Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о 7 причинах, почему вам, скорее всего, не нужна машина, если, конечно, у вас нет большой семьи, членов которой постоянно нужно куда-то возить, нет дачи, и вы не фанат путешествий на автомобиле. Проще говоря, моя подборка причин — для типичного городского жителя, работающего 2/2 или 5/2 и редко куда-то выбирающегося. Но хватит предисловий, поехали!

Автомобиль в России стоит очень дорого

Начнем с одного из важнейших вопросов, а именно — с вопроса финансового. Средняя стоимость нового автомобиля еще в 2024 году перевалила за 3 миллиона рублей. ТРИ МИЛЛИОНА! При этом многие граждане, живущие не в Москве и не в Санкт-Петербурге зарабатывают в месяц не больше 40-50 тысяч рублей. Просто посмотрите вакансии, причем не в каком-нибудь ИП «Васян», а в крупных торговых сетях. И при таких зарплатах люди влезают в кредиты, хотя авто надо еще обслуживать и содержать, но об этом позже. Да и большинство этих кроссоверов за 3-4 миллиона — это продукция китайских брендов, которая в Поднебесной стоит в 2-2.5, а то и в 3 раза дешевле. И в долгосрочной надежности которой есть большие сомнения, особенно если учитывать российские климатические условия.

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Вы вообще видели, какой с начала 2025 года действует утильсбор? При этом, по мнению большинства экспертов, к утилизации авто он никакого отношения не имеет — это просто скрытый налог за обладание иномаркой (читайте — машиной производства не АвтоВАЗа). Тем временем глава АвтоВАЗа Максим Соколов жалуется, что на складах скопилось 100 тысяч автомобилей Lada, и отмечает, что такое положение дел бьет по финансовой модели компании. Ранее тот же господин Соколов заявлял о необходимости защитить страну от дешевых иномарок. А сколько мер поддержки получил завод от государства — не сосчитать. Нужно ли нам вообще такое автомобильное производство? Из-за которого иномарки приходится покупать по неадекватной цене. Да и на Лады цены тоже выглядят завышенными. Самая доступная Гранта – и та стоит от 700 тысяч.

Топливо, обслуживание и ремонт не бесплатны

Если нефть дорожает – в России дорожает и бензин. Если нефть дешевеет — бензин все равно дорожает. Аналогичная связь у стоимости топлива с курсом рубля. Вы можете много или мало пользоваться автомобилем, но периодически вам все равно придется заливать бензин, менять масло и другие расходники, оплачивать налог. Проще говоря, машина не приносит деньги (если вы не таксист, автокурьер и т.д.), а способствует их ускоренному расходованию. К тому же, многие люди, купив автомобиль, вообще почти перестают ходить пешком и ездят даже в магазины, которые расположены в пределах километра от их дома. Это не беда, если они дополнительно занимаются спортом, но часто и без того низкий уровень физической нагрузки в их жизни становится еще ниже. Ах да, еще парковка. Часто она платная, а там, где бесплатная — попробуй еще найди место.

Автомобиль не используется на протяжении большей части суток, но при этом дешевеет

Представим себе ситуацию — вы купили новый автомобиль за 3 миллиона рублей. А теперь попробуйте его продать за те же 3 миллиона. Получится у вас? В 95% случаев нет. Проще говоря, машина теряет часть стоимости мгновенно, в момент подписания договора купли-продажи. Продолжит она терять в стоимости и дальше, даже если практически не используется и не попадает в ДТП, а стоит в гараже или на парковке не под открытым небом. Если же авто используется активно и стоит просто на улице, то потеря стоимости происходит еще более быстро. Отражается этот процесс и в налоговом учете – там он называется амортизацией (не путать со смягчением силы удара).

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Так вот, к чему это я? А к тому, что, если вы купили автомобиль, в идеале вам стоит использовать его на протяжении большей части суток, иначе ваши вложенные деньги будут просто «сгорать», пока машина амортизируется. Это все равно что купить ASIC для майнинга биткоина, и использовать его не круглосуточно, а пару часов в сутки, хотя сложность вычислений со временем будет увеличиваться. Сколько времени средний городской житель использует авто? Час или меньше — поездка на работу, еще столько же — обратно. Иногда — поездки за покупками или еще куда-то. Отвезти детей в школу и обратно, если школа далеко. Суммируем — максимум несколько часов в день.

