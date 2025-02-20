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Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)

Рассказываю о том, какую геймерскую конфигурацию можно собрать в феврале 2025 года, обладая бюджетом около 80 тысяч рублей
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Всем привет. С вами Zero, и это очередная статьи рубрики «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в том или ином бюджете. После возобновления дипломатических контактов между Россией и США, а следовательно, ослабления геополитической напряженности в международных отношениях, курс рубля по отношению к доллару укрепился. Некоторые отечественные ритейлеры уже отреагировали на это, немного снизив цены на компьютерные комплектующие и цифровую технику, а значит, сейчас хорошее время для приобретения нового ПК. Но хватит предисловий. Бюджет на системный блок — 80 тысяч рублей, поехали!

Процессор: AMD Ryzen 5 5600 OEM

Салтыков-Щедрин однажды сказал: «Если меня спросят, что делают в России в 2025 году, я отвечу — собирают игровые ПК на основе процессора AMD Ryzen 5 5600». Но шутки в сторону. Несмотря на свой солидный возраст, «пять тысяч шестисотый», как и другой народный шестиядерник, Intel Core i5-12400F, в начале 2025 года нельзя назвать морально устаревшим CPU. На основе любого из этих двух процессоров можно собирать не только бюджетные, но и достаточно продвинутые игровые конфигурации – упор в любом случае стоит делать на видеокарту, поскольку именно от нее в наибольшей степени зависит, каким будет FPS в играх, и насколько комфортным по части плавности будет геймплей. Да, CPU также не должен быть слишком слабым, но для графических ускорителей вплоть до NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Ryzen 5 5600 вполне подойдет, хотя и с некоторой натяжкой. Также стоит отметить такой плюс рассматриваемой модели, как невысокое энергопотребление и тепловыделение — на кулере можно будет сэкономить. В разумных пределах, конечно же.

Материнская плата: GIGABYTE B550M DS3H

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Шестиядерному процессору AMD Ryzen 5 5600 не требуется супернавороченная материнская плата с кучей фаз питания и массивными радиаторами — хватит и любой приличной бюджетной модели. Тем не менее, крайне желательно учитывать несколько моментов. Во-первых, выбранная МП должна обладать поддержкой четвертой версии интерфейса PCI-Express. Даже не для видеокарты, а скорее для твердотельных накопителей. Во-вторых, собственно, разъемов для этих самых накопителей должно быть как минимум два. Наш бюджет предусматривает установку SSD емкостью 1 терабайт, а большинству активных геймеров такого объема хватит ненадолго. И, наконец, в-третьих, крайне желательно выбирать материнскую плату из числа моделей проверенных годами вендоров вроде ASRock, ASUS, MSI и GIGABYTE. Рисковать, покупая продукцию китайских Noname-брендов нецелесообразно. С учетом этих условий, одним из лучших вариантов в бюджетном сегменте будет GIGABYTE B550M DS3H, но вы можете рассмотреть и другие.

Кулер: PentaWave PC-S03E SRB ARGB

Процессор у нас по меркам 2025 года далеко не самый горячий, поэтому с выбором системы охлаждения можно особо не заморачиваться. Нам подойдет практически любой башенный кулер со 120-миллиметровым вентилятором, совместимый с сокетом AM4 и рассчитанный, согласно заявлениям производителя, на отвод 150-180 Вт тепла. Таких охладителей много в ассортименте китайской компании ID-Cooling, но ими рынок не ограничивается. Есть еще DeepCool, PentaWave и множество других брендов. В ценовом диапазоне от 1500 до 2000 рублей, например, можно взять PentaWave PC-S03E SRB ARGB — этот кулер сочетает в себе приличную эффективность охлаждения и красочную подсветку. Если же подсветка не нужна, ваш выбор — ID-COOLING SE-214-XT BASIC.

