Всем привет. С вами Zero, и это очередная статья из рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о сбалансированных игровых конфигурациях в различных бюджетах. Конкретно в этом материале речь пойдет о сверхбюджетной геймерской сборке стоимостью 60 тысяч рублей — посмотрим, можно ли за эти деньги выбрать хоть сколько-нибудь приличные комплектующие из ассортимента российских магазинов. Но хватит предисловий, поехали!

Начнем, как обычно, с процессора, и на этот раз это будет народный шестиядерный CPU AMD Ryzen 5 5600. Да, укрепление рубля и удешевление комплектующих позволяет поставить в сборку именно его, а не морально устаревший Ryzen 5 3600. Даже в 2025 году «пять тысяч шестисотый» — это вполне приличный CPU для бюджетной игровой конфигурации. Он не будет узким местом системы в связке с игровым графическим ускорителем начального или даже среднего уровня. К тому же, как показывают тесты, шести ядер и двенадцати потоков все еще достаточно для подавляющего большинства игр. К дополнительным преимуществам Ryzen 5 5600 можно отнести скромное энергопотребление и тепловыделение — на системе охлаждения в данном случае можно сэкономить. А вот покупать процессор в боксовом варианте крайне не рекомендую — грамотно подобранный кулер от стороннего производителя будет эффективнее, тише и дешевле.

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От материнской платы нам требуется немного. Во-первых, надежный производитель вроде ASUS, ASRock, MSI или GIGABYTE, а не какой-то Noname-Китай. Во-вторых, совместимость с выбранным процессором. И в-третьих, хотя бы один разъем M.2 PCI-Express для установки высокоскоростного твердотельного накопителя. В идеале, конечно, хотелось бы еще поддержки четвертой версии интерфейса PCIe, но такое пожелание, к сожалению, уже выходит за рамки бюджета, так что придется ограничиться третьей. Да, экономить приходится буквально на каждом компоненте системы, и ничего удивительного в этом нет — даже 20 лет назад считалось, что приличный игровой компьютер стоит около тысячи долларов, а с тех пор инфляция «съела» ощутимую часть покупательной способности американской валюты. Как вариант, можно обратиться ко вторичному рынку, но в рамках основной серии статей рубрики «Народный ПК» я рассматриваю конфигурации, собранные из новых комплектующих, продающихся в магазинах. В качестве варианта по умолчанию предложу материнскую плату MSI A520M-A PRO, но можно рассмотреть и другие похожие модели.

Воздушная башенная система охлаждения ID-COOLING SE-214-XT BASIC часто фигурирует в моих сборках, а все потому, что она обладает весьма привлекательным соотношением стоимости и характеристик. Это один из лучших кулеров в своем ценовом сегменте, и он, в отличие от многих альтернатив, уже проверен временем. Объясню, почему это важно: существуют проблемные вентиляторы, которые спустя определенное время начинают издавать нежелательные звуки вроде постукивания или дребезжания. Виной тому могут быть как двигатель, так и подшипник или неудачная конструкция в целом. Да, заменить «вертушку» несложно, но зачем создавать себе дополнительные проблемы? В случае SE-214-XT BASIC таких «косяков» со стороны производителя, как и любых других, не наблюдается, и за свои деньги это отличный охладитель, который легко справится с отводом тепла от Ryzen 5 5600.

Еще несколько месяцев назад в 60-тысячный бюджет удавалось поместить только 16 гигабайт памяти с пометкой «при первой возможности докупите еще 16». В первом квартале 2025 года ситуация с ценами заметно улучшилась, поэтому необходимый объем ОЗУ можно приобрести сразу. А необходимый, причем одновременно и обеспечивающий запас, объем для игровой конфигурации — это 32 гигабайта. Набирать его целесообразно двумя модулями, чтобы в полной мере использовать преимущества двухканального режима. Так что советую взять комплект из пары планок DDR4-3200 с таймингами 16-18-18 или 16-20-20 и не париться. Напомню, что сомнительной памяти с маркетплейсов стоит избегать, как и Noname-Китая в целом. А продукцию этих брендов в крупных магазинах можно покупать смело: Kingston, Patriot, XPG, ADATA, HP, Samsung, Crucial, Hynix, Micron, Silicon Power. Наверняка какие-то забыл, но для начала хватит и этих.

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Нам нужна приличная видеокарта — как минимум RTX 4060 или RX 7600. Поэтому на емкий и быстрый твердотельный накопитель денег не остается. Так что сделаем ход конем: изначально можно купить 2,5-дюймовый SSD на 500 гигабайт. Да, этого недостаточно — хватит буквально для операционной системы, программного обеспечения и нескольких игр, и то ненадолго. Но вы успеете подкопить денег и купить нормальный M.2 PCI-Express накопитель емкостью хотя бы 1 терабайт. А лучше — 2-4 терабайта, поскольку современные AAA-проекты занимают все больше места. Так что сначала берем условный TEAMGROUP VULCAN Z, а потом — любой достаточно быстрый PCIe 3.0 SSD. Или даже PCIe 4.0 — на будущее запас по скорости пригодится, ведь накопитель можно будет перенести и в другой ПК или ноутбук. Данные тоже можно будет скопировать — переустановка системы и софта не является обязательной.

