Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о десяти крупных скандалах, в которые в разное время попадала корпорация NVIDIA. Стоит отметить, что проблемы не похоронили «зеленых» — напротив, они входят в топ-3 в мире по капитализации, а какое-то время даже держались на первом месте благодаря ИИ-буму. Но хватит предисловий, поехали!

Искусственный дефицит игровых видеокарт (2016-2018, 2019-2022, 2025 годы)

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Начнем с темы, актуальной в настоящий момент — NVIDIA обвиняют в создании искусственного дефицита на рынке игровых графических ускорителей, причем уже не в первый раз. Ранее такое случалось во времена криптовалютной лихорадки, причем как первой, так и, в особенности, второй ее волны. Многие геймеры помнят, что видеокарты RTX 3000 практически невозможно было приобрести в магазинах, а когда они и появлялись, то, как минимум по тройной цене, если сравнивать с рекомендованной. NVIDIA и ее партнеров-вендоров обвиняли в отгрузке партий GPU компаниям, занимающимся майнингом, хотя доказательств этому не было.

Сейчас вместо криптовалютного бума мы наблюдаем ИИ-бум, и NVIDIA сосредоточилась на выпуске специализированных графических ускорителей, необходимых для обучения нейросетей, поскольку этот рынок приносит компании в несколько раз больше прибыли, чем игровой. Особенно тяжело приобрести по адекватной цене флагманские видеокарты GeForce RTX 5090, но и спрос на другие модели новой линейки в большинстве стран превышает предложение.

Позиционирование RTX 4070 Ti в качестве RTX 4080 12 ГБ (2022 год)

Еще один сравнительно недавний скандал касается видеокарты RTX 4070 Ti. Изначально NVIDIA позиционировала ее как RTX 4080 с 12 гигабайтами видеопамяти, но, что называется, «не прокатило». Ведь два графических ускорителя отличались не только объемом памяти, но и количеством CUDA-ядер и другими характеристиками. На самом деле, даже хорошо, что такой инцидент произошел — он лишь подтверждает, что потребители по-прежнему могут влиять на решения производителя, даже если это такой техногигант, как NVIDIA. Компания в итоге пересмотрела свой подход и все-таки назвала недо-RTX 4080 более корректно: RTX 4070 Ti.

Слабые характеристики RTX 5080 и RTX 5070 Ti по сравнению с RTX 5090 (2025 год)

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Третий скандал связан уже с актуальным поколением видеокарт — RTX 5000 Blackwell. RTX 5080 основана на GPU GB203 с 10 752 ядрами CUDA — это 49 % от количества ядер флагмана RTX 5090. По процентному соотношению это самое низкое значение в видеокартах класса x80 со времен GeForce GTX 700. Для примера, в той же RTX 3080 чип «урезан» всего до 83 % относительно RTX 3090. Значение в 49 % больше соответствует видеокартам класса x70, которые в среднем включают 54 % ядер относительно флагманской видеокарты поколения. Проще говоря, похоже на то, что NVIDIA снова повторила тот же трюк, что и с RTX 4080/4070 Ti, но в другой обертке. Ведь RTX 5090 позиционируется все-таки как игровая видеокарта, и что у RTX 5080 в 2 раза меньше ядер CUDA — выглядит явно не слишком справедливо по отношению к геймерам.

Игнорирование проблем геймеров с видеокартами предыдущих поколений (2025 год)

Кстати, о несправедливости по отношению к геймерам. NVIDIA активно работает над тем, чтобы при помощи обновлений драйверов исправить проблемы, связанные с BSOD, вылетами и микрофризами у владельцев видеокарт RTX 5000 Blackwell. При этом в компании пока даже официально не признали наличие проблем у владельцев более старых графических ускорителей линеек RTX 4000 и RTX 3000. На Reddit, в соцсетях и на тематических форумах также жалуются на «экраны смерти», вылеты, подтормаживания и другие сбои, в особенности при совместном включении функций DLSS, Frame Generation и G-Sync. Обладатели видеокарт двух предыдущих линеек недовольны тем, что NVIDIA фокусирует свои усилия в первую очередь на исправлении ошибок, связанных с новыми GPU, хотя на руках у геймеров их крайне мало из-за дефицита и высоких цен. Остальным же приходится откатывать драйверы до более старых версий.

Попытка NVIDIA приобрести ARM (2020-2022 годы)

NVIDIA купила множество компаний, например, специализирующуюся на сетевом оборудовании израильскую фирму Melianox. Тем не менее, именно попытка «зеленых» приобрести в 2020 году ARM за 40 миллиардов долларов вызвала опасения регулирующих органов, а также конкурентов производителя. Это было бы одно из крупнейших слияний фирм за всю историю и крупнейшее в истории полупроводниковой промышленности. Федеральная торговая комиссия США даже подала против NVIDIA иск. В нем утверждалось, что приобретение предоставит техногиганту доступ к конфиденциальной информации о ее конкурентах, которые также ведут бизнес с ARM. В итоге сделка была заблокирована. Если бы она состоялась, доминирование NVIDIA на рынке ИИ и GPU могло быть еще более подавляющим.