Оперативная память: 32Gb DDR4 3200MHz Patriot Viper Steel (PVS432G320C6K) (2x16Gb KIT)

Следующий пункт в нашем списке – оперативная память. Любая приличная игровая конфигурация в 2025 году должна оснащаться как минимум 32 гигабайтами ОЗУ, причем набирать такой объем следует строго двумя модулями, чтобы по максимуму реализовать прибавку производительности от двухканального режима. Нет, можно и четыре планки установить, если материнская плата позволяет, но смысла от этого не будет — наоборот, результаты будут хуже, чем с двумя, хотя, конечно, лучше, чем с одной.

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С точки зрения соотношения стоимости и характеристик оптимальным в настоящий момент выбором являются комплекты из пары шестнадцатигиговых модулей памяти с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. На рынке таких много, но настоятельно рекомендую покупать продукцию проверенных брендов в магазинах, а не непонятную фуфлокитайщину подвальной сборки, в которой используются сомнительного качества чипы. G.Skill, Kingston, Patriot, XPG, ADATA, HP, Samsung, Crucial, Hynix, Micron, Silicon Power – этим и некоторым другим брендам можно доверять.

SSD: Silicon Power US75 1 ТБ

Твердотельный накопитель стоит сразу брать как минимум на терабайт – лучше бы на два, но не позволяет бюджет, так что двухтерабайтник докупите позже. В качестве одного из вариантов могу предложить Silicon Power US75 — недорогой безбуферный SSD, базирующийся на проверенном временем контроллере Maxio MAP1602 в связке с современной 232-слойной 3D TLC памятью от Micron. Накопитель демонстрирует отличные скоростные характеристики в любых сценариях использования – разумеется, для своего ценового сегмента, поскольку флагманские SSD с DRAM-буфером, конечно, перегонят его в ряде бенчмарков. Тем не менее, в практических сценариях использования вы вряд ли заметите разницу — как линейных, так и случайных скоростей чтения и записи, предлагаемых Silicon Power US75, более чем достаточно для любого игрового ПК.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ

А вот и ключевой компонент нашей сборки — видеокарта. Снижение цен на комплектующие позволяет вместить в заданный бюджет NVIDIA GeForce RTX 4060 вместо привычной AMD Radeon RX 7600 – у «зеленой» видеокарты есть одно важное преимущество и несколько менее важных. Важное преимущество — это поддержка DLSS 3 и генерации кадров. Менее важные — скромное энергопотребление и тепловыделение, а также более высокая производительность в сценариях с трассировкой лучей, чем у Radeon RX 7600. Впрочем, для гейминга с рейтрейсингом лучше выбирать более мощные графические ускорители — хотя бы уровня RTX 4070 Super.

Что же касается RTX 4060 –- эта видеокарта является отличным выбором для того, чтобы играть в разрешении FullHD на максимальных настройках, но без трассировки лучей. Минус у нее, по сути, только один – ограниченный 8 гигабайтами объем видеопамяти. Как считают многие обозреватели и техноблогеры, даже недорогие игровые GPU производителям уже стоило бы оснащать хотя бы 10, а лучше 12 гигабайтами памяти. Впрочем, для FullHD и 8 гигабайт пока хватает…по большей части. А если не хватит, поможет большой объем ОЗУ.

Блок питания: 600W Zalman Wattbit II (ZM600-XEII)

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Связке процессора AMD Ryzen 5 5600 и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 не требуется мощный блок питания – хватило бы честных 450-500 Вт, причем с запасом. Но зачем покупать БП на 500 Вт, если за те же деньги можно взять модель на 600? Все-таки оптимальный КПД в большинстве случаев достигается при нагрузке около 50%. Хорошо подойдет, например, Zalman Wattbit II ZM600-XEII, но вы можете рассмотреть и альтернативные варианты. Отличные блоки питания, недорогие, но при этом качественные, помимо Zalman предлагают такие компании, как Chieftec и DeepCool. А вот чего я советую избегать – так это приобретения БП ExeGate и китайских Noname-брендов. Сомнительного качества блок питания может не только сам быстро выйти из строя, но и утянуть за собой что-то из остальных комплектующих, например, материнскую плату. А если этого и не случится, то посредственные электрические характеристики БП в любом случае снизят срок службы других компонентов системы.

