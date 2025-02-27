Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)

Комплектующие подешевели, и в феврале за 60 тысяч рублей можно собрать довольно сбалансированную геймерскую конфигурацию.
[ ] для раздела Блоги
1
1

Всем привет. С вами Zero и это очередная статья в рамках рубрики «Народный ПК», в которой я рассказываю о сбалансированных игровых конфигурациях стоимостью до 100 тысяч рублей. Конкретно сегодня речь пойдет о сборке за 60 тысяч рублей или, по курсу на момент написания материала, 600-670 долларов — это бюджет на системный блок, без монитора и периферии. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: AMD Ryzen 5 5600 OEM 

реклама



Рубль на фоне возобновления контактов между Россией и США укрепился, а компьютерные комплектующие подешевели. А это значит, что в этот раз вместо привычного AMD Ryzen 5 3600 в сборку за 60 тысяч можно будет поставить процессор на одно поколение новее — Ryzen 5 5600. Разница в цене между ними составляет около полутора тысяч рублей, при этом более современная микроархитектура дает «пять тысяч шестисотому» преимущество как в игровых, так и в рабочих сценариях использования. И все это – при весьма скромных по меркам 2025 года показателях энергопотребления и тепловыделения. Пожалуй, если исключить вторичный рынок, Ryzen 5 5600 — однозначно лучший вариант в нашем бюджете, поскольку ПК на Core i5-12400F выйдет дороже, а четырехъядерники даже не хочется рассматривать.

Материнская плата: MSI A520M-A PRO 

Материнскую плату будем брать максимально бюджетную, можно даже без поддержки четвертой версии PCI-Express – лишь бы была совместимость с процессором. Ну и, конечно, нужен хотя бы один разъем M.2 для установки скоростного твердотельного накопителя. Из продукции проверенных временем, давно присутствующих на российском рынке брендов одним из наиболее доступных вариантов является модель MSI A520M-A PRO, но, если вы увидите акцию на одну из других МП ASUS, ASRock, MSI или GIGABYTE — можно взять и ее, лишь бы соответствовала указанным выше критериям. Мощная подсистема питания, защищенная от перегрева дополнительными радиаторами, обилие всевозможных разъемов, RGB-иллюминация — в нашем случае это излишества, за которые не стоит переплачивать. Лучше вложим побольше денег в процессор, и, особенно, в видеокарту.

Кулер: Eurocase SC500 FRGB 

AMD Ryzen 5 5600 – по современным меркам процессор к охлаждению нетребовательный, поэтому недорогого башенного кулера с 3-4 теплотрубками и 120-миллиметровым вентилятором хватит с головой. Подойдет, например, Eurocase SC500 FRGB, но можно обратить внимание и на альтернативные варианты, включая многочисленные решения китайской компании ID-Cooling. По соотношению стоимости и характеристик они в настоящий момент одни из лучших. Что же касается упомянутого кулера Eurocase – согласно заявлениям производителя, он рассчитан на процессоры с TDP до 150 Вт, а значит, нам вполне подходит. Подойдут и другие модели с заявленным TDP от 140 до 180 Вт. Но вот системы охлаждения с более мелкими, чем 120-миллиметровые, вентиляторами брать не советую – они, как правило, слишком шумные, потому что 92-миллиметровой «вертушке» для обеспечения серьезного воздушного потока нужно раскрутиться до более высоких оборотов, чем 120-миллиметровой.

Оперативная память: G.Skill Aegis [F4-3200C16D-32GIS] 32 ГБ 

реклама



В предыдущие месяцы я предлагал устанавливать в конфигурацию за 60 тысяч рублей одну планку памяти на 16 гигабайт и в ближайшем будущем докупать вторую такую же. На этот раз укрепление рубля и удешевление комплектующих позволяет сразу приобрести 32-гигабайтный комплект из двух модулей ОЗУ. Оптимальный вариант с точки зрения соотношения стоимости и характеристик – это набор DDR4-3200 с таймингами 16-18-18 или 16-20-20. И никакого Noname-Китая с маркетплейсов, только проверенные бренды. Считать ли Netac проверенным я еще не решил — в магазинах, судя по отзывам, эту память брать можно, а вот на всяких Озонах и Алиэкпрессах наверняка полно подделок. Так что лучше ограничиться ассортиментом G.Skill, Kingston, Patriot, XPG, ADATA, HP, Samsung, Crucial, Hynix, Micron, Silicon Power и еще ряда авторитетных брендов.