Обучение ИИ на данных, защищенных авторским правом (2024 год)

Согласно ряду журналистских расследований, например, от 404 Media, NVIDIA незаконно обучала ИИ на видео с таких платформ, как Youtube и даже Netflix, игнорируя законы об авторском праве. Официально технологические гиганты не признают подобные нарушения, заявляя, что соблюдают законодательство, но опубликованные переписки доказывают, что действия компании были намеренными. Здесь можно вспомнить известную фразу про капитал и 300 % прибыли, поскольку именно индустрия ИИ и нейросетей в настоящий момент сулит технологическим компаниям значительные перспективы.

Сокрытие доходов во времена криптовалютной лихорадки (2016-2022 годы)

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Мало кто из геймеров знает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подавала против NVIDIA иск, связанный с завышением компанией прибыли от игрового сегмента и сокрытием части прибыли от реализации видеокарт майнерам криптовалют. В итоге в 2022 году NVIDIA выплатила SEC смехотворную по меркам полученных доходов сумму в 5,5 миллиона долларов в качестве штрафа, отказавшись при этом признать сокрытие прибыли. В свою очередь, в SEC заявили, что ненадлежащее раскрытие информации ввело инвесторов и аналитиков в заблуждение, а финансовые отчеты Nvidia предполагают, что рост выручки был обусловлен исключительно продажами игровых видеокарт, хотя по факту эти видеокарты скупались крупными майнерами.

Объем видеопамяти GTX 970 — 3,5 ГБ + 0,5 ГБ вместо 4 ГБ (2014 год)

А этой истории уже около десяти лет, но лично я ее очень хорошо помню, потому что покупал к выходу «Ведьмака 3» GTX 970. У этой видеокарты было 4 гигабайта памяти, но по факту, нормально функционировали из них только 3.5 гигабайта, а еще 0.5 работали крайне медленно. Примечательно, что старшая модель GTX 980 комплектовалась полноценными 4 гигабайтами. В NVIDIA информацию об «ущербности» субфлагмана скрыли, за что впоследствии и поплатились, выплатив многочисленным покупателям по 30 долларов. Впрочем, для компании это копейки, да и репутационный ущерб оказался незначительным. Альтернатив-то все равно почти нет. Да, есть графические ускорители AMD, но они хуже в сценариях с трассировкой лучей и генерацией кадров, да и во флагманском сегменте они далеко не всегда представлены.

Давление на некоторых обозревателей, в частности, Hardware Unboxed (2020 год)

Когда популярный Youtube-канал Hardware Unboxed сообщил, что больше не будет получать от NVIDIA видеокарты на обзор, в отрасли поднялся шум. В компании объяснили принятое решение тем, что контент-мейкеры якобы уделяют недостаточно внимания преимуществам трассировки лучей. Hardware Unboxed опубликовали письмо, отправленное представителем компании их автору Стиву Уолтону.

«Несмотря на весь прогресс, ваши обзоры и рекомендации по выбору графических процессоров по-прежнему фокусируются исключительно на производительности растеризации. Вы практически полностью игнорируете все другие технологии, которые мы предлагаем геймерам», — написал старший PR-менеджер компании Брайан Дель Риззо.

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В свою очередь, Hardware Unboxed заявили, что в их обзорах классическая растеризация будет оставаться в приоритете, поскольку рейтрейсинг в полной мере по-прежнему не поддерживается многими играми. При этом авторы уточнили, что попадание в черный список NVIDIA никак не повлияет на их мнение о продуктах компании.

Конечно, NVIDIA не обязана отправлять графические ускорители Hardware Unboxed или кому-либо еще, но с учетом сложившейся ситуации, отказ продолжать сотрудничество можно расценивать как давление на обозревателей. Многие другие тематические ресурсы и техноблогеры сочли инцидент возмутительным, поэтому в NVIDIA поспешили извиниться и «сдать назад», заявив, что продолжат отправлять Hardware Unboxed видеокарты для обзоров.

Партнерская программа для вендоров (2018 год)

Десятый, и последний описываемый в рамках данной статьи скандал связан с партнерской программой для вендоров, которую планировала продвигать NVIDIA в 2018 году. Согласно ее условиям, вендоры должны были использовать игровые бренды, «связанные исключительно с GeForce». Проще говоря, условная Palit не могла бы предлагать в линейке GameRock видеокарты AMD, если бы в ней уже была хотя бы одна видеокарта NVIDIA. Впрочем, программа была быстро закрыта — как выяснилось, некоторые ее условия противоречили торговому и антимонопольному законодательству ряда стран, поскольку предусматривали приоритетные отгрузки чипов для партнеров, а также регулируемое «зелеными» снижение цен для них. Таким образом, вендоры оказывались бы в зависимом от NVIDIA положении, и вынуждены были бы выполнять указания компании, чтобы продолжать получать преференции.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о десяти скандалах, связанных с корпорацией NVIDIA и ее продукцией. Несмотря на спорную репутацию, компания живет и здравствует, получая колоссальные прибыли и находясь в мировом топ-3 по капитализации. А какие скандалы, связанные с «зелеными», запомнились именно вам? И как вы считаете, достойно ли компания выходила из проблемных для нее ситуаций? Пишите в комментариях!

Материал частично основан на статье XDA-Developers

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