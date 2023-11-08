У пользователей ПК отношение к покупке комплектующих на вторичном рынке имеет два полярных мнения. Одни пользователи активно покупают подержанные комплектующие, рискуя брать даже мощные видеокарты за 50000 рублей и дороже, экономя до трети средств, которые нужны для сборки компьютера. Другие шарахаются от б/у деталей как от огня, предпочитая переплатить, но иметь новую вещь из магазина с официальной гарантией.

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Конечно же, правы и те, и другие, и чем выше будут расти цены на комплектующие, тем больше геймеров будут покупать процессоры, видеокарты и периферию на Авито и других торговых площадках, пытаясь сэкономить. Но станет больше и недобросовестных продавцов, которых и сейчас немало, впаривающих не очень опытным покупателям прогретые видеокарты, глючащие материнские платы, перемаркированные процессоры и поддельные SSD-накопители.

Сегодня мы разберемся, какие видеокарты лучше купить новыми в магазине, а какие — на вторичном рынке, и посмотрим, сколько удастся сэкономить и стоит ли риск нарваться на нерабочий экземпляр такой экономии. Ведь видеокарта — главный компонент игрового компьютера, на который уходит почти половина средств при его покупке.

Как покупать б/у видеокарту

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Покупая видеокарту на вторичном рынке, стоит сразу забыть про гарантию, даже если продавец уверяет, что видеокарта не обслуживалась. Это можно будет узнать, только вскрыв видеокарту и если предыдущий владелец менял термопасту и термопрокладки, то в сервисном центре это сразу станет причиной для отказа в гарантии. Даже пломбы на системе охлаждения не гарантируют того, что видеокарту не вскрывали — их легко переклеить без повреждений, а на AliExpress продаются гарантийные наклейки практически любого производителя.

Поэтому видеокарту категорически нельзя покупать без проверки, с рук, в этом случае риск нарваться на нерабочую модель выше на порядок. Адекватный продавец в большинстве случаев согласится запустить несколько тестов видеокарты, которые займут несколько минут или проверить ее прямо на вашем компьютере, если проверить ее у него дома невозможно.

Для проверки видеокарты стоит использовать стресс-тест Furmark, который отлично нагружает систему охлаждения, тест стабильности 3DMark, стресс-тест MSI Kombustor. Но лучше всего будет запустить на десяток минут тяжелую игру, которая загрузит всю доступную видеопамять, а у видеокарт с поддержкой трассировки лучей еще и тензорные ядра. В этом плане себя отлично зарекомендовала игра Cyberpunk 2077.

Майнинг и видеокарты прошлых поколений

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Нужно помнить, что за последние семь лет прошло уже две волны майнинга и есть очень высокая вероятность, что довольно мощная видеокарта прошлых лет провела в майнинге не один год. Особенно это касается таких моделей, как Rаdеоn RХ 480, Rаdеоn RХ 470, Rаdеоn RХ 570 и Rаdеоn RХ 580, которые отлично зарекомендовали себя в большинстве алгоритмов майнинга. Это касается и таких популярных видеокарт, как GeForce GTX 1060, особенно в версии с 6 ГБ видеопамяти, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1080 и GeForce GTX 1080 Ti.

Стоят эти видеокарты совсем недорого, но есть очень высокий риск, что проработают они недолго, ведь 5-7 лет — это весьма долгий срок даже для игровой видеокарты, особенно если она не обслуживалась и стояла в плохо вентилируемом корпусе, забитая пылью. Поэтому лучше отказаться от покупки подобных видеокарт, а если денег на видеокарту совсем немного, присмотреться к довольно холодным GeForce GTX 1050 Ti, с очень небольшим энергопотреблением, которые стоят очень недорого, но все еще тянут много игр на низких настройках. Потеря же 3000-4000 рублей, если GeForce GTX 1050 Ti выйдет из строя, будет совсем небольшая.

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А вот экономия — весьма заметная, ведь новый аналог по производительности - Radeon RX 6400, стоит уже дороже 16000 рублей. Но оставшиеся в продаже GeForce GTX 1050 Ti сегодня и вовсе стоят дороже, чем во времена майнинг бума, доходя почти до 18000 рублей.

Столь низкие цены на GeForce GTX 1050 Ti на Авито образовались из-за того, что на вторичный рынок давят огромные запасы видеокарт Rаdеоn RХ 400-й серии, выведенные из майнинга. И эти цены делают бессмысленной покупку более слабых видеокарт: GeForce GT 1030 и Rаdеоn RХ 550, не говоря уже о бюджетных видеокартах прошлых поколений, например, популярной GeForce GTX 750 Ti или GeForce GT 730. GeForce GTX 1050 Ti стоит ненамного дороже и при этом позволяет поиграть в Ведьмак 3: Дикая охота и множество других отличных игр, претендуя на роль оптимальной видеокарты-"затычки".

GeForce GTX 1650

Следующая модель, которую можно смело покупать — GeForce GTX 1650, шустрая и холодная видеокарта, которой хватит для многих игр, вышедших в 2017-2021 годах, на средних настройках. 4 ГБ видеопамяти и слишком слабый чип сделали эту видеокарту малопривлекательной для майнеров, а вот геймеры в 2021 и 2022 году скупали их тоннами, ведь это была единственная возможность не разориться и хоть как-то поиграть. Главное при покупке GeForce GTX 1650 — отдавать предпочтение моделям с видеопамятью GDDR6, которые немного быстрее ранних вариантов с видеопамятью GDDR5. Разброс цен на вторичном рынке на эту модель очень высок, но можно легко найти GeForce GTX 1650 в два раза дешевле, чем в магазине, ведь ее цена доходит сегодня до 20000 рублей.

GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti

Эта парочка очень схожих по производительности видеокарт вышла в 2019 году и имеет весьма неплохую для 2023 года производительность, позволяя с комфортом играть практически во все новинки на средних настройках в разрешении Full HD. Для таких графических настроек у GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti оптимальный объем видеопамяти в 6 ГБ, а вот энергопотребление очень низкое, 125 ватт у версии "SUPER", и 120 ватт у версии "Ti".

Это дает высокий шанс того, что видеокарты умеренно грелись, но и шанс того, что эти популярные модели поучаствовали в последней волне майнинга — еще выше. Поэтому стоит выбирать модели с как можно более поздней датой покупки, ведь в магазинах они встречаются даже сейчас. Производительность GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti совсем немного ниже, чем у популярной GeForce RTX 3050. И экономия получается огромная, ведь самая недорогая версия GeForce RTX 3050 стоит сегодня более 26000 рублей.

Radeon RX 5600 XT, Radeon RX 5700 и Radeon RX 5700 XT

Видеокарту Radeon RX 5600 XT, вышедшую в 2020 году, мало кто видел в магазинах, ведь она неплохо показала себя в майнинге и частенько эти модели отправлялись в майнинг фермы прямо с завода большими партиями. Что касается Radeon RX 5700 и Radeon RX 5700 XT, вышедших в 2019 году, то это весьма мощные видеокарты, с неплохим для 2023 года объемом памяти и умеренным энергопотреблением. Производительность Radeon RX 5700 XT, которые часто продаются всего за 13000-15000 рублей, сопоставима с производительностью GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти, которые стоят сегодня, начиная от 34000 рублей. А Radeon RX 5700 можно найти и вовсе всего за 10000-11000 рублей.

Но опять же, шанс того, что Radeon RX 5700 и Radeon RX 5700 XT побывали в майниге, равен почти 100%, ведь такие видеокарты обычно покупали опытные пользователи, а прибыль, которую они давали, была намного выше, чем у GeForce RTX 2060 или GeForce RTX 2060 SUPER.

Корпорация AMD в погоне за бешеными прибылями, который давали майнеры, сметавшие ее видеокарты, за несколько лет умудрилась практически полностью потерять рынок видеокарт. Ведь совсем не было выпущено таких видеокарт, которые не нужны майнерам, а технологий защиты от майнинга, как Low Hash Rate у NVIDIA, даже не планировалось.

И сегодня мы видим, что среди геймеров тотально доминируют видеокарты NVIDIA с долей в 82%, судя по свежей статистике Steam. А у AMD осталась доля всего лишь в 11.5%, даже учитывая большое количество встроенной графики Radeon Graphics и Radeon Vega. А самая популярная дискретная видеокарта от AMD — Radeon RX 580, занимает всего 1.04% рынка, пропустив вперед несколько десятков актуальных видеокарт от NVIDIA.

Судя по отзывам ремонтников, Radeon RX 5700 и Radeon RX 5700 XT получились весьма ненадежными и совершенно неремонтопригодными в 2023 году из-за отсутствия чипов, поэтому рекомендовать их к покупке никак нельзя, несмотря на отличную цену и производительность.

GeForce RTX 2060

До сих пор в магазинах можно найти видеокарты GeForce RTX 2060, которые существуют в трех версиях. Самая ранняя, модель с 6 ГБ видеопамяти, наверняка могла поучаствовать в майнинге, а небольшой объем видеопамяти, в который новые игры в 2023 году упираются уже в разрешении Full HD, сделал жизненный цикл этих видеокарт очень коротким. Повторить успех легендарной GeForce GTX 1060, очень долго остававшейся актуальной для новых игр, и у которой, кстати, такой же объем видеопамяти был еще в 2016 году, GeForce RTX 2060 с 6 ГБ видеопамяти уже не удастся. Из-за этого и цены на эту версию GeForce RTX 2060 весьма низкие, на Авито много экземпляров лежат по цене 15000 рублей, но рекомендовать эту видеокарту к покупке сложно.

GeForce RTX 2060 SUPER, оснащенная 8 ГБ видеопамяти, уже гораздо интереснее, особенно учитывая, что ее производительность ненамного меньше популярной GeForce RTX 3060. 8 ГБ видеопамяти на сегодня объем оптимальный, но уже совсем без запаса, но ведь и новинки, GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7600, имеют такой же объем видеопамяти. Но вот что касается майнинга, то весьма вероятно, что большинство GeForce RTX 2060 SUPER поучаствовали в нем.

Версия GeForce RTX 2060 на 12 ГБ уже гораздо интереснее. Дело в том, что эти видеокарты, выпущенные NVIDIA в конце 2021 года специально для майнеров, появились слишком поздно. Майнинг бум уже практически подошел к концу, и если они и участвовали в майнинге, то очень недолго. Производительность GeForce RTX 2060 на 12 ГБ чуть выше уровня обычной GeForce RTX 2060, но запаса видеопамяти хватит надолго. Скорее всего эти видеокарты упрутся в производительность видеочипа, чем в нехватку видеопамяти даже через пару лет. Поэтому, если найдете такую модель по хорошей цене, то можно смело решиться на ее покупку.

GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2080 SUPER

Что касается более мощных видеокарт поколения GeForce RTX 2000, то смысла в их покупке очень мало. На вторичном рынке полно более свежих видеокарт GeForce RTX 3000, энергопотребление у линейки GeForce RTX 2000 довольно высокое, и наверняка они участвовали в майнинге.

Итоги

Вот такие непростые нюансы выбора видеокарт на вторичном рынке осенью 2023 году, которые я почерпнул из своего опыта, просмотра роликов на YouTube от опытных пользователей и ремонтников и чтения нашей конференции. Пишите в комментарии, а вы согласны с моими наблюдениями за рынком или чем-то можете дополнить тонкости выбора видеокарт?

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