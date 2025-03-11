Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
Всем привет. Новенькая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 появилась в российских магазинах, хотя и по завышенным ценам, но это было ожидаемо. На практике, приобрести модель в некоторых вариантах исполнения реально за 90-100 тысяч рублей — дешевле на момент написания статьи вряд ли получится, но надежда на дальнейшее снижение цен есть. Примерно столько же стоит и Radeon RX 9070. В сегодняшней статье я расскажу о том, какой игровой ПК можно собрать с RTX 5070 или RX 9070 для комфортного гейминга в разрешениях QuadHD и FullHD на максимальных настройках с трассировкой лучей, если бюджет на системный блок составляет примерно 200 тысяч рублей. Но хватит предисловий, поехали!
Процессор: Intel Core i7-13700KF OEM
Собирать наш ПК будем на платформе Intel LGA 1700. Новенькие процессоры Core Ultra слишком плохи в играх, что же касается конфигураций на основе сокета AMD AM5 — на мой взгляд, они были бы актуальны, если бы процессоры с дополнительным 3D-кэшем стоили поменьше. А сейчас шестиядерный Ryzen 5 7600X3D предлагается дороже, чем шестнадцатиядерный Core i7-13700KF. В таких условиях именно «тринадцать тысяч семисотый» и стоит взять — он хорош как в игровых, так и в рабочих сценариях использования, и его хватит как минимум на несколько лет. Да, нагрев у этого CPU солидный, но в играх суперкулер с ним справится. А вот если собираетесь работать в ресурсоемком программном обеспечении с распараллеливаемой на все ядра нагрузкой — настоятельно рекомендую приобрести систему жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиатором. Любую на современной платформе Asetek. У нас же сборка все-таки игровая, так что по-умолчанию я предложу использовать воздушный суперкулер — многие геймеры не любят заморачиваться с СЖО, и сам я тоже из их числа.
Материнская плата: ASRock Z790 Pro RS
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Материнскую плату стоит взять на флагманском чипсете Z790 — поддержка ручного разгона не особо нужна, но будет приятным плюсом, а вот что действительно необходимо, так это приличная подсистема питания, защищенная от перегрева дополнительными радиаторами. Хорошим вариантом будет, например, модель ASRock Z790 Pro RS — это Standard-ATX МП, оснащенная внушительным комплектом разъемов. Впрочем, вы можете рассмотреть и альтернативы, главное — смотрите в сторону проверенных брендов вроде ASUS, MSI и GIGABYTE, и не гонитесь за дешевизной китайских Noname-плат. Необдуманная экономия в случае производительной и горячей игровой конфигурации может выйти боком. И еще момент — крайне желательно покупать материнскую плату с поддержкой оперативной памяти стандарта DDR5. Высокочастотная ОЗУ с адекватными таймингами ощутимо повышает производительность системы на LGA 1700 в играх.
Кулер: ID-COOLING FROZN A720 Black
Процессор у нас достаточно горячий, и ему требуется как минимум суперкулер, а лучше — система жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиатором. В качестве варианта по-умолчанию я предложу ID-COOLING FROZN A720 — двухсекционный радиатор с тепловыми трубками и два 140-миллиметровых вентилятора обеспечивают эффективный отвод тепла. Конечно, такой габаритный охладитель поместится далеко не в каждый компьютерный корпус, но в нашем случае проблемой это не будет — кейс я подберу с учетом характеристик комплектующих. Вообще, у ID-Cooling много продвинутых двухсекционных кулеров и суперкулеров, причем по весьма конкурентоспособным ценам. Если же позволяет бюджет, можно приобрести Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme Rev.B, DeepCool ASSASSIN IV или Noctua NH-D15 G2. Но по стоимости последнего лучше взять СЖО.
