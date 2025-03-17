Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)

На этот раз конфигурация базируется на современной платформе AM5 и имеет хорошие перспективы для дальнейшего апгрейда.
[ ] для раздела Блоги
1
1

Всем привет. С вами Zero, и это снова ежемесячная рубрика «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о сбалансированных игровых сборках в различных бюджетах. Сегодня речь пойдет о том, какую геймерскую конфигурацию ПК можно собрать в середине марта 2025 года, обладая бюджетом в 100 тысяч рублей. И сразу пара уточнений — во-первых, речь идет о бюджете на системный блок, без монитора и периферии. И во-вторых, комплектующие мы будем выбирать только новые, продающиеся в российских магазинах. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: AMD Ryzen 5 8400F OEM 

Укрепление рубля и удешевление комплектующих позволяет на этот раз не обращаться к сокетам LGA 1700 и AM4, а собрать ПК на более современной платформе AM5. Основой для сборки послужит шестиядерный процессор Ryzen 5 8400F, который в дальнейшем можно будет заменить на более производительный в рамках того же сокета — например, на условный Core i5-10600X3D, если такой будет выпущен. Кстати, у рассматриваемого CPU всего 20 линий PCI-Express 4.0 — четыре отведены на чипсет, восемь на видеокарту и восемь на накопители. На практике в случае бюджетных и среднебюджетных конфигураций этого достаточно. А вот наличие только 16 МБ L3 кэша вместо привычных 32 МБ, конечно, огорчает. Отвечая на незаданный вопрос: да, Ryzen 5 7500F лучше, чем этот процессор. Но и значительно дороже — почти в полтора раза.

реклама



По производительности в игровых сценариях использования «восемь тысяч четырехсотый» можно сравнить с народным шестиядерным процессором Intel Core i5-12400F, но сама по себе платформа AM5 гораздо актуальнее и перспективнее, хотя и дороже. Жизненный цикл сокета LGA 1700 подходит к концу, а для AM5 выйдет еще как минимум одно поколение процессоров. А скорее даже два. Стоит отметить, что под теплораспределительной крышкой Ryzen 5 8400F находится не припой, а термопаста. Энергопотребление и тепловыделение у модели низкие, но отводить тепло непросто, так что стоит смотреть в сторону кулеров, рассчитанных на TDP хотя бы в 150, а лучше 180 Вт.

Материнская плата: ASUS PRIME B650M-R 

От материнской платы, помимо совместимости с выбранным процессором, нам, желательно, нужны поддержка его разгона/тонкой настройки, а также разгона и тонкой настройки оперативной памяти. Ну и, конечно, хотя бы два разъема M.2 PCI-Express для установки высокоскоростных твердотельных накопителей. Всем этим требованиям удовлетворяет ASUS PRIME B650M-R. К сожалению, за МП под апгрейд, с мощной подсистемой питания на 10-12 и более фаз, а также двумя разъемами 8 pin на сокет заплатить придется как минимум тысяч на 6-8 больше, так что вместить такую модель в 100-тысячный бюджет без экономии на других важных компонентах системы не получится. Что же касается беспроблемной совместной работы с Core i5-8400F — с этим процессором справится и бюджетная плата с простеньким VRM.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT BASIC 

Как я уже говорил, процессор Ryzen 5 8400F не отличается высокими показателями энергопотребления и тепловыделения. Тем не менее, из-за посредственного термоинтерфейса между теплораспределительной крышкой CPU и кристаллом отводить тепло от решения достаточно сложно. Вариант-минимум в этом случае — это кулеры, рассчитанные на TDP 140-150 Вт, но лучше взять модель с запасом сверху, например, ID-COOLING SE-214-XT BASIC. Эта система охлаждения от китайской компании хорошо себя зарекомендовала и является одной из лучших в своей ценовой категории — большинство кулеров с похожей эффективностью предлагаются уже по цене от 2 тысяч рублей. Казалось бы, несколько сотен рублей разницы роли не играют, но, если речь идет об экономии в несколько сотен не на одном компоненте системы, а на нескольких, в итоге может получиться уже несколько тысяч. А их можно во что-то вложить, улучшив характеристики ПК.

