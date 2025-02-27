Всем привет. С вами Zero и это очередная статья в рамках рубрики «Народный ПК», в которой я рассказываю о сбалансированных игровых конфигурациях стоимостью до 100 тысяч рублей. Конкретно сегодня речь пойдет о сборке за 60 тысяч рублей или, по курсу на момент написания материала, 600-670 долларов — это бюджет на системный блок, без монитора и периферии. Но хватит предисловий, поехали!

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Рубль на фоне возобновления контактов между Россией и США укрепился, а компьютерные комплектующие подешевели. А это значит, что в этот раз вместо привычного AMD Ryzen 5 3600 в сборку за 60 тысяч можно будет поставить процессор на одно поколение новее — Ryzen 5 5600. Разница в цене между ними составляет около полутора тысяч рублей, при этом более современная микроархитектура дает «пять тысяч шестисотому» преимущество как в игровых, так и в рабочих сценариях использования. И все это – при весьма скромных по меркам 2025 года показателях энергопотребления и тепловыделения. Пожалуй, если исключить вторичный рынок, Ryzen 5 5600 — однозначно лучший вариант в нашем бюджете, поскольку ПК на Core i5-12400F выйдет дороже, а четырехъядерники даже не хочется рассматривать.

Материнскую плату будем брать максимально бюджетную, можно даже без поддержки четвертой версии PCI-Express – лишь бы была совместимость с процессором. Ну и, конечно, нужен хотя бы один разъем M.2 для установки скоростного твердотельного накопителя. Из продукции проверенных временем, давно присутствующих на российском рынке брендов одним из наиболее доступных вариантов является модель MSI A520M-A PRO, но, если вы увидите акцию на одну из других МП ASUS, ASRock, MSI или GIGABYTE — можно взять и ее, лишь бы соответствовала указанным выше критериям. Мощная подсистема питания, защищенная от перегрева дополнительными радиаторами, обилие всевозможных разъемов, RGB-иллюминация — в нашем случае это излишества, за которые не стоит переплачивать. Лучше вложим побольше денег в процессор, и, особенно, в видеокарту.

AMD Ryzen 5 5600 – по современным меркам процессор к охлаждению нетребовательный, поэтому недорогого башенного кулера с 3-4 теплотрубками и 120-миллиметровым вентилятором хватит с головой. Подойдет, например, Eurocase SC500 FRGB, но можно обратить внимание и на альтернативные варианты, включая многочисленные решения китайской компании ID-Cooling. По соотношению стоимости и характеристик они в настоящий момент одни из лучших. Что же касается упомянутого кулера Eurocase – согласно заявлениям производителя, он рассчитан на процессоры с TDP до 150 Вт, а значит, нам вполне подходит. Подойдут и другие модели с заявленным TDP от 140 до 180 Вт. Но вот системы охлаждения с более мелкими, чем 120-миллиметровые, вентиляторами брать не советую – они, как правило, слишком шумные, потому что 92-миллиметровой «вертушке» для обеспечения серьезного воздушного потока нужно раскрутиться до более высоких оборотов, чем 120-миллиметровой.

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В предыдущие месяцы я предлагал устанавливать в конфигурацию за 60 тысяч рублей одну планку памяти на 16 гигабайт и в ближайшем будущем докупать вторую такую же. На этот раз укрепление рубля и удешевление комплектующих позволяет сразу приобрести 32-гигабайтный комплект из двух модулей ОЗУ. Оптимальный вариант с точки зрения соотношения стоимости и характеристик – это набор DDR4-3200 с таймингами 16-18-18 или 16-20-20. И никакого Noname-Китая с маркетплейсов, только проверенные бренды. Считать ли Netac проверенным я еще не решил — в магазинах, судя по отзывам, эту память брать можно, а вот на всяких Озонах и Алиэкпрессах наверняка полно подделок. Так что лучше ограничиться ассортиментом G.Skill, Kingston, Patriot, XPG, ADATA, HP, Samsung, Crucial, Hynix, Micron, Silicon Power и еще ряда авторитетных брендов.

По-хорошему, твердотельный накопитель сразу нужно брать на терабайт, а лучше на два, ведь разъем M.2 PCI-Express у нас только один. Но если так сделать – не хватит денег на нормальную видеокарту. Поэтому изначально предлагаю приобрести полутерабайтный SATA III SSD, а в дальнейшем уже — купить нормальный терабайтник или двухтерабайтник стандарта PCI-E 3.0 или PCI-E 4.0, хотя в последнем смысла мало, с учетом того, какая выбрана материнская плата. Если только ради скоростей случайных чтения и записи. Так вот — на первом этапе можно взять, например, TEAMGROUP VULCAN Z — это очень бюджетный, но приличный по характеристикам накопитель. Надолго свободного места на нем не хватит, но вы как раз сможете подкопить денег и купить терабайтный ADATA Legend 800 или даже что-то побыстрее и подороже.

