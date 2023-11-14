Сборка игрового компьютера в 2023 году стала делом очень затратным, а мощные системы под игры в разрешении QHD и 4K и вовсе становятся роскошью, доступной только геймерам с толстым кошельком. Цены на комплектующие отыграли падение рубля, стабилизировались, и теперь мы с вами пришли к ситуации, напоминающей рынок после падения рубля в 2014 году, когда цены практически удвоились. Хороший игровой компьютер, который уже долгие годы, если не десятилетия, стоит сумму, эквивалентную 1000 долларов, обойдется в ноябре 2023 года примерно в 85000-95000 рублей.

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Казалось бы, конец 2023 года — худшее время для апгрейда, но ведь нас ждет еще традиционное повышение цен перед Новым годом, а что будет с курсом валют в 2024 году, предсказать очень трудно. Вдобавок 2023 год отличился выходом целого ряда игр, системные требования которых просто уничтожают среднестатистический игровой ПК с популярнейшей видеокартой GeForce GTX 1060 или GeForce GTX 1650 и четырехъядерным процессором.

Alan Wake 2, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Remnant 2, Starfield — эти игры показывают нам невеселое будущее игровой индустрии, с картинкой пятилетней давности, но с высочайшими системными требованиями, делающими невозможной игру без технологий DLSS или FSR на видеокартах "середнячках". Исключением в плане графики стала разве что игра Alan Wake 2, обкатывающая новую технологию меш-шейдеров и от этого вовсе не работоспособная на видеокартах GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1080 и Radeon RX 5700 XT, которых совсем недавно хватало для любой игры.

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Все это заставляет многих геймеров думать об апгрейде, но вот так взять, и выложить за новый игровой компьютер почти 100 тысяч рублей сможет не всякий, особенно в регионах, где эту сумму придется зарабатывать несколько месяцев. Выходом становится вторичный рынок, предлагающий цены на 30-50% ниже, чем в магазинах и на котором, в отличие от AliExpress, у вас есть возможность посмотреть работоспособность "железки" перед покупкой и не требуется долгое ожидание, не говоря уже о тревоге за сохранность посылки.

Но риск купить глючное или неработоспособное железо остается, поэтому нужно тщательно проверять комплектующие при покупке и понимать, что, отдавая большую сумму за дорогой процессор или видеокарту, есть риск остаться и без "железа" и без денег. Нюансы выбора б/у видеокарт можно прочитать в блоге Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года, а сегодня мы взвесим все "за"и "против" покупки остальных комплектующих в игровой ПК. И соберем оптимальную игровую сборку, часть комплектующих в которой будет выбрана на б/у рынке, а часть — новыми, в магазине и с гарантией, например, в Регарде.

Процессор

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В игровую сборку 2023 года однозначно нужен, как минимум, процессор с шестью ядрами, но вот какую модель выгоднее всего взять? Я думаю, что такой моделью станет Ryzen 5 3600, который все еще способен справиться с мощными видеокартами уровня GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 4060 Ti, а стоит очень недорого. Найти Ryzen 5 3600 можно и за 5000-6000 рублей, что гораздо дешевле, чем просят за Core i5-10400F. Да и продается экземпляров Ryzen 5 3600 на Авито в два раза больше, чем Core i5-10400F, так что будет проще найти подходящего продавца.

Современный аналог по производительности — Ryzen 5500, стоит уже почти 10000 рублей, так что экономия получится отличная, а вдобавок Ryzen 5 3600 имеет поддержку шины PCI Express 4.0, что будет важным при установке современных видеокарт, в которых производители стали урезать количество линий PCI-E. А вот риск того, что процессор с вторичного рынка будет нерабочим или бракованным — очень небольшой, ведь это один из самых надежных компонентов ПК, который можно легко и быстро проверить стресс-тестами.

Кулер процессора

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Еще одна деталь ПК, за которую точно не стоит переплачивать, покупая ее новой — кулер процессора. Кулеры сильно подорожали и самая дешевая стандартная модель с тремя-четырьмя трубками и вентилятором 120 мм, способная легко справиться с современными шестиядерниками, например, DeepCool GAMMAXX 300, стоит уже дороже 1500 рублей. Поэтому смело выбирайте кулер на вторичном рынке, ведь риск при его покупке очень небольшой. Самая распространенная неисправность — треск вентилятора, который можно легко заменить или периодически смазывать.

Материнская плата

А вот материнскую плату я бы не стал покупать на вторичном рынке. Ведь это слишком сложный и ответственный компонент, который легко повредить. И даже если в материнской плате все работает при проверке, нет никакой гарантии, что у нее нет плавающего дефекта, который проявляется в определенных условиях. Поэтому плату для нашего Ryzen 5 3600 лучше взять новую, с гарантией, например, CBR A520M Challenger. Это плата на чипсете AMD A520 с поддержкой шины PCI Express 4.0, радиатором на цепях питания и слотом под быстрые M.2 SSD.

Оперативная память

Оперативная память — еще один надежный компонент, который можно смело брать на вторичном рынке. Главное, берите модели от известных брендов, а не от китайских производителей. Для нашего ПК хватит 16 ГБ ОЗУ, которую лучше искать в виде комплекта из двух модулей для корректной работы двухканального режима и совпадающих таймингов, что понадобится, если вы решите ее разогнать. Выбирайте модули с частотой 3000-3200 МГц и таймингом CL, равным 16 и меньше, от таких производителей, как ADATA, Corsair, Crucial, Hynix, Kingston, PATRIOT, Samsung.

Но сказать, что на ОЗУ можно много сэкономить в 2023 году — нельзя. Она стоит дешево новой в магазинах, поэтому если экономия в 1000-1500 рублей для вас некритична, то смело берите ее в магазине. Например, Patriot Viper 4 Blackout (PVB416G320C6K) с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18-36.

Видеокарта

С выбором надежной модели видеокарты на вторичном рынке я еще раз отошлю вас в недавний блог про б\у видеокарты, но если бы я покупал сегодня видеокарту себе, то пожертвовал бы поддержкой быстрой трассировки лучей и технологии DLSS и взял бы модель от AMD. Лучшим соотношением цены и производительности обладает на сегодня Radeon RX 6600, которую можно найти всего за 14000 рублей.

Экономия огромная, ведь в магазине такие модели, например, Sapphire Radeon RX 6600 Pulse, стоят в два раза дороже. А в отличие главных конкурентов — GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 2060 SUPER, Radeon RX 6600 появились на рынке гораздо позже и шанс того, что они много майнили — заметно ниже.

SSD-накопитель

А вот SSD я бы взял в магазине, новым и с гарантией. Слишком много в последнее время стало сообщений о китайских подделках под известные бренды и до сих пор встречается много SSD, использовавшихся в майнинге криптовалюты Chia, где их ресурс вырабатывался буквально за считанные недели. Да и стоят в магазине они совсем немного, плюс есть высокий шанс, что SSD переживет у вас не один апгрейд, сменив два-три игровых ПК. Например, популярный и быстрый SSD Netac NV3000 объемом 1 ТБ можно купить всего за 5790 рублей.

Блок питания

Как и SSD-накопитель, блок питания лучше купить новым, ведь от его надежной работы зависит жизнь остальных комплектующих. Ненадежный блок питания может сгореть, унеся с собой видеокарту, материнскую плату, процессор и SSD. Что же изнашивается в блоке питания? В первую очередь — электролитические конденсаторы, которые высыхают и перестают фильтровать напряжения, вызывая массу проблем. А особенно страдает конденсатор цепи дежурного питания, особенно если компьютер оставляли постоянно включенным в розетку, не обесточивая.

Поэтому даже относительно свежий, трехлетний блок питания, купленный на Авито, может быстро начать преподносить сюрпризы в виде нестабильной работы и проблем с "холодным стартом", после долгого простоя. И даже мощные "голдовые" БП именитых фирм — Seasonic, Super Flower, Be quiet!, DEEPCOOL или Cooler Master, способные проработать и 10 лет, я бы не стал брать на вторичном рынке. Ведь мало что может заставить пользователя избавляться от столь надежного БП и есть весьма немалый шанс, что дорогой блок питания окажется с проблемами. Ну а для нашего ПК, который будет "кушать" не более 300 ватт в играх, вполне достаточно взять качественный бюджетник мощностью 500 ватт, такой, как DeepCool PF500, который стоит всего 4110 рублей.

Корпус

Корпус ПК можно смело покупать на вторичном рынке, ломаться там практически нечему, кроме вентиляторов или разъемов на передней панели, без которых вполне можно обойтись ради экономии, заменив их удлинителями USB и разветвителями аудио. Моделей корпусов на вторичном рынке множество, но с нашей сборкой нужно ориентироваться на такие параметры: как минимум, один вентилятор 120 мм на выдув, а лучше — два, и два-три таких же ветродуя на вдув. Если они будут диаметром 140 мм — еще лучше.

Можно пойти и по пути радикальной экономии, купив за пару сотен рублей корпус старого образца, с верхним расположением блока питания. Иногда можно найти топовые модели прошлых лет, из толстого металла и с парой вентиляторов диаметром 120 мм на вдув и выдув. Но даже если вы купите "старичка" времен Pentium 4 с вентиляторами 80 мм, проблему с вентиляцией можно решить, эксплуатируя его с открытой крышкой.

Но, так как сквозняка в корпусе не будет, горячие зоны, такие как цепи питания материнской платы, лучше дополнительно обдувать небольшим вентилятором. О том, как я реализовал подобный обдув в старом корпусе, можно прочитать в блоге Как я поборол перегрев системы питания бюджетной материнской платы под процессоры AMD Ryzen.

Итоги

А теперь давайте подсчитаем, что у нас получилось, для верности накинув к ценам б\у комплектующих несколько сотен рублей.

Процессор Ryzen 5 3600 б/у 6000 рублей Кулер процессора б/у 1000 рублей Плата CBR A520M Challenger 6370 рублей Оперативная память б/у 3000 рублей Radeon RX 6600 б\у 15000 рублей SSD Netac NV3000 5790 рублей DeepCool PF500 4110 рублей Корпус б\у 1000 рублей Итого: 42270 рублей





Мне кажется, получилось очень неплохо — наша сборка будет тянуть в разрешении Full HD все новинки игр и любые рабочие задачи, а стоит чуть дороже 42000 рублей. При этом все критичные комплектующие куплены новыми и есть неплохой потенциал для апгрейда. Например, поставить процессор Ryzen 5 5700X и видеокарту Radeon RX 6700.

Пишите в комментарии, а как вы относитесь к покупке комплектующих на вторичном рынке?

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