SSD: TEAMGROUP VULCAN Z 480 ГБ 

По-хорошему, твердотельный накопитель сразу нужно брать на терабайт, а лучше на два, ведь разъем M.2 PCI-Express у нас только один. Но если так сделать – не хватит денег на нормальную видеокарту. Поэтому изначально предлагаю приобрести полутерабайтный SATA III SSD, а в дальнейшем уже — купить нормальный терабайтник или двухтерабайтник стандарта PCI-E 3.0 или PCI-E 4.0, хотя в последнем смысла мало, с учетом того, какая выбрана материнская плата. Если только ради скоростей случайных чтения и записи. Так вот — на первом этапе можно взять, например, TEAMGROUP VULCAN Z — это очень бюджетный, но приличный по характеристикам накопитель. Надолго свободного места на нем не хватит, но вы как раз сможете подкопить денег и купить терабайтный ADATA Legend 800 или даже что-то побыстрее и подороже.

Видеокарта: AMD Radeon RX 7600 8 ГБ 

На протяжении многих месяцев я рекомендую в игровые сборки видеокарты как минимум уровня AMD Radeon RX 7600/NVIDIA GeForce RTX 4060 и не собираюсь отказываться от этой традиции. Особенно с учетом того, что ниже графических ускорителей, которые, не покривив душой, можно назвать геймерскими, практически и нет. RTX 3050 с 6 гигабайтами памяти — фуфло. Intel Arc A750 проблемная. Всевозможные версии GTX 1660 — фуфло, и вдобавок, устаревшее. Так что RX 7600 — это одновременно и минимально приемлемый для комфортного гейминга уровень, и сразу уровень достаточно хороший, если говорить о разрешении FullHD. С такой видеокартой можно смело ставить высокие настройки (без трассировки лучей), а во многих проектах — даже максимальные. Что же касается рейтрейсинга — для его полноценного использования в любом случае нужны графические ускорители более высоких ценовых сегментов. К тому же, как показывают тесты, трассировка лучей преображает картинку буквально в нескольких играх, а в некоторых она даже ухудшает изображение, а не улучшает его.

Блок питания: ZALMAN Wattbit II 500W [ZM500-XE II]

Комплектующие у нас нетребовательные, так что блока питания на честные 450-500 Вт хватит, причем с солидным запасом. В бюджетном ценовом сегменте нормальные блоки питания есть у Chieftec, Zalman, DeepCool и еще нескольких компаний. В свою очередь, некачественные БП можно найти под самыми разными брендами. В качестве варианта по-умолчанию предлагаю рассмотреть недорогой блок питания ZALMAN Wattbit II мощностью 500 Вт. По линии 12 В у него около 450 Вт — более, чем достаточно для AMD Ryzen 5 5600 и Radeon RX 7600. Конечно, рассчитывать на модульную или полумодульную систему подключения кабелей, «платиновый» или «титановый» КПД и подсветку не приходится, но с основными своими задачами выбранный БП должен справиться.

Корпус: Filum S17 Black 

реклама



На корпус денег осталось совсем немного, но это не беда. Можно взять, например, Filum S17 и поставить сзади на выдув один 120-миллиметровый вентилятор. С учетом невысокого энергопотребления и тепловыделения нашей конфигурации, этого хватит для того, чтобы избежать перегрева. Для сверхбюджетного шасси характеристики у Filum S17 вполне приличные — даже видеокарты длиной до 280 мм и кулеры с радиаторами высотой до 155 мм установить можно. Показатели по меркам Midi Tower далеко не рекордные, но и, скажу прямо, не худшие и не близкие к худшим. Да и организация пространства неплохая – по крайней мере, лучше, чем у закрытых офисных «гробов» и корпусов начала двухтысячных. В общем, за свои деньги вариант достойный.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

