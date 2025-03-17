Всем привет. С вами Zero, и это снова ежемесячная рубрика «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о сбалансированных игровых сборках в различных бюджетах. Сегодня речь пойдет о том, какую геймерскую конфигурацию ПК можно собрать в середине марта 2025 года, обладая бюджетом в 100 тысяч рублей. И сразу пара уточнений — во-первых, речь идет о бюджете на системный блок, без монитора и периферии. И во-вторых, комплектующие мы будем выбирать только новые, продающиеся в российских магазинах. Но хватит предисловий, поехали!

Укрепление рубля и удешевление комплектующих позволяет на этот раз не обращаться к сокетам LGA 1700 и AM4, а собрать ПК на более современной платформе AM5. Основой для сборки послужит шестиядерный процессор Ryzen 5 8400F, который в дальнейшем можно будет заменить на более производительный в рамках того же сокета — например, на условный Core i5-10600X3D, если такой будет выпущен. Кстати, у рассматриваемого CPU всего 20 линий PCI-Express 4.0 — четыре отведены на чипсет, восемь на видеокарту и восемь на накопители. На практике в случае бюджетных и среднебюджетных конфигураций этого достаточно. А вот наличие только 16 МБ L3 кэша вместо привычных 32 МБ, конечно, огорчает. Отвечая на незаданный вопрос: да, Ryzen 5 7500F лучше, чем этот процессор. Но и значительно дороже — почти в полтора раза.

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По производительности в игровых сценариях использования «восемь тысяч четырехсотый» можно сравнить с народным шестиядерным процессором Intel Core i5-12400F, но сама по себе платформа AM5 гораздо актуальнее и перспективнее, хотя и дороже. Жизненный цикл сокета LGA 1700 подходит к концу, а для AM5 выйдет еще как минимум одно поколение процессоров. А скорее даже два. Стоит отметить, что под теплораспределительной крышкой Ryzen 5 8400F находится не припой, а термопаста. Энергопотребление и тепловыделение у модели низкие, но отводить тепло непросто, так что стоит смотреть в сторону кулеров, рассчитанных на TDP хотя бы в 150, а лучше 180 Вт.

От материнской платы, помимо совместимости с выбранным процессором, нам, желательно, нужны поддержка его разгона/тонкой настройки, а также разгона и тонкой настройки оперативной памяти. Ну и, конечно, хотя бы два разъема M.2 PCI-Express для установки высокоскоростных твердотельных накопителей. Всем этим требованиям удовлетворяет ASUS PRIME B650M-R. К сожалению, за МП под апгрейд, с мощной подсистемой питания на 10-12 и более фаз, а также двумя разъемами 8 pin на сокет заплатить придется как минимум тысяч на 6-8 больше, так что вместить такую модель в 100-тысячный бюджет без экономии на других важных компонентах системы не получится. Что же касается беспроблемной совместной работы с Core i5-8400F — с этим процессором справится и бюджетная плата с простеньким VRM.

Как я уже говорил, процессор Ryzen 5 8400F не отличается высокими показателями энергопотребления и тепловыделения. Тем не менее, из-за посредственного термоинтерфейса между теплораспределительной крышкой CPU и кристаллом отводить тепло от решения достаточно сложно. Вариант-минимум в этом случае — это кулеры, рассчитанные на TDP 140-150 Вт, но лучше взять модель с запасом сверху, например, ID-COOLING SE-214-XT BASIC. Эта система охлаждения от китайской компании хорошо себя зарекомендовала и является одной из лучших в своей ценовой категории — большинство кулеров с похожей эффективностью предлагаются уже по цене от 2 тысяч рублей. Казалось бы, несколько сотен рублей разницы роли не играют, но, если речь идет об экономии в несколько сотен не на одном компоненте системы, а на нескольких, в итоге может получиться уже несколько тысяч. А их можно во что-то вложить, улучшив характеристики ПК.

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Оптимальный вариант для процессоров Ryzen сокета AM5 — это оперативная память DDR5-6000 с максимально низкими таймингами. На какие-то экстремальные варианты у нас, конечно, не хватит выделенного бюджета, но вот на комплект из пары шестнадцатигигабайтных планок с показателями задержек 36-36-36 или около того средства выделить можно. Благо, ОЗУ стандарта DDR5 дешевеет, да и рубль за последние месяцы укрепился по отношению к доллару на фоне возобновления дипломатических контактов между Россией и США. К конкретным моделям ОЗУ можно не привязываться. Главное — избегайте памяти китайских и не только китайских Noname-брендов, а также сомнительных предложений на маркетплейсах. Слишком уж много там контрафакта. Советую приобретать ОЗУ у крупных ритейлеров. Вот неполный список заслуживающих доверия брендов: G.Skill, Kingston, Patriot, XPG, ADATA, HP, Samsung, Crucial, Hynix, Micron, Silicon Power. Хотя кого-то наверняка забыл.

Patriot Viper VP4300 Lite — это высокоскоростной безбуферный твердотельный накопитель, основанный на китайском контроллере Maxio MAP1602A и китайских же 232-слойных чипах памяти производства YMTC. Слова «китайский» в данном случае бояться не нужно, поскольку Китай Китаю рознь. Та же YMTC является одним из передовых производителей NAND во всем мире, с которой не стесняется сотрудничать южнокорейская Samsung. Для своей ценовой категории это весьма быстрый SSD, хотя в некоторых сценариях использования его сдерживают возможности контроллера — используй производитель Phison E27T, показатели были еще лучше. Тем не менее, для бюджетных и среднебюджетных игровых конфигураций это хороший выбор, хотя в качестве основного SSD, если позволяет бюджет, конечно лучше выбирать накопители с DRAM-буфером, такие как ADATA XPG Blade S70 или Legend 960.

Главный компонент любой игровой конфигурации ПК — это видеокарта, и наша сборка не является исключением. Увы, GeForce RX 5060 и Radeon 9060 еще не вышли на рынок, поэтому придется ограничиться AMD Radeon RX 7700 XT. Этот графический ускоритель можно считать ультимативным решением для FullHD-гейминга на максимальных настройках без трассировки лучей и компромиссным — для разрешения QuadHD. Одно из его ключевых преимуществ — это наличие 12 гигабайт видеопамяти, что позволит модели оставаться актуальной дольше, чем конкурирующие продукты, оснащенные только 8 гигабайтами. Кстати, в российских магазинах в марте 2025 года осталось гораздо меньше модификаций RX 7700 XT, чем месяцем или двумя ранее. Вероятно, это связано с релизом видеокарт новой линейки и сокращением производства моделей старой.

Процессор AMD Ryzen 5 8400F можно охарактеризовать как нетребовательный к блоку питания, а видеокарту Radeon RX 7700 XT — как умеренно требовательную. Для такой связки хватило бы модели на честные 600 Вт, причем с лихвой, но запас, как говорится, карман не тянет. Да и зачем покупать БП на 600 Вт за 5 тысяч рублей, когда за те же 5 тысяч можно приобрести не менее качественную модель на 700 Вт? Речь о DeepCool PF700 — за свои деньги это отличный блок питания, который может похвастаться честной мощностью (696 Вт по линии 12В), высокой стабильностью напряжений и низким уровнем пульсаций. Также среди преимуществ решения — тихий вентилятор и плоские черные кабели, которые выглядят эстетичнее, и меньше собирают пыль, чем круглые провода в оплетке.

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Разместить все перечисленное выше железо можно в одном из многочисленных Midi-Tower корпусов, например, Powercase Rhombus X3 Mesh LED. Этот кейс оснащен тремя 120-миллиметровыми вентиляторами, а также демонстрирует хорошую для своего сегмента продуваемость и организацию пространства. Ценители же современного геймерского дизайна наверняка оценят боковую панорамную панель и красочную подсветку «вертушек». Самые габаритные комплектующие вроде некоторых видеокарт и суперкулеров в рассматриваемый корпус установить не удастся, но трехвентиляторная Radeon RX 7700 XT от GIGABYTE поместится, хотя и почти впритык.

Подводим итоги

Итак, все компоненты ПК выбраны:

Укрепление рубля и удешевление комплектующих позволило в марте в бюджете 100 тысяч рублей перейти на новую платформу — AM5. Это шаг вперед, поскольку компьютер на базе рассматриваемого сокета, в отличие от LGA 1700 или AM4, гораздо лучше подходит для дальнейшего апгрейда. Впрочем, даже в базовом состоянии описанная в статье конфигурация легко справляется с любыми играми в разрешении FullHD на максимальных настройках, хотя и без трассировки лучей. Что же касается более тяжелого и ресурсоемкого режима QuadHD — в нем параметры графики желательно снижать до высоких, хотя в нетребовательных играх FPS и на «максималках» будет комфортным.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более бюджетные без потери производительности, на чем сэкономить?

Можно перевести сборку на платформу LGA 1700 или AM4 — производительность в играх будет практически такой же, но вот возможности для апгрейда в рамках того же сокета сильно пострадают.

А во что вложить дополнительные средства, если денег на системный блок не 100 тысяч, а 110 или 120?

Я бы порекомендовал взять процессор Ryzen 5 7500F и материнскую плату посерьезнее — чтобы в будущем можно было установить CPU с 8-12 ядрами.

Когда выйдут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060 и AMD Radeon RX 9060?

Уже этой весной. Но стоить поначалу они, вероятно, будут достаточно дорого, судя по ситуации с дефицитом видеокарт NVIDIA.

Какой к сборке стоит взять монитор?

Здесь стоит опираться на личные предпочтения. Но универсальные рекомендации таковы: FullHD, IPS, диагональ экрана 23-25 дюймов, частота обновления 120+ Гц, FreeSync/AdaptiveSync/G-Sync Compatible. Flicker-Free, с возможностью регулировки по высоте.

Что будет с курсом рубля и ценами на компьютерное железо в ближайшие месяцы?

Прогнозировать что-то сложно, поскольку экономическая ситуация в России сейчас связана и с геополитической обстановкой. Многое прояснится в ближайшие недели и месяцы, особенно если состоится прямой разговор между президентами РФ и США.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в марте 2025 года, обладая бюджетом в 100 тысяч рублей. Такая сборка позволит без проблем играть в любые игры в разрешении FullHD с комфортным FPS на максимальных настройках графики, но без трассировки лучей. А что вы думаете по поводу рассмотренной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях.

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