Видеокарта в этот раз занимает почти половину стоимости сборки — и это нормально. Все-таки речь идет о важнейшем компоненте, от которого в наибольшей степени зависит производительность компьютера в играх. Наиболее разумным приобретением в случае бюджета в 60 тысяч рублей выглядит такой графический ускоритель, как AMD Radeon RX 7600. Выбирать стоит среди недорогих модификаций, но избегая одновентиляторных — они слишком горячие и шумные, а потому не подходят. С Ryzen 5 5600, «семь тысяч шестисотой» и 32 гигабайтами оперативной памяти можно играть в современные игры на высоких или даже максимальных настройках в разрешении FullHD с комфортным FPS, хотя, конечно, без трассировки лучей. Да и запаса производительности и видеопамяти на будущие годы у рассматриваемой карты нет. Но это хотя бы не RTX 3050 или другая «фуфловидеокарта», возможностей которой в 2025 году уже определенно недостаточно для гейминга.

Наша конфигурация не предусматривает высокого энергопотребления — ей с запасом хватит блока питания на честные 400-450 Вт. Тем не менее, покупать такие БП вряд ли целесообразно — лучше смотреть в сторону решений на 500-650 Вт, поскольку стоят они не сильно дороже. Хорошим выбором будет, например, DeepCool PF550 — по линии 12В у него 528 Вт. Электрические характеристики традиционно для линейки PF приличные — нет проблем ни с отклонением напряжения по упомянутой линии, ни с уровнем пульсаций. Также следует отметить эстетично смотрящиеся и не собирающие много пыли черные плоские кабели и тихий, но эффективный вентилятор, без лишнего шума обеспечивающий начинке БП комфортный температурный режим. Если в вашей локации указанная модель недоступна, можно приобрести другую из той же линейки, или обратить внимание на недорогие устройства таких брендов, как Chieftec и Zalman. У них немало качественных бюджетных БП.

На корпус денег осталось совсем немного, но даже в 2025 году за 2500-3000 рублей на рынке можно найти минимально адекватные шасси для игровых конфигураций начального уровня. Хороший пример такой модели — Filum S17. Конечно, у этого корпуса есть недостатки — он не слишком просторный и не оснащен предустановленными вентиляторами. Но добавить одну «вертушку» на вдув, и, при необходимости, еще одну на выдув несложно. Для бюджетной игровой сборки такой корпус вполне подойдет, но, если меняете предложенные комплектующие на другие, учтите — установить видеокарту длиннее 280 мм или кулер с радиатором высотой более 155 мм не получится. Как и длинный блок питания. Зато стоит Filum S17 всего 2500 рублей, что для рынка компьютерных комплектующих в настоящий момент — сущие копейки.

Подводим итоги

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Итак, все комплектующие выбраны:

Как я уже говорил, укрепление рубля и снижение цен на компьютерные комплектующие открывают для геймеров новые возможности. Менее, чем за 60 тысяч рублей в марте 2025 года можно собрать приличную игровую конфигурацию бюджетного ценового сегмента, которая позволит комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD, пусть и без трассировки лучей, и не всегда на максимальных настройках. Да, к предложенному железу в будущем надо будет докупить SSD. Но твердотельный накопитель емкостью 1 терабайт с хорошей надежностью и адекватными скоростными показателями можно найти тысяч за 7-8. Хотя я советую сразу брать двухтерабайтник — разъем M.2 у материнской платы только один.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на еще более бюджетные без потери производительности в играх?

Практически никакие — на всем уже сэкономлено. Можно выгадать одну-две тысячи рублей на кулере, блоке питания и чем-то еще, но это копейки даже с учетом того, что общий лимит средств невелик.

А что поменять, если бюджет выше 60 тысяч?

Материнскую плату — стоит взять модель на чипсете B550 ради поддержки четвертой версии интерфейса PCI-Express. Если деньги еще есть — можно купить PCIe 4.0 SSD на терабайт или два, например, ADATA Legend 960. И ознакомьтесь со статьей о сборке за 80 тысяч — ссылка на нее будет в конце материала.

Может, лучше купить часть железа на вторичном рынке? Например, комплект из процессора, материнской платы и памяти?

Такой вариант заслуживает рассмотрения, но он подходит только для опытных компьютерщиков, умеющих проверять бывшие в употреблении комплектующие. Или для тех, кто может заручиться помощью такого специалиста. В рамках же статей рубрики «Народный ПК» я рассматриваю только новое железо, продающееся в магазинах. Исключение — редкие спецвыпуски.

Какой к сборке стоит взять монитор?

Оптимально ориентироваться на личные предпочтения. Но универсальный вариант такой: 23-25 дюймов, плоский дисплей, FullHD, IPS, 120+ Гц, FreeSync, без мерцания (Flicker-Free).

Хорошее ли сейчас время для покупки компьютера или есть вероятность, что цены продолжат снижаться?

В какую сторону пойдут цены — спрогнозировать крайне сложно. Дело в том, что цены зависят от курсов валют, а курсы валют — от политической и экономической ситуации. Но вообще, рубль уже сейчас укрепился сверх всех ожиданий экономистов и финансовых аналитиков, так что на дальнейшее снижение цен на компьютерное железо я бы не рассчитывал. Проще говоря, время для покупки нового ПК сейчас достаточно хорошее.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в конце марта 2025 года, если бюджет на системный блок составляет около 60 тысяч рублей. Рассматриваемый ПК позволяет комфортно играть в любые игры в разрешении FullHD на высоких, а часто даже на максимальных настройках, пусть и без рейтрейсинга. Есть, впрочем, у сборки и важный недостаток — медленный, и, к тому же, невысокой емкости твердотельный накопитель. Так что при первой возможности стоит докупить второй, побыстрее и попросторнее. А что вы думаете по поводу рассмотренной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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