Оперативная память: 32Gb DDR5 7200MHz Team T-Create Expert (CTCED532G7200HC34ADC01) (2x16Gb KIT)
В 2025 году 32 гигабайта оперативной памяти — это одновременно и необходимый минимум для хорошего игрового ПК, и достаточная золотая середина. Конфигурации для создания контента стоит комплектовать уже наборами на 48 или даже 64, а то и 128 гигабайт ОЗУ. При этом требуемый объем во всех случаях целесообразно набирать строго двумя модулями — это позволяет по максимуму использовать преимущества двухканального режима. Да, четыре планки будут работать хуже, чем две, хотя это и выглядит контринтуитивно. С точки зрения соотношения стоимости и характеристик одним из наиболее привлекательных вариантов выглядит набор DDR5-7200 от TeamGroup с таймингами 34-42-42. Радует, что оперативная память актуального стандарта продолжает дешеветь — пару лет назад комплект с такими же характеристиками стоил около 30 тысяч рублей, хотя рубль тогда был крепче. Помню, я тогда взял RTX 4090 за фантастические по нынешним меркам 130 тысяч. Были же времена.
SSD: ADATA Legend 960 2 ТБ
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Современные игры занимают много места — зачастую более 100, а то и свыше 150 гигабайт. При этом среднестатистический геймер играет как минимум в 1-2 сингл-проекта и в несколько онлайновых мультиплеерных или соревновательных сессионных. А еще операционной системе, софту, файлу подкачки, временным файлам, загруженным из интернета картинкам и всему остальному тоже нужно место. Проще говоря, минимально допустимый вариант в 2025 году для игрового ПК — это твердотельный накопитель на терабайт. Минимально допустимый! Но у нас бюджет достаточно солидный, так что сразу поставим двухтерабайтник, причем не абы какой, а быстрый, стандарта PCI-Express 4.0 и с DRAM-буфером, например, ADATA Legend 960. На первое время двух терабайт должно хватить, в дальнейшем же, если их будет мало — докупите еще один двухтерабайтный или даже четырехтерабайтный SSD. У меня сейчас установлены два Samsung 980 Pro по 2 ТБ — их хватает, но с натяжкой, думаю о приобретении третьего накопителя, уже на 4 ТБ.
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 или AMD Radeon RX 9070
Переходим к главному компоненту любой игровой сборки — видеокарте. В бюджете 90-100 тысяч рублей у нас два варианта: NVIDIA GeForce RTX 5070 или AMD Radeon RX 9070. Что выбрать — решайте, исходя из ваших требований и личных предпочтений. RTX 5070 поддерживает технологии DLSS 4 и Multi-Frame Generation, зато у RX 9070 16 гигабайт видеопамяти, и в сценариях без трассировки лучей она производительнее. Беспроигрышный вариант — немного добавить и приобрести RX 9070 XT. Она легко перегоняет «пять тысяч семидесятую», если не использовать агрессивные режимы генерации нескольких кадров, и вплотную приближается к более дорогой RTX 5070 Ti. Впрочем, какую бы из упомянутых видеокарт вы ни взяли — вы сможете комфортно играть в разрешениях QuadHD и FullHD на максимальных настройках с трассировкой лучей.
Блок питания: Cougar GST 850W GMS850
Блок питания, как обычно, предлагаю взять с запасом по мощности — такой, как Cougar GMS850 на честные 850 Вт. Этот БП с сертификатом 80 Plus Gold подойдет как для RTX 5070 или даже RTX 5070 Ti, так и для Radeon RX 9070/9070 XT. Да, он не модульный и не полумодульный, зато сертифицирован в соответствии со стандартом ATX 12V 3.1 и оснащен разъемом 12V-2x6 — использовать различные адаптеры и переходники не придется. Хотите полностью модульный ATX 3.1 БП? Тогда переплатите полторы-две тысячи рублей за Cougar GEX PRO 850. Оба варианта хороши, и оба заслуживают внимания. Если же использование переходников вас не напрягает, можно найти модели и подешевле, но, с учетом бюджета на сборку, вряд ли целесообразно создавать дополнительные точки отказа.
