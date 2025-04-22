Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать весной 2025 года в бюджете до 80 тысяч рублей. Подчеркну, что речь идет о бюджете только на системный блок — без учета стоимости монитора и периферии. За один доллар дают уже не 95-105 рублей, а 80-85, так что комплектующие с начала года ощутимо подешевели. Но хватит предисловий, поехали!

В этот раз сборка будет базироваться не на Core i5-12400F или Ryzen 5 5600F, а, внезапно, на Core i5-14400F. Дело в том, что за последние месяцы этот процессор значительно подешевел, и предлагается уже не за 18 тысяч рублей, как было ранее, а за гораздо более приемлемые 13-13.5 тысяч. Напомню, что модель обладает 6 производительными ядрами с поддержкой мультипоточности и 4 энергоэффективными без таковой. При этом в играх она пусть не слишком значительно, но все-таки быстрее двух упомянутых народных шестиядерников. Также 4 дополнительных E-ядра способны подхватить на себя вторичные задачи, такие, как работа с фоновым софтом, пока основные 6 ядер заняты игрой.

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И еще момент — 14400F превосходит Ryzen 7 5700X в играх, хотя стоят эти CPU примерно одинаково. Что же касается платформы AMD AM5 — на ней была основана апрельская конфигурация за 100 тысяч рублей, но 80-тысячный бюджет для нее маловат. А Core i5-12600KF — горячее «четырнадцать тысяч четырехсотого», да и стоит дороже.

Требования к материнской плате для бюджетных сборок у меня стандартные. Совместимость с выбранным процессором, адекватная подсистема питания, надежный бренд (например, ASUS, MSI, GIGABYTE или ASRock), достаточный комплект разъемов, включая пару портов M.2 для установки высокоскоростных твердотельных накопителей. И приемлемое соотношение стоимости и характеристик, а в идеале — максимально выгодное. Всем этим требованиям удовлетворяет недорогая МП ASUS PRIME B760M-R D4. Конечно, модель бюджетная, и ждать от нее богатого комплекта разъемов или звуковой карты Realtek ALC4080, а еще встроенного Wi-FI/Bluetooth адаптера не стоит. Но со своими базовыми функциями она справляется без проблем. Обновлять BIOS для поддержки процессора Intel Core i5-14400F также не придется — он поддерживается «из коробки». Хотя в целом, накатить самую новую стабильную версию прошивки — идея хорошая, если у вас не отключают электричество каждые полчаса.

Несмотря на наличие десяти ядер, Core i5-14400F нельзя назвать горячим процессором — все-таки E-ядра добавляют к общему TDP куда меньше, чем P-ядра. Воздушной башенной системы охлаждения, рассчитанной на 180-210 Вт будет достаточно. Подойдет, к примеру, PentaWave PC-Z03E SRB — недорогой кулер, состоящий из средних размеров радиатора с теплотрубками и 120-миллиметрового вентилятора. Также можно рассмотреть и альтернативные модели с «вертушкой» такого же размера — их полно в ассортименте китайской компании ID-Cooling, причем предлагаются они по весьма выгодным ценам. У других производителей тоже есть интересные решения, хотя их стоимость может значительно отличаться в зависимости от бренда и его позиционирования.

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Оперативной памяти, как обычно, берем 32 гигабайта, причем обязательно двумя модулями по 16 ГБ, чтобы пользоваться всеми преимуществами двухканального режима. Из недорогих можно взять Netac DDR4-3200 16-20-20, но подойдут и другие от адекватных брендов, таких, как G.Skill, Kingston, Patriot, TeamGroup, XPG, ADATA, HP, Samsung, Crucial, Hynix, Micron или Silicon Power. Что же касается Netac — изначально я относился к продукции этой китайской фирмы с подозрением, но за последние годы она неплохо себя зарекомендовала. Надеюсь, что в будущем качество предлагаемых ей товаров не ухудшится — некоторые компании из Поднебесной сначала предлагают нормальные комплектующие, а потом начинают все больше удешевлять производство. Впрочем, этим страдают не только китайские бренды — здесь можно вспомнить SSD от различных вендоров третьего-четвертого эшелонов, в которых сначала использовалась 3D TLC память, а позднее — 3D QLC.

Твердотельный накопитель изначально можно взять на терабайт — в будущем при необходимости докупите двухтерабайтник или четырехтерабайтник. Отличным выбором за свои деньги будет ADATA Legend 960 — это быстрый PCI-Express 4.0 SSD, оснащенный DRAM-буфером. Для игровой конфигурации ПК его скоростных характеристик хватает с запасом — разницу с флагманскими накопителями вы увидите в тестах и бенчмарках, но не в повседневной работе и не во время гейминга. К сожалению, одного терабайта, скорее всего, надолго не хватит, если вы активный геймер, играющий в несколько проектов одновременно, так что закладывайте в бюджет, что спустя определенное количество месяцев придется докупить дополнительный SSD. Благо, стоимость одного условного гигабайта со временем продолжает уменьшаться, и скоро четырехтерабайтные модели станут гораздо более распространены, чем сейчас.

Далее — главный компонент любой игровой сборки, видеокарта. Вариантов у нас три: AMD Radeon RX 7600 XT 16 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ и Radeon RX 7600 8 ГБ. RTX 5060 на момент написания статьи еще не вышла, так что довольствуемся тем, что есть. Главное преимущество «четыре тысячи шестидесятой» — поддержка генерации кадров. Более высокую производительность в сценариях с трассировкой лучей, чем у конкурирующих решений AMD в расчет не берем — для игр с рейтрейсингом в любом случае стоит покупать хотя бы RTX 4070 Super, а лучше RTX 5070. Не слишком важна и энергоэффективность «зеленого» GPU.

Полагаю, что с учетом таких вводных, оптимальный выбор — RX 7600 XT 16 ГБ, поскольку 8 гигабайт памяти в 2025 году маловато уже даже для разрешения FullHD. Наличие же 16 гигабайт позволит графическому ускорителю дольше оставаться актуальным — возможно, даже на протяжении всего жизненного цикла конфигурации. За FPS можно не переживать — все три видеокарты достаточны для комфортного FullHD-гейминга без трассировки лучей на высоких или даже максимальных настройках графики.

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Блок питания предлагаю взять с запасом — зачем брать БП на 500-600 Вт, когда 700-ваттная модель, не уступающая по характеристикам, стоит примерно столько же, буквально на пару сотен рублей дороже? Качественные модели в бюджетном сегменте предлагают как минимум несколько компаний, но из широко представленных на отечественном рынке я выделяю три: Chieftec, Zalman и DeepCool. Раньше я был сторонником решений Chieftec, но в последнее время больше склоняюсь к DeepCool, поскольку блоки питания этого бренда привлекательнее с точки зрения эстетики и дизайна — например, у линейки PF плоские кабели, которые смотрятся явно лучше, чем чифтековский разноцветный пучок проводов. По электрическим характеристикам все прилично у большинства недорогих БП всех трех брендов, а на сверхвысокий КПД, модульность и настраиваемую подсветку в данном сегменте в любом случае рассчитывать не стоит. В качестве варианта по умолчанию я включил в сборку DeepCool PF700, мощности которого хватило бы и для куда более требовательной конфигурации, чем наша.

Разместить комплектующие можно в отлично продуваемом и современно выглядящем корпусе Powercase Mistral X4 Mesh. И да, X4 в названии означает именно то, о чем вы подумали — шасси комплектуется четырьмя предустановленными вентиляторами, три из которых расположены на передней панели и работают на вдув. Последний, четвертый вентилятор установлен сзади, за посадочным местом для процессорного кулера, и работает на выдув. Еще две «вертушки» можно при желании добавить на верхнюю панель, но в этом нет практической необходимости. Кстати, у рассматриваемого кейса есть и версия с подсветкой вентиляторов — она называется Powercase Mistral X4 Mesh LED и стоит немного дороже. И еще нюанс — кулер PentaWave PC-Z03E SRB влезет буквально впритык — высота его радиатора составляет 158 мм, а ограничение корпуса — 160 мм.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

И снова конфигурация получилась лучше, чем в предыдущем месяце — на этот раз место процессора Intel Core i5-12400F занял место более современный Core i5-14400F, хотя и основанный на той же микроархитектуре. Но дополнительные четыре ядра, даже если это E-ядра, явно не будут лишними — пока производительные ядра заняты игрой, они подхватят на себя фоновый софт. В целом же сборка ориентирована на комфортный гейминг в разрешении FullHD на высоких или даже максимальных настройках, но без трассировки лучей.

FAQ (Вопросы и ответы)

Стоит ли переплачивать за Core i5-14400F? Может, лучше взять 12400F/Ryzen 5 5600 и вложить деньги в другие комплектующие?

Если путем экономии на процессоре удастся выгадать столько денег, что хватит на RX 7700 XT или на RTX 5060 (после ее релиза) — тогда игра стоит свеч. В иных случаях — очень вряд ли.

На чем можно сэкономить без потери производительности в играх или почти без потери?

Совсем без потери на материнской плате, SSD (взять без DRAM-буфера), блоке питания и корпусе. Но сэкономить много не удастся — буквально по 1000 рублей на каждом из компонентов. А характеристики сборки ухудшатся. Далее можно урезать процессор до 12400F или перейти на платформу AM4 и взять Ryzen 5 5600, но в обоих случаях это уже снижение FPS в играх, хотя и отнюдь не критичное.

Что заменить, если бюджет составляет больше 80 тысяч, например, 90 или 100?

Взять видеокарту помощнее — например RX 7700 XT, если она впишется в бюджет. Core i5-12400F или Ryzen 5 5600 с RX 7700 XT будут лучше для игр, чем Core i5-14400F с RX 7600 XT или RTX 4060. Как я не устаю повторять, именно графический ускоритель — это важнейший компонент любой игровой сборки. Он может занимать и половину общего бюджета на системный блок, и даже больше.

Когда выйдут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060 и AMD Radeon RX 9060?

По предварительным данным, в мае.

Какие есть прогнозы по ценам на компьютерное железо?

Цены на комплектующие сильно привязаны к курсам валют. А курсы валют, в свою очередь, реагируют на многие события, в том числе, политические. Так что прогнозировать сложно. Но новой волны удешевления компонентов ждать вряд ли стоит — рубль и так уже укрепился сверх всех ожиданий экономистов и финансовых аналитиков, включая авторитетных специалистов, работающих в крупных банках и коммерческих компаниях. Почти все эксперты ждали, что в первой половине 2025 года за один доллар будут давать 90-105 рублей.

То есть сейчас хорошее время для сборки компьютера или покупки ноутбука?

Да — лучшее за много месяцев.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в середине весны 2025 года за 80 тысяч рублей. Как оказалось, сбалансированную и достаточно производительную для комфортного FullHD-гейминга, хотя и без трассировки лучей. А что вы думаете по поводу рассмотренной сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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