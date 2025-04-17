Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать за 100 тысяч рублей в середине апреля 2025 года. Вопреки прогнозам многих экономистов и финансовых аналитиков из крупных российских банков, курс доллара закрепился на уровне гораздо ниже 100 рублей — на момент написания этого материала за одну единицу американской валюты дают порядка 81-84 единиц российской. А значит, есть шансы приобрести как минимум часть комплектующих по выгодным ценам. Но хватит предисловий, поехали!

Начнем, как обычно, с процессора. Конфигурация будет базироваться на актуальной платформе AMD AM5, поэтому я выбрал новенький CPU Ryzen 5 7400F. По сути, это тот же 7500F, но предлагающийся на 2-3 тысячи рублей дешевле и с урезанной турбочастотой в автоматическом режиме. Посредством ручной настройки его во многих случаях можно подтянуть до уровня старшей модели. Есть у AMD и еще один доступный шестиядерник — Ryzen 5 8400F. Но его я брать не рекомендую, поскольку урезанный объем кэша негативно сказывается на производительности в играх, а сборка у нас в первую очередь игровая. Что же касается таких народных шестиядерников, как Intel Core i5-12400F и AMD Ryzen 5 5600 — за свои деньги это по-прежнему хорошие CPU, но их время постепенно уходит. Хотя в более бюджетных конфигурациях они все еще будут использоваться.

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Материнскую плату стоит взять на чипсете B650 — начальный набор системной логики A620 не дает возможности тонко настраивать параметры работы процессора и разгонять его. Также нам необходимо наличие хотя бы двух разъемов M.2 PCI-Express для установки высокоскоростных твердотельных накопителей — в ситуации, когда игры часто занимают 100-200 гигабайт, а обновления для них 30-150 гигабайт, свободного места рано или поздно начнет не хватать, даже если у вас установлен двухтерабайтный твердотельный накопитель в качестве основного диска.

Но вернемся к материнской плате. В качестве варианта по умолчанию предлагаю рассмотреть ASUS PRIME B650M-R. Модель может похвастаться привлекательным соотношением стоимости и характеристик — есть даже небольшой радиатор в области зоны VRM, хотя в нашем случае он не то, чтобы особо нужен. Ryzen 5 7400F — по современным меркам нетребовательный и холодный процессор. Но если в будущем вы замените его на восьмиядерник, тут защита подсистемы питания от перегрева и пригодится.

Для отвода тепла от «семь тысяч четырехсотого» хватит и недорогого башенного кулера со 120-миллиметровым вентилятором — например, одного из охладителей ID-Cooling или DeepCool, рассчитанных на TDP процессора до 180 Вт. Но практически за те же деньги можно приобрести более эффективный Thermalright Assassin X 120 Refined SE ARGB, так что в первую очередь порекомендую именно его. Если же эта модель недоступна для приобретения в вашей локации — можете смело покупать ID-COOLING SE-214-XT BASIC или другую похожую систему охлаждения. Лишь бы была совместимость с сокетом AM5. А вот кулеров с мелкими, например, 92-миллиметровыми вентиляторами лучше избегать — как правило, они менее эффективные и более шумные.

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Процессорам AMD не требуется высокочастотная память — можно ограничиться уровнем DDR5-6000. А вот снижение таймингов сказывается на производительности «красных» CPU в играх весьма положительно, поэтому при прочих равных всегда лучше взять комплект памяти с показателями задержек 38-38-38, а не 40-40-40 или еще выше. Что же касается необходимого объема ОЗУ — здесь все очевидно, но распишу этот момент еще раз. Шестнадцати гигабайт памяти в 2025 году для комфортного гейминга уже недостаточно, а вот тридцати двух хватает, причем с солидным запасом.

Набирать эти 32 гигабайта оптимально двумя планками — чтобы пользоваться всеми преимуществами двухканального режима. И традиционное предупреждение — избегайте покупки памяти на маркетплейсах и в сомнительных интернет-магазинах. Очень уж много подделок. Лучше немного переплатить и купить ОЗУ в розничной сети, причем ОЗУ не абы какую, а от проверенного бренда. Вот неполный список таковых: G.Skill, Kingston, Patriot, TeamGroup, XPG, ADATA, HP, Samsung, Crucial, Hynix, Micron, Silicon Power.

Укрепление рубля и удешевление комплектующих позволяет выделить на твердотельный накопитель достаточную долю бюджета, чтобы приобрести высокоскоростную PCI-Express 4.0 модель, оснащенную DRAM-буфером. Отличным за свои деньги выбором будет ADATA XPG BLADE S70 — он стоит гораздо дешевле флагманских накопителей, при этом разницы с условным Samsung 990 Pro в повседневных задачах и во время гейминга вы не заметите. Увидеть ее можно будет только в тестах и бенчмарках. Также вы можете рассмотреть и другие похожие SSD, но, как и модули оперативной памяти, диски часто подделывают. Хочу особо предостеречь от заказа накопителя из Китая — может прийти фуфло, которое удастся распознать сразу, но это еще не худший вариант. Гораздо хуже — если поначалу SSD будет работать нормально, но после в один «прекрасный» день накроется без возможности восстановления данных в домашних условиях. Качественный накопитель от проверенного бренда тоже может выйти из строя, но вероятность такого исхода гораздо ниже. А так, в любом случае, делайте резервные копии всех важных для вас данных.