Автомобиль — это постоянный риск стать подсудимым

Автомобиль — это еще и средство повышенной опасности. Даже если вы скрупулезно соблюдаете ПДД, а к вам под колеса забежит автоподставщик или просто невнимательный гражданин, вы замучаетесь защищать свои права в суде, и потратите много денег, времени и нервов. Не лучше ли не подвергать себя риску уголовного преследования, используя вместо собственного транспортного средства такси? Конечно, если вы просто задели чужую машину своей или попали в мелкое ДТП — это не страшно, а вот наезды на пешеходов — это совсем другое дело и страшный сон начинающего водителя.

Электросамокат или электровел для города может быть привлекательнее, чем авто

Если вам не нужно куда-то кого-то возить, и вы живете один, вполне вероятно, что электросамокат или электровелосипед для вас будет предпочтительнее автомобиля. На многих средствах индивидуальной мобильности (СИМ) можно ездить по велодорожкам и даже по тротуарам, а значит, вы не застрянете в часовой пробке. А для выезда в магазин или на работу возможностей и грузоподъемности СИМ вполне хватит. «А как же зима?» — спросят в комментариях. Есть модели, вполне приспособленные и для зимы — так, я регулярно вижу курьеров на электровелах и в -20 градусов по Цельсию. При этом стоит подобное средство передвижения во много раз дешевле любой новой машины. Старую-то машину на ходу можно купить и за 100 тысяч рублей даже в 2025 году, хотя долго она вряд ли проездит, а через днище и пороги, скорее всего, будет видно асфальт.

В случае необходимости можно воспользоваться такси, каршерингом, доставкой

Общественный транспорт во многих городах реформировали так, что пользоваться им неудобно — в часы пик толкучка, а в остальное время автобусов и маршрутов не дождешься. И не везде есть метро. Если вы ездите куда-то достаточно редко (например, работая из дома), оптимальным выбором для таких ситуаций будет такси. Может показаться, что пользоваться такси дорого, но на самом деле, купить автомобиль и использовать его редко — еще дороже. Читайте в начале статьи про амортизацию. Такси, каршеринг, аренда авто, вызов грузовой машины с грузчиками — это удобные инструменты, которыми не следует пренебрегать.

Существует множество способов преумножить деньги, которые иначе пошли бы на авто

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Вместо того, чтобы покупать автомобиль, во многих случаях рациональнее с точки зрения сохранения и преумножения денег сделать первый взнос по ипотеке, получить квартиру и тут же начать ее сдавать, гася с аренды ипотечные платежи. Увы, в текущих экономических условиях этот вариант для России не актуален – ключевая ставка слишком высока. Зато можно раскидать часть денег по банковским вкладам в пределах застрахованного лимита, а часть — вложить в различные инвестиционные инструменты, хотя это штука достаточно рискованная и подходит не всем. Как и открытие собственного небольшого бизнеса, даже простого, связанного с перепродажей чего-либо на маркетплейсах. Но покупая автомобиль — вы ускоряете свою личную инфляцию, поскольку вложенные в него деньги будут обесцениваться еще быстрее обычных.

Преимущества личного автомобиля

Справедливости ради стоит упомянуть, что у владения личным транспортным средством есть и свои плюсы. Перечислю главные:

Свобода передвижения. Хотите поехать на дачу, за город, в другой город? Машина позволит это сделать в любое время. Личное пространство. Вы наверняка видели эти истории про мужчин, которые любят после работы посидеть в автомобиле, а не идти домой к жене. С другой стороны – зачем выбирать такую жену, к которой не хочется идти? Престиж, «понты». Субъективная штука, не для всех важная. Комфорт и положительные эмоции. Есть люди, кому обладание автомобилем и вождение приносит позитив, и этот позитив для них перевешивает все минусы.

Возможно, вы добавите что-то в комментариях. Для меня минусы владения автомобилем явно перевешивают плюсы.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о 7 причинах, из-за которых, на мой взгляд, владение автомобилем в городских условиях в России является невыгодным для большинства граждан. Конечно, некоторые владельцы авто со мной не согласятся, но далеко не все из них смогут аргументировать свою точку зрения – часто люди просто склонны оправдывать сделанный им выбор. Хотите поспорить по поводу выгодности или невыгодности владения машиной? Добро пожаловать в комментарии!

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