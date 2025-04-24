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ТОП-6 ошибок пользователей ноутбуков, которые могут привести к проблемам

Рассказываю о распространенных ошибках, приводящих к замедлению работы мобильного ПК, нехватке места на диске или рискам со стороны кибербезопасности.
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о распространенных ошибках и вредных привычках, допускаемых многими пользователями при работе за ноутбуком и приводящих к снижению его производительности, быстрому уменьшению свободного места на SSD, а также рискам со стороны информационной безопасности. Но хватит предисловий, поехали!

Игнорирование накопления пыли и перегрева комплектующих

Первую ошибку допускают в первую очередь пользователи, далекие от компьютеров и цифровых технологий, ну или просто ленивые. За несколько лет владения ноутбуком они могут ни разу не почистить его от пыли, что в случае многих мобильных ПК с высокой вероятностью приведет к перегреву процессора или видеокарты при значительных нагрузках — например, во время гейминга. В свою очередь, из-за перегрева начнется троттлинг — снижение рабочих частот CPU и/или GPU для уменьшения выделения ими тепла. Производительность устройства, разумеется, также при этом уменьшится.

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Кроме того, стоит упомянуть, что отдельные вендоры, в особенности китайские, могут использовать в системах охлаждения своих ноутбуков некачественные вентиляторы и термоинтерфейсы. В результате первые быстро выходят из строя, а вторые -- высыхают, частично теряя свои свойства. Соответственно, в обоих случаях требуется замена. Но диагностировать такие проблемы самостоятельно обычно могут только опытные компьютерщики-железячники — обычным пользователям приходится обращаться к друзьям-знакомым или в сервисы. Кстати, еще бесплатный совет — не звоните по объявлениям «компьютерных мастеров», развешиваемых по столбам, остановкам и подъездам. Чаще всего это мошенники, которые за работу стоимостью 2-3 тысячи рублей потребуют с вас 20-30 тысяч. Конечно, деньги можно не отдавать и вызвать полицию, но лучше сразу выбрать нормального мастера, воспользовавшись одним из сервисов-агрегаторов вроде «Яндекс Услуг».

Нежелание устанавливать обновления ОС и программ

Вторая ошибка связана с нежеланием устанавливать обновления операционной системы и программного обеспечения — например, браузеров. Да, обновления для той же Windows 11 регулярно ломают «Проводник» или панель задач, но никто не заставляет ставить их сразу — можно настроить ОС так, что апдейты будут устанавливаться с задержкой, например, в месяц. Дело в том, что обновления как Windows, так и софта часто исправляют различные уязвимости, которые могут использовать злоумышленники, причем не только в ручном, но и в автоматическом режиме. Да, если вы грамотный пользователь и соблюдаете правила информационной безопасности, риск «поймать» майнер или шифровальщик невелик. Но это не значит, что следует пренебрегать установкой апдейтов.

Накопление неиспользуемых программ и файлов

Третья ошибка — накопление неиспользуемого софта, а также ненужных файлов, например, в папке «Загрузки». Но начнем с программ. Иногда скачать некое программное обеспечение нужно для какой-то единоразовой работы. Соответственно, после выполнения этой работы его можно удалить, но большинство пользователей этого не делают. В результате софт годами занимает место на SSD. И хорошо еще, если он не запускается при старте операционной системы и не работает в фоновом режиме, но об этом поговорим в следующем пункте. С папкой загрузок все тоже достаточно очевидно — периодически нужно ее чистить, иначе там могут накопиться десятки, а то и сотни гигабайт потерявших актуальность файлов.

Замусоривание автозагрузки

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Четвертая ошибка — замусоривание автозагрузки. Куча ненужных программ, запускающихся после включения ноутбука, не только замедляют это самое включение, но и приводят к ухудшению производительности системы. Многие бюджетные лэптопы и без того с трудом справляются даже с простыми задачами вроде веб-серфинга и работы с документами, а тут еще и работающее фоном ПО. И даже если у вас мощный мобильный ПК, с аналогичным по стоимости грамотно собранным десктопом он не сравнится — из-за ограничений по энергопотреблению и тепловыделению. Так что автозагрузку стоит периодически чистить, да и в целом, следить, какие программы потребляют больше всего ресурсов вроде процессорного времени и оперативной памяти.

Не оптимальное управление вкладками браузера

Пятая ошибка связана с работой в интернете и веб-серфингом. Браузер с десятками открытых вкладок может значительно замедлять работу бюджетного ноутбука, а если такой браузер не один — тем более. Да, современные веб-обозреватели умеют снижать потребление ресурсов неактивными вкладками, но «снижать» — не равно «убирать полностью». Благо, существуют многочисленные расширения для управления вкладками, которые позволяют сохранять эти самые вкладки, в том числе, в группах и папках. Так что, если к какому-то сайту нужно будет вернуться позднее — лучше сохранить вкладку при помощи расширения или даже встроенного в браузер функционала, чем держать ее открытой на протяжении недель.

Одновременное скачивание множества файлов

Шестая ошибка — одновременно скачивать множество файлов, как при помощи браузеров и менеджеров загрузок, так и посредством qBitTorrent, uTorrent и другого подобного ПО. Если скачиваемый контент забивает почти весь ваш интернет-канал, не стоит удивляться, что сайты вдруг стали открываться медленно, а фильм или сериал невозможно нормально посмотреть онлайн из-за постоянных остановок или снижения качества. Исправить ситуацию можно, установив в соответствующих программах лимиты скорости загрузок, чтобы суммарно они не превышали 60-70% пропускной способности вашего интернет-соединения. Например, 60-70 Мбит/с для тарифа на 100 Мбит/с, если он реально выдает 100 Мбит/с или хотя бы 90+.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о шести частых ошибках пользователей при работе с ноутбуками. Эти ошибки могут приводить к снижению производительности устройства, нехватке свободного места на SSD или рискам со стороны кибербезопасности. Если вы хотите дополнить список или покритиковать какой-то из пунктов — пишите в комментариях.

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