Оперативная память: G.Skill Ripjaws S5 (F5-6000J3636F16GX2-RS5K) (2x16Gb KIT) 32 ГБ

реклама



Оптимальный вариант для процессоров Ryzen сокета AM5 — это оперативная память DDR5-6000 с максимально низкими таймингами. На какие-то экстремальные варианты у нас, конечно, не хватит выделенного бюджета, но вот на комплект из пары шестнадцатигигабайтных планок с показателями задержек 36-36-36 или около того средства выделить можно. Благо, ОЗУ стандарта DDR5 дешевеет, да и рубль за последние месяцы укрепился по отношению к доллару на фоне возобновления дипломатических контактов между Россией и США. К конкретным моделям ОЗУ можно не привязываться. Главное — избегайте памяти китайских и не только китайских Noname-брендов, а также сомнительных предложений на маркетплейсах. Слишком уж много там контрафакта. Советую приобретать ОЗУ у крупных ритейлеров. Вот неполный список заслуживающих доверия брендов: G.Skill, Kingston, Patriot, XPG, ADATA, HP, Samsung, Crucial, Hynix, Micron, Silicon Power. Хотя кого-то наверняка забыл.

SSD: Patriot Viper VP4300 Lite 1 ТБ 

Patriot Viper VP4300 Lite — это высокоскоростной безбуферный твердотельный накопитель, основанный на китайском контроллере Maxio MAP1602A и китайских же 232-слойных чипах памяти производства YMTC. Слова «китайский» в данном случае бояться не нужно, поскольку Китай Китаю рознь. Та же YMTC является одним из передовых производителей NAND во всем мире, с которой не стесняется сотрудничать южнокорейская Samsung. Для своей ценовой категории это весьма быстрый SSD, хотя в некоторых сценариях использования его сдерживают возможности контроллера — используй производитель Phison E27T, показатели были еще лучше. Тем не менее, для бюджетных и среднебюджетных игровых конфигураций это хороший выбор, хотя в качестве основного SSD, если позволяет бюджет, конечно лучше выбирать накопители с DRAM-буфером, такие как ADATA XPG Blade S70 или Legend 960.

Видеокарта AMD Radeon RX 7700 XT 12 ГБ

Главный компонент любой игровой конфигурации ПК — это видеокарта, и наша сборка не является исключением. Увы, GeForce RX 5060 и Radeon 9060 еще не вышли на рынок, поэтому придется ограничиться AMD Radeon RX 7700 XT. Этот графический ускоритель можно считать ультимативным решением для FullHD-гейминга на максимальных настройках без трассировки лучей и компромиссным — для разрешения QuadHD. Одно из его ключевых преимуществ — это наличие 12 гигабайт видеопамяти, что позволит модели оставаться актуальной дольше, чем конкурирующие продукты, оснащенные только 8 гигабайтами. Кстати, в российских магазинах в марте 2025 года осталось гораздо меньше модификаций RX 7700 XT, чем месяцем или двумя ранее. Вероятно, это связано с релизом видеокарт новой линейки и сокращением производства моделей старой.

Блок питания: 700W DeepCool PF700 

Процессор AMD Ryzen 5 8400F можно охарактеризовать как нетребовательный к блоку питания, а видеокарту Radeon RX 7700 XT — как умеренно требовательную. Для такой связки хватило бы модели на честные 600 Вт, причем с лихвой, но запас, как говорится, карман не тянет. Да и зачем покупать БП на 600 Вт за 5 тысяч рублей, когда за те же 5 тысяч можно приобрести не менее качественную модель на 700 Вт? Речь о DeepCool PF700 — за свои деньги это отличный блок питания, который может похвастаться честной мощностью (696 Вт по линии 12В), высокой стабильностью напряжений и низким уровнем пульсаций. Также среди преимуществ решения — тихий вентилятор и плоские черные кабели, которые выглядят эстетичнее, и меньше собирают пыль, чем круглые провода в оплетке.

Корпус: Powercase Rhombus X3 Mesh LED Black 

реклама



Разместить все перечисленное выше железо можно в одном из многочисленных Midi-Tower корпусов, например, Powercase Rhombus X3 Mesh LED. Этот кейс оснащен тремя 120-миллиметровыми вентиляторами, а также демонстрирует хорошую для своего сегмента продуваемость и организацию пространства. Ценители же современного геймерского дизайна наверняка оценят боковую панорамную панель и красочную подсветку «вертушек». Самые габаритные комплектующие вроде некоторых видеокарт и суперкулеров в рассматриваемый корпус установить не удастся, но трехвентиляторная Radeon RX 7700 XT от GIGABYTE поместится, хотя и почти впритык.

