Всем привет. С вами Zero, и это очередная статья из рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в том или ином бюджете. Сегодня речь пойдет о системном блоке стоимостью 80 тысяч рублей. Стоит отметить, что рубль за последние месяцы значительно укрепился, и за одну единицу американской валюты на момент написания материала дают уже не 100+ единиц российской, а только 85. Соответственно, несколько понизились и цены на некоторые компьютерные комплектующие. Но хватит предисловий, поехали!

реклама





Конфигурация за 100 тысяч рублей в этом месяце базировалась на сокете AMD AM5, но для бюджета в 80 тысяч более целесообразно выбрать одну из не самых новых, но зато доступных платформ — AMD AM4 или Intel LGA 1700. Соответственно, речь идет о выборе между двумя народными шестиядерными процессорами — Ryzen 5 5600 и Core i5-12400F. Второй немного производительнее, но и немного дороже. Впрочем, с учетом укрепления рубля и удешевления комплектующих, в бюджет он кое-как, но поместится.

Core i5-12400F — это недорогой, но достаточно производительный процессор с 6 ядрами и 12 потоками, который часто используется для создания игровых конфигураций ПК. К дополнительным преимуществам модели можно отнести невысокие показатели энергопотребления и тепловыделения — с охлаждением «двенадцать тысяч четырехсотого» без проблем справится воздушный башенный кулер, рассчитанный на TDP 150-180 Вт. Причем вентилятор такого кулера будет вращаться на средних, а не на максимальных или околомаксимальных оборотах.

Материнские платы, как и многие другие комплектующие, за прошедшие месяцы стали заметно дешевле, и неплохие бюджетные варианты на чипсете B760 можно приобрести за 8-9 тысяч рублей. Хорошо подойдет, например, ASUS PRIME B760M-R D4 — эта МП, конечно, не может похвастаться мощным VRM, но для Core i5-12400F он и не нужен. Зато подсистема питания защищена от перегрева небольшим радиатором, да и комплект разъемов для своего сегмента у платы адекватный. Один из ключевых моментов — это наличие двух портов M.2 PCI-Express для установки высокоскоростных твердотельных накопителей, поскольку одного SSD, даже двухтерабайтного, активному геймеру со временем начнет не хватать. Как правило, энтузиасты пробуют все новые и новые тайтлы, а современные AAA-проекты и игры-сервисы с каждым годом занимают все больше места на диске. Игра, занимающая 100 гигабайт на SSD, и требующая еще 70 гигабайт для установки обновлений — это уже не редкость, а норма, как и игра, занимающая уже не 100, а 150 гигабайт.

реклама





Intel Core i5-12400F — это достаточно холодный и энергоэффективный процессор по меркам 2025 года, и для отвода от него тепла будет достаточно недорогого воздушного башенного кулера, рассчитанного на TDP 130-150 Вт. Я же, как обычно, предложу выбрать систему охлаждения с некоторым запасом по эффективности — сегодня это будет модель китайской компании ID-Cooling под названием SE-214-XT BASIC. Если верить производителю, она способна отвести от CPU до 180 Вт тепла, и даже если это некоторое преувеличение, для «двенадцать тысяч четырехсотого» ее возможностей хватает с лихвой, как и для другого народного шестиядерника — AMD Ryzen 5 5600. По соотношению стоимости и характеристик в настоящий момент это один из лучших кулеров в ценовом сегменте от 1000 до 2000 рублей. Да и в целом, у ID-Cooling много интересных систем охлаждения, при этом уровень «переплаты за бренд» сравнительно невелик, даже, можно сказать, минимален.

По оперативной памяти для бюджетных и среднебюджетных ПК, поддерживающих модули стандарта DDR4 все, извиняюсь за тавтологию, стандартно. Оптимальным вариантом будет приобретение комплекта из пары планок по 16 гигабайт каждая с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20, причем от известного бренда, и, желательно, не на маркетплейсах — слишком уж много там контрафакта. В качестве варианта по-умолчанию я выбрал набор G.Skill, но вы можете также рассмотреть и продукцию Kingston, Patriot, XPG, ADATA, HP, Samsung, Crucial, Hynix, Micron, Silicon Power, и ряда других надежных брендов. А вот чего покупать точно не нужно — так это планок с непонятными названиями, по которым невозможно нагуглить сайт производителя. Даже если стоят такие планки в полтора или два раза дешевле нормальных. Такая экономия выйдет боком.

Твердотельный накопитель изначально стоит взять хотя бы на терабайт, в дальнейшем же рекомендую докупить второй — уже двухтерабайтный или четырехтерабайтный. Хорошим вариантом за свои деньги выглядит Patriot Viper VP4300 Lite — довольно быстрый безбуферный SSD на основе контроллера Maxio MAP1602 и 232-слойной флеш-памяти YMTC. Также модель может похвастаться невысоким энергопотреблением и нагревом. Но главное ее преимущество — это все-таки соотношение цены и производительности. Более быстрые накопители, базирующиеся на контроллерах с DRAM-буфером, как правило, стоят значительно дороже, а у нас, с учетом бюджета, на счету каждая тысяча рублей. Также не стоит беспокоиться о надежности Patriot Viper VP4300 Lite, несмотря на его китайские корни. Все-таки Maxio — это не Noname-бренд, а именитый производитель контроллеров, а YMTC — и вовсе один из мировых лидеров по производству современных чипов флеш-памяти, сотрудничающий с Samsung.

Переходим к главному компоненту любой игровой конфигурации – видеокарте. Вариантов у нас три: AMD Radeon RX 7600 XT с 16 гигабайтами видеопамяти, NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 гигабайтами или AMD Radeon RX 7600 — тоже с 8. С учетом того, что разница в цене между тремя решениями не превышает нескольких тысяч рублей, полагаю, что целесообразно будет выбрать RX 7600 XT — на мой взгляд, даже графические ускорители, предназначенные для FullHD-гейминга, сейчас стоит комплектовать уже как минимум 12 гигабайтами памяти. Поэтому RX 7600 XT с ее 16 гигабайтами явно прослужит дольше, чем RX 4060 или RX 7600. И, конечно, позволит комфортно играть на высоких или даже максимальных настройках без трассировки лучей в разрешении FullHD. Что же касается новых видеокарт NVIDIA и AMD того же ценового сегмента — ожидается, что они выйдут в ближайшие месяцы, но вряд ли их можно будет приобрести по рекомендованной стоимости на старте продаж.

реклама





Качественные блоки питания бюджетного ценового сегмента производят как минимум три компании — Chieftec, DeepCool и Zalman. Большинство предлагаемых ими моделей можно смело брать — откровенно неудачных вариантов практически нет. При этом присутствует на рынке и целая куча брендов, продукции которых я посоветовал бы в данном сегменте избегать. В первую очередь в голову приходят ExeGate, CBR и AeroCool, ну и, конечно, приобретать всякий Noname-Китай тоже категорически не рекомендую. Пословица «скупой платит дважды» в данном случае как нельзя актуальна, поскольку посредственный блок питания при выходе из строя может утянуть за собой на тот свет еще и материнскую плату с процессором вместе.

Но вернемся к выбранному для сегодняшней сборки блоку питания — DeepCool PF650. Это недорогой, но качественный БП с честной мощностью (624 Вт по линии 12В), хорошими электрическими характеристиками и высокой надежностью. Также стоит отметить, что решения DeepCool PF оснащаются плоскими черными кабелями, что идет в плюс эстетике сборки. Выглядят такие провода гораздо более презентабельно, чем разноцветные в тканевой оплетке. С охлаждением БП тоже нет никаких проблем — вентилятор установлен тихий, но эффективный.

Разместить все перечисленные выше комплектующие предлагаю в бюджетном игровом корпусе Powercase Diamond Mesh LED. По-умолчанию он оснащен только одним 120-миллиметровым вентилятором, установленным на задней панели, но при желании вы можете добавить еще до пяти штук. Впрочем, в случае нашей сборки это не требуется — перегрева не будет, поскольку энергопотребление и тепловыделение процессора Core i5-12400F и видеокарты Radeon RX 7600 XT по современным меркам можно охарактеризовать как достаточно невысокое. Да и с продуваемостью у выбранного корпуса нет проблем — передняя панель перфорирована, как и верхняя. А любители панорамных боковых панелей наверняка оценят, что одна из стенок практически полностью выполнена из закаленного стекла.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

Благодаря укреплению рубля и снижению цен на компьютерные комплектующие конфигурация получилась лучше февральской — процессор AMD Ryzen 5 5600 уступил место пусть немного, но более производительному Intel Core i5-12400F, но это не главное. А главное — что вместо видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 гигабайтами видеопамяти в бюджет удалось уместить AMD Radeon RX 7600 XT с 16 гигабайтами. На самом деле, комфортный FullHD-гейминг без трассировки лучей в настоящий момент обеспечивают оба графических ускорителя, но потенциал больше у того, что обладает более серьезным объемом памяти, поскольку требования игр в этом плане с каждым годом лишь возрастают.

FAQ (Вопросы и ответы)

Не лучше ли собирать ПК на базе сокета AMD AM5?

Для AM5 желательно иметь более высокий бюджет. Если хотите посмотреть на пример сборки на этой платформе — рекомендую ознакомиться со статьей «Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)».

Какие комплектующие можно поменять на более доступные по цене аналоги без потери игровой производительности?

Можно немного сэкономить на SSD, кулере, материнской плате, блоке питания, корпусе, но на всем этом суммарно не удастся выиграть больше нескольких тысяч рублей, а характеристики конфигурации ухудшатся.

А во что вложить дополнительные средства, если они есть, чтобы FPS в играх был повыше?

В видеокарту — отличным выбором будет AMD Radeon RX 7700 XT.

Чего ожидать от будущих видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060 и AMD Radeon RX 9060?

Пока сложно сказать, но первая, вероятно, получит поддержку Multi-Frame Generation, а вторая может предложить привлекательное соотношение стоимости и характеристик. Главное — чтобы не было серьезного дефицита.

Какие есть прогнозы по курсу рубля и ценам на компьютерное железо на ближайшие месяцы?

Значительного укрепления российской валюты вряд ли стоит ожидать — она и без того подорожала сверх ожиданий аналитиков. А вот будет ли откат и падение рубля до отметки в 90-100 единиц за доллар — вопрос открытый. Многое будет зависеть от геополитических факторов.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в марте 2025 года, обладая бюджетом в 80 тысяч рублей — на момент написания материала это около 900-950 долларов. Описанная в материале сборка позволит комфортно играть в современные игры в разрешении FullHD преимущественно на максимальных или высоких настройках, хотя и без трассировки лучей. А что вы думаете по поводу описанной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)

ТОП-6 игровых видеокарт стоимостью до 50 тысяч рублей – рейтинг 2025 года

Сколько места на SSD нужно геймеру — твердотельный накопитель какой емкости покупать в 2025 году