Процессор

AMD Ryzen 5 5600 OEM

реклама



Материнская плата

MSI A520M-A PRO

Система охлаждения

Eurocase SC500 FRGB

Оперативная память

G.Skill Aegis [F4-3200C16D-32GIS] 32 ГБ

SSD

TEAMGROUP VULCAN Z 480 ГБ

Видеокарта

AMD Radeon RX 7600 8 ГБ

Блок питания 

ZALMAN Wattbit II 500W [ZM500-XE II]

Корпус

Filum S17 Black


Конфигурация стоимостью 60 тысяч в феврале получилась лучшей за…год или больше, чем год? А представьте, какой ПК можно было бы собрать, если бы за доллар давали 30-35 рублей. А ведь до 2014 года так и было. Но вернемся к нашей сборке. Рубль укрепился по отношению к доллару, евро и юаню, и ритейлеры пусть не слишком значительно, но снизили цены на часть комплектующих. Благодаря этому в бюджет удалось вместить как процессор Ryzen 5 5600 вместо привычного «три тысячи шестисотого», так и 32 гигабайта видеопамяти вместо 16-гигабайтной планки с перспективной покупки второй. А значит, сборка сразу готова к хардкорному геймингу в разрешении FullHD! Но вот много игр установить не получится – сначала докупите второй SSD на терабайт или два.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более бюджетные без потери производительности в играх?

Сборка и так бюджетнее некуда. Вряд ли удастся заменить что-то без потери производительности. Корпуса со встроенным блоком питания я рекомендовать не рискну — в них слишком часто ставят некачественные БП.

Какой купить корпусный вентилятор?

Например, AeroCool Force 12 Black.

А что поменять/докупить, если бюджет больше 60 тысяч, например, 70-75 тысяч?

Я бы взял терабайтный M.2 PCI-Express SSD, материнскую плату на чипсете B550 и корпус поприличнее.

Стоит ли вообще собирать ПК в бюджете 60 тысяч или лучше подкопить?

Сложный вопрос. По мне, так в настоящий момент лучше подкопить или взять кредит и собрать игровую конфигурацию за 80-100 тысяч. Переплата не столь велика, а улучшения значительны.

Есть ли шансы, что компьютерное железо продолжит дешеветь в ближайшие месяцы?

Все будет зависеть от политической и экономической обстановки, поэтому прогнозировать что-то сложно. Еще совсем недавно эксперты, включая финансовых аналитиков из крупных банков, были уверены, что курс национальной валюты на протяжении всего 2025 года будет находиться в диапазоне 95-120 рублей за доллар.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какой игровой ПК можно собрать в феврале 2025 года, обладая бюджетом в 60 тысяч рублей или 600-670 долларов на момент написания материала. Сборка получилась готовой к FullHD-геймингу без докупки каких-либо дополнительных комплектующих — это лучше, чем в предыдущие месяцы. Что ж, продолжаем следить за новостями, курсами валют и ценами. А что вы думаете по поводу рассмотренной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)

ТОП-6 игровых видеокарт стоимостью до 50 тысяч рублей – рейтинг 2025 года

ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года

Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года

Лучшие тренажеры и спортивные снаряды при малоподвижном образе жизни — рейтинг 2025 года

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd игры гейминг компьютеры комплектующие сборка конфигурация зероподборка2 народный пк
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
116
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
10
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
17
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARWH) объемом 32 Гбайт
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
20
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
16
В России начато проектирование крупнейшего завода по производству редкоземельных металлов
2
В России впервые самостоятельно провели ремонт газовой турбины производства General Electric
2
Android Auto 18.3 вышел официально с улучшениями и исправлением ошибок
1
Китайская полупроводниковая промышленность не сможет добиться суверенитета в ближайшие десять лет
2
Ученые предположили, что облако Оорта окутывающее Солнечную систему, может быть спиральным
1
6 старых флагманов Xiaomi получат новую операционную систему HyperOS 2 в 2025 году
+
PowerColor представила новую серию видеокарт Radeon RX 7650 GRE Reaper
1
Джеймс Ганн поделился подробным планом новой DC-вселенной
+
В Wccftech ожидают GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ во второй половине марта, 8 ГБ в первой половине апреля
+
В Шуе начался выпуск первых российских базовых станций 5G
+
Компания Sinomach заявила о намерении блокировать автомобили, ввозимые в Россию неофициально
2
Литва начала демонтаж опор линии 330 кВ между Круонисской ГАЭС и Калининградской областью
3
Xiaomi 15 Ultra с камерой Leica официально представлен в трех цветовых решениях
+
Logitech представила второе поколение коврика PowerPlay с беспроводной зарядкой
+
Винсент Д'Онофрио заявил, что Сорвиголова и Уилсон Фиск не появятся в «Человеке-пауке 4»
+
Утечка раскрыла полные спецификации графических карт AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070
9
В тестах Radeon RX 9070 XT показала частоту 3,24 ГГц с энергопотреблением 330 Вт
+
Для Remake Gothic потребуется минимум GeForce RTX 2070 и четырёхъядерный процессор
1
Sigma представила новую полнокадровую беззеркальную камеру Sigma BF
+

