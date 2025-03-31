Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какую производительную и сбалансированную конфигурацию ПК для комфортного QuadHD-гейминга можно собрать весной 2025 года за 200 тысяч рублей. Сборка будет включать в себя видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti — на момент написания статьи это одна из лучших моделей для указанного сценария использования с точки зрения соотношения цены и производительности. Но хватит предисловий, поехали!

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Начнем с процессора. Новые CPU Intel Core Ultra плохо подходят для игр. Что же касается моделей AMD Ryzen, среди них стоило бы рассмотреть 9800X3D, но он стоит слишком дорого. Так что ограничимся Intel Core i7-13700KF или Core i7-14700KF. Оба варианта отлично подходят как для гейминга, так и для работы, включая создание контента, при этом стоит первый из них уже меньше 30 тысяч рублей. За эти деньги вы получаете процессор с 8 производительными ядрами с поддержкой мультипоточности и 8 энергоэффективными без таковой.

К недостаткам решения можно отнести высокие показатели энергопотребления и тепловыделения, но, если вы планируете в основном только играть, двухбашенный воздушный суперкулер справится. Если же вы собираетесь работать в ресурсоемком программном обеспечении — рекомендую использовать систему жидкостного охлаждения (СЖО) с 360-миллиметровым радиатором. Корпус я подберу такой, чтобы этот радиатор можно было вывести хоть на переднюю, хоть на верхнюю панель. Лично я советую выводить именно на верхнюю, чтобы холодный воздух поступал спереди, а горячий выдувался сверху и сзади.

Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI оснащена мощной подсистемой питания — для процессора в ней предусмотрены 14 фаз по 55 А каждая. Этого более, чем достаточно для Core i7-13700KF даже в режиме разгона, хотя разгонять его с воздушным кулером — плохая идея. Максимум — перевести частоты ядер в фиксированный режим. Я со своим «тринадцать тысяч семисотым» так и сделал, правда, плата у меня другая, хотя тоже от MSI — Tomahawk Z790.

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Но вернемся к рассматриваемой модели. Зона VRM защищена от перегрева радиаторами, а вот порты M.2 PCI-Express прикрыты не все. Учитывайте этот момент при выборе твердотельных накопителей. По разъемам у Z790-P WIFI все хорошо, даже отлично, сетевая карта 2,5-гигабитная, что уже стало стандартом для современных МП среднего и более высоких сегментов. А вот аудиокодек базового уровня — Realtek ALC897. Впрочем, разницу с ALC4080 вы, вероятно, не услышите, если не являетесь аудиофилом. Сам я разницы в качестве звука между этими двумя картами не замечаю, хотя проверял на нескольких наушниках.

Intel Core i7-13700KF — это достаточно горячий процессор. Не столь экстремально горячий, как, например, Core i9-14900K, но охлаждение ему требуется серьезное. Как минимум воздушный суперкулер уровня ID-COOLING FROZN A720 — и то в бенчмарках и многопоточных приложениях возможен троттлинг. А вот в играх проблем не будет — более того, температура CPU останется комфортной при средних оборотах вентиляторов. Это мне известно по собственному опыту, поскольку в моем ПК такой процессор охлаждается суперкулером Noctua NH-D15. Если же вы планируете много работать в ресурсоемком ПО — советую сразу купить систему жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиатором. Любую на платформе Asetek, лишь бы вентиляторы были нормальные и не шумные. Впрочем, за рамки обозначенного в статье бюджета тогда придется уже немного выйти. Но можно сэкономить на SSD, изначально взяв терабайтный, а не двухтерабайтный накопитель.

С оперативной памятью в 2025 году ситуация складывается довольно однозначная. Так, 16 гигабайт уже точно недостаточно для ряда современных AAA-игр. А вот 32 гигабайт уже достаточно для любых проектов, причем с приличным запасом. Поэтому оптимальный с точки зрения соотношения потраченных средств и результата вариант — приобретение комплекта из пары 16-гигабайтных модулей. С учетом того, что процессор у нас от Intel, а не от AMD, есть смысл покупать ОЗУ не DDR5-6000 с низкими таймингами, а более высокочастотные планки. К примеру, DDR5-7200 34-42-42. Благо, стоят подобные модули и комплекты уже вполне адекватных денег, а не 30+ тысяч рублей, как пару лет назад. В качестве варианта по-умолчанию предложу набор Patriot Viper Venom, но вы можете рассмотреть и другие комплекты от проверенных брендов. Только избегайте маркетплейсов и Noname-Китая — очень много подделок с фейковыми характеристиками.

Бюджет позволяет взять высокоскоростной M.2 PCI-Express 4.0 SSD емкостью 2 терабайта, причем с хорошим контроллером, оснащенным DRAM-буфером. Одна из самых доступных моделей, удовлетворяющих этим требованиям — MSI SPATIUM M480 PRO. Решение базируется на контроллере Phison PS5018-E18 и 176-слойных чипах 3D TLC памяти производства Micron. Вариант проверенный и надежный. И достаточно быстрый — не Samsung 990 Pro, или, тем более, 9100 Pro, но в повседневных задачах и в играх разницы вы не заметите. Только в тестах и бенчмарках. А вот безбуферные SSD в качестве основного накопителя брать не советую. Да, за последние 2-3 года ситуация с ними улучшилась, но с полноценными накопителями с DRAM-буфером в некоторых сценариях использования они все равно не выдерживают никакого сравнения. При этом разница в цене между медленным и быстрым SSD может составлять буквально 1-2 тысячи рублей. И еще совет — такой же, как и в случае ОЗУ. Избегайте Noname-Китая и сомнительных предложений с маркетплейсов. Много подделок, в том числе с фальшивой емкостью.

