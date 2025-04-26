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В XDA перечислили 7 распространенных мифов о производительности ПК в играх

Некоторые из них распространены даже среди продвинутых геймеров и начинающих компьютерщиков-энтузиастов.
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Автор популярного зарубежного ресурса XDA-Developers Танвир Сингх перечислил 7 популярных мифов о производительности компьютеров в играх, широко распространенных среди пользователей, а иногда встречающихся и в сообществе геймеров. С вами Zero, и сегодня я расскажу об этих мифах подробнее.

Миф 1 — температура процессора в 80 градусов по Цельсию означает перегрев

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Первый миф касается режимов работы современных процессоров, а в частности — температур. Как подчеркивает автор, на самом деле, если CPU не троттлит, снижая частоты, и регулярно не нагревается до 90-95 градусов по Цельсию и выше, беспокоиться не стоит. Да, некоторые чипы при высокой нагрузке, например, в тестах, бенчмарках и рабочих приложениях могут нагреваться до 80-85 градусов, особенно если система охлаждения подобрана не оптимально, тем не менее, подобный температурный режим не представляет угрозы для процессора.

Что же касается температур ниже 80 градусов — их стоит воспринимать как абсолютную норму. Пользователям же, действительно испытывающим проблемы с перегревом CPU, стоит проверить правильность установки системы охлаждения, и, при необходимости, заменить ее на более производительную — например, флагманский суперкулер или СЖО.

Миф 2 — чем больше ядер процессора, тем лучше производительность в играх

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Второй миф в основном встречается среди пользователей, далеких от мира компьютерных технологий и видеоигр, но иногда в него верят и геймеры. Речь идет о заблуждении по поводу количества процессорных ядер — мол, чем их больше, тем выше производительность CPU в игровых сценариях использования. На практике это не так — восьмиядерный AMD Ryzen 7 9800X3D легко перегоняет двадцатиядерный Intel Core i7-14700K в играх. Количество ядер играет значительную роль при работе в многопоточных приложениях с хорошо распараллеливаемой нагрузкой. Например, 14700K оставит 9800X3D далеко позади в задачах, связанных с рендерингом, обработкой и перекодированием видео.

Как подчеркивает автор XDA, для комфортного гейминга в подавляющем большинстве случаев достаточно процессора с 6-8 ядрами. Дальнейшее наращивание количества ядер или даст минимальный прирост FPS, или не даст его вовсе. А в случае замены Ryzen 7 9800X3D на 12-ядерный или 16-ядерный процессор AMD без 3D-кэша и вовсе приведет к снижению частоты кадров. Здесь можно порекомендовать смотреть не на количество ядер CPU, если он покупается только для гейминга, а на результаты тестов в играх в связке с производительной видеокартой.

Миф 3 — для игр нужны самые быстрые SSD из доступных на рынке 

Третий миф связан с твердотельными накопителями — после выхода на рынок SSD с поддержкой пятой версии интерфейса PCI-Express некоторые геймеры начали их приобретать, надеясь, что установка игр на такой накопитель повысит производительность системы, или, как минимум, ускорит загрузку локаций. К сожалению, такие надежды необоснованны — как показывают многочисленные тесты, замена флагманского (в свое время) PCIe 3.0 SSD на более современную модель PCIe 4.0 или даже PCIe 5.0 не влияет на FPS в играх. Что же касается загрузок — если они длятся несколько десятков секунд, то на каждой, возможно, удастся выгадать секунду-две, но вряд ли больше. Чаще всего узким местом являются производительность процессора и видеокарты, или особенности самого движка проекта. Проще говоря, качественного PCIe 4.0 SSD для игр более, чем достаточно.

Миф 4 — для повышения FPS нужно покупать сверхскоростную оперативную память 

Четвертый миф — об оперативной памяти. По поводу влияния ее характеристик на игровую производительность системы в дискуссиях было сломано много копий. И даже сейчас многие геймеры считают, что замена DDR5-6000 ОЗУ на DDR5-8200 обязательно приведет к значительному росту FPS в играх. На самом деле, нет — в случае платформы AMD AM5 производительность ПК в играх может даже снизиться, поскольку после DDR-6000 лучше не увеличивать частоту, а снижать тайминги. В случае Intel FPS может немного вырасти, но куда рациональнее будет вложить денежные средства в приобретение более высококлассной видеокарты, поскольку именно она является ключевым компонентом любого игрового ПК, в наибольшей степени влияющим на его производительность в соответствующих сценариях использования.

Миф 5 — отключение фоновых программ значительно повышает производительность 

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Пятый миф — про отключение фонового софта. Опытные компьютерщики хорошо помнят различные программы-«ускорители» для Windows XP, Windows Vista и Windows 7, отключающие при запуске «ненужные» фоновые программы и процессы, чтобы высвободить процессорное время и оперативную память для гейминга. Но с тех пор прошло много времени — CPU стали многоядерными, а 32 гигабайта ОЗУ считаются нормой для игровых ПК. В подобных условиях нет никакой необходимости закрывать фоновый софт, если, конечно, это не требовательное ПО, которое действительно загружает CPU, GPU или интернет-канал. Или если речь не идет о маломощном/устаревшем ПК или ноутбуке.

Миф 6 — использование GPU ниже 99% означает, что процессор слишком слаб 

Миф про «раскрытие» видеокарт процессорами очень живуч, и Сингх разбирает одну из его разновидностей — убеждение в том, что загрузка видеокарты в играх всегда должна равняться 99%. Если же она ниже — это якобы означает, что процессор недостаточно производителен. На самом деле, узким местом может быть и что-то другое, и во многих случаях это движок самой игры, который не способен полностью нагрузить GPU. Также низкая загрузка видеокарты может наблюдаться при установке лимита FPS или при использовании медленной оперативной памяти. Да и в целом, загрузку на 90%+ можно считать нормальной.

Миф 7 — бюджетные игровые видеокарты не справляются с современными играми

Седьмой миф касается бюджетных видеокарт, которые якобы не справляются с современными играми. Действительно, многие графические ускорители плохо справляются с такими опциями, как трассировка пути, но на самом деле, и NVIDIA GeForce RTX 4060, и AMD Radeon RX 7600 позволяют комфортно играть в подавляющее большинство современных игр на высоких или даже максимальных настройках, хотя, конечно, без трассировки лучей. Проще говоря, зерно правды в рассматриваемом мифе есть, но признать утверждение о полной несостоятельности недорогих GPU правдивым нельзя даже с учетом наличия у них только 8 гигабайт видеопамяти.

Заключение 

В сегодняшней статье я рассказал о семи распространенных мифах о производительности ПК в играх, приведенных автором ресурса XDA-Developers. Отмечу, что я действительно сталкивался с некоторыми из них в жизни, когда разговаривал с людьми, не являющимися компьютерными энтузиастами. А вы встречались с какими-то из перечисленных заблуждений? Или, может, хотите опровергнуть одно из них? Пишите в комментариях!

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