Корпус Eurocase B02RGB Black

Разместить все перечисленное выше железо можно в игровом корпусе Eurocase B02RGB. Этот просторный, продуваемый и стильно выглядящий кейс оснащен двумя предустановленными 120-миллиметровыми вентиляторами, эффективности которых в случае нашей сборки будет вполне достаточно. В плане инженерной продуманности и дизайна Eurocase B02RGB — это вполне современный корпус. Скрытое размещение блока питания, система прокладки кабелей, панорамная боковая стенка из закаленного стекла, пылевые фильтры…это лишь часть преимуществ модели. В таком шасси можно собирать и гораздо более производительные и горячие конфигурации ПК, чем наша — помешать может разве что ограничение по максимальной высоте процессорного кулера (160 мм).

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

Процессор

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AMD Ryzen 5 5600 OEM

Материнская плата

GIGABYTE B550M DS3H

Система охлаждения

PentaWave PC-S03E SRB ARGB

Оперативная память

32Gb DDR4 3200MHz Patriot Viper Steel (PVS432G320C6K) (2x16Gb KIT)

SSD

Silicon Power US75 1 ТБ

Видеокарта

NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ

Блок питания 

600W Zalman Wattbit II (ZM600-XEII)

Корпус

Eurocase B02RGB Black

По сравнению с январской сборкой в февральской есть одно важное изменение — видеокарта AMD Radeon RX 7600 уступила место более производительной (хоть и ненамного) и холодной NVIDIA GeForce RTX 4060. Главное преимущество «зеленой» карты по сравнению с «красной» — это бесплатная прибавка FPS в поддерживаемых играх благодаря технологиям DLSS 3 и Frame Generation, которые работают куда лучше, чем альтернативы от AMD. Рассматриваемая конфигурация позволит комфортно играть в разрешении FullHD в любые проекты, устанавливая максимальные настройки графики, хотя и без трассировки лучей. А вот на более высокие разрешения замахиваться не стоит — видеокарте не хватит ни вычислительной мощности, ни памяти.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более бюджетные без потери производительности?

Материнскую плату, корпус, блок питания, SSD. Но выигрыш во всех случаях будет мизерный, а потери значительными. Например, взяв более дешевую МП, вы в большинстве случаев потеряете второй разъем M.2 PCI-E для твердотельного накопителя.

А если бюджет выше 80 тысяч, например, 90 тысяч? Что поменять в сборке?

Если хватит денег – стоит взять вместо RTX 4060 более производительную видеокарту — AMD Radeon RX 7700 XT с 12 гигабайтами памяти. Если не хватит – можно сразу купить двухтерабайтный SSD. Или собрать ПК на другой платформе, Intel LGA 1700, и взять процессор Core i5-12400F.

Есть ли у конфигурации перспективы для апгрейда?

Апгрейд со сменой процессора и/или видеокарты в принципе стал менее актуальным, чем в начале-середине двухтысячных. Но вот второй SSD добавить точно стоит. А вот менять ли через несколько лет видеокарту на более производительную? Скорее всего, лучше сразу будет собрать новый ПК.

Когда ждать новых видеокарт на замену AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA GeForce RTX 4060 в том же ценовом сегменте?

Возможно, уже весной, но это не точно.

Какие есть прогнозы по курсу рубля и ценам на компьютерное железо?

Противоречивые. Перспективы рубля сильно зависят от политической обстановки и международных отношений. Как и цены на железо и другие импортные товары. Впрочем, можно с осторожностью говорить о том, что возобновление контактов между Россией и США при продолжении текущих тенденций поспособствует улучшению ситуации с доступностью комплектующих. С другой стороны, возможность падения рубля также не исключается – например, если Центробанк сильно снизит ключевую ставку.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в феврале 2025 года, обладая бюджетом в 80 тысяч рублей. Сборка получилась сбалансированной и достаточно производительной для того, чтобы играть в любые проекты в разрешении FullHD на максимальных настройках графики, не переживая о частоте смены кадров. А как вы оцениваете рассматриваемую конфигурацию? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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