Подводим итоги

Итак, все компоненты ПК выбраны:

Процессор

AMD Ryzen 5 8400F OEM

реклама



Материнская плата

ASUS PRIME B650M-R

Система охлаждения

ID-COOLING SE-214-XT BASIC

Оперативная память

G.Skill Ripjaws S5 (F5-6000J3636F16GX2-RS5K) (2x16Gb KIT) 32 ГБ

SSD

Patriot Viper VP4300 Lite 1 ТБ

Видеокарта

AMD Radeon RX 7700 XT 12 ГБ

Блок питания 

DeepCool PF700 700 Вт

Корпус

Powercase Rhombus X3 Mesh LED Black

Укрепление рубля и удешевление комплектующих позволило в марте в бюджете 100 тысяч рублей перейти на новую платформу — AM5. Это шаг вперед, поскольку компьютер на базе рассматриваемого сокета, в отличие от LGA 1700 или AM4, гораздо лучше подходит для дальнейшего апгрейда. Впрочем, даже в базовом состоянии описанная в статье конфигурация легко справляется с любыми играми в разрешении FullHD на максимальных настройках, хотя и без трассировки лучей. Что же касается более тяжелого и ресурсоемкого режима QuadHD — в нем параметры графики желательно снижать до высоких, хотя в нетребовательных играх FPS и на «максималках» будет комфортным.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более бюджетные без потери производительности, на чем сэкономить?

Можно перевести сборку на платформу LGA 1700 или AM4 — производительность в играх будет практически такой же, но вот возможности для апгрейда в рамках того же сокета сильно пострадают.

А во что вложить дополнительные средства, если денег на системный блок не 100 тысяч, а 110 или 120?

Я бы порекомендовал взять процессор Ryzen 5 7500F и материнскую плату посерьезнее — чтобы в будущем можно было установить CPU с 8-12 ядрами.

Когда выйдут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060 и AMD Radeon RX 9060?

Уже этой весной. Но стоить поначалу они, вероятно, будут достаточно дорого, судя по ситуации с дефицитом видеокарт NVIDIA.

Какой к сборке стоит взять монитор?

Здесь стоит опираться на личные предпочтения. Но универсальные рекомендации таковы: FullHD, IPS, диагональ экрана 23-25 дюймов, частота обновления 120+ Гц, FreeSync/AdaptiveSync/G-Sync Compatible. Flicker-Free, с возможностью регулировки по высоте.

Что будет с курсом рубля и ценами на компьютерное железо в ближайшие месяцы?

Прогнозировать что-то сложно, поскольку экономическая ситуация в России сейчас связана и с геополитической обстановкой. Многое прояснится в ближайшие недели и месяцы, особенно если состоится прямой разговор между президентами РФ и США.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в марте 2025 года, обладая бюджетом в 100 тысяч рублей. Такая сборка позволит без проблем играть в любые игры в разрешении FullHD с комфортным FPS на максимальных настройках графики, но без трассировки лучей. А что вы думаете по поводу рассмотренной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

Рекомендуем к прочтению:

Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)

ТОП-6 игровых видеокарт стоимостью до 50 тысяч рублей – рейтинг 2025 года

Сколько места на SSD нужно геймеру — твердотельный накопитель какой емкости покупать в 2025 году

