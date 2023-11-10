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Как собрать очень компактный и мощный игровой компьютер на платформе Mini-ITX в 2023 году

Сборка компьютера на платформе Mini-ITX гораздо сложнее сборки обычного ПК в просторном корпусе. Небольшое пространство диктует особые требования к размерам комплектующих и отводу тепла от них.
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К компактным компьютерам на платформе Mini-ITX у обычных пользователей ПК и геймеров существует два абсолютно противоположных мнения. Одни считают это блажью, ведь за компактные корпуса и материнские платы придется заметно переплатить. А сборка таких компьютеров гораздо сложнее, чем в обычном корпусе формата Midi-Tower и любая ошибка грозит несовместимостью комплектующих и их перегревом. В них труднее отвести тепло не только от процессора, но и от остальных компонентов ПК: SSD-накопителя, видеокарты и цепей питания материнской платы.

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Другие же пользователи, особенно те, кто часто переезжает, меняя съемное жилье, живет в тесноте или вынуждены иногда брать свой ПК на работу, совершенно по-другому смотрят компактность и небольшой вес устройства. Немало энтузиастов покупают компактные ПК просто потому, что они выглядят более современно, являясь более технологичными устройствами, ведь мир меняется и идет тенденция к уменьшению размеров электроники. И в то время, когда большинство задач обычного пользователя с лихвой покрывают компактные микро ПК, такие как Intel NUC, огромный железный "чемодан" на столе выглядит анахронизмом.

И сегодня мы соберем компактную и мощную игровую сборку формата Mini-ITX, способную легко справится со всеми новыми играми с трассировкой лучей на высоких настройках графики и при этом работающую без перегрева комплектующих. А еще постараемся по минимуму переплатить за компактность, ведь иногда цена за решения Mini-ITX дороже аналогов стандартных размеров почти в два раза. За комплектующими, как обычно, отправимся в магазин Регард, цены в котором часто бывают заметно ниже, чем в остальных торговых сетях.

Корпус

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Да, эту сборку мы начнем с выбора корпуса, а не процессора, как обычно. Именно корпус главная деталь в компьютерах на платформе Mini-ITX, и уже под размеры выбранного корпуса нам придется подбирать размеры остальных критичных комплектующих: блока питания, процессорного кулера и видеокарты. А качество вентиляции в компактном корпусе влияет на выбор процессора и видеокарты и здесь лучше не перегибать палку и ограничиться комплектующими среднего уровня производительности с высокой энергоэффективностью.

Еще пара подвохов ждет вас, если вы поставите на сайте магазина сортировку по типу и размеру корпусов, оставив только модели форм-фактора Mini-ITX. Во-первых, таких корпусов очень мало и выбор ограничен. Во-вторых, цены на такие корпуса не просто кусаются, а сильно бьют по бюджету. К тому же они, как и цены на остальные корпуса, кулеры и прочие весомые комплектующие, изготовленные из металла, особенно выросли за последний год.

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К счастью, в Регарде мне удалось найти отличный корпус Silverstone Sugo SG13B-Q Black и сейчас я расскажу об его плюсах. Во-первых, в него можно поставить обычный блок питания формата ATX, а это очень важно, ведь с таким блоком питания апгрейд нашего мини ПК будет гораздо проще, нет никаких ограничений на мощность БП, а большой вентилятор диаметром 120 мм будет отлично отводить тепло от процессора и материнской платы. Главное, чтобы длина блока питания была не выше 150 мм. А учитывая, что на переднюю панель корпуса мы поставим вентилятор диаметром 140 мм, то в корпусе получится отличный продув без застойных зон и перегрева.

Во-вторых, в Silverstone Sugo SG13B-Q Black можно установить довольно большую видеокарту длиной до 270 мм и охлаждением высотой в два слота, а воздух видеокарта будет забирать вне корпуса, что очень хорошо скажется на температурах всех компонентов. И в-третьих, цена корпуса в 7260 рублей на фоне стоимости аналогов кажется не очень большой переплатой за компактность.

Материнская плата

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Второй по важности компонент компьютера на платформе Mini-ITX — материнская плата. Выбор Mini-ITX плат хоть и шире, чем выбор корпусов, но тоже небольшой. А нам от платы нужна не только компактность, но и качественное охлаждение цепей питания и возможность поддержки достаточно мощных процессоров, как минимум, с шестью ядрами. Мы возьмем в этот ПК плату ASUS PRIME H610I-PLUS D4-CSM на чипсете Intel H610.

Цена у нее немаленькая, но за более продвинутые платы придется заплатить еще несколько тысяч рублей, но будет ли видно разницу в обычной эксплуатации? Вряд ли, особенно учитывая то, что никаких разгонов в нашем ПК не будет, а все остальное, что нужно современному игровому компьютеру, у ASUS PRIME H610I-PLUS D4-CSM есть: поддержка шины PCI Express 4.0 и быстрых SSD формата M.2, для одного из которых имеется радиатор, быстрая сеть, качественный звук, три разъема для "вертушек" и актуальные видеовыходы. А на цепях питания платы установлен массивный радиатор, что позволит не беспокоиться об их перегреве и троттлинге процессора.

Процессор

Шестиядерник Core i5-12400F станет отличным выбором в наш ПК, ведь его производительности с лихвой хватает для всех современных игр. Но есть одно "но" — реальное энергопотребление этого процессора в тяжелой нагрузке, например, при рендеринге в Blender, составляет около 75 ватт, что немало для нашего компактного компьютера. И нужно понимать, что мы собираем ПК для игр, а не для тяжелой многочасовой работы типа рендеринга или кодирования видео. Конечно, ПК с правится с этими задачами, но температуры будут довольно высоки.

А вот в играх, например, в довольно процессорозависимой Horizon Zero Dawn, Core i5-12400F потребляет в среднем около 50 ватт, что совсем немного и вентиляция в корпусе и процессорный кулер легко справятся с такой нагрузкой. Core i5-12400F в Регарде заметно подешевел, но, если вы хотите сэкономить, а ваши игры не самые требовательные, можно смело ставить в эту сборку более холодный и дешевый четырехъядерный Core i3-12100F.

Кулер процессора

Еще один важный момент при сборке компактного ПК — выбор кулера процессора. Наш корпус имеет ограничение на высоту кулера в 61 мм, поэтому обычные вертикальные башни не подойдут. Но и ставить простой алюминиевый кулер на Core i5-12400F тоже не стоит. Лучше немного доплатить и, взять, к примеру, компактный, но очень эффективный кулер GameMax A96, который имеет высоту всего в 36 мм. Но этот малыш оснащен четырьмя теплотрубками, за счет которых легко справится с нашим шестиядерником, ведь максимум тепла, который он способен отвести, это целых 130 ватт. А заодно такая конструкция кулера будет отлично охлаждать цепи питания материнской платы и SSD-накопитель.

Оперативная память

Оперативная память стандарта DDR4 в конце 2023 года продолжает радовать нас низкими ценами, поэтому в сборки среднего уровня можно смело брать сразу 32 ГБ, которых для игр хватит еще очень и очень надолго. В комментариях иногда встречается мнение, что лучше взять 16 ГБ ОЗУ, но более быстрой, немного сэкономив, но это довольно спорный момент. 16 ГБ хватает уже впритык, и вам, скорее всего, придется даже закрывать браузер при запуске тяжелых игр, как в старые добрые времена. А прирост в производительности игр от более быстрой памяти в реальности не такой уж и большой и проявляется в случае использования мощных процессоров, и даже там не заметен на глаз, без мониторинга. 

Вот и с нашим Core i5-12400F заметить в играх переход на ОЗУ с 3200 на 3600 МГц без мониторинга не удастся. Поэтому мы не будет экономить 3000 рублей в сборке за более, чем 90000 рублей и возьмем отличный комплект из двух модулей объемом 32 ГБ — Patriot Viper 4 (PVB432G320C6K), с частотой 3200 МГц и формулой таймингов 16-18-18-36.

Видеокарта

4000-я серия видеокарт от NVIDIA получилась очень спорной, но, несмотря на все ее недостатки, желающих сегодня покупать новые видеокарты 3000-й серии почти нет. И новым игровым хитом постепенно становится видеокарта GeForce RTX 4060, которой достаточно для всех новых игр в разрешении Full HD. А для нашей компактной сборки весьма важным будет то, что энергопотребление у GeForce RTX 4060 гораздо ниже, чем у предшественницы - GeForce RTX 3060. Мы возьмем недорогую и довольно компактную модель, которая уместится в наш корпус — Palit GeForce RTX 4060 Dual.

SSD-накопитель

К сожалению, наша бюджетная материнская плата ASUS PRIME H610I-PLUS D4-CSM позволяет SSD-накопителям работать только в режиме PCI Express 3.0, но это не повод для того, чтобы отказываться от быстрых SSD с интерфейсом PCI-E 4.0. Да, SSD потеряет в скорости, но в реальной эксплуатации этого не будет заметно, а в будущем его скоростной потенциал может пригодится, ведь SSD стали надежнее и очень часто переезжают в новый ПК при апгрейде. Да и разница в цене между аналогичными моделями с интерфейсом PCI-E 3.0 и PCI-E 4.0 очень небольшая. 

Мы возьмем быструю и качественную модель — Apacer AS2280Q4U (AP1TBAS2280Q4U-1), объемом 1 ТБ и с массивным стильным радиатором, который позволит вам сразу установить его в ПК и не беспокоиться о перегреве. SSD развивает скорость чтения в 7300 МБ/сек, записи — 6000 МБ/сек, а подробный обзор с тестами температуры и объема SLC-кэша есть на канале proSSD.


Блок питания

Выбирая блок питания в компактный ПК, первое, на что стоит обратит внимание, помимо совместимости по размерам — возможность отстегнуть ненужные кабели, ведь места, чтобы их уложить в столь тесном корпусе, нет, а если это и удастся, они серьезно нарушат в нем вентиляцию. И, отсортировав в Регарде блоки питания по наличию отстегивающихся кабелей, я увидел, что подходящих моделей не так уж и много, и все они имеют мощность гораздо более высокую, чем нужно нашему весьма экономичному ПК. 

Но не будем забывать, что блок питания в нашем корпусе будет играть роль выдувного вентилятора и будет пропускать через себя все тепло от процессора и видеокарты, поэтому запас по мощности поможет ему меньше греться и дольше проработать. А самый низкий нагрев показывают модели с высоким показателем энергоэффективности, как, к примеру, GameMax GX-650 Modular с сертификатом 80 PLUS Gold. БП оснащен всеми нужными защитами и способен выдать по линии 12 вольт 528 ватт, так что его можно считать качественным "голдовым" 500-ватником. 

Дополнительный вентилятор

Выбирая "ветродуй" в компактный корпус, не стоит гнаться за моделями, которые имеют максимум 900-1000 оборотов в минуту. Это хорошо, когда вы собираете тихий ПК в просторном корпусе и можете установит пять таких вентиляторов, у нас же он будет один и должен иметь запас по производительности. Оптимальным будет ID-COOLING WF-14025-XT Black, который способен работать как очень тихо, на 800 оборотов в минуту, так и устроить отличный сквозняк, раскрутившись до 1600. Подключается он по 4-pin с поддержкой PWM, так что обороты можно будет легко привязать к температуре процессора в BIOS материнской платы.

Итоги

Итак, наша компактная и мощная сборка готова и обойдется вам в 93260 рублей. На этом ПК можно будет с комфортом играть во все новинки игр еще очень долго, а места на столе он займет очень мало.

Пишите в комментарии, а как вы относитесь к компактным игровым ПК?

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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