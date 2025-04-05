Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о большей частью или полностью исчезнувших с рынка компьютерных комплектующих и периферийных устройствах, по которым вы вряд ли будете скучать — лично я по ним не скучаю. Функции этих вещей в большинстве случаев или потеряли актуальность, или были подхвачены другими аппаратными и программными решениями. Но хватит предисловий, поехали!

Внутренняя звуковая карта

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И первый компонент в сегодняшнем списке — это звуковая карта. Конечно, звуковые карты все еще продаются, причем как внутренние, так и внешние. Но внешние ориентированы в первую очередь на тех, кто создает аудио, а не прослушивает его. Во внутренних же необходимость практически отпала — если вы не аудиофил, причем ортодоксальный, сторонник позолоченных кабелей, то вам, скорее всего, будет достаточно аудиокодека, встроенного в материнскую плату. Да, даже Realtek ALC897, не говоря уж про 1200/4080. Встроенные в современные МП звуковые карты справляются как с воспроизведением звуков в играх, так и с музыкой.

CD/DVD-привод

Когда-то дисковод устанавливался практически в каждый компьютер, но в 2025 году подавляющему большинству пользователей он не нужен — высокоскоростное интернет-подключение позволяет скачивать игры, смотреть фильмы и слушать музыку. А для бэкапов есть емкие жесткие диски и облачные хранилища. Что же касается надежности DVD-дисков, которые якобы способны храниться по 100 лет без потери информации — оказалось, что это сильное преувеличение. Так, американская студия Warner Bros предупредила клиентов об ускоренной деградации и порче DVD-дисков, выпущенных в период с 2006 по 2008 годы. Да, это производственный брак, но и не бракованные диски тоже со временем деградируют, поэтому вряд ли надежнее магнитных накопителей. Лично я точно не буду жалеть об исчезновении дисководов, помня, сколько проблем было с различными CD и DVD. Да и флеш-накопители гораздо удобнее.

Флоппи-дисковод

Давным-давно, в далекой галактике дискеты были основным носителем, как позднее CD и DVD-диски. Но их емкость по современным меркам смехотворна, как и скорость чтения и записи. По надежности дискеты тоже уступали носителям, появившимся и закрепившимся на рынке позднее. Поэтому флоппи-дисководы были вытеснены CD-, а потом и DVD-приводами. В дальнейшем же место дискет и дисков заняли флеш-накопители и беспроводная передача данных посредством таких технологий, как Wi-Fi или Bluetooth, и, конечно, при помощи интернет-соединения. В моем первом компьютере был флоппи-дисковод, но воспользоваться им так ни разу и не пришлось, поскольку на борту имелся и CD/DVD-привод.

ТВ-тюнер

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До начала эпохи высокоскоростного интернета и стриминговых сервисов некоторые пользователи приобретали и устанавливали ТВ-тюнеры. Такие устройства в сочетании с антенной позволяли компьютеру принимать аналоговый, а позднее и цифровой сигнал, превращая тем самым монитор в телевизор. При этом программы можно было смотреть в отдельном окне и даже записывать. В 2025 году ТВ-тюнеры давно перестали быть актуальны — их заменили Smart-TV, онлайн-кинотеатры и стриминг. Недостатки ТВ-тюнеров очевидны: зависимость от эфирного вещания, неидеальное качество картинки и звука, необходимость использования антенны или кабеля.

Шариковая мышка

Компьютерные мыши не всегда были лазерными или светодиодными — когда-то для отслеживания перемещения манипулятора использовался специальный шарик. Увы, такие девайсы отличались низкой точностью позиционирования курсора, а также посредственными скоростными показателями. А еще их надо было регулярно чистить — из-за скапливающейся пыли и грязи шарик «заедало». Современные мыши по всем параметрам лучше шариковых, поэтому нет ничего удивительного, что компьютерщики и геймеры не скучают по этим раритетам из 90-х. Впрочем, думаю, многие читатели застали их и в начале 2000-х — например, в школах или офисах.

Модем

Не вызывают теплых чувств у большинства пользователей, помимо любителей поностальгировать, и модемы. Этот пищащий символ медленного интернета провоцирует у бывалых геймеров вьетнамские флешбэки — а ведь кто-то умудрялся с модемным подключением даже играть в MMORPG вроде World of Warcraft, хотя и с нещадными лагами. Максимальная скорость подключения составляла 56 Кбит/с, на практике же она часто не превышала 30-40 Кбит/с. И, хотя позднее появились более скоростные ADSL-модемы, современные технологии интернет-соединения вытеснили и эти устройства. Сейчас провайдеры в большинстве случаев тянут до дома оптический кабель, а дальше используют витую пару. И тарифы домашнего интернета со скоростью до 1 Гбит/с в крупных городах — уже давно не редкость.

ЭЛТ-монитор

Многие геймеры ругаются на ЖК и OLED мониторы из-за возможного наличия битых пикселей, неравномерности подсветки и других проблем, но если вспомнить мониторы с электронно-лучевыми трубками, то у них тоже было немало недостатков. Внушительные габариты и вес, мерцание, высокое энергопотребление — это только первое, что приходит в голову. На удивление, по ЭЛТ мониторам порой все-таки ностальгируют, и используют их, например, для ретрогейминга и создания различных проектов. Впрочем, у таких дисплеев действительно были и свои плюсы — например, отсутствие «нативного» разрешения. Изображение было четким и в режиме 1024x768 пикселей, и в режиме 1600x1200.

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Мой первый монитор был как раз с ЭЛТ, Mitsubishi Diamond. Точную модель не помню, но диагональ была около 17 дюймов, а максимальное разрешение — 1600x1200. По меркам начала 2000-х это было хорошее устройство, хотя я помню как минимум 2 проблемы. Во-первых, минут 5 после включения он «разогревался», и яркость была недостаточной. Во-вторых, когда за стеной в ванной на высоких оборотах работала стиральная машина, изображение на дисплее тряслось. С современными мониторами таких нюансов не наблюдается.

Wi-Fi/Bluetooth модуль

Во многих современных материнских платах присутствует не только сетевая карта, но и встроенный Wi-Fi/Bluetooth модуль, позволяющий как подключаться к беспроводным сетям и другим устройствам, так и, например, раздавать интернет на смартфон. Конечно, встроенный адаптер не может полностью заменить роутер, но во многих случаях его возможностей достаточно, и он, как минимум, избавляет от необходимости докупать различные сторонние девайсы, подключающиеся по USB или PCI-Express. Беспроводные технологии стали стандартом, и отдельные устройства для их использования в 2025 году в большинстве случаев не нужны.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о 8 компьютерных комплектующих и периферийных устройствах, ранее активно использовавшихся, но к 2025 году полностью или большей частью утративших свою актуальность. Лично я не буду скучать ни по одной из перечисленных в статье вещей, а вы? Пишите в комментариях! И добавляйте пункты к моему списку, возможно, я что-то забыл.

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