Всем привет. Новенькая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 появилась в российских магазинах, хотя и по завышенным ценам, но это было ожидаемо. На практике, приобрести модель в некоторых вариантах исполнения реально за 90-100 тысяч рублей — дешевле на момент написания статьи вряд ли получится, но надежда на дальнейшее снижение цен есть. Примерно столько же стоит и Radeon RX 9070. В сегодняшней статье я расскажу о том, какой игровой ПК можно собрать с RTX 5070 или RX 9070 для комфортного гейминга в разрешениях QuadHD и FullHD на максимальных настройках с трассировкой лучей, если бюджет на системный блок составляет примерно 200 тысяч рублей. Но хватит предисловий, поехали!

Собирать наш ПК будем на платформе Intel LGA 1700. Новенькие процессоры Core Ultra слишком плохи в играх, что же касается конфигураций на основе сокета AMD AM5 — на мой взгляд, они были бы актуальны, если бы процессоры с дополнительным 3D-кэшем стоили поменьше. А сейчас шестиядерный Ryzen 5 7600X3D предлагается дороже, чем шестнадцатиядерный Core i7-13700KF. В таких условиях именно «тринадцать тысяч семисотый» и стоит взять — он хорош как в игровых, так и в рабочих сценариях использования, и его хватит как минимум на несколько лет. Да, нагрев у этого CPU солидный, но в играх суперкулер с ним справится. А вот если собираетесь работать в ресурсоемком программном обеспечении с распараллеливаемой на все ядра нагрузкой — настоятельно рекомендую приобрести систему жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиатором. Любую на современной платформе Asetek. У нас же сборка все-таки игровая, так что по-умолчанию я предложу использовать воздушный суперкулер — многие геймеры не любят заморачиваться с СЖО, и сам я тоже из их числа.

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Материнскую плату стоит взять на флагманском чипсете Z790 — поддержка ручного разгона не особо нужна, но будет приятным плюсом, а вот что действительно необходимо, так это приличная подсистема питания, защищенная от перегрева дополнительными радиаторами. Хорошим вариантом будет, например, модель ASRock Z790 Pro RS — это Standard-ATX МП, оснащенная внушительным комплектом разъемов. Впрочем, вы можете рассмотреть и альтернативы, главное — смотрите в сторону проверенных брендов вроде ASUS, MSI и GIGABYTE, и не гонитесь за дешевизной китайских Noname-плат. Необдуманная экономия в случае производительной и горячей игровой конфигурации может выйти боком. И еще момент — крайне желательно покупать материнскую плату с поддержкой оперативной памяти стандарта DDR5. Высокочастотная ОЗУ с адекватными таймингами ощутимо повышает производительность системы на LGA 1700 в играх.

Процессор у нас достаточно горячий, и ему требуется как минимум суперкулер, а лучше — система жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиатором. В качестве варианта по-умолчанию я предложу ID-COOLING FROZN A720 — двухсекционный радиатор с тепловыми трубками и два 140-миллиметровых вентилятора обеспечивают эффективный отвод тепла. Конечно, такой габаритный охладитель поместится далеко не в каждый компьютерный корпус, но в нашем случае проблемой это не будет — кейс я подберу с учетом характеристик комплектующих. Вообще, у ID-Cooling много продвинутых двухсекционных кулеров и суперкулеров, причем по весьма конкурентоспособным ценам. Если же позволяет бюджет, можно приобрести Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme Rev.B, DeepCool ASSASSIN IV или Noctua NH-D15 G2. Но по стоимости последнего лучше взять СЖО.

В 2025 году 32 гигабайта оперативной памяти — это одновременно и необходимый минимум для хорошего игрового ПК, и достаточная золотая середина. Конфигурации для создания контента стоит комплектовать уже наборами на 48 или даже 64, а то и 128 гигабайт ОЗУ. При этом требуемый объем во всех случаях целесообразно набирать строго двумя модулями — это позволяет по максимуму использовать преимущества двухканального режима. Да, четыре планки будут работать хуже, чем две, хотя это и выглядит контринтуитивно. С точки зрения соотношения стоимости и характеристик одним из наиболее привлекательных вариантов выглядит набор DDR5-7200 от TeamGroup с таймингами 34-42-42. Радует, что оперативная память актуального стандарта продолжает дешеветь — пару лет назад комплект с такими же характеристиками стоил около 30 тысяч рублей, хотя рубль тогда был крепче. Помню, я тогда взял RTX 4090 за фантастические по нынешним меркам 130 тысяч. Были же времена.

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Современные игры занимают много места — зачастую более 100, а то и свыше 150 гигабайт. При этом среднестатистический геймер играет как минимум в 1-2 сингл-проекта и в несколько онлайновых мультиплеерных или соревновательных сессионных. А еще операционной системе, софту, файлу подкачки, временным файлам, загруженным из интернета картинкам и всему остальному тоже нужно место. Проще говоря, минимально допустимый вариант в 2025 году для игрового ПК — это твердотельный накопитель на терабайт. Минимально допустимый! Но у нас бюджет достаточно солидный, так что сразу поставим двухтерабайтник, причем не абы какой, а быстрый, стандарта PCI-Express 4.0 и с DRAM-буфером, например, ADATA Legend 960. На первое время двух терабайт должно хватить, в дальнейшем же, если их будет мало — докупите еще один двухтерабайтный или даже четырехтерабайтный SSD. У меня сейчас установлены два Samsung 980 Pro по 2 ТБ — их хватает, но с натяжкой, думаю о приобретении третьего накопителя, уже на 4 ТБ.