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

amd видеокарты процессоры игры гейминг сборка конфигурация зероподборка2 народный пк
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор портативной Bluetooth-колонки Tronsmart Mirtune S100
3
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406С)
2
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1600T PCIE5
7
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
67
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
89
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
10
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
18
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся детали кузова
8
Учёный из Канзаса предполагает, что мы находимся внутри черной дыры
15
Конец поддержки Windows 10 создал для благотворительных организаций США проблему
4
Впервые за последние три года в России официально начали поставлять новые южнокорейские автомобили
+
Nvidia показала три игры с частотой до 500 кадров в секунду на DLSS 4
9
В Санкт-Петербурге продолжается мегапроект по строительству ШМСД
6
Hisense выпустила портативный лазерный проектор M2 Pro 4K с 1,3-кратным оптическим зумом
+
Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота
7
Nokia выпустила первую в мире 8K камеру с 360° съёмкой
+
Спрос на видеокарты AMD RX 9070 XT назван беспрецедентным, а запуск RDNA 4 историческим
3
Приложение Google "Найди мое устройство" теперь может отображать местоположение ваших контактов
+
Пользователь Evandure завершил свой 5 летний проект водяного охлаждения "Goldrush in Bavaria"
+
КамАЗ с шестиствольной установкой АК-306 получил прицел
8
Новая стиральная машина Haier может стирать носки, шорты и пальто одновременно
1
В шутере Counter-Strike 2 одновременно находились более 1,8 млн пользователей — это новый рекорд
+
Новый универсал Lada Iskra представили публике вживую
8
Microsoft подала заявку на регистрацию в России бренда Age of Empires
+
Xiaomi 16 откажется от компактных моделей в пользу большего дисплея и более тонкой конструкции
+
Компания Porsche представила модернизированный велосипед eBike Sport
+
Nvidia обновила технологическую демонстрацию трассировки лучей на базе Unreal Engine 5 - Zorah
1

Популярные статьи

Почему массовый выпуск среднемагистрального самолёта Ту-214 возможен только в 2026 году
17
Итоги гоночного уик-энда 15-16 марта
+
Sony PlayStation 3 или мыловарня — разбираем миф о сложной архитектуре процессоров CELL
13
Как нажимать кнопки удалённо - обзор умной кнопки Tuya и её возможностей
6
Как я полюбил бразильские видеоигры и почему считаю их самыми перспективными в игровой индустрии
+
Разбираем игровой ноутбук MONSTER Tulpar T7 v20.3 и сравниваем с MSI Alpha 15 A4DEK-011RU
72
Как эффективно писать блоги и работать с текстом — практические советы от автора более 1000 статей
9
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
2
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
1
Разбираем Lite-версии приложений - спасение для слабых устройств или компромисс с функциональностью
+

Сейчас обсуждают

John Pink
13:40
Делореан. Ауди клеит алюминиевые кузова
Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся борта
John Pink
13:39
Это немножко разного класса машины.
Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся борта
OgoGoLog
13:26
Ну пусть не спрашивают, от этого они не перестанут быть законными целями. США в Сирию никто не звал, по этому по их базе у нефтяных месторождений прилетало от кого ни поподя, в отличии от баз РФ.
The Times: Великобритания планирует развернуть на территории Украины до 30 тысяч миротворцев
Антон Заречнев
13:25
Заготовки с новостных телеграмм каналов.
The Times: Великобритания планирует развернуть на территории Украины до 30 тысяч миротворцев
Владислав Новицкий
13:25
блондинки и не на такое способны
Tesla на автопилоте врезалась в стену с нарисованной свободной дорогой
Антон Заречнев
13:25
Ты не человек получается, раз не воспринимаешь больше 15 слов.
The Times: Великобритания планирует развернуть на территории Украины до 30 тысяч миротворцев
ebatoryi
13:24
пару раз так поговорит трамп и больше трубку на него не поднимут.Он пиарится на этих звонках.
Университет Экс-Марсель: Всё больше американских исследователей уезжают работать в Европу
polkten
13:24
В своё время Ту-214 "зарезали" в пользу ССДж, хотя было понятно, что ССДж это попил низкокачественный, результат за окном
Почему массовый выпуск среднемагистрального самолёта Ту-214 возможен только в 2026 году
Игривый
13:22
Всё верно делает Великая Англия, ведь для развертывания достаточно разрешения Стефанчука как легитимного представителя Украины. Россия тоже никого не спрашивала когда развернула свои войска в Сирии, д...
The Times: Великобритания планирует развернуть на территории Украины до 30 тысяч миротворцев
Дмитрий Смелых
13:21
Дешевле им станет и мирнее, тупо подкуп изнутри властей и депутатов, ну и проведение референдума о присоединении к Китаю. =)
Китай испытывает новую плавающую боевую машину пехоты с дистанционно управляемой башней
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем