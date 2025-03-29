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ТОП-9 советов — что делать, если не хватает места на SSD для установки игры

Рассказываю о том, как освободить несколько гигабайт, а возможно, даже несколько десятков или сотен гигабайт на твердотельном накопителе
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, что можно сделать, если на SSD вашего компьютера не хватает свободного места для установки очередной игры или обновления для нее. Совет «купить дополнительный SSD» тоже упомяну, но скорее, как бонусный — в первую очередь речь пойдет о способах, не требующих финансовых затрат. Но хватит предисловий, поехали! Некоторые рекомендации достаточно банальны для опытных компьютерщиков, так что сегодня я буду в роли Капитана Очевидность.

Почистите корзину

Первый совет максимально очевиден, а потому предназначен в первую очередь для «чайников». В смысле, для новичков в мире компьютерной техники, не слишком знакомых с операционными системами линейки Windows. Проверьте корзину. По-умолчанию удаленные файлы и папки перемещаются в нее, хотя эту функцию можно отключить, и тогда удаление сразу будет окончательным. Условно окончательным — иногда с помощью специальных программных инструментов удаленные данные можно восстановить, пока они не перезаписаны новой информацией. Но это уже тема для другой статьи.

Удалите временные файлы и почистить папку загрузок

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Второй совет тоже достаточно очевиден. Во-первых, воспользуйтесь встроенным в Windows инструментом очистки диска и удалите временные файлы, а также файлы оптимизации доставки. Во-вторых, проверьте папку загрузок (Downloads) — возможно, в ней есть уже неактуальные для вас данные, которые вы забыли вовремя удалить. Особенно актуальна эта рекомендация, если вы пользуетесь сразу несколькими браузерами с разными настройками, касающимися сохраненных файлов. Лично я использую три браузера, и у меня в загрузках часто собирается немало хлама.

Поищите на SSD крупные файлы

Третий совет — попробуйте воспользоваться поиском и найти на вашем твердотельном накопителе наиболее крупные файлы. Возможно, вы записывали видео игрового процесса, залили его на Youtube, а потом забыли удалить, или и вовсе сохранили ролик случайно, воспользовавшись «Мгновенным повтором» в NVIDIA GeForce Experience, либо похожей функцией в другой программе. А может, вы скачали BDRemux фильма в разрешении 4K, переместили его не в ту папку и забыли про него.

Поищите дублирующиеся файлы

Стоит поискать и дублирующиеся файлы — в этом помогут Duplicate File Detective 6 и похожие приложения. Особенно это актуально, если у вас несколько SSD и жестких дисков — у меня бывало, что я находил сразу на нескольких накопителях образы игр, установленные игры, скачанные фильмы и сериалы, и так далее. Соответственно, ненужные дубликаты можно удалить. Подчеркну: именно ненужные. Ценную информацию следует хранить в нескольких экземплярах, причем как минимум один бэкап должен быть удаленным. А лучше два — залейте их в разные облачные хранилища, предварительно зашифровав при помощи VeraCrypt или другого подобного софта.

Удалите ненужные игры и программы

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Многие геймеры скачивают и устанавливают несколько игр сразу, пробуют их, и продолжают играть только в одну, другие же проекты просто занимают место на диске. Если вы относитесь к описанному типу любителей компьютерных игр — проверьте, нет ли у вас на SSD тайтлов, в которые вы вряд ли будете играть в ближайшее время. Также стоит провести инспекцию установленных приложений — возможно, какой-то софт понадобился вам один раз, но после использования вы не стали его удалять, и он также занимает какой-то объем на накопителе, хотя и вряд ли большой.

Удалите часть игровых сейвов и скриншотов

Давным-давно, году в 2003 или 2004 основным накопителем на моем ПК был жесткий диск Seagate емкостью 80 гигабайт. Со временем свободное место на нем начало заканчиваться. Я стал выяснять, куда оно делось, и обнаружил, что сохранения для некоторых игр могут занимать по несколько мегабайт, как и скриншоты. А у меня были тысячи как сейвов, так и снимков экрана. Скажу больше — в будущем я убедился, что сохранения могут занимать даже не мегабайты, а десятки мегабайт. Что же касается скриншотов — если вы играете в какой-нибудь World of Warcraft, то с годами их накопится огромное количество. Не хотите удалять? Тогда заархивируйте, зашифруйте и залейте в облако, как вариант.

Перенесите на HDD неактуальные игры

Возможно, вы прошли какую-то одиночную игру, например, Baldur’s Gate 3, и не хотите ее удалять, потому что планируете перепройти, а перекачивать по какой-то причине не вариант. Например, у вас медленный или лимитированный интернет. В таком случае можно временно перенести файлы проекта с твердотельного накопителя на жесткий диск, освободив место на SSD для другой игры. Да, такой вариант не назвать оптимальным, но в качестве временной меры, если денег на новый Samsung 9100 Pro емкостью 4 терабайта нет, его можно использовать.

Перенесите часть данных в облачное хранилище

Скажу честно — я не доверяю облачным хранилищам. Особенно по части конфиденциальности, но и по части надежности тоже. Все свои бэкапы, хранящиеся в облаках, я сначала архивирую с паролем, а потом дополнительно шифрую VeraCrypt. И, естественно, расшифровываю и разархивирую, чтобы проверить, что все процедуры проходят корректно. К чему это я? А к тому, что облачное хранилище тоже можно использовать для «разгрузки» вашего твердотельного накопителя. Но не слишком рассчитывайте на вашего облачного провайдера — если те или иные данные важны для вас, продублируйте их в нескольких местах.

Купите дополнительный SSD

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На мой взгляд, самый лучший выход, если вам действительно не хватает места на вашем SSD — купить еще один SSD. Заработать на него вы можете написанием статей и новостей на overclockers.ru — я так собрал себе в 2023 году игровой ПК с Core i7-13700KF и GeForce RTX 4090. Приведу несколько примеров твердотельных накопителей, заслуживающих внимания.

Samsung 990 Pro 2 ТБ 

Samsung 990 Pro — это эталонный PCI-Express 4.0 SSD, лишенный каких-либо значительных недостатков. А вот менее значительный минус у накопителя все-таки есть — солидный нагрев. Поэтому рекомендую использовать модель в материнских платах, оснащенных радиаторами для разъемов M.2 или приобретать модификацию накопителя, оснащенную радиатором. К счастью, троттлинга при обычной работе в любом случае опасаться не стоит — лишь при операциях длительного копирования и во время прогона различных тестов. В остальном же Samsung 990 Pro — это такой SSD, каким должен быть Samsung 980 Pro, ныне перешедший в разряд PCIe 4.0 субфлагманов. Превосходные скоростные показатели (как последовательные, так и случайные), наличие DRAM-буфера, высочайшая надежность, ресурс перезаписи, в несколько раз превышающий заявленный, отполированное программное обеспечение — 990 Pro станет отличным выбором для высокопроизводительной игровой конфигурации. Но не забудьте, что Samsung уже представила PCIe 5.0 SSD — 9100 Pro. И он еще круче. Осталось дождаться, пока ритейлеры привезут его в Россию обходными путями.

Kingston KC3000 2 ТБ 

Kingston KC3000 — это быстрый и надежный твердотельный накопитель от проверенного временем бренда. Он базируется на хорошо знакомом компьютерщикам контроллере Phison E18 с DRAM-буфером и 176-слойной 3D-TLC памяти Micron, а также может похвастаться отличными скоростными показателями — почти такими же, как у Samsung 990 Pro, и это при солидной разнице в стоимости. Да, понятие «переплаты за бренд» сейчас весьма актуально. С учетом того, что рубль за последние месяцы неплохо укрепился, SSD и другие компьютерные комплектующие заметно подешевели. Твердотельный накопитель вроде Kingston KC3000 емкостью 2 терабайта за 16 тысяч рублей — это отличное предложение. Данный SSD хорошо подойдет как в качестве дополнительного, так и в качестве основного, системного диска.

ADATA Legend 960/960 Max 2 ТБ 

Еще один проверенный временем вариант, выделяющийся привлекательным соотношением стоимости и характеристик — ADATA Legend 960. Версия Max отличается наличием радиатора, а в основе обеих модификаций рассматриваемого твердотельного накопителя лежит контроллер Silicon Motion SM2264, оснащенный DRAM-буфером и сочетающийся со все той же 176-слойной 3D-TLC памятью Micron. Такая комбинация обеспечивает солидный уровень производительности как при последовательных, так и при случайных операциях, поэтому модель пользуется высокой популярностью среди компьютерщиков и геймеров.

MSI SPATIUM M480 PRO 2 ТБ 

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Примечательно, что на рынке есть еще более доступные по цене высокоскоростные твердотельные накопители стандарта PCI-Express 4.0, чем ADATA Legend 960. К числу таковых можно отнести, например, MSI SPATIUM M480 PRO. Это классический SSD продвинутого среднего или субфлагманского уровня, базирующийся на контроллере Phison PS5018-E18. Какая установлена память, думаю, вы уже догадались — 176-слойная 3D TLC от Micron. На момент написания этой статьи SPATIUM M480 PRO является одним из наиболее бюджетных PCIe 4.0 SSD с DRAM-буфером от проверенных брендов — дешевле предлагаются в основном решения от не пользующихся подобным авторитетом китайских компаний. Ну и безбуферные SSD, PCI-E 3.0 модели и накопители меньшей емкости, конечно.

Silicon Power UD90 2 ТБ

Кстати, среди безбуферных PCIe 4.0 твердотельных накопителей тоже есть приличные варианты. Например, Silicon Power UD90. Благодаря сочетанию контроллера Phison PS5021-E21T и 176-слойной памяти Micron этот SSD опережает любые модели на основе Phison E19T или SMI SM2267, а также такие безбуферные накопители от брендов первого эшелона, как Samsung 980 или WD Blue SN570. Впрочем, есть у Silicon Power UD90 один важный недостаток — это цена. Доплатив всего тысячу рублей, вы сможете приобрести MSI SPATIUM M480 PRO, который благодаря наличию DRAM-буфера будет быстрее почти в любых сценариях использования.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, что делать, если для установки очередной игры не хватает места на твердотельном накопителе. Сам я в настоящий момент использую пару двухтерабайтных SSD Samsung 980 Pro, поэтому не испытываю жесткой нехватки емкости на них, но иногда и мне приходится прибегать к некоторым действиям, перечисленным в материале. А какие SSD установлены в вашем основном ПК, какова их суммарная емкость, и хватает ли вам места? Пишите в комментариях. А еще пишите, на сколько терабайт планируете покупать следующий накопитель. Лично я задумываюсь о четырехтерабайтнике вроде Samsung 9100 Pro, но практической необходимости в нем у меня пока нет, так что просто прикидываю на будущее.

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