Популярные статьи

Разгон PlayStation 3 на 70%, кастомные прошивки заметно повышают частоту кадров в играх
13
Зачем нужна огромная библиотека игр в Steam, GOG или Itch
8
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
58
Лучшие тренажеры и спортивные снаряды при малоподвижном образе жизни — рейтинг 2025 года
20
NoPayStation - классические игры Sony PlayStation бесплатно для "чётких пацанов"
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
+

Сейчас обсуждают

Александр
09:26
В 10-11 можно включить выбор загрузки по F8. Хотя я бы даже сказал, что нужно включать. Введите в окне командной строки следующую команду: bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy. Но, само собой,...
Nvidia планирует решить проблему чёрного экрана для своих видеокарт в новой версии драйвера
ЮРА ОНИЩЕНКО
09:22
Я бы с удовольствием купил Ryzen 3 5305GЕ, только где его взять?
AMD представила серию процессоров Ryzen 5005G на архитектуре Zen 3 для сокета AM4
Александр
09:21
Самый нормальный блокировщик. В хроме вышла версия лайт хотя бы. А эджем пользоваться - себя не уважать.)) Не знаю кому как, а мне когда так усиленно что то навязывают, желание этим пользоваться наобо...
Блокировщик рекламы uBlock Origin перестал работать в Microsoft Edge
Николай Новичков
09:17
Я тестировал на компе, место которого занял 5600х. Это 8320 на саблезубе 990фх. Там всё работало и сужу я именно по тем моим тестам. Сейчас комп просто стоит с этим железом, а мать с 8320 в кладовке в...
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
Andrey Kovalchuk
09:16
Ща были новости, что по 1м данным, цены на 9700ХТ колеблются от ~700 до ~1100 зелени в зависимости от мудэли. Чё-то дороговато ИМХО. Если б не больше 800 зелени за самую навороченную, я бы ещё понял. ...
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
unhurtable
09:13
Шизофрения прогрессирует: на AM4 НЕТ матерей для SLI 16+16, сам понимаешь что SLI мало где работает(в основном старые игры, из свежего относительно и популярного в голову приходит только ведьмак) и да...
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
Александр
09:12
Я даже больше скажу, как только все свалили на платные ВПН, бесплатные стали тянуть намного лучше. А у нас МТС проводной без ВПН стал работать.)) До этого ю-бустом пользовался. Бесплатно тянет вплоть ...
Количество ежемесячных просмотров на Rutube достигло отметки в 5 миллиардов
Andrey Kovalchuk
09:11
НЕДЪ! НИЗАЩТО! Надо верить в непакабелимую МОЩЬ великого БЕЛОГО ГОСПОДИНА! 😆
Китайская полупроводниковая промышленность не сможет добиться суверенитета в ближайшие десять лет
Andrey Kovalchuk
09:08
Больше 8ми гигабайт не нужны, поссоны. У дебилов "фпс такой же" 🤣
RTX 5060 Ti выйдет весной в двух версиях: 16 ГБ GDDR7 и 8 ГБ GDDR7
[IRanPast]
09:03
Потому-что такой бред нормальный человек не напишет, а если обосрался, то перестань своим говном обмазываться
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем