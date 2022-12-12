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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу об 11 лучших видеокартах для гейминга, которые актуальны на конец 2022 и начало 2023 года. Начну я с достаточно бюджетных графических ускорителей, а закончу флагманскими, и при этом сообщу, для какого разрешения экрана подходят те или иные GPU, если выставлять в современных играх высокие или максимальные настройки графики. Предлагать видеокарты я буду из ассортимента магазинов Ситилинк и Регард. И да, на момент написания статьи модели Radeon RX 7000 еще не вышли. Но хватит предисловий, поехали!

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4080 MSI Gaming в продаже RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

С учетом значительного удешевления графических ускорителей поколения NVIDIA Ampere (RTX 3000), приобретение таких видеокарт, как GTX 1660 Super и GTX 1660 Ti, не говоря уж об обычной «тысяча шестьсот шестидесятой», я считаю нецелесообразным. Если бюджет на видеокарту составляет меньше двадцати тысяч рублей, то лучше поискать варианты на вторичном рынке, если же больше двадцати, но меньше двадцати пяти тысяч, то стоит взять RTX 3050 – она и производительнее, и обладает 8 гигабайтами видеопамяти, что продлит ей жизнь в перспективе нескольких лет.

Во что можно играть с такой карточкой? В разрешении FullHD – во все, что угодно, хотя, конечно, на ультра-настройки в Cyberpunk 2077 и других требовательных проектах рассчитывать не стоит. Точнее, играть-то можно и на «максималках», но стабильных 60+ FPS на них не будет. Про трассировку лучей и вовсе можно не вспоминать – она здесь скорее для ознакомления и съемки красивых скриншотов. А вот разгон и технология DLSS позволяют рассчитывать на некоторую прибавку к производительности.

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Преимущества:

Невысокая цена

Современная микроархитектура

Малые энергопотребление и тепловыделение

Позволяет комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD

Наличие 8 ГБ видеопамяти

Недостатки:

На ультра-настройки в требовательных играх с комфортным FPS можно не рассчитывать

Нет запаса на будущее

Если бюджет на видеокарту немного больше 25 тысяч рублей, то оптимальным выбором становится не RTX 3050, а графический ускоритель чуть более высокого класса – AMD Radeon RX 6600. Ультра-настройки в ресурсоемких проектах с комфортным FPS он по-прежнему не тянет, но позволяет в большинстве случаев ставить высокие, в крайнем случае, средневысокие. Для нетребовательных же и не самых новых игр возможностей «шесть тысяч шестисотой» в разрешении FullHD хватает с солидным запасом: в третьем «Ведьмаке» (классической версии, переиздание на момент написания статьи еще не вышло) можно рассчитывать на 100+ кадров в секунду. Что же касается трассировки лучей – это прерогатива видеокарт более высоких ценовых сегментов. К тому же, если вы хотите играть с рейтрейсингом, лучше выбирать карточки NVIDIA.

Преимущества:

Доступность в магазинах

Цена имеет тенденцию к дальнейшему снижению

Нетребовательность к системе охлаждения и вентиляции

Более высокая производительность, чем у RTX 3050

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Недостатки:

Технология FSR уступает по качеству картинки DLSS…но ее можно и не использовать

Может задействовать только 8 линий PCI-Express, а не 16, как большинство игровых видеокарт

NVIDIA GeForce RTX 3060 с двенадцатью гигабайтами видеопамяти стоит уже подороже, но и результаты в играх выдает более внушительные: в пресловутом «Киберпанке», который сейчас служит универсальным мерилом игровой производительности графических ускорителей, модель выдает больше 60, а то и 70 FPS на ультра без рейтрейсинга в FullHD. Если же вы заходите попробовать трассировку лучей, придется включать и технологию масштабирования DLSS, и даже активация этой опции не гарантирует стабильные 60 кадров в секунду. Впрочем, если играть без рейтрейсинга и не в такие требовательные игры, то все отлично, 12 же гигабайт памяти позволяют с уверенностью говорить о том, что RTX 3060 проживет дольше большинства конкурирующих продуктов, обладающих 8 ГБ.

Преимущества:

Достойное соотношение цены и возможностей

Огромный по меркам своего сегмента запас видеопамяти

Тянет любые игры в разрешении FullHD на ультра (без трассировки лучей)

Подходит для большинства игр в 2K, но не на ультра и с оговорками

Недостатки:

Если добавить к бюджету несколько тысяч, можно приобрести куда более производительную RTX 3060 Ti

Возможно, вместо 12 ГБ видеопамяти стоило бы поставить 8 ГБ, но добавить побольше CUDA-ядер

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AMD Radeon RX 6650 XT превосходит RTX 3060 и позволяет смело ставить максимальные настройки графики в любых играх – наконец-то, стоимость видеокарт пришла в относительную норму, и за 30 тысяч рублей снова можно купить приличный графический ускоритель. Кстати, еще в августе 30-31 тысячу стоила «обычная» RX 6600 без приставки XT – цены на большую часть компьютерного железа снижаются уже около пяти месяцев подряд. RX 6650 XT же показывает результаты между RTX 3060 и RTX 3060 Ti, причем ближе ко второй видеокарте, так что ее можно рекомендовать как ультимативный вариант для любых геймеров с FullHD мониторами, которых не интересует трассировка лучей. В не особо требовательные проекты можно комфортно играть и в 2K, но все-таки для этого разрешения лучше смотреть в сторону RTX 3070/RTX 3070 Ti.

Преимущества:

Приемлемая цена

Исчерпывающий уровень производительности для разрешения FullHD

Сравнительно невысокий для игровой видеокарты TGP – 180 Вт

Отличная система охлаждения (у модификации на скриншоте выше)

Недостатки:

Не подходит для гейминга с трассировкой лучей

Не сильно дороже можно взять более привлекательную RTX 3060 Ti

По соотношению цены и производительности NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti сейчас – одна из лучших видеокарт, и, что немаловажно, она позволяет комфортно играть не только в любые тайтлы в разрешении FullHD, но и во многие – в более тяжелом QuadHD, хотя и не так уверенно, как старшие модели Ampere. Зато RTX 3060 Ti не назвать горячим графическим ускорителем – TGP в 200 Вт это на конец 2022 года средний уровень для игровой карты, не более. Двухвентиляторной системы охлаждения будет вполне достаточно, нет необходимости особенно заморачиваться и с организацией воздушных потоков внутри системного блока, как в случае покупки таких монструозных моделей, как RTX 3090 Ti или RTX 4090. Хотите играть в разрешении FullHD на максималках и иметь некоторый запас производительности не будущее? Тогда RTX 3060 Ti – это ваш выбор.

Преимущества:

Один из лучших вариантов по соотношению цены и производительности

С запасом «тянет» любые игры в разрешении FullHD

Подходит не только для FullHD, но, чаще всего, и для QuadHD

Адекватные энергопотребление и тепловыделение

Недостатки:

Повышенный шанс получить экземпляр с бракованными чипами памяти – рекомендую покупать только официально, с гарантией

RTX 3070 Ti превосходит RTX 2080 Ti, и при этом уже стоит в «Регарде» меньше 50 тысяч рублей – еще один кандидат на роль самого привлекательного графического ускорителя по соотношению цены и возможностей. Причем если RTX 3060 Ti можно считать видеокартой для 2K-гейминга лишь с некоторыми оговорками, RTX 3070 Ti – уже без них; 6144 CUDA-ядер как-никак. И да, это уже решение с серьезным энергопотреблением и тепловыделением (официально – 290 Вт). Приобретать его имеет смысл в пару к процессору уровня хотя бы Intel Core i5-10400F или AMD Ryzen 5 3600, то есть к современному шестиядернику – более старые модели и четырехъядерники станут во многих играх узким местом системы, ограничивающим производительность. И да, напоследок: RTX 3070 Ti тянет Cyberpunk 2077 на ультра без рейтрейсинга в 2K со стабильными 60-70+ FPS, а в FullHD с DLSS потянет и с рейтрейсингом.

Преимущества:

Шикарная производительность для разрешений FullHD и QuadHD

Заметно снизившаяся в последние месяцы цена

Позволяет комфортно играть во многие проекты с трассировкой лучей, если включить DLSS

Превосходит флагман предыдущего поколения, RTX 2080 Ti

Недостатки:

Видеопамяти могло бы быть и больше, 10-12 ГБ

Внушительные для не-флагмана энергопотребление и тепловыделение

Пусть, судя по статистике Steam, большинство геймеров и выбирают «зеленые» видеокарты, у компании AMD тоже хватает достойных предложений, и Radeon RX 6800 XT по цене 60 тысяч рублей, безусловно к ним относится. Помимо наличия 16 ГБ видеопамяти к преимуществам этого графического ускорителя можно отнести отличную «чистую» производительность в сценариях без трассировки лучей. Проще говоря, RX 6800 XT хорошо подходит для гейминга в разрешении QuadHD без апскейлинга или 4K с апскейлингом – частота смены кадров при этом в большинстве проектов будет хорошо так за 60, в нетребовательных же играх можно рассчитывать и на 100-120+ FPS. Что же касается легкого для этой видеокарты разрешения FullHD, то в нем стабильные 120+ кадров в секунду с редкими просадками до 110 будут даже в «Киберпанке» – на ультра, но, разумеется, без рейтрейсинга.

Преимущества:

Солидный объем видеопамяти, которого хватит на весь жизненный цикл видеокарты

Отличная производительность без трассировки лучей

Хорошо подходит для QuadHD и FullHD без апскейлинга и для 4K с апскейлингом

Приемлемая по нынешним меркам стоимость

Недостатки:

В сценариях с трассировкой лучей заметно уступает конкурирующим решениям NVIDIA

Масштабирование FSR также ощутимо уступает по качеству DLSS

Если вас интересует рейтрейсинг, но 90, а то и 100 с лишним тысяч рублей за видеокарту вы отдавать не готовы, то оптимальный вариант сейчас – NVIDIA GeForce RTX 3080. Для 4K с трассировкой лучей эта модель слабовата, да и видеопамяти у нее для этого разрешения не так много (а 12-гигабайтную сложно найти, и она гораздо дороже), но в QuadHD она показывает себя выше всяких похвал. Напомню, что у RTX 3080 8704 CUDA-ядра – намного больше, чем у RTX 3070 и 3070 Ti. Примечательно, что разница в стоимости между этими видеокартами с наступлением криптозимы и выходом поколения RTX 4000 Ada Lovelace несколько сгладилась и стоимость «три тысячи восьмидесятой» уже не выглядит запредельной – ее можно найти даже по 60 тысяч рублей. При этом разрешение QuadHD для RTX 3080 в большинстве случаев является достаточно легкой нагрузкой, если же нужна еще трассировка лучей, то выручает технология масштабирования DLSS. А вот для полноценного гейминга в 4K, конечно, лучше уже смотреть в сторону новинок и суперфлагманов.

Преимущества:

Легко справляется с любыми играми в разрешениях QuadHD и FullHD, в том числе, с трассировкой лучей

Ощутимо превосходит по характеристикам RTX 3070 и RTX 3070 Ti

Качественная система охлаждения с массивным радиатором и тремя вентиляторами (у модели на скриншоте выше)

Цена за последние месяцы снизилась и продолжает снижаться

Недостатки:

NVIDIA могла бы использовать в RTX 3080 12 ГБ памяти и по-умолчанию

Для требовательных игр в 4K все-таки лучше выбрать что-то еще более мощное

Графические ускорители AMD Radeon RX 7000 выйдут совсем скоро, поэтому ритейлеры спешно снижают цены на модели предыдущего поколения: RX 6950 XT, которая совсем недавно стоила 85+ тысяч рублей, уже предлагается менее, чем за 75 тысяч, причем не в самых дешевых модификациях и с хорошими системами охлаждения. А ведь рассматриваемая модель вполне способна конкурировать в сценариях без трассировки лучей не только с RTX 3080 Ti, но и c RTX 3090, в некоторых же случаях – даже с RTX 3090 Ti. Если новомодный рейтрейсинг вас не особенно интересует, и вы предпочитаете играть без него, «шесть тысяч девятьсот пятидесятая» будет отличным выбором для разрешений QuadHD и 4K. А вот для гейминга с RT ее лучше не брать – в подобном сценарии использования возможности карты заметно ниже, примерно на уровне RTX 3070 Ti, даже не RTX 3080.

Преимущества:

Адекватная стоимость в российских магазинах для столь мощного GPU

Достаточный уровень производительности для гейминга в 4K без трассировки лучей

Более быстрая память, чем у AMD Radeon RX 6900 XT

Запас вычислительной мощности на будущие годы, если играть не в 4K

Недостатки:

Посредственная производительность в сценариях с трассировкой лучей

Технология FSR заметно уступает по качеству картинки DLSS от NVIDIA

Если для RTX 3080 NVIDIA в свое время установила рекомендованную стоимость на уровне 699 долларов США, то с RTX 4080 Дженсен Хуанг и компания несколько переборщили: 1199 единиц американской валюты за видеокарту, сильно уступающую предлагающейся за 1599 долларов RTX 4090 – явный перебор. Сама по себе «четыре тысячи восьмидесятая» – отличная во всех смыслах игровая модель, подводит ее только ценообразование. Тем не менее, не включить ее в этот топ я просто не мог, поэтому включил, но сопровождаю советом: ждите снижения цен, скидок или акций. Или копите на RTX 4090, если хотите играть в 4K с трассировкой лучей без DLSS. Впрочем, DLSS в режиме Quality вообще не портит картинку, даже если пересматривать снятое с игры видео без сжатия в замедленном повторе. Если бы NVIDIA остановилась на 799 или даже 849 долларах в качестве рекомендованной цены – это было бы превосходное предложение.

Преимущества:

Легко тянет любые игры в 4K на максималках без трассировки лучей и справляется с Cyberpunk 2077 в 4K с рейтрейсингом на ультра, если включить DLSS Balanced

Шикарная энергоэффективность благодаря современному техпроцессу и микроархитектурным оптимизациям

Заметно превосходит все видеокарты предыдущего поколения, включая RTX 3090 и RTX 3090 Ti

Отличное охлаждение у большинства модификаций, включая предложенную

Поддержка DLSS 3.0

Недостатки:

Завышенная цена – как рекомендованная, так и реальная

Сильно уступает RTX 4090 и дает примерно столько же «FPS на доллар»

Новый разъем 12+4 pin

NVIDIA GeForce RTX 4090 – пожалуй, самая монструозная одночиповая видеокарта из когда-либо представленных, если говорить о предложениях для потребительского рынка, исключив из рассмотрения серверные и другие специфические решения. Если вы хотите собрать бескомпромиссную конфигурацию для 4K разрешения, то выбор очевиден – нужно брать «четыре тысячи девяностую», несмотря на ее внушительные габариты, огромное энергопотребление и тепловыделение, и потенциально проблемные разъемы 12+4 pin, а также переходники на них с привычных 8/6+2 pin. Отличным выбором RTX 4090 станет и для разрешения QuadHD, если вы предпочитаете играть со 120+ FPS. А вот для FullHD карточка явно избыточна – узким местом системы становится центральный процессор, так что брать ее для этого разрешения стоит только если вы обладаете CPU Intel Core i7-13700K(F)/13900K(F). Оперативную память тоже для флагманской сборки рекомендую подбирать топовую – как минимум DDR5-7200 МГц на чипах Hynix A-Die. Двумя модулями по 16 ГБ: 32-гигабайтных планок с такой частотой пока не выпускают.

Преимущества:

Недосягаемая для других видеокарт производительность

Качественные системы охлаждения (у большинства модификаций адекватных вендоров)

Огромный запас вычислительной мощности на будущее

24 гигабайта быстрой видеопамяти

Недостатки:

Завышенные цены в российских магазинах

Внушительные габариты и высокий TGP

Новый разъем 12+4 pin

Ожидаемые видеокарты



Эта статья писалась в первой половине декабря 2022 года, поэтому на момент ее публикации ни NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti (она же переименованная RTX 4080 12 ГБ), ни графические ускорители AMD Radeon RX 7900 еще не вышли, в противном случае, вероятно, часть из них оказалась бы в этом списке. Впрочем, думаю, через несколько месяцев я напишу обновленный материал о лучших видеокартах для гейминга при разных разрешениях экрана – возможно, они войдут туда.

С RTX 4070 Ti все более-менее ясно: это будет отличное решение для разрешения QuadHD на ультра с трассировкой лучей, для 4K же у модели маловато видеопамяти, да и чистой производительности без DLSS может иногда не хватать. А вот графические ускорители AMD – загадка. Два ключевых вопроса сейчас – будет ли «красных» видеокарт хватать в магазинах по адекватным ценам, и удастся ли «красным» нагнать «зеленых» в сценариях с трассировкой лучей. Лично я полагаю, что ответ на оба вопроса скорее будет отрицательным, но как все будет на самом деле – покажет лишь время.

FAQ (Вопросы и ответы)



Почему в топе лучших игровых видеокарт нет GTX 1650, GTX 1660 Super и других моделей начального геймерского сегмента?

С учетом наступления криптозимы и снижением цен на графические ускорители, их стало банально невыгодно брать – лучше приобрести более производительную карту со вторичного рынка с еще не истекшей до конца гарантией. Или подкопить до RTX 3050/RX 6600.

Почему нет RTX 3080 с 12 ГБ видеопамяти?

В российских магазинах крайне тяжело найти это видеокарту по хоть сколько-нибудь адекватной цене. А отдавать за нее более 90 тысяч рублей нет никакого смысла.

Окей, а почему нет RTX 3080 Ti, RTX 3090 и RTX 3090 Ti?

Причина все та же – дефицит и завышенные цены. Оптимально сразу копить на RTX 4080 или будущую RTX 4070 Ti, а не переплачивать за модели предыдущего поколения без поддержки DLSS 3 и с не такой высокой энергоэффективностью.

Стоит ли с новыми видеокартами использовать комплектные переходники? Я читал истории об их оплавлении и выходе разъемов графических ускорителей из строя.

В идеале, конечно, желательно приобрести блок питания стандарта ATX 3.0. Но, если такой возможности нет, использовать комплектные переходники можно. Главное – вставляйте штекеры до конца и не сгибайте кабели на близком расстоянии от разъема. Проще говоря, следуйте рекомендациям NVIDIA, а также ее партнеров-вендоров и производителей БП.

На что обращать внимание, чтобы купленная видеокарта была совместима с моим ПК?

На ее габариты – длину и число занимаемых слотов расширения. Сверяйте их с параметрами вашего корпуса. На энергопотребление и разъемы питания. Убедитесь, что возможностей вашего БП будет достаточно. На целесообразность апгрейда. Покупать RTX 4090 к старенькому четырехъядернику нет особого смысла – работать она будет, но процессор станет узким место системы, значительно ограничивающим ее производительность в играх. На продуваемость корпуса. Если вы приобретаете одну из топовых видеокарт, позаботьтесь о том, чтобы отводимое ее системой охлаждения тепло побыстрее выбрасывалось за пределы системного блока (вместе с горячим отработанным воздухом).

Заключение

В этой статье я рассказал об 11 лучших игровых видеокартах, актуальных на конец 2022 года, и, вероятно, на весь 2023 год. В скором времени нас ждут новые модели от NVIDIA и AMD, а также, вероятно, и новые анонсы. К сожалению, высказывания руководителей обеих компаний позволяют с высокой долей уверенности говорить о том, что во флагманском и субфлагманском сегменте доступных графических ускорителей в ближайшие годы не будет, да и бюджетные GPU могут подорожать. С учетом этого факта, а также с учетом возможного обрушения курса рубля и ввода новых санкций, сейчас, вероятно, очень хорошее время для апгрейда с покупкой новой видеокарты или для приобретения нового ПК – компьютерное железо дешевеет уже более 5 месяцев подряд, и вечно это не продлится. А что вы думаете по поводу представленного в статье списка и по поводу того, стоит ли сейчас покупать новую видеокарту? Пишите в комментариях!

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