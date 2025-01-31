Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какие игровые видеокарты можно приобрести в России в начале 2025 года в бюджете до 50 тысяч рублей – начну я с более дорогих и продвинутых графических ускорителей, а закончу бюджетными и довольно компромиссными решениями, которые подойдут разве что для нетребовательных проектов. Но хватит предисловий, поехали!

Начну с AMD Radeon RX 7700 XT. Не так давно эту видеокарту можно было без особых проблем найти за 50 тысяч рублей или чуть дешевле во множестве торговых сетей, но ослабление рубля по отношению к доллару, евро и юаню сделало свое черное дело – если бюджет ограничен 50 тысячами, то теперь карту придется хорошенько поискать. Тем не менее, это однозначно лучший вариант в рассматриваемой ценовой категории, и не только из-за 12 гигабайт памяти, но и из-за уровня производительности. С «семь тысяч семисотой» вы сможете без проблем играть в любые игры в разрешении FullHD на максимальных настройках графики с комфортным FPS, хотя, конечно, без трассировки лучей. Графические ускорители AMD в принципе не очень хорошо справляются с рейтрейсингом, да и бюджет не тот. По мне, так если хочется играть с трассировкой лучей, стоит покупать как минимум RTX 4070 Super. А AMD Radeon RX 7700 XT подходит для любых игр в FullHD без трассировки, и, ограниченно, для QuadHD-гейминга.

реклама





На втором месте у нас NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Это была бы отличная видеокарта, если бы у нее было 10-12 гигабайт памяти, с нынешними же характеристиками она просто неплохая. Ее можно рассматривать как ультимативный или близкий к ультимативному вариант для FullHD-гейминга на максимальных настройках, причем в некоторых тайтлах вы можете попробовать и трассировку лучей, если включите опции DLSS 3 и Frame Generation. Без них, конечно, о комфортном гейминге с рейтрейсингом не может быть и речи. И, как я уже говорил, для полноценного использования этой технологии нужна как минимум RTX 4070 Super. Что же касается RTX 4060 Ti­ – это хороший выбор для игровых конфигураций ПК общей стоимостью около 100 тысяч рублей – понятное дело, речь идет только о стоимости системного блока, без монитора и периферии.

По многим количественным характеристикам видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 уступает своей предшественнице, RTX 3060, тем не менее, ее выручают как новая микроархитектура, так и технологии DLSS 3 и Frame Generation. В результате модель можно охарактеризовать как обладающую неплохой производительностью в играх, а также крайне энергоэффективную – энергопотребление и тепловыделение «четыре тысячи шестидесятой» по современным меркам очень малы. При этом карточка позволяет комфортно играть в любые игры в разрешении FullHD как минимум на высоких настройках, хотя и без трассировки лучей. Жаль только, что стоит RTX 4060 на российском рынке достаточно дорого, но это замечание касается не только ее, а всех игровых видеокарт. Эх, а вот стоил бы доллар 30 рублей…впрочем, и в текущих условиях RTX 4060 можно считать «народной видеокартой».

Так же, как AMD Ryzen 5 5600 с Intel Core i5-12400F – это народные процессоры, NVIDIA GeForce RTX 4060 и AMD Radeon RX 7600 – это народные видеокарты. Судите сами — «семь тысяч шестисотая» почти не уступает конкурирующей модели «зеленых» в сценариях без трассировки лучей, при этом стоит она дешевле. Да, энергопотребление и тепловыделение у RX 7600 повыше, но эти показатели все-таки остаются в рамках разумного – компактной двухвентиляторной системы охлаждения для отвода тепла хватает без проблем. Ничего удивительного, что я часто рекомендую эту видеокарту в статьях рубрики «Народный ПК», когда речь заходит об игровых конфигурациях стоимостью до 80 тысяч рублей. А вот если бюджет на системный блок составляет 100 и более тысяч рублей, то можно присмотреться к более производительным вариантам, хотя и RX 7600 позволяет без проблем играть в разрешении FullHD, пусть и не всегда на ультра настройках.

реклама





Если верить обозревателям, Intel Arc B580 – это, в отличие от решений предыдущего поколения, хорошая видеокарта, но я бы ее все-таки не рекомендовал, потому что она слишком недавно появилась на рынке. К тому же, доля дискретных графических ускорителей Intel чрезвычайно мала, и, если вы столкнетесь с проблемами в какой-либо игре, особенно старой, вы с высокой вероятностью останетесь с этими проблемами один на один. В случае же карт NVIDIA и AMD можно рассчитывать на помощь сообщества – для хитов прошлых лет существуют многочисленные неофициальные фиксы и моды, чтобы эти игры нормально работали на современных системах. Но если вы любите рисковать, то можете поискать Arc B580 – по производительности в большинстве игр она находится между RTX 4060 и RTX 4060 Ti. А еще у нее много видеопамяти, аж 12 гигабайт.

AMD Radeon RX 6600 – видеокарта далеко не новая, и она значительно уступает RX 7600 – разница в среднем составляет около 25-32% FPS. Тем не менее, у «шесть тысяч шестисотой» есть как минимум два преимущества – невысокая цена и наличие 8 гигабайт видеопамяти. Если вы хотите играть в разрешении FullHD в нетребовательные и/или старые игры, либо, возможно, в какие-то легкие сессионные проекты, а также готовы мириться с необходимостью ставить средние, а изредка и низкие настройки графики, рассматриваемая модель вполне может вам подойти. Но лучше, конечно, добавить денег и взять RX 7600 или RTX 4060 – поверьте, это того стоит.

FAQ (Вопросы и ответы)

А где такие видеокарты, как RTX 3050 6 ГБ, GTX 1660/1660 Ti/1660 Super, GTX 1650, Radeon RX 6500 XT, Arc A380?

На мой взгляд, они слишком слабые, чтобы в 2025 году считаться полноценными игровыми. Ну или обладают менее, чем 8 гигабайтами памяти.

реклама





А что по поводу RTX 4060 Ti в версии на 16 гигабайт и Radeon RX 7600 XT 16 ГБ?

Стоят слишком дорого, и переплату вряд ли можно назвать оправданной.

RTX 3050 в оригинальном исполнении, с 8 гигабайтами памяти?

Очень тяжело найти в продаже в магазинах, и их будет становиться все меньше. Arc B580 тоже трудно купить, но их хотя бы будут привозить, в отличие от оригинальной RTX 3050.

реклама





Когда выйдут новые недорогие видеокарты от NVIDIA и AMD?

Не раньше весны – и это скорее оптимистичный вариант, нежели реалистичный.

А есть ли шансы на то, что графические ускорители в 2025 году начнут дешеветь?

Минимальные. Большинство экономистов и финансовых аналитиков, включая тех, что работают в крупных банках, считают, что рубль на протяжении года будет медленно ослабевать, и в четвертом квартале за одну единицу американской валюты будут давать 105-115 единиц российской. А когда рубль слабеет, компьютерное железо, цифровая техника, электроника и многие другие импортные товары дорожают.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, на какие игровые видеокарты стоит обратить внимание в начале 2025 года, если ваш бюджет на приобретение этого важнейшего компонента любой игровой сборки не превышает 50 тысяч рублей. Какие из этих видеокарт вы считаете хорошими предложениями, а какие – не очень хорошими или вообще посредственными? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем производительный игровой ПК 2025 года за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Январь)

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Январь)

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Январь)

Какой процессор выбрать для игр в пару к RTX 5090 — рейтинг 2025 года