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А вот и ключевой компонент нашей, да и любой другой игровой сборки — видеокарта. Она занимает больше половины бюджета, и это совершенно нормально. Скажу больше — с точки зрения соотношения цены и производительности NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti является одним из наиболее выгодных приобретений, если говорить об актуальных графических ускорителях, по крайней мере, в России, где она стоит практически столько же, сколько и AMD Radeon RX 9070 XT. Это ультимативный вариант для QuadHD-гейминга, а функция Multi-Frame Generation позволяет замахнуться и на гораздо более «тяжелое» разрешение 4K. Стоит отметить, что энергопотребление и тепловыделение рассматриваемого GPU в играх не превышает 300 Вт, и его можно дополнительно уменьшить. Проще говоря, RTX 5070 Ti — это не такая «печка», как RTX 5090 или даже RTX 4090.

Блок питания, как обычно, предложу взять с запасом по мощности — на этот раз это будет ZALMAN GigaMax III на 850 Вт. Причем не на абстрактные 850 Вт, а на «честные», по линии 12В. Модель не может похвастаться сверхвысоким КПД — сертификат 80 Plus у нее бронзовый. Но это не слишком важно — гораздо важнее хорошие электрические характеристики, включая высокую стабильность напряжений и низкие пульсации. Проблем с нагревом или уровнем шума также не наблюдается. И вишенка на торте — рассматриваемый блок питания полумодульный, то есть нужные кабели вы можете не подключать. Хотя нет, две вишенки — разъем 12VHPWR в наличии, и переходник не понадобится. О возможном оплавлении разъема не беспокойтесь, как я уже говорил, RTX 5070 Ti — это не RTX 5090. Просто втыкайте штекер нормально, до конца. Если не уверены, корректно ли он подключен — посмотрите фото и видео.

Разместить перечисленные выше комплектующие можно в просторном и отлично продуваемом корпусе Chieftec GA-01B-M-OP Apex Air, по умолчанию оснащенном тремя предустановленными 140-миллиметровыми вентиляторами. Добавлять к ним дополнительные необязательно. Кейс отлично подходит для флагманских и субфлагманских игровых конфигураций с высокими показателями энергопотребления и тепловыделения. С точки зрения дизайна модель тоже хороша — она выглядит одновременно строго и достаточно современно. Также радуют такие моменты, как наличие пылевых фильтров и системы прокладки кабелей, и, конечно, поддержка габаритных систем жидкостного охлаждения с выводом радиатора хоть на переднюю, хоть на верхнюю панель.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

За последние месяцы рубль заметно укрепился, и цены на комплектующие стали более приемлемыми, хотя доступными их все еще назвать нельзя. Что же касается нашей конфигурации — она получилась сбалансированной и весьма производительной. Такая сборка без проблем обеспечит комфортный гейминг в разрешении QuadHD на максимальных настройках с трассировкой лучей, а также позволит играть и в 4K, но с оговорками. Если же вы планируете много работать в ресурсоемком программном обеспечении — советую взять вместо воздушного суперкулера любую качественную СЖО с 360-миллиметровым радиатором на платформе Asetek. Установите радиатор на верхнюю панель корпуса — и вам не придется думать о нагреве процессора.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более бюджетные без потери производительности в играх?

Для начала можно взять терабайтный SSD вместо двухтерабайтного, а двухтерабайтник докупить потом. Кроме этого, несколько тысяч рублей можно сэкономить на материнской плате, если вы не планируете разгонять процессор. Блок питания с корпусом тоже можно найти на пару тысяч рублей дешевле, хотя экономить на них в данном случае я не рекомендую.

А во что вложить дополнительные средства, если они есть?

В видеокарту — возьмите RTX 5080 или RTX 5090. Также можно приобрести вместо Core i7-13700KF более свежий 14700KF — у него на 4 энергоэффективных ядра больше. Но это нужно только для работы, не для игр. Да и тепловыделение «четырнадцать тысяч семисотого» выше — к нему точно стоит брать СЖО, а не воздушный кулер.

Какой к сборке стоит взять монитор?

Ориентируйтесь на личные предпочтения. В качестве же универсального варианта можно предложить плоские 27-дюймовые QuadHD дисплеи на основе IPS матриц с частотой обновления 120+ Гц и поддержкой G-Sync. Разумеется, без мерцания (Flicker-Free).

Может, лучше купить AMD Radeon RX 9070 XT, а не NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti?

В России и на момент написания статьи — точно нет. Разница в цене у нас между этими видеокартами не превышает 5-8 %, и при таких вводных RTX 5070 Ti однозначно лучше, поскольку перегоняет RX 9070 XT в сценариях с трассировкой лучей на десятки процентов. Да и технология Multi-Frame Generation — штука полезная.

Хорошее ли сейчас время для сборки нового ПК? Или стоит ждать дальнейшего снижения цен?

Хорошее. Рубль и так уже укрепился сверх всяких прогнозов. Дальнейшее снижение цен возможно или в случае дальнейшего укрепления национальной валюты, или в случае снятия санкций. И то и то в ближайшие месяцы маловероятно.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti можно собрать весной 2025 года за 200 тысяч рублей. Описанная сборка позволяет комфортно играть в разрешении QuadHD в любые игры на максимальных настройках графики с трассировкой лучей, а также позволяет замахнуться и на 4K-гейминг, хотя и с оговорками. А что вы думаете по поводу рассмотренной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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