Переходим к главному компоненту любой игровой сборки — видеокарте. В бюджете 90-100 тысяч рублей у нас два варианта: NVIDIA GeForce RTX 5070 или AMD Radeon RX 9070. Что выбрать — решайте, исходя из ваших требований и личных предпочтений. RTX 5070 поддерживает технологии DLSS 4 и Multi-Frame Generation, зато у RX 9070 16 гигабайт видеопамяти, и в сценариях без трассировки лучей она производительнее. Беспроигрышный вариант — немного добавить и приобрести RX 9070 XT. Она легко перегоняет «пять тысяч семидесятую», если не использовать агрессивные режимы генерации нескольких кадров, и вплотную приближается к более дорогой RTX 5070 Ti. Впрочем, какую бы из упомянутых видеокарт вы ни взяли — вы сможете комфортно играть в разрешениях QuadHD и FullHD на максимальных настройках с трассировкой лучей.

Блок питания, как обычно, предлагаю взять с запасом по мощности — такой, как Cougar GMS850 на честные 850 Вт. Этот БП с сертификатом 80 Plus Gold подойдет как для RTX 5070 или даже RTX 5070 Ti, так и для Radeon RX 9070/9070 XT. Да, он не модульный и не полумодульный, зато сертифицирован в соответствии со стандартом ATX 12V 3.1 и оснащен разъемом 12V-2x6 — использовать различные адаптеры и переходники не придется. Хотите полностью модульный ATX 3.1 БП? Тогда переплатите полторы-две тысячи рублей за Cougar GEX PRO 850. Оба варианта хороши, и оба заслуживают внимания. Если же использование переходников вас не напрягает, можно найти модели и подешевле, но, с учетом бюджета на сборку, вряд ли целесообразно создавать дополнительные точки отказа.

Разместить все перечисленные выше комплектующие предлагаю в просторном Midi-Tower корпусе ADATA XPG INVADER. Если перефразировать известное изречение из «волчьих цитатников»: кейс ADATA — за основу взято. Модель действительно очень просторная и отлично продуваемая, разве что ее строгий дизайн понравится не всем. Впрочем, если вас не устраивает «глухая» передняя стенка — просто снимите ее, за ней находится перфорированная панель с пылевым фильтром. Система прокладки кабелей — также, разумеется, в наличии, да и в целом, с инженерной точки зрения корпус на высоте. Он подходит и для более горячих конфигураций, чем наша, хотя связку процессора Intel Core i7-13700KF и видеокарты стоимостью 500-700 долларов тоже не назвать холодной.

Подводим итоги

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Итак, все комплектующие выбраны:

Конфигурация получилась не только производительной, но и сбалансированной — она позволит комфортно играть в любые проекты в разрешениях QuadHD и FullHD на максимальных настройках графики с трассировкой лучей. Также стоит отметить использование высококачественных комплектующих от надежных брендов. В будущем рекомендую добавить еще один твердотельный накопитель, хотя и стартового SSD емкостью 2 терабайта на первое время должно хватить, даже если вы не просто геймер-энтузиаст, а еще и стример и блогер, которому периодически приходится работать с объемными видеофайлами. В таком случае для хранения архивных данных можно докупить жесткий диск — к примеру, из линейки WD Purple/Purple Pro. Советую модель на 18 терабайт — она весьма надежна и может похвастаться привлекательным соотношением цены и объема.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более доступные без потери игровой производительности?

Можно взять терабайтный SSD вместо двухтерабайтного, блок питания и корпус подешевле, а также материнскую плату на B-чипсете. Но не советую.

А если бюджет не 200 тысяч, а, например, 250 тысяч, за что переплатить?

Думаю, целесообразно вложить максимум средств в видеокарту и купить RX 9070 XT, RTX 5070 Ti, RTX 5080 или RTX 4090 — на что хватит денег.

Какой к описанной конфигурации стоит взять монитор?

Вариантов много, к тому же, выбирать монитор следует с учетом личных предпочтений. Но есть универсальные рекомендации — 24-дюймовый FullHD или 27-дюймовый QuadHD, на основе IPS матрицы, с частотой обновления 144+ Гц, а лучше 240+ Гц. Без мерцания (Flicker-Free). С поддержкой G-Sync/FreeSync. Желательно – с продвинутой эргономичной подставкой, позволяющей регулировать высоту дисплея, а не только угол наклона.

На сколько лет хватит такой сборки?

На несколько должно хватить, точнее сказать сложно, поскольку все будет зависеть от скорости технологического прогресса в области графики и ИИ, а также от состояния игровой индустрии.

Какие есть прогнозы по курсу рубля и ценам на железо?

Противоречивые — курс рубля по отношению к наиболее используемым мировым валютам, таким, как доллар, евро и юань, очень зависим от геополитической обстановки. Соответственно, смягчение санкций против России укрепит рубль, а ужесточение — ослабит. Цены же будут колебаться в зависимости от курсов валют.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать на основе видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 или AMD Radeon RX 9070, обладая бюджетом в 200 тысяч рублей. Такая сборка отлично подойдет как для гейминга в разрешениях QuadHD и FullHD на максимальных настройках с рейтрейсингом, так и для любительского или профессионального создания контента. А что вы думаете по поводу рассмотренной в статье конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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