Возможно, в следующем месяце в конфигурации за 100 тысяч рублей уже будет новенький графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti с 16 гигабайтами видеопамяти, но на момент написания этого материала первые партии «зеленых» GPU только-только начинают продаваться в российских магазинах, причем от 55-58 тысяч рублей. Что ж, в таком случае обратимся к проверенному временем решению — видеокарте AMD Radeon RX 7700 XT, оснащенной 12 гигабайтами видеопамяти. Ее возможностей более, чем достаточно для FullHD-гейминга на максимальных настройках без трассировки лучей — FPS в любых, даже самых требовательных играх будет заведомо выше комфортных 60 единиц. Подходит «семь тысяч семисотая» и для разрешения QuadHD, но уже с серьезными оговорками — нередко параметры графики придется снижать, ну или мириться с просадками частоты кадров.

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Блок питания, как обычно, предложу взять с запасом по мощности — например, DeepCool PF700. По линии 12В у него 696 Вт — результат более, чем достойный. Электрические характеристики вроде стабильности напряжений и уровня пульсаций также в порядке, что же касается не слишком высокого КПД — это далеко не первостепенной значимости параметр. Также в бюджетном ценовом сегменте рекомендую обратить внимание на предложения таких брендов, как Chieftec и Zalman — их блоки питания отличаются выгодным соотношением стоимости и характеристик. Но у БП DeepCool есть особый плюс — плоские черные кабели. Их и укладывать удобно, и смотрятся они эстетично, и пыль собирают куда меньше, чем круглые провода в оплетке. В остальном продукция всех трех брендов в упомянутом сегменте примерно одинакова — никаких особых «наворотов», но с основными задачами справляется, причем без просадок по надежности.

И последний компонент конфигурации — это корпус. На рынке огромное множество недорогих шасси, заточенных под игровые сборки — выбирайте на свой вкус, только учитывайте габариты комплектующих, чтобы все влезло. Энергопотребление и тепловыделение нашего ПК по современным меркам невысоки, так что проблем с охлаждением возникнуть не должно, если не пытаться засунуть железо в какой-нибудь допотопный офисный «гроб» без перфорированных панелей и вентиляции.

Но не будем о грустном. В качестве одного из вариантов предложу Powercase Diamond Mesh LED — современно выглядящий Midi-Tower корпус с одним предустановленным 120-миллиметровым вентилятором. Он расположен на задней панели, и, как несложно догадаться, работает на выдув. При желании вы можете добавить к нему еще несколько, но практическая необходимость в этом вряд ли возникнет, если вы не смените CPU или GPU на более горячие.

Подводим итоги

Итак, все компоненты ПК выбраны:

Конфигурация получилась еще лучше, чем в марте — Ryzen 5 7400F, хотя исходя из названия это выглядит контринтуитивно, превосходит Ryzen 5 8400F. Да и твердотельный накопитель с DRAM-буфером удалось уместить в бюджет. Еще бы видеокарту RTX 5060 Ti с 16 гигабайтами видеопамяти…но их пока почти нет в продаже, а там, где есть, они стоят достаточно дорого. Итак, на что способна сборка в текущем виде? Она легко справится с любыми играми в разрешении FullHD на максимальных настройках без трассировки лучей, а также позволит запускать большинство проектов и в QuadHD, но уже не на ультра или с просадками FPS ниже 60. С RTX 5060 Ti я тоже сделаю сборку, как в магазинах появится побольше модификаций этой карты, хотя бюджет, скорее всего, будет немного выше 100 тысяч — 110 или 120.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более доступные без потери производительности в играх?

Можно немного сэкономить на SSD, корпусе и материнской плате. Дальнейшее урезание бюджета приведет к потере производительности. Хотя взять чуть более доступную по цене оперативную память с частотой немного пониже или таймингами немного повыше допустимо. Но нежелательно.

А что поменять, если бюджет больше 100 тысяч рублей?

Тут все очевидно — если хватает денег, покупайте GeForce RTX 5060 Ti с 16 гигабайтами видеопамяти. Это отличная видеокарта, возможностей которой хватит надолго.

Когда в магазинах появятся RTX 5060 и Radeon 9060/9060 XT?

RTX 5060 — в мае. Про видеокарты AMD точной информации пока не находил, но, по слухам, тоже в мае.

Что в ближайшие месяцы будет с ценами и с курсом рубля?

Я бы воздержался от прогнозов — многочисленные экономисты и финансовые аналитики уверяли, что в первой половине 2025 года за один доллар будут давать около 100 рублей. В реальности же ситуация совсем иная. А вот привязка цен на компьютерное железо к курсам валют никуда не денется. Так что сейчас весьма хорошее время для сборки нового ПК. Может ли рубль укрепиться еще сильнее, причем значительно? Наверно да, если снимут санкции.

Долго ли будет актуальна платформа AMD AM5?

Как минимум еще года 3-4 — AMD осуществляет поддержку своих сокетов гораздо дольше, чем Intel. Так, платформу AM4 я бы даже сейчас назвал скорее устаревающей, чем полностью устаревшей. В бюджетном сегменте и для апгрейда она все еще актуальна. А для AM5 выйдут еще 1, 2 или 3 поколения процессоров

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в середине апреля 2025 года в бюджете до 100 тысяч рублей. Сборка получилась еще лучше, чем в марте — с ней можно смело устанавливать все графические настройки на максимальные, по крайней мере, в разрешении FullHD. Разве что трассировку лучей использовать не стоит — если вы хотите играть с рейтрейсингом, рекомендую доплатить и взять вместо RX 7700 XT RTX 5060 Ti 16 ГБ. А что вы думаете по поводу описанной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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