На протяжении многих месяцев я рекомендую в игровые сборки видеокарты как минимум уровня AMD Radeon RX 7600/NVIDIA GeForce RTX 4060 и не собираюсь отказываться от этой традиции. Особенно с учетом того, что ниже графических ускорителей, которые, не покривив душой, можно назвать геймерскими, практически и нет. RTX 3050 с 6 гигабайтами памяти — фуфло. Intel Arc A750 проблемная. Всевозможные версии GTX 1660 — фуфло, и вдобавок, устаревшее. Так что RX 7600 — это одновременно и минимально приемлемый для комфортного гейминга уровень, и сразу уровень достаточно хороший, если говорить о разрешении FullHD. С такой видеокартой можно смело ставить высокие настройки (без трассировки лучей), а во многих проектах — даже максимальные. Что же касается рейтрейсинга — для его полноценного использования в любом случае нужны графические ускорители более высоких ценовых сегментов. К тому же, как показывают тесты, трассировка лучей преображает картинку буквально в нескольких играх, а в некоторых она даже ухудшает изображение, а не улучшает его.

Комплектующие у нас нетребовательные, так что блока питания на честные 450-500 Вт хватит, причем с солидным запасом. В бюджетном ценовом сегменте нормальные блоки питания есть у Chieftec, Zalman, DeepCool и еще нескольких компаний. В свою очередь, некачественные БП можно найти под самыми разными брендами. В качестве варианта по-умолчанию предлагаю рассмотреть недорогой блок питания ZALMAN Wattbit II мощностью 500 Вт. По линии 12 В у него около 450 Вт — более, чем достаточно для AMD Ryzen 5 5600 и Radeon RX 7600. Конечно, рассчитывать на модульную или полумодульную систему подключения кабелей, «платиновый» или «титановый» КПД и подсветку не приходится, но с основными своими задачами выбранный БП должен справиться.

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На корпус денег осталось совсем немного, но это не беда. Можно взять, например, Filum S17 и поставить сзади на выдув один 120-миллиметровый вентилятор. С учетом невысокого энергопотребления и тепловыделения нашей конфигурации, этого хватит для того, чтобы избежать перегрева. Для сверхбюджетного шасси характеристики у Filum S17 вполне приличные — даже видеокарты длиной до 280 мм и кулеры с радиаторами высотой до 155 мм установить можно. Показатели по меркам Midi Tower далеко не рекордные, но и, скажу прямо, не худшие и не близкие к худшим. Да и организация пространства неплохая – по крайней мере, лучше, чем у закрытых офисных «гробов» и корпусов начала двухтысячных. В общем, за свои деньги вариант достойный.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:





Конфигурация стоимостью 60 тысяч в феврале получилась лучшей за…год или больше, чем год? А представьте, какой ПК можно было бы собрать, если бы за доллар давали 30-35 рублей. А ведь до 2014 года так и было. Но вернемся к нашей сборке. Рубль укрепился по отношению к доллару, евро и юаню, и ритейлеры пусть не слишком значительно, но снизили цены на часть комплектующих. Благодаря этому в бюджет удалось вместить как процессор Ryzen 5 5600 вместо привычного «три тысячи шестисотого», так и 32 гигабайта видеопамяти вместо 16-гигабайтной планки с перспективной покупки второй. А значит, сборка сразу готова к хардкорному геймингу в разрешении FullHD! Но вот много игр установить не получится – сначала докупите второй SSD на терабайт или два.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более бюджетные без потери производительности в играх?

Сборка и так бюджетнее некуда. Вряд ли удастся заменить что-то без потери производительности. Корпуса со встроенным блоком питания я рекомендовать не рискну — в них слишком часто ставят некачественные БП.

Какой купить корпусный вентилятор?

Например, AeroCool Force 12 Black.

А что поменять/докупить, если бюджет больше 60 тысяч, например, 70-75 тысяч?

Я бы взял терабайтный M.2 PCI-Express SSD, материнскую плату на чипсете B550 и корпус поприличнее.

Стоит ли вообще собирать ПК в бюджете 60 тысяч или лучше подкопить?

Сложный вопрос. По мне, так в настоящий момент лучше подкопить или взять кредит и собрать игровую конфигурацию за 80-100 тысяч. Переплата не столь велика, а улучшения значительны.

Есть ли шансы, что компьютерное железо продолжит дешеветь в ближайшие месяцы?

Все будет зависеть от политической и экономической обстановки, поэтому прогнозировать что-то сложно. Еще совсем недавно эксперты, включая финансовых аналитиков из крупных банков, были уверены, что курс национальной валюты на протяжении всего 2025 года будет находиться в диапазоне 95-120 рублей за доллар.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какой игровой ПК можно собрать в феврале 2025 года, обладая бюджетом в 60 тысяч рублей или 600-670 долларов на момент написания материала. Сборка получилась готовой к FullHD-геймингу без докупки каких-либо дополнительных комплектующих — это лучше, чем в предыдущие месяцы. Что ж, продолжаем следить за новостями, курсами валют и ценами. А что вы думаете по поводу рассмотренной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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