Корпус: ADATA XPG INVADER Black
Разместить все перечисленные выше комплектующие предлагаю в просторном Midi-Tower корпусе ADATA XPG INVADER. Если перефразировать известное изречение из «волчьих цитатников»: кейс ADATA — за основу взято. Модель действительно очень просторная и отлично продуваемая, разве что ее строгий дизайн понравится не всем. Впрочем, если вас не устраивает «глухая» передняя стенка — просто снимите ее, за ней находится перфорированная панель с пылевым фильтром. Система прокладки кабелей — также, разумеется, в наличии, да и в целом, с инженерной точки зрения корпус на высоте. Он подходит и для более горячих конфигураций, чем наша, хотя связку процессора Intel Core i7-13700KF и видеокарты стоимостью 500-700 долларов тоже не назвать холодной.
Подводим итоги
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Итак, все комплектующие выбраны:
|
Процессор
|
Материнская плата
|
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Система охлаждения
|
Оперативная память
|
32Gb DDR5 7200MHz Team T-Create Expert (CTCED532G7200HC34ADC01) (2x16Gb KIT)
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SSD
|
Видеокарта
|
Блок питания
|
Корпус
Конфигурация получилась не только производительной, но и сбалансированной — она позволит комфортно играть в любые проекты в разрешениях QuadHD и FullHD на максимальных настройках графики с трассировкой лучей. Также стоит отметить использование высококачественных комплектующих от надежных брендов. В будущем рекомендую добавить еще один твердотельный накопитель, хотя и стартового SSD емкостью 2 терабайта на первое время должно хватить, даже если вы не просто геймер-энтузиаст, а еще и стример и блогер, которому периодически приходится работать с объемными видеофайлами. В таком случае для хранения архивных данных можно докупить жесткий диск — к примеру, из линейки WD Purple/Purple Pro. Советую модель на 18 терабайт — она весьма надежна и может похвастаться привлекательным соотношением цены и объема.
FAQ (Вопросы и ответы)
Какие комплектующие можно заменить на более доступные без потери игровой производительности?
Можно взять терабайтный SSD вместо двухтерабайтного, блок питания и корпус подешевле, а также материнскую плату на B-чипсете. Но не советую.
А если бюджет не 200 тысяч, а, например, 250 тысяч, за что переплатить?
Думаю, целесообразно вложить максимум средств в видеокарту и купить RX 9070 XT, RTX 5070 Ti, RTX 5080 или RTX 4090 — на что хватит денег.
Какой к описанной конфигурации стоит взять монитор?
Вариантов много, к тому же, выбирать монитор следует с учетом личных предпочтений. Но есть универсальные рекомендации — 24-дюймовый FullHD или 27-дюймовый QuadHD, на основе IPS матрицы, с частотой обновления 144+ Гц, а лучше 240+ Гц. Без мерцания (Flicker-Free). С поддержкой G-Sync/FreeSync. Желательно – с продвинутой эргономичной подставкой, позволяющей регулировать высоту дисплея, а не только угол наклона.
На сколько лет хватит такой сборки?
На несколько должно хватить, точнее сказать сложно, поскольку все будет зависеть от скорости технологического прогресса в области графики и ИИ, а также от состояния игровой индустрии.
Какие есть прогнозы по курсу рубля и ценам на железо?
Противоречивые — курс рубля по отношению к наиболее используемым мировым валютам, таким, как доллар, евро и юань, очень зависим от геополитической обстановки. Соответственно, смягчение санкций против России укрепит рубль, а ужесточение — ослабит. Цены же будут колебаться в зависимости от курсов валют.
Заключение
В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать на основе видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 или AMD Radeon RX 9070, обладая бюджетом в 200 тысяч рублей. Такая сборка отлично подойдет как для гейминга в разрешениях QuadHD и FullHD на максимальных настройках с рейтрейсингом, так и для любительского или профессионального создания контента. А что вы думаете по поводу рассмотренной в статье конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!
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