроет ее.

Расширение HabitLab не только сэкономит вам кучу времени, позволив потратить его на более полезные дела, чем сидение в соцсетях, но и разгрузит ваше зрение, на которое у современного пользователя давит не только работа на ПК, но и цифровые развлечения на нем же. Расширение будет полезно и тем, кто хочет ограничить время, которое проводят в интернете дети. А еще одна полезная функция, ради которой стоит установить HabitLab, даже без включения ограничений по времени - это наглядный показ того, сколько времени в день вы проводите на том или ином сайте.

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Better History

Better History — еще одно расширение, которое приближает функционал Chrome к тому уровню, который дает сегодня браузер Mozilla Firefox, но теперь это касается не работы со вкладками, а работы с историей браузера. Вообще, сравнивая в 2023 году браузеры Chrome и Firefox, удивляешься тому, как мало пользователей осталось у Firefox, ведь этот браузер гораздо богаче по функционалу, чем Chrome и намного удобнее. А болячки, за которые Firefox ругали в прошлом, давно исправлены.

А браузер Chrome как-будто застыл в развитии и мало отличается от того Chrome, который стоял у нас на ПК 5 или даже 10 лет назад. Простой пример — история браузера. В Chrome вы можете только проматывать ее всю, или искать в ней по названию сайта, но, например, быстро посмотреть, какие сайты вы посещали пару месяцев назад, как это делается в Firefox, в Chrome не получится. Это нужно тогда, когда вы помните время, когда посещали нужный сайт, но не помните его адрес и название. Это исправляет расширение Better History, которое позволяет легко искать в истории браузера сайты не только по названию, но и по времени посещения.

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Unshorten.link

Короткие ссылки — это очень удобное изобретение, ведь с ними вы можете спрятать очень длинный интернет адрес в компактный и легко читаемый URL, который не портит вид сайта. Но это несет и довольно высокий потенциальный риск безопасности, ведь быстро узнать, куда приведет вас короткая ссылка без клика по ней невозможно, а это может быть, например, фишинговый сайт, который украдет ваши данные. Чтобы этого избежать, стоит установить расширение Unshorten.link, которое при клике на короткую ссылку сначала покажет вам, на какой адрес она ведет, и вы сможете проверить его перед переходом.

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Итоги

Вот такой десяток расширений я нашел для вас сегодня, и, надеюсь, они помогут вам сэкономить время и сделать серфинг интернета и работу в Chrome более удобными. Пишите в комментарии, а какие расширения стоят в вашем браузере?

Помимо достаточного объема оперативной памяти для комфортной работы современным браузерам остро необходим SSD-накопитель. Браузер при серфинге интернета кэширует большие объемы информации и если в вашем ноутбуке или ПК до сих пор установлен обычный жесткий диск, то о комфортном путешествии по интернету стоит только мечтать. Самый простой способ взбодрить старый или бюджетный ноутбук — это установка SSD-накопителя, а делается это довольно просто.

Старый жесткий диск извлекается и на его место устанавливается SSD формфактора 2.5" с интерфейсом SATA, главное — не забудьте сохранить перед этим всю нужную информацию. Еще один вариант — установить SSD-накопитель в отсек оптического привода с помощью специального переходника.

SSD формфактора 2.5 " стоят очень недорого, а по сравнению с современными M.2 накопителями практически не греются. Например, в Регарде в ноябре 2023 года самыми популярными моделями со стоимостью до 5000 рублей и объемом 480-500 ГБ стали Kingston A400, Western Digital Blue SA